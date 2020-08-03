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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Ligler bitti ama mücadele bitmedi

3 Ağustos 2020

LİGLERDEN küme düşmenin kaldırılması, ardından play-off finalisti Adana Demirspor’un da Süper Lig’e alınması için başlatılan çalışma kabul edilebilir bir şey değil.

Futbolun ruhuna aykırı bir kere bu durum.
Başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, hakemler hata yapacak.
Az hatayı yapan üstte, çok hata yapan altta yer alacak.
Düşenler, çıkanlar olacak.
FIFA ve UEFA ne diyor?
“Kazanan ve kaybeden sahada belli olsun” diyor.
Pandemi sonrası liglerin seyircisiz dahi olsa oynatılmasının sebebi de bu...
Hak eden çıksın, ligde kalmayı hak etmeyen de düşsün.
*
Elbette bu yazdıklarım birilerini kızdıracak.
O nedenle bana kalırsa Bursaspor Süper Lig’e çıkarılmamalı...
Haksızlığa uğradı, 3 puanı silindi ama Bursaspor gibi büyük bir camia tüm bunların üzerinden gelmeliydi.
Üzerinden gelemiyor, ayak oyunlarını engelleyemiyorsan sonuca katlanırsın.
Bu yazdıklarım küme düşürülmeyen takımlar hatta bir şekilde bir üst lige çıkarılması düşünülen Adana Demirspor için de geçerli.
Sanki başka şeyler dönüyor...
Ligler bitti ama mücadele bitmedi.
Sosyal medyada müthiş bir çekişme var.
- Yok lig 22 takımlı olsun.
- Hayır 24 takım iyidir.
*
Futbolu yönetenler buna izin vermemeliydi.
Ve gerekirse geri adım atılmalı.
“Hata yaptık, ne düşme kalkmalı, ne de lige yeni bir takım alınmalı” açıklaması yapılarak başa dönülmeli.
Çünkü bunun sonu yok.
Gerçekten herkes mağdur.
Tüm takımların kendine ait bir hikayesi var.
Ve tüm hikayeler “mutlu sonla” bitecek diye bir kural yok.
*
Ancak...
Pandeminin sadece bazı takımları olumsuz etkilediği düşünülemez.
Pandemiden etkilenenlere “1 şans daha” verilecekse...
“Düşme kalksın ve bazı takımlar Süper Lig’e çıksın” denilecekse bunların arasında Bursaspor mutlaka olmalı.
Ve elbette Bursaspor ile birlikte Akhisar da...
Eğer bu yapılmazsa...
Bazı takımlara ayrıcalık tanınırsa...
Bazı takımlar ve camialar görmezden gelinirse...
Hem futbola hem de TFF’ye güven kalmaz.

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