Herkes elini hazırlasın

Önceki gün sözüne yüzde 100 güvendiğim tribünden bir arkadaşımla karşılaştım.

Özleşmişiz, oturduk sohbet ettik uzun uzun.

Konu elbette Bursaspor idi.

Sohbet özel olduğu için ismini açıklamayacağım.

Yanlış anlaşılmasın, delikanlıdır öyle gözünü budaktan sakınmaz ama konuyu başka bir mecraya taşımamak için ismi şimdilik bende saklı kalsın.

ŞAŞIRDIM!

Benim ile ilgili “Emin”ci yakıştırması yapıldığını söyledi arkadaşım.

Şaşırdım ve güldüm elbet.

