Bursaspor’da işler iyiye gitmiyor.
Müthiş bir kaos ortamı var.
Herkes birbirini suçluyor.
Takım 12 Ağustos’ta çalışmalara başlayacak ama teknik direktör bile yok.
Futbolcular bir bir ayrıldıklarını sosyal medyalarından paylaşıyor.
Mesut Mestan başkanlığındaki yönetimden ise ilk kez bir ses çıktı.
Yaptıklarını, aştıkları zorlukları anlatan...
Kentten gelen veya gelmeyen desteklerden üzeri örtülü bir şekilde bahsedilen...
Maçlarda yaşanan haksızlıklara değinilen...
Ve özünde “biz devam ediyoruz” denilen açıklama...
Kongre kararı almak için ise bir şartı var yönetimin;
“Eğer bu zor duruma çözüm üretecek, kısa vadede 80 milyon TL ve 6 milyon Euro nakit ihtiyacını ödeyecek aday varsa kongre kararı alıp destek olmak boynumuzun borcudur” deniliyor açıklamada.
Ve ek olarak; “Yoksa Bursaspor’u kurda kuşa yem edeceğimiz düşünülmemelidir” deniliyor.
YÖNETİME SORULAR
Buna karşılık benim de birkaç sorum olacak;
80 milyon ve 6 milyon Euro’luk nakit kaynağı siz buldunuz mu?
Eğer bulduysanız, açıklayabilir misiniz?
“Yem etmeyiz dediğiniz” kurt ve kuş kum veya kimler?
Yine açıklamada yer alan yiğitler ile sahte pehlivanlar merak ediliyor mesela...
Herkes topu başkasına atıyor.
Artık yeter.
Camia, kurdu-kuşu, yiğitleri ve sahte pehlivanları bilmek istiyor.
Kim destek olmuş, kim olmamış, kim olur gibi yapıp...
*
Ben kimseye “istifa edin” diyemem.
Ancak öneride bulunabilirim.
Evet, tek aday olarak seçime girdiniz ve kazandınız.
Evet, çok zor bir dönemde aday oldunuz ve bir anlamda ateşten gömlek giydiniz.
Evet, uğraştınız ve çabaladınız.
Ama...
Başarılı olamadınız.
Elbette vardır birçok sebebi ama netice bu.
O nedenle lütfen biran önce kongre kararı alın.
Şayet başarısızlığın ardında başka nedenler varsa...
Tekrar aday olun ve o kongrede hepsini bir bir, isim isim anlatın.
*
Lütfen güven tazeleyin.
İnanın bu size daha da güç katacaktır.
Şunu da unutmayın; pandemi önlemleri nedeniyle genel kurullar yapılamıyor.
Özel izin almak gerekli.
O nedenle İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin almaya çalışın.
Genel kurulun bir an önce yapılması için.
Çünkü Bursaspor’un boşa harcanacak 1 dakikası bile yok...
Sanırım Denetleme Kurulu da benimle aynı düşüncede...
Kulübün önünü açmak için ekip olarak istifa ettiler.
Lütfen güven tazeleyin
Bursaspor’da işler iyiye gitmiyor.
Müthiş bir kaos ortamı var.
Herkes birbirini suçluyor.
Takım 12 Ağustos’ta çalışmalara başlayacak ama teknik direktör bile yok.
Futbolcular bir bir ayrıldıklarını sosyal medyalarından paylaşıyor.
Mesut Mestan başkanlığındaki yönetimden ise ilk kez bir ses çıktı.
Yaptıklarını, aştıkları zorlukları anlatan...
Kentten gelen veya gelmeyen desteklerden üzeri örtülü bir şekilde bahsedilen...
Maçlarda yaşanan haksızlıklara değinilen...
Ve özünde “biz devam ediyoruz” denilen açıklama...
Kongre kararı almak için ise bir şartı var yönetimin;
“Eğer bu zor duruma çözüm üretecek, kısa vadede 80 milyon TL ve 6 milyon Euro nakit ihtiyacını ödeyecek aday varsa kongre kararı alıp destek olmak boynumuzun borcudur” deniliyor açıklamada.
Ve ek olarak; “Yoksa Bursaspor’u kurda kuşa yem edeceğimiz düşünülmemelidir” deniliyor.
YÖNETİME SORULAR
Buna karşılık benim de birkaç sorum olacak;
80 milyon ve 6 milyon Euro’luk nakit kaynağı siz buldunuz mu?
Eğer bulduysanız, açıklayabilir misiniz?
“Yem etmeyiz dediğiniz” kurt ve kuş kum veya kimler?
Yine açıklamada yer alan yiğitler ile sahte pehlivanlar merak ediliyor mesela...
Herkes topu başkasına atıyor.
Artık yeter.
Camia, kurdu-kuşu, yiğitleri ve sahte pehlivanları bilmek istiyor.
Kim destek olmuş, kim olmamış, kim olur gibi yapıp...
*
Ben kimseye “istifa edin” diyemem.
Ancak öneride bulunabilirim.
Evet, tek aday olarak seçime girdiniz ve kazandınız.
Evet, çok zor bir dönemde aday oldunuz ve bir anlamda ateşten gömlek giydiniz.
Evet, uğraştınız ve çabaladınız.
Ama...
Başarılı olamadınız.
Elbette vardır birçok sebebi ama netice bu.
O nedenle lütfen biran önce kongre kararı alın.
Şayet başarısızlığın ardında başka nedenler varsa...
Tekrar aday olun ve o kongrede hepsini bir bir, isim isim anlatın.
*
Lütfen güven tazeleyin.
İnanın bu size daha da güç katacaktır.
Şunu da unutmayın; pandemi önlemleri nedeniyle genel kurullar yapılamıyor.
Özel izin almak gerekli.
O nedenle İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin almaya çalışın.
Genel kurulun bir an önce yapılması için.
Çünkü Bursaspor’un boşa harcanacak 1 dakikası bile yok...
Sanırım Denetleme Kurulu da benimle aynı düşüncede...
Kulübün önünü açmak için ekip olarak istifa ettiler.