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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Kırılma noktası aşıldı

11 Şubat 2020

Osmanlıspor maçında alınan galibiyet çok önemli.

Kırılma noktası başarıyla aşıldı.
Osmanlıspor karşısında ne istediğini bilen bir takım vardı.
Futbol kalitesi üst düzeyde değildi ama sonuca doğru adımlarla gidildi.
Bundan sonraki süreçte kimse iyi futbol beklemesin.
Önemli olan akılcı futbol oynayabilmek.
Sonuçta sezon sonunda nasıl oynadığınız değil, hedefe ulaşıp ulaşmadığınız gündeme gelecek.
Bursaspor mevcut durumuyla hedefe ulaşabilecek durumda.
Ben şampiyonluğun bile mümkün olduğunu düşünüyorum.
Takım içindeki kenetlenme de etkili olacak elbet, elde edilecek başarı da.
Yeni transfer Traore, takıma kolay uyum sağlamış görünüyor.
Attığı gol sonrası “Timsah Yürüyüşü” yapması ve tüm arkadaşlarını davet etmesi şık bir davranış.
Gol sonrası sevinçlerde de ciddi bir samimiyet var.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, öğrencilerine kazanmanın yolunu göstermiş.
Kanat organizasyonlarındaki başarı, golleri de beraberinde getiriyor.
Hücum yapabilen, akılcı hücum üretebilen takımlar mutlak sonuca giderler zaten.
Kalan haftalarda da bunu devam ettirmek şart.

TAKIMIN BAŞARISINI İSTEMEYENLER VAR

Maalesef ki Bursaspor’un başarılı olmasını istemeyen ve hatta başarısızlıktan mutlu olanlar var aramızda.
Puan kayıplarını 4 gözle bekleyenlerin olanların bulunduğunu fark ediyorum.
Bunlar Bursaspor’dan menfaati olan tipler.
Her zaman vardılar, bundan sonraki süreçte de var olacaklar.
Bunlara karşı en iyi savunma kenetlenmek.
Bu kenetlenme sağlanmış durumda kentte.
BTSO tarafından başlatılan kampanya bunun için çok önemli bir örnek.
Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da tam destek verdiği bu proje ile ilgili Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da teşekkürlerini dile getiriyor.
Kartopu olarak görülen proje artık çığ gibi büyüyor.
Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği’nden, taraftarlar derneklerine, Bursaspor’da daha önce forma giymiş futbolculardan, diğer STK’lara, hemşehri derneklerinden Zafer
Mahallesi’ndeki Ahmet Amca’ya kadar herkes bir şekilde taşın altına elini sokuyor.
Bu birlikteliğin devamının sonucu şampiyonluk olacak.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

TARAFTARLAR DEVREDE

Her zaman olduğu gibi bu süreçte en önemli sorumluluk taraftara düşüyor.
Kar, kış demeden deplasmana giden, iç sahada tribünleri dolduran taraftarlara kalan haftalarda yine “başrol” düşüyor...
Küfürsüz ve ceza getirmeyecek tezahüratlar.
Rakip takım oyuncularıyla (isim yazıp gereksiz reklam yapmamak lazım) uğraşmak yerine takımı desteklemek önemli.
Osmanlıspor maçında gördük ki takım son dakikaya kadar galibiyeti kovalayacak.
O nedenle kötü oynayan futbolcu olsa bile ıslıklamak yerine destek olmak şart.
Hele bir sezon bitsin, genel muhasebemizi şampiyonluk kutlamasından sonra yaparız hep beraber...

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