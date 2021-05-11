Her şeye rağmen bravo çocuklar.

Bursaspor Kulübü’nün olağan kongresi için ilk resmi adaylık açıklaması Ekrem Pamuk’tan geldi.

Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.

İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.

Böyle bir şey olabilir mi?

Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...

Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...

Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...

BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!

Bursa’da başka medya kuruluşları da var.