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Haberler>Yazarlar>Vedat YÜCEBAŞ>Kamat sessiz!
GeriVedat YÜCEBAŞ Kamat sessiz!
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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Yazarın tüm yazıları

Kamat sessiz!

25 Mayıs 2021

Aslında ben Erkan Kamat’ın yeniden aday olmasına şaşırdım.

Benim gibi kimse beklemiyordu sayın Kamat’ın yeniden aday olmasını.
Son günlerde söylentiler çıkmıştı aday olacağına ilişkin ama Divan Kurulu’na adaylık başvurusunu görenler yine şaşırdı.
Görevdeki süresini “zorluklarla mücadele” olarak yorumlayan Kamat, “Ustalık dönemim olacak” iddiasıyla kongre üyelerinden güven oyu isteyecek.
*
İletişime kapalı olmasını eleştirebilirim sayın Kamat’ın.
Krizi yönetemediğini söyleyebilirim geçmişe ilişkin.
Kulübün elektriklerinin kesilmesi kabul edilebilir bir durum değil.
İlk seçildiğinde “Süper Lig’e çıkamazsam kendimi başarısız sayarım” demişti sayın Kamat.
Belki de elinde olmayan nedenler vardır.
*
Açıklama yapacağını söyledi zaten.
Ama bu açıklama basın toplantısı şeklinde mi olacak, yoksa kulüp televizyonundan bildiri şeklinde mi o belirsiz.
Umarım basına açık düzenler toplantıyı.
Çünkü o zaman meramını gerçek anlamda anlatmış olur.
Emin Adanur, Serdar Acarhoroz gibi sayın Erkan Kamat’a da 5 soru yönelttik.
Sorular şöyle:
*
1- İki aday da göreve gelir gelmez kulübe aktaracakları maddi kaynağı açıkladı. Siz ne kadarlık bir sıcak parayı kulübe aktaracaksınız?
2- Transfer tahtası açılacak mı? Eğer açılırsa kaç transfer yapmayı planlıyorsunuz? Yoksa Bursaspor yine yoluna gençlerle mi devam edecek?
3- Bursaspor’un borcu ne kadar? Göreve gelecek yönetim acil olarak ne kadarlık bir kaynak bulmak zorunda?
4- Mevcut kadrodan oyuncu satmayı planlıyor musunuz?
5- İlk döneminizde çok şeffaf ve açık bir yönetim anlaşışı sergilediğiniz söylenemez. Yeni dönemde daha açık ve şeffaf olacak mısınız?
*
Kamat, bu sorularıma karşılık ise; “Ben kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Çok arayan var, program yapmak veya soru sorup cevap için. Basın toplantısında herkes bilgi sahibi olacak buna emin olabilirsin. Yaptıklarım ortada, herkes biliyor. Az konuştum ama çok şey yaptım” yanıtını iletti.
O zaman sayın başkanın toplantısını merakla bekleyeceğiz...

X

Kim başkan olsun?

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Mayıs 2021
Bu yazıyı kaleme aldığımda Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etmişti.Bir sonraki gün yani 16 Mayıs’ta Bursaspor tam 11 yıl önce şampiyon olmuştu.

Ne hüzün.
Bursaspor’un düştüğü durum...
Şampiyon takım...
Şampiyon camia...
Şampiyon kent...

ŞAMPİYONUN HALİ!

İş bilmez, beceriksiz yönetimler nedeniyle ne hale geldi.

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Kader kardeşliği

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

14 Mayıs 2021
CAMİAN varsa... Kafa tutuyorsan İstanbul hegemonyasına...

EyvAllahın yoksa kimseye...
Ve tehdit ediyorsan kendisini “büyük” diye nitelendirenleri.
O zaman kaderin belli.
*
Çünkü sen onlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorsundur.
Çünkü sen onlar için kolay lokma değilsindir.
Çünkü sen onlar için kolay deplasman değilsindir.

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Her şeye rağmen bravo çocuklar

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

11 Mayıs 2021
Ankara Keçiöğrengücü maçı ile bir sezonun daha sonu geldi Bursaspor için.

Hayaller neydi?
Gerçek ne oldu?
Bence bu şartlarda Bursaspor kazanan tarafta.
600 milyon liraya yakın borca...
Transfer yasağına...
Açılan davalara ve tüm diğer olumsuzluklara rağmen bir üst lige çıkma iddiasını uzun süre sürdürdü genç oyunculardan kurulu yeşil beyazlı takım.
*

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Bursaspor bildiğiniz gibi

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

27 Nisan 2021
SAHADA keyif veren bir futbol yoktu aslında.

Bursaspor genç oyuncularıyla iyi mücadele etti.
Mücadele iyiydi ancak bu sonuca yansımadı.
Verilmeyen bir penaltıyı da düşünürsek...
Bursaspor en az 1 puan almalıydı bu karşılaşmada.
Ama iddia kalmayınca...
Sahadaki oyuncular da tatil havasına az da olsa girmiş.
Bu arada hakemlerin Bursaspor’a olan hıncını da bir türlü anlamış değilim.

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Başlangıç hatalı oldu Sayın Ekrem Pamuk

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

21 Nisan 2021
Bursaspor Kulübü’nün olağan kongresi için ilk resmi adaylık açıklaması Ekrem Pamuk’tan geldi.

Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...

BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!

Bursa’da başka medya kuruluşları da var.

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İyi ki varsın Eren Güler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Nisan 2021
HENÜZ 18 yaşında Eren Güler ve Bandırmaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin mimarı oldu.

Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...

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İyi ki varsın Eren Güler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Nisan 2021
Henüz 18 yaşında Eren Güler ve Bandırmaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin mimarı oldu.

Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...

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Başakşehir’in bu ligde ne işi var (2)

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

13 Nisan 2021
GEÇEN yazımda Başakşehir’den bahsetmiştim ve doğrusu beklemediğim tepkiler aldım.

Yazımın içerdiği ironinin çok anlaşılmadığını görüyorum.
Teknik heyet ve futbolcularının emeği sonucu şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’in elde ettiği başarıya söz söylemek elbette benim haddim değil.
İyi organize oldular ve sonuçta şampiyonluğa ulaştılar.
Alkışlamak gerek...
*
Küme düşen Eskişehirspor ile bu yıl da Süper Lig’e çıkma vizesi alamayan Bursaspor’un kötü yönetildiğine yönelik yorumlara da katılıyorum ve altına imzamı atıyorum.
Ancak bu yöneticilerin iş bilmezliğinin cezasını koskoca camiaların ve kentlerin çekmesini de sineye çekmek mümkün değil.

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Başakşehir'in Süper Lig'de ne işi var

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

7 Nisan 2021
Önce Eskişehirspor gibi bir takımın küme düşmesinden dolayı duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum.

Futbolu yaşayan bir kentin takımının yeri oralar olmamalı.
İstanbul hegemonyasına kafa tutan, bir dönem zirve yarışına ortak olan, Avrupa kupalarında da Türkiye adına iyi işler çıkaran Eskişehirspor, havluyu erken attı.
Ne acı...
Daha önce Ankaragücü de benzer bir sorun yaşamıştı.
Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.
Düştüğü yerden kalkmayı bildi kardeş Ankaragücü.
*

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Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

1 Nisan 2021
YILLARDIR duyarız taraftarların ağzından, “Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” çağrısını...

Taraftar ve camia haklıdır her zaman.
Hep takımının iyi olmasını ister.
İşler kötü gitti mi de doğal olarak protesto sesleri yükselir.
“Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” diye....
Önce siyasiler alır nasibini bu çağrıdan...
Ardından da kentin önde gelenleri...
*

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Bursaspor’dan net galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

23 Mart 2021
Güzel bir maç izledi futbolseverler Adanaspor-Bursaspor maçında.

Kaliteden bahsetmiyorum, hareketli güzel bir maç oldu.
Yoksa her iki takım da ciddi pas hataları yaptı.
Orta alan adeta “yol geçen hanı” gibiydi.
Tenis izler gibi futbol maçı izledik.
Top bir o kaledeydi, bir diğer kalede.
Ama genel anlamda Bursaspor’un kısa paslaşmaları oldukça kaliteliydi.
Özellikle Taha çok güzel iş çıkardı.

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Olmuyor, taşıma suyla değirmen dönmüyor

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

16 Mart 2021
Camiaya umut şırınga ederek, çözümün bir parçası olacaklarını söyleyerek göreve gelen Erkan Kamat ve ekibi bence büyük hayal kırıklığı yarattı.

Ben hiçbir başkanın ve yöneticilerin niyetine yorum yapmam.
Mutlaka onlar da iyi işler yapmak için göreve soyunmuşlardır ama olmayınca olmuyor işte.
Çok fazla ısrar etmenin anlamı yok bence.
Bursaspor’un gençleri tüm bu imkansızlıklara rağmen Ankaraspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmiş.
Çok önemli bir başarı elde etmiş.
Harika...
*

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Bursaspor’un çabalamasına gerek yok

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

9 Mart 2021
Bursaspor’un deplasmandaki Boluspor maçında aslında performansı çok kötü değildi.Özellikle ilk yarıda kontrollü bir oyun sergiledi.

Pozisyona çok giremese bile rakibe de çok alan bırakmadı.
Ancak ikinci yarının başında gelen gol, oyun dengelerini bozdu doğal olarak yeşil-beyazlı takımın.
Gol sonrası daha açık bir oyunu tercih etti Bursaspor teknik heyeti.
E doğal olarak tecrübeli Boluspor bu süreçte daha net pozisyonlar üretmeye başladı.
Pozisyonlar üretti ev sahibi takım ama Ataberk Dadakdeniz’i geçemedi.

*
Genç kaleci Ataberk, oyunda kaldığı sürece harika bir performans sergiledi.

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Kongre kazanı kaynamaya başladı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

6 Mart 2021
Mayıs ayında yine bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.

 bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
*

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Bursaspor’dan söke söke galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

2 Mart 2021
KİMSENİN bir ayrıcalık beklentisi yok Bursaspor için.

“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.

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Bursaspor’dan söke söke galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

1 Mart 2021
Kimsenin bir ayrıcalık beklentisi yok Bursaspor için.“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.

“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
Pek çoğu ceza sahası içinde kendini yere atıp penaltı almayı dahi bilmiyor.

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Bir hayalin daha sonuna gelindi!

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

27 Şubat 2021
Oysa her şey gayet iyi başlamıştı.

Gençler iyi bir birliktelik yakalamış, alkışlanacak bir oyun ortaya koyuyordu.
Skorlar da çok iyi olmasa bile umudu sıcak tutmaya yetiyordu.
Avunuyordu camia ve taraftar “zor da olsa çıkarız” diyerek.
Hatta bir ara bırakın play-off’lardan direkt çıkabileceğini düşünenler bile vardı Bursaspor’un.
Haksız da değildi taraftarlar ve camia.
Sonuçta gençler iyi işler çıkarıyordu.
Taraflı-tarafsız herkes Bursaspor’u yakından takip ediyordu.

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Ah Ali Akman ah

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

23 Şubat 2021
Durup dururken milli takım kampında Almanya ekibi Eintracht Frankfur ile anlaştığını hem de sosyal medya üzerinden duyurdu.

Nezaket gösterip, başkanı, yöneticileri veya sezon başından beni sana şans veren, destekleyen teknik direktörün Mustafa Er’i aramadı.
Sözleşme ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı ama her zaman seni destekleyen taraftarlara ilişkin tek bir söz etmedi.
Üstüne üstlük yakın akraban Ayhan Akman, televizyon ekranlarından senin asgari ücret karşılığı ter döktüğünü açıkladı.
Ama aynı Ayhan Akman, sana 2 yıldır Ali Akman’a sözleşme yenileme ve ücretinde iyileştirme teklifi edildiğini söylemedi nedense.
Babası da benzer açıklamalarda bulundu.
*
“Balıkesirspor karşısında alınan yenilginin Ali Akman ile ne ilgisi var?” dediğinizi duyar gibiyim.

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