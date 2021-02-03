Kime kızmalı

İlk 6 ve hatta ilk 3 için planlar yapılmaya başlanacaktı belki.
Ama olmadı...
İlk 45 dakikada bariz üstünlüğü vardı Bursaspor’un.
Net pozisyonları cömertçe harcadı ve devreye 1-0 önde girmeyi bildi.
İkinci yarının ilk bölümünde de iyi top çevirdi yeşil beyazlı takım ama ne olduysa son 30 dakikada oldu.
*
Bursaspor’un yapması gerekeni, Altınordu yaptı.
Adana Demirspor’un kadrosu oldukça kaliteli ve tecrübeli.
Süper Lig’de bile tutunabilecek düzeyde.
Geçen sene kaçırdıkları Süper Lig biletini bu yıl alabilmek için çok konsantre Adana temsilcisi.
Saha içinde de saha dışında da organize olmuş durumdalar.
O nedenle bu maçta aslında pek çok kişi belki de Bursaspor’un genç oyunculardan kurulu kadrosuna pek şans tanımıyordu.
Bursa hariç.
*
Gün geçmiyor ki yeşil beyazlı bir futbolcunun transfer haberi yapılmasın.
Veya “Sözleşmeyi fesh ediyor” söylentileri çıkmasın.
Doğruluk payı var elbet pek çoğunda.
Eleştirmek için yazmıyorum yanlış anlaşılmasın.
*
Olaya olumlu pencereden bakarsak;
Bursaspor belki alt ligde ama ruhu Süper Lig’de ilk 3’te.
Bir üst tura yükselebilirdi Bursaspor ama elenmesi de “normal” bence.
Sonuçta Süper Lig ekibi ile karşı karşıya geldi.
Ve tecrübe devreye giriyor bir şekilde.
Bazen tecrübe girer kazanmak için devreye, bazen de mücadele.
Ama hem tecrüben varsa ve bir de üstüne mücadeleni de ortaya koyarsan skoru lehine çevirebilirsin.
*
Antalyaspor bunu çok iyi yaptı.
Çok eleştirdim Başkan Kamat’ı bu sürece kadar.
Hala da eleştirilerimin arkasındayım.
İletişim anlamında hala istenilen düzeyde değiller.
Oysa kendisinin kongre sürecinde “şeffaflık” sözü vardı.
*
Eleştirebiliriz Başkan Kamat’ı ama hakkını da vermek lazım.
Son dönemdeki performansı alkışlanacak düzeyde.
Paslar otomatik yapılıyor...
Kanat hareketlenmeleri de ona göre gerçekleşiyor.
Hatalı paslarda mutlaka bir “özür” işareti var...
Gol sevinçleri bile sanki farklı.
Yedek kulübesindekiler daha fazla seviniyor gol atandan, sahada olandan.
Ve tüm oyuncular Mustafa Er’in ne istediğini çok iyi biliyor.
En önemlisi de bu zaten.
Bu nedenlerin başında yanlış teknik heyet seçimi, gereksiz yere fazla tranfsferlerin yapılması geliyor. Zaten ciddi bir mali zorluğun içinde olan kulüp, ek ve gereksiz transferlerle daha da borçlandı. Buna pendemi nedeniyle kulüp gelirlerinin de azalması eklenince iyice darboğaz yaşandı.
Borç yükü iyice artan yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig hedefine de ulaşamayınca kulüp zorunlu olarak olağanüstü kongreye gitti.
Tek aday Erkan Kamat, ekibi ile birlikte adeta “ateşten gömlek” giydi. Devam eden pandemi önlemleri gelir kapılarını kapattı Kamat ve ekibinin. Transfer tahtası açılamadı, teknik heyet konusunda belki de zorunlu olarak daha az maliyetli olması nedeniyle Mustafa Er ve ekibi tercih edildi. Transfer tahtasının açılamaması belki de 2020 yılının Bursaspor için tek olumlu gelişmesiydi. “Bazen xer görünende hayır vardır” sözünü doğrularcasına transfer yapılamadığı için mecburi altyapı oyuncularına yöneliş beraberinde beklenmedik bir başarı getirdi.
Yerli ve yabancı oyuncu transferi gerçekleştiremeyen Bursaspor, kadrosunu altyapıdan yetişen oyuncularla takviye etmek zorunda kaldı. Bir önceki sezon alınan oyuncular mali sıkıntı nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı fesh ederken alan iyice gençlere kaldı. Pek çok kişi bu kadroyla Bursaspor’un çok başarısız olacağını düşündü ama tersi oldu. Gençler parladı ve yıldızlaştı. Bu pencereden baktığımızda 2020 yılının Süper Lig’e çıkamamak dışında Bursaspor açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz.
2021 yılında ise aslında Bursaspor kulübü başkanı, yönetimi ve teknik heyetinin işinin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Sonuçta taraftar bu kadronun başarılı olabileceğine inandı. Genç oyunculardan sürekli standart bir performans da beklemek yanlış olur.
Bence eğer hedef Süper Lig ise bazı bölgeler için takıma takviye yapılmalı. Ayrıca eğer yuvadan erken uçmasını istemiyorsa Bursaspor yönetimi biran önce bu gençlerle masaya oturmalı ve ücretlerinde iyileştirme yaparak sözleşmelerini uzatmalı. O zaman gitse de bir kısmı başka takımlara, en azından kulübe para kazandırmış olur. Son dönemde kentte bir birliktelik sezinliyorum. Sanıyorum 2021 yılının ilk ayında bu konuda da hareketlilik yaşanabilir Bursaspor’da...
Eğer bir şekilde transfer tahtası açılsaydı.
“Eksik bölgelere takviye” diyerek transferler yapılsaydı.
Belki de bugün başka şeylerden bahsediyor olurduk.
Vakıfköy’e güvenmek doğru hamleydi.
Mali sıkıntı Bursaspor’un doğruyu bulmasını sağladı.
Gençler her geçen gün daha iyi oynuyor.
Maç yaptıkça tecrübe kazanıyorlar...
Maç yaptıkça oyuna ağırlıklarını daha iyi koymayı başarıyorlar.
Bir haftada 3 maç çıkaran, kupada Göztepe karşısında 120 dakika mücadele edip sahadan 5-4 galip ayrılan genç oyunculardan kurulu Bursaspor’un tecrübeli ayaklara sahip İstanbulspor karşısında tökezleyebileceğini düşünüyordum doğrusu.
Bursaspor, baskı yaparak maça başlamak istedi ancak rakibin karşı baskısı sonrası afalladı bir anda.
5 ve 12. dakikalarda gelen goller moral motivasyonunu da aşağı çekti yeşil beyazlı takımın.
Ama 30. dakikadan itibaren Bursaspor kendi gibi oynamaya başladı.
Net pozisyonlar yoktu ama istek ve arzu üst seviyedeydi.
*
İkinci yarıda skor değişir mi diye düşünürken ev sahibi takım skoru 3-0 yaptı.
Fiziği muazzam.
Oyunu okuma becerisi üst seviyede.
Futbol zekası 10 üzerinden 10.
Son vuruşları tam isabet.
Önce bir maşallah diyelim.
Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı 4 golle Göztepe’yi adeta ‘Kör’ etti Batuhan.
Çok güzel goller attı ama bir o kadar da mütevazıydı sahada.
Doğrusu usta işi bir galibiyetti.
Konuk Karadeniz temsilcisi oyuna ve topa hakim taraftı.
Kaliteli kadrosuyla oyunu Bursaspor yarı alanında tutmayı bildi.
Bursaspor da aslında buna çok itiraz etmedi.
Deplasman taktiği uyguladı evinde resmen.
Defansını sıkı tuttu.
Orta alanda top çalmaya çalıştı.
Belli ki Mustafa Er, kulaklarını çekmiş gençlerin.
Bandırma’daki maçın ilk yarısında enerjisi iyiydi Bursaspor’un.
3. dakikada Burak Kapacak, yakın mesafeden öyle bir gol kaçırdı ki adeta saç baş yoldurdu.
Bu pozisyon iyi mücadelenin habercisiydi aslında.
Bandırma da kötü değildi.
Futbol anlamında ilk 45 dakika zevkli geçti.
İlk yarının uzatma bölümünde tecrübe devreye girdi ve Özer harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.
*
Hatlar arasında ciddi bir kopukluk vardı.
Özellikle ilk 45 dakikada bırakın gol pozisyonunu aklı başında bir atak girişimi bile göremedik.
Bursaspor’un teknik sorumlusu Fazlı Tan da maç sonrası “Biz galibiyeti hak edecek oyun ortaya koyamadık” diyerek konuyu özetledi.
Bursaspor bırakın galibiyeti puanı hak edecek bir oyun sergileyemedi.
Doğrusu ben bu takımdan “elektrik” alamadım.
Elbette zaman zaman bu aksaklıklar olacaktır.
Genç kadrodan “süreklilik” beklemek onlara da haksızlık aslında ama bu tür durumlarda oyuncuları motive edecek hamleler yapmak lazım gecikmeden.
Kadrodaki oyuncuların yaş ve tecrübelerini de değerlendirsinler.
Ve hala aynı fikirdeyseler onlara söyleyecek sözüm yok.
Maçın neredeyse tamamında rakibine üstünlük kuran, bir anlamda oyunu rakip kaleye yığan Bursaspor, biri uydurma penaltı ve 2 basit golle sahadan yenik ayrıldı.
*
Bu kadro, kalecisinden savunmasına, orta alanından hücuma kadar tüm oyuncularıyla alkışlanmalı.
Bazı oyuncular normal performanslarının altında kaldılar.
Olabilir...
Teknik Direktör Mustafa Er, genç oyuncularını dinlendirmek adına kupa maçlarında rotasyona gidiyor.
Gençler dinleniyor, sahaya daha genç olanlar sürülüyor.
Yani 19-20 yaşındakiler dinleniyor, 17-18 yaşındakilar oynuyor.
Bundan daha keyifli bir şey olabilir mi?
Bence yok...
*
Tek kelimeyle muazzam.
Pandemi sürecinde tribün kareografisinde Bursaspor, Süper Lig takımları dahil sanırım açık ara önde.
Vakıfköy’e, altyapıya gönderme yapan bu çalışmaya şapka çıkarmak lazım.
Tebrikler Bursaspor taraftarları.
*
Maça gelince.
Bursaspor’un genç kadrosu pişiyor.
Gençler iyi işler çıkartıyorlar.
Özellikle sonuçlara odaklanmadan oyuna bakacak olursak, gençler oldukça başarılı.
Takviye lazım mı?
Evet hem de acil.
Ama takviyeden önce gençlerin takıma aidiyetlerini sağlayacak hamleler şart.
Bunun için uygun organizasyonu yönetim oluşturmak zorunda.
Peki bu süreçte yönetimin sesini duyar var mı?
Yavaş yavaş genç oyunculara yönelik eleştiriler başlanmışsa.
Aslında işler iyi gidiyor demektir.
Bursaspor, deplasmanda Ankaraspor ile berabere kaldı.
İşin doğrusu yine galibiyeti kaçıran taraftı.
Ağırlığı Vakıfköy patentli genç oyuncular, ellerinden geleni yaptı her zaman olduğu gibi.
Daha önce de belirtmiştim, bu takıma taşıyabileceğinden fazla yük bindirmeyin.
Kendilerine yapılan yatırımı fazlasıyla vereceklerdir, bundan herkes emin olsun.
Bunu yapacak olan da elbet Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri.
Büyük düşünmek derken, şampiyonluk, bir üst lig ve benzeri hedeflerden bahsetmiyorum.
İşi sıkı tutup başarıyı getirecek organizasyonun oluşturulması çok önemli.
Son 10 gündür ilginç söylentilerle çalkalanıyor Bursapor camiası.
Teknik Direktör Mustafa Er’in gönderileceği...
Yerine başka teknik direktörün getirileceği...
Ve başka pek çok konu.
Kime kızmalı
Ali Akman’ın Alman ekibi ile anlaştığı ortaya çıkınca Bursa’da adeta yer yerinden oynadı.
Peki kızmalı bu durum için?
Ali Akman’a mı yoksa mevcut ve eski yönetime mi?
Ya da medyaya çıkaralım faturayı.
Ali, vefasızlık gösterdi, tamam.
Gerekirse kadro dışı bırakılsın.
Takımdan ayrı tek başına çalışsın.
Bu bir seçenek.
*
Ya mevcut ve eski yönetimlere ne diyeceğiz?
Onlara yönelik yaptırım ne olacak?
Her fırsatta “Kulüpte para yok diyerek” başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay olmak üzere kent dinamiklerinden destek isteyen başkan ve yöneticiler ne yapmış kulüp için?
Borç aynı borç, hatta artıyor...
Futbolcu, personel maaşları ödenmiyor.
Genç oyuncularla sözleşme yenilenmiyor.
Sonra...
Destek olun.
*
Ali Akman nereli?
İnegöl...
Başkan Alinur Aktaş?
E o da.
Devreye girmesi istendi mi?
Bilmiyorum!
Ama 18 yaşındaki bir çocuğu ikna edilebilseydi, bugün kulübün kasasına ciddi para girmiş olurdu.
*
Başkan ve yöneticiler balık istememeli kent dinamiklerinde, bilmiyorlarsa balık tutma noktasında destek istemeliler.
Para ile Saadet olmadığını Adana Demirspor özelinde gördük.
Sürekli para isteyerek kulübün borcunun da kapatılamadığını Bursaspor özelinde yaşıyoruz.
Bir defa da kulüp başkanının BTSO’ya gidip, “Bir iş modeli oluşturalım, kulüp kazansın ve ayakları üzerinde dursun” desin.
Bir başkan, yönetim de bir proje üretsin, tüm kent dinamiklerini içine alacak.
Ama olmuyor maalesef.
Bırakın proje üretmeyi 17-18 yaşındaki futbolcuları ikna edilemiyor.
Neyse artık bu konuyu geride bırakmak lazım.
*
Sezon başından beri yazıyorum, derhal bu oyuncularla sözleşmeler yenilenmeli, ücretlerinde iyileştirme yapılmalı.
Aksi halde daha çok hayal kırıklığı yaşarı.
Bir futbolcu ile yerle bir olmaz Bursaspor.
Lig daha uzun, oynanacak ve kazanılacak maçlar var.
Hedef belli.
Takım daha çok çalışmalı.
Ben hala umudumu yitirmiş değilim...
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