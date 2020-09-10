Kubilay Kanatsızkuş’un bu süreçten sonra Bursaspor’a fayda sağlayacağını düşünmüyorum.
Taraftarla arasında ciddi bir uçurum oldu.
Bundan sonra yapacağı her hata karşısına çıkarılacaktır.
Gitmesi sanırım hem kendisi hem de Bursaspor için iyi olacak.
Genç bir futbolcu sonuçta ve kendisini geliştirebileceği bir takıma gitmesi gerekli. Ancak burada yaptığı hataları umarım gideceği takımda yapmaz. Ayrıca giderken küçük de olsa Bursaspor’a para kazandırırsa vefa borcunu da ödemiş olur.
BURAK AVRUPA’YA GİTMELİ
Burak Kapacak konusu ise bana göre biraz karışık. Yönetimin belirlediği 3 milyon Euro’luk bonservis ücreti yerinde.
Bundan aşağı inilmemeli ve hatta bir dahaki satışından da pay istenebilir. Onun dışındaki teklifler oyuncu ile de görüşülerek geri çevrilmeli.
Burak, kaliteli bir oyuncu ama daha gelişimini tam tamamlamış değil.
Erken bir İstanbul takımı tercihi onun geleceği açısından da olumsuzluk yaratabilir.
Bence, Enes Ünal gibi buradan direkt Avrupa’ya gitmesi onun için daha yararlı olacaktır.
İstanbul’a erken giden ancak henüz 30’lu yaşara varmadan futbolu bırakmak zorunda kalan pek çok futbolcu hikayesi var önümüzde.
Bence gitmemeli, gitse bile Avrupa’yı tercih etmeli.
Bursaspor da gönderecekse, iyi gelir elde etmeli ve hatta bir sonraki satışından da pay istemeli.
İki oyuncu da gitmeli çünkü...
Kubilay Kanatsızkuş’un bu süreçten sonra Bursaspor’a fayda sağlayacağını düşünmüyorum.
Taraftarla arasında ciddi bir uçurum oldu.
Bundan sonra yapacağı her hata karşısına çıkarılacaktır.
Gitmesi sanırım hem kendisi hem de Bursaspor için iyi olacak.
Genç bir futbolcu sonuçta ve kendisini geliştirebileceği bir takıma gitmesi gerekli. Ancak burada yaptığı hataları umarım gideceği takımda yapmaz. Ayrıca giderken küçük de olsa Bursaspor’a para kazandırırsa vefa borcunu da ödemiş olur.
BURAK AVRUPA’YA GİTMELİ
Burak Kapacak konusu ise bana göre biraz karışık. Yönetimin belirlediği 3 milyon Euro’luk bonservis ücreti yerinde.
Bundan aşağı inilmemeli ve hatta bir dahaki satışından da pay istenebilir. Onun dışındaki teklifler oyuncu ile de görüşülerek geri çevrilmeli.
Burak, kaliteli bir oyuncu ama daha gelişimini tam tamamlamış değil.
Erken bir İstanbul takımı tercihi onun geleceği açısından da olumsuzluk yaratabilir.
Bence, Enes Ünal gibi buradan direkt Avrupa’ya gitmesi onun için daha yararlı olacaktır.
İstanbul’a erken giden ancak henüz 30’lu yaşara varmadan futbolu bırakmak zorunda kalan pek çok futbolcu hikayesi var önümüzde.
Bence gitmemeli, gitse bile Avrupa’yı tercih etmeli.
Bursaspor da gönderecekse, iyi gelir elde etmeli ve hatta bir sonraki satışından da pay istemeli.