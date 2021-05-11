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Haberler>Yazarlar>Vedat YÜCEBAŞ>Her şeye rağmen bravo çocuklar
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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Yazarın tüm yazıları

Her şeye rağmen bravo çocuklar

11 Mayıs 2021

Ankara Keçiöğrengücü maçı ile bir sezonun daha sonu geldi Bursaspor için.

Hayaller neydi?
Gerçek ne oldu?
Bence bu şartlarda Bursaspor kazanan tarafta.
600 milyon liraya yakın borca...
Transfer yasağına...
Açılan davalara ve tüm diğer olumsuzluklara rağmen bir üst lige çıkma iddiasını uzun süre sürdürdü genç oyunculardan kurulu yeşil beyazlı takım.
*
Genç kadrosundan bile kayıplar yaşadı.
Mücadele iyiydi ama tecrübe olmayınca...
Her şeye rağmen bravo çocuklar.
Öyle güzel işler yaptınız ki!
Öyle güzel ezilmeden mücadele ettiniz ki!
Sergilediğiniz futbolla taraflı-tarafsız herkesin o kadar çok kişinin takdirini kazandınız ki!
Alkışın en büyüğünü hak ettiniz.
Keçiörengücü maçının skoru mu?
Kimin umurunda!

ALTYAPIDAN BAŞKAN ÇIKMIYOR Kİ

BU başlık bana değil, değerli arkadaşım Önder Taç’a ait.
Çünkü çevremdeki arkadaşlarım dahil Bursa’da yaşayan herkesin derdi Bursaspor.
Herkes kongreyi düşünüyor.
“Kim başkan olacak?” sorusuna yanıt arıyor herkes.
Doğal olarak gazeteci olduğumuz için bu sorular bize daha çok yöneltiliyor.
Bursaspor bu sezon altyapı sayesinde ligde kalabildi.
Bursaspor bu sezon altyapısı sayesinde daha fazla borçlanmadı.
Bursaspor bu sezon altyapısı sayesinde eğer elde tutulabilirse gelecek sezon için iskelet kadrosunu koruyabildi.
Ama bu kadar.
*
Eğer iyi bir başkan ve güçlü bir yönetim gelmezse kulübün başına, bugünleri bile arayabiliriz.
Altyapıdan başkan çıkmıyor ki!
Keşke çıksa...
Aslında eskiden çıkıyordu.
Çünkü her yönetim kendi içinden bir veya birkaç başkan adayı çıkarırdı.
Her yönetim, bir veya birkaç sonrası yönetim sonrası başkanını yetiştirirdi.
Bir nevi başkan altyapısı gibiydi o yönetimler.
Her aday nasıl bir kulüp devralacağını çok iyi bilir, programını ona göre yapardı.
*
Ama son yıllarda durum böyle değil.
Maalesef değil...
Bursaspor’un mali durumu gerçekten oldukça kötü.
Ve mali durum sadece bir veya bir kaç kişinin katkısıyla aşılamaz.
O nedenle kentin güvenebileceği, desteğini esirgemeyeceği bir başkan ve yönetim şart.
Seneye yeniden TFF 1. Lig’de mücadele edeceğiz.
Gelecek sezon çok önemli.
Ya Süper Lig’e çıkarız.
Ya da...
İnsanın içinden yazası bile gelmiyor.

X

Bursaspor bildiğiniz gibi

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

27 Nisan 2021
SAHADA keyif veren bir futbol yoktu aslında.

Bursaspor genç oyuncularıyla iyi mücadele etti.
Mücadele iyiydi ancak bu sonuca yansımadı.
Verilmeyen bir penaltıyı da düşünürsek...
Bursaspor en az 1 puan almalıydı bu karşılaşmada.
Ama iddia kalmayınca...
Sahadaki oyuncular da tatil havasına az da olsa girmiş.
Bu arada hakemlerin Bursaspor’a olan hıncını da bir türlü anlamış değilim.

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Başlangıç hatalı oldu Sayın Ekrem Pamuk

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

21 Nisan 2021
Bursaspor Kulübü’nün olağan kongresi için ilk resmi adaylık açıklaması Ekrem Pamuk’tan geldi.

Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...

BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!

Bursa’da başka medya kuruluşları da var.

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İyi ki varsın Eren Güler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Nisan 2021
HENÜZ 18 yaşında Eren Güler ve Bandırmaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin mimarı oldu.

Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...

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İyi ki varsın Eren Güler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Nisan 2021
Henüz 18 yaşında Eren Güler ve Bandırmaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin mimarı oldu.

Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...

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Başakşehir’in bu ligde ne işi var (2)

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

13 Nisan 2021
GEÇEN yazımda Başakşehir’den bahsetmiştim ve doğrusu beklemediğim tepkiler aldım.

Yazımın içerdiği ironinin çok anlaşılmadığını görüyorum.
Teknik heyet ve futbolcularının emeği sonucu şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’in elde ettiği başarıya söz söylemek elbette benim haddim değil.
İyi organize oldular ve sonuçta şampiyonluğa ulaştılar.
Alkışlamak gerek...
*
Küme düşen Eskişehirspor ile bu yıl da Süper Lig’e çıkma vizesi alamayan Bursaspor’un kötü yönetildiğine yönelik yorumlara da katılıyorum ve altına imzamı atıyorum.
Ancak bu yöneticilerin iş bilmezliğinin cezasını koskoca camiaların ve kentlerin çekmesini de sineye çekmek mümkün değil.

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Başakşehir'in Süper Lig'de ne işi var

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

7 Nisan 2021
Önce Eskişehirspor gibi bir takımın küme düşmesinden dolayı duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum.

Futbolu yaşayan bir kentin takımının yeri oralar olmamalı.
İstanbul hegemonyasına kafa tutan, bir dönem zirve yarışına ortak olan, Avrupa kupalarında da Türkiye adına iyi işler çıkaran Eskişehirspor, havluyu erken attı.
Ne acı...
Daha önce Ankaragücü de benzer bir sorun yaşamıştı.
Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.
Düştüğü yerden kalkmayı bildi kardeş Ankaragücü.
*

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Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

1 Nisan 2021
YILLARDIR duyarız taraftarların ağzından, “Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” çağrısını...

Taraftar ve camia haklıdır her zaman.
Hep takımının iyi olmasını ister.
İşler kötü gitti mi de doğal olarak protesto sesleri yükselir.
“Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” diye....
Önce siyasiler alır nasibini bu çağrıdan...
Ardından da kentin önde gelenleri...
*

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Bursaspor’dan net galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

23 Mart 2021
Güzel bir maç izledi futbolseverler Adanaspor-Bursaspor maçında.

Kaliteden bahsetmiyorum, hareketli güzel bir maç oldu.
Yoksa her iki takım da ciddi pas hataları yaptı.
Orta alan adeta “yol geçen hanı” gibiydi.
Tenis izler gibi futbol maçı izledik.
Top bir o kaledeydi, bir diğer kalede.
Ama genel anlamda Bursaspor’un kısa paslaşmaları oldukça kaliteliydi.
Özellikle Taha çok güzel iş çıkardı.

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Kongre kazanı kaynamaya başladı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

6 Mart 2021
Mayıs ayında yine bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.

 bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
*

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Bursaspor’dan söke söke galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

2 Mart 2021
KİMSENİN bir ayrıcalık beklentisi yok Bursaspor için.

“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.

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Bursaspor’dan söke söke galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

1 Mart 2021
Kimsenin bir ayrıcalık beklentisi yok Bursaspor için.“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.

“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
Pek çoğu ceza sahası içinde kendini yere atıp penaltı almayı dahi bilmiyor.

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Bir hayalin daha sonuna gelindi!

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

27 Şubat 2021
Oysa her şey gayet iyi başlamıştı.

Gençler iyi bir birliktelik yakalamış, alkışlanacak bir oyun ortaya koyuyordu.
Skorlar da çok iyi olmasa bile umudu sıcak tutmaya yetiyordu.
Avunuyordu camia ve taraftar “zor da olsa çıkarız” diyerek.
Hatta bir ara bırakın play-off’lardan direkt çıkabileceğini düşünenler bile vardı Bursaspor’un.
Haksız da değildi taraftarlar ve camia.
Sonuçta gençler iyi işler çıkarıyordu.
Taraflı-tarafsız herkes Bursaspor’u yakından takip ediyordu.

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Ah Ali Akman ah

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

23 Şubat 2021
Durup dururken milli takım kampında Almanya ekibi Eintracht Frankfur ile anlaştığını hem de sosyal medya üzerinden duyurdu.

Nezaket gösterip, başkanı, yöneticileri veya sezon başından beni sana şans veren, destekleyen teknik direktörün Mustafa Er’i aramadı.
Sözleşme ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı ama her zaman seni destekleyen taraftarlara ilişkin tek bir söz etmedi.
Üstüne üstlük yakın akraban Ayhan Akman, televizyon ekranlarından senin asgari ücret karşılığı ter döktüğünü açıkladı.
Ama aynı Ayhan Akman, sana 2 yıldır Ali Akman’a sözleşme yenileme ve ücretinde iyileştirme teklifi edildiğini söylemedi nedense.
Babası da benzer açıklamalarda bulundu.
*
“Balıkesirspor karşısında alınan yenilginin Ali Akman ile ne ilgisi var?” dediğinizi duyar gibiyim.

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Harika sonuç

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Şubat 2021
Düşünsenize...Genç, yabancı oyuncusu bulunmayan bir takımın bir de “COVID-19” karantinası yaşıyor.

Vakıfköy’den takviye ile yepyeni bir kadro kuruluyor.
Ve Tuzlaspor maçına öyle çıkılıyor.
Futbolun kalitesinden bahsetmek bile aslında haksızlık olur ama yine de fena oynamadı gençler.
Evet rakibin daha fazla pozisyonu vardı ama...
Sonuçta Bursaspor da galibiyeti çok istedi.
Oynama isteğinden belliydi.
*

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Bravo gençler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

10 Şubat 2021
Lider Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maça çok eksikle gitti.

Maç öncesi 8’i futbolcu, 1’i teknik heyet, 2’si de A Takım personeli olmak üzere 11 COVID-19 vakası tespit edildi Bursaspor’da.
4 oyuncunun sakatlığını da eklersek.
Varın siz hesap edin eksikleri.
Dile kolay 12 futbolcu.
Altyapıdan alınan 9 takviye edildi kadroya.
Rakip lider...
Giresunspor baskılı başladı ve 14 dakikada 2 gol bulup maça ağırlığını koydu.

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Kime kızmalı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

3 Şubat 2021
Ali Akman’ın Alman ekibi ile anlaştığı ortaya çıkınca Bursa’da adeta yer yerinden oynadı.

Peki kızmalı bu durum için?
Ali Akman’a mı yoksa mevcut ve eski yönetime mi?
Ya da medyaya çıkaralım faturayı.
Ali, vefasızlık gösterdi, tamam.
Gerekirse kadro dışı bırakılsın.
Takımdan ayrı tek başına çalışsın.
Bu bir seçenek.

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Bazen, galip sayılır bu yolda mağlup

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

2 Şubat 2021
Bursaspor, eğer kazanmış olsaydı Altınordu maçını, üst grupta alacaktı yerini.

İlk 6 ve hatta ilk 3 için planlar yapılmaya başlanacaktı belki.
Ama olmadı...
İlk 45 dakikada bariz üstünlüğü vardı Bursaspor’un.
Net pozisyonları cömertçe harcadı ve devreye 1-0 önde girmeyi bildi.
İkinci yarının ilk bölümünde de iyi top çevirdi yeşil beyazlı takım ama ne olduysa son 30 dakikada oldu.
*
Bursaspor’un yapması gerekeni, Altınordu yaptı.

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