Herkes elini hazırlasın

Bir türlü istenileni veremedi.
Gerçi Spor Toto Birinci Lig için bu kadara pahalı bir oyuncu gerekli miydi?
Bence “hayır” ama alındı sonuçta.
Gazeteci arkadaşım Tarık Çapçı ile konuştuk Emin Adanur’un toplantısı öncesi.
Tarık, “Bursaspor iyi bir golcüsü olmadığı için küme düşmüştü. Bu yıl da iyi bir golcüsü olamadığı için bu halde” gibi bir tespitte bulundu.
Kesinlikle doğru.
Bursaspor sorun yaşıyorsa, arzu ettiği puanları alamıyorsa rakip fileleri havalandıramadığından.
“Hayır maç daha önce açıklandığı saatte oynanacak” dendi.
Sonuç!
Oynanmadı, maç ertelendi.
Ayrıca aynı gün aynı saatte Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray ve Trabzonspor maçı vardı.
Yani futbolseverler iki maçtan birini tercih etmek zorunda kaldı.
Maç oynanamadı, Eyüpspor-Bursaspor maçı kar nedeniyle 17. dakikada tatil edildi.
Tatil kararı sonrası kar dinince iki kulüp başkanları, yöneticileri, teknik heyetleri ve futbolcuları maçın oynanması için yeniden hakemle ve TFF ile temasa geçmiş.
- “Cumartesi öğleden sonra” dedi.
- “Bursaspor’un maçı var” dedim.
Şaşırdım aslında çünkü bu arkadaşım iyi bir Bursasporludur.
Demek oluyor ki herkes Bursaspor’dan ümidini kesti.
Kimsenin bir beklentisi kalmadı.
Ve belki de en kötüsü maçını izlemek istemiyor, o nedenle gündemine almıyor “İyi Bursasporlu” diyebileceğim insanlar.
Adanaspor’daki futbol, mücadele ve skor da bunun nedenlerini ortaya koyuyor aslında.
12 MAÇTIR BÖYLE!
Haberde; Yılmaz Büyükerşen korunuyor, kulüp başkanı Halil Ünal yerden yere vuruluyordu.
Ve hatta haberin bir bölümünde “Hatalı transferler nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Halil Ünal’ın eski Başkan Mesut Hoşcan ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i suçlaması, camiada ‘Başkan kendini kurtarmak, Saray’a yaranmak istiyor’ diye yorumlandı” ibaresi yer alıyordu.
Kim yorumluyor?
Belli değil.
Neyse o başka bir konu.
TAM TERSİ DE BURADA
Burada hedeflenen futbol üzerinden siyasete kafa atmak resmen...
Özleşmişiz, oturduk sohbet ettik uzun uzun.
Konu elbette Bursaspor idi.
Sohbet özel olduğu için ismini açıklamayacağım.
Yanlış anlaşılmasın, delikanlıdır öyle gözünü budaktan sakınmaz ama konuyu başka bir mecraya taşımamak için ismi şimdilik bende saklı kalsın.
ŞAŞIRDIM!
Benim ile ilgili “Emin”ci yakıştırması yapıldığını söyledi arkadaşım.
Şaşırdım ve güldüm elbet.
“Play-off kesin ama belki ilk iki falan” diye düşünenler bile vardı çevremde.
O nedenle İzmir deplasmanında Menemen karşısında 3 puana herkes “çantada keklik” gözüyle bakıyordu.
Benim ise beklentim “olumlu futbol” üzerindeydi.
Sonuçta Tamer Tuna’nın da elinde sihirli değnek yok.
HAVA KATTI
İyi bir hoca ama biriken tüm sorunları bir “hokus pokus” ile bir anda ortadan kaldıramazdı.
Ama bir hava katmış takıma.
Öyle bir kadronun başına geçti ki!
Psikolojik olarak bitmiş...
Fizik gücünü kullanmaktan aciz.
Paslaşmadan, oyun kurgulamadan habersiz.
Ve sanki futbolu unutmuş bir oyuncu grubunu yönetmek...
Öyle kolay bir şey değil.
“Ateşten gömlek” deyimi tam da cuk oturuyor bu duruma.
SIFIRDAN MI ÖĞRETSİN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Geçmişle helalleşeceğiz” çıkışı gündemine oturdu ve hala üzerine farklı yorumlar yapıyor.
Neyse sporu siyasete karıştırmadan biz kendi mevzumuza dönelim.
UMUT OLDU!
Tahta açıldı...
Transferler yapıldı...
Ödemeler bir şekilde rutine döndürüldü.
Personel maaşları düzenli ödenmeye başlandı.
Tüm camia seri galibiyetler beklerken, sonunu getiremiyor yeşil beyazlı takım.
“İyi oynadık, rakibe üstünlük kurduk” açıklamaları da...
“Hakemlerin kötü maç yönetiyor” savunmaları da...
“Biz şu maçları alırsak, rakipler şu maçları kaybederse” ince hesapları da...
Hükmünü yitirmiştir bence.
MÜMKÜN DEĞİL!
Rahmetli Mehmet Özman ağabeyimiz yıllar önce, “Sen Bursaspor’sun, çıkacaksın 3 atacaksın, 5 atacaksın!” demişti.
Art arda 3 maçta alınan yenilgiler...
İsmail Çokçalış’ın alacaklarını istemesi...
Yine kadro dışı bırakılan İsmail’in inanması zor iddiaları...
Ve Bursaspor Kulübü’nün belgeli yanıtı.
FUTBOL HARİÇ...
Yani hareketli bir süreç yaşadı Bursaspor bu 3 haftada.
Futbol dışında her şey konuşuldu özellikle son 5-6 günde.
Yine o süreçte Bursaspor’un iyi futbol oynamadığını alınan galibiyetlerin kimseyi yanıltmaması gerektiğini iletmiştim.
İyi futbol oynamadan sürekli bir başarı elde edilemeyeceğinin de altını ısrarla çizmiştim.
Yanılmayı o kadar isterdi ki!
VASAT!
Gençlerbirliği maçında da gördük ki Bursaspor vasat bir takım.
O kadar pas hatası yapılabilir mi bir takım.
Koordine bir atak dahi gerçekleştiremedi Bursaspor.
Şimdi tek tek saymayacağım çünkü yazının önemli bir kısmı isimlerden oluşur.
Son olarak Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollar ayrıldı.
Sebep tam olarak açıklanmasa da sanırım düşük performansları.
ŞAŞIRDIM!
Burak ve Cüneyt ile ilgili karara şaşırdım doğrusu.
Gerçi bu iki futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği futbola da şaşırıyordum.
Elbette teknik heyet ve yönetimin tasarrufu ama göndere göndere nereye ulaşılacak merak ediyorum.
Tam “çıkış devam edecek” diye düşünürken...
Tam taraftarlar ve camia zirve hesapları yapacakken...
İlla bir şey oluyor.
TAM UMUTLANMIŞKEN...
Takımın ayarlarıyla oynamak için birileri nedense “çok çalış”ıyor.
Tam “Bursaspor Süper Lig’e ilk 2’de mi yoksa play-off sonrası çıkar” diye düşünürken...
Tam “hoca tuttu, oyuncular işin ciddiyetini anladı” diye umutlanırken...
Anlamsız 2 kırmızı kart ve verilmeyen penaltı.
İnanılır gibi değil.
Hakemler maalesef çok formsuz.
Formsuz mu, bilgisiz mi ondan da çok emin değilim doğrusu.
*
Röveşataya kalkan Zalazar, akıllara zarar bir kararla kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Böyle hata yapan bir hakem “ben geliştim” diyene kadar TFF’den görev istememeli bence.
Özcan Bizati’nin göreve gelmesinin ardından hem oyun sistemi hem de mantalite değişti Bursaspor’da.
Hala “harika futbol” diyemeyiz sahaya yansıyan oyuna ama ısrar ve mücadele var.
Özellikle uygulanan alan savunması rakibe çok fazla pozisyon üretme şansı tanımıyor.
Keçiörengücü maçında Bursaspor orta alanda da oldukça etkiliydi.
Orta alan hakimiyeti kanatları da hareketlendirdi.
Ve sonuçta 2-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı Bursaspor.
GOLÜ DÜŞÜNÜYOR
Burada İsmail, Kerem ve Bruno’ya ayrı parantez açmak lazım.
Boluspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Balıkesirspor deplasmanında 2-0’lık skorla elde edilen 3 puan ciddi moral verdi hem takıma hem kente.
Oyuna girecek olursak yazının sonu gelmez.
Ama bu tür toparlanma süreçlerinde önemli olan kazanmak.
Kazanan da haklıdır.
*
Oyunun elbette iyi yanları da vardı.
Alan savunmasını iyi uyguladı yeşil beyazlı takım.
Farklı kazanılan Samsunspor maçındaki oyun 10 kat daha iyiydi.
Evet skor tamam.
Camianın bu morale ihtiyacı vardı.
Ancak üçüncü golü erken bulmasaydı Bursaspor.
Belki de başka şeyler yazacaktı bu satırlarda.
Ama sonuçta kazanan haklıdır.
Ve çok kıymetli 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
Kısaca hatırlatayım isterseniz;
Adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş...
- Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş, ‘Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş.
- Dua tutmuş, Davut kızının Adını Ayşe koymuş...
- Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hazreti Davut kızını yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş...
- ‘Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş!
*
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından pek çok teknik direktörün ismi gündeme geldi sosyal medyada.
Listenin başında Tamer Tuna yer alıyordu.
Hatta Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Tamer Tuna ile öğle yemeğinde buluştu. Ancak, genç teknik direktörün maddi talepleri çok bulununca diğer isimler dolaşmaya başladı sosyal medyada.
Yalçın Koşukavak ve İsmail Ertekin ile görüşme yapıldığı bilgisi dolaşmaya başladı kulis bilgisi olarak.
*
Herkes kulübün sosyal medya hesabından Yalçın Koşukavak veya İsmail Ertekin’in açıklanacağını bekliyordu ama olmadı.
Bugüne kadar Bursaspor ile ismi hiç yan yana anılmayan Özcan Bizati’nin isminin açıklanması camiada kısa bir şok etkisi yarattı.
Herkes elini hazırlasın
BURSASPOR’da durumlar kritik.
Önce ikinci başkan Emin Adanur istifa etti.
Ardından yönetim kongre kararı aldı.
SORULAR!
- Eldeki kadro yeterli mi?
- Mevcut oyuncuların morali iyi mi?
- Teknik heyet kalıcı mı?
- Yabancı oyuncular ne yapacak?
- Kulübün borcu ne kadar?
- Tahtanın kalkması için ne kadar para gerekli?
- Kerem Şen ve Batuhan Kör geri gelebilecek mi?
- Kasada para var mı?
- Kim ne kadar temlik koydurdu?
ZARAR VERİR
Ve belki onlarca daha soru henüz yanıt bulmamışken ekstra bir tartışma çıkarmak Bursaspor’a sadece daha fazla zarar verir ve durumu içilmez çıkılmaz hale gelir.
Aman efendim Bursaspor’da şuralı, buralı tartışması varmış.
Kulübün tribün liderlerinden biri İstanbullu, bir başkası Diyarbakırlı.
Ve yüzlerce, binlerce Bursalı Bursaspor taraftarları, bu tribün liderlerinin bir işaretiyle tribünde ayağa kalkıyor, bir işaretiyle oturuyor, bir işaretiyle de susuyor.
O nedenle, ırk, din, dil, mezhep, memleket ve benzeri tartışmaları açmak çok büyük ayıp olur.
Benim bildiğim onlarca, Ağrılı, Gaziantepli, Vanlı, Gümüşhaneli, Trabzonlu, Rizeli, Antalyalı ve başka şehirlerden yöneticiler görev altı Bursaspor’da...
BİRLEŞME ZAMANI
Mevcut başkanın, “istifa etsin diye” evine gidilmesini de doğru bulmam, “Benim evime gelselerdi neler olacağını onlar daha iyi biliyorlardı” diye bir çıkışı da kabul edemem.
Bu sadece ortamı gerer.
Dedim ya kimse kimsenin evine gitmesin...
Hata yapan varsa...
Usulsüzlük yapan varsa...
Bulunur çözülür.
Türk adaletine güvenmek gerek.
Şimdi çözülme değil birleşme zamanı.
Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder’in dediği gibi Bursaspor’u seven, bu konuda kendini sorumlu hisseden kim varsa hazırlasın elini taşın altına sokmak için.
BRAVO TEKNİK HEYET
Çalkantılı süreçte sanırım işini en iyi yapan kesim, teknik heyet.
Sportif Direktör Deniz Kolgu ile Teknik Direktör Tamer Tuna, özel bir teşekkürü hak ediyorlar.
Önce ikinci başkan Emin Adanur istifa etti, ardından yönetim kongre kararı aldı.
Ama onlar “bu zor durumda bırakıp gitmek bize yakışmaz” diyerek görevlerinin başındalar.
Belki de tahta açılamayacak...
Belki de transfer yapılamayacak...
Belki de eldeki bir kaç futbolcu daha gidecek ama onlar bir şekilde sahaya 11 futbolcu çıkarma derdindeler.
E bu hareket sadece bravo denir ve alkışlanır.