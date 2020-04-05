Hazır olan 10 plan ve senaryo ne?

Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından hükümet derhal harekete geçti.
Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasaları rahatlatacak ekonomik paketleri açıkladı.
Ardından ilgili bakanlıklar tek tek sanayicisinden iş insanına, esnafından vatandaşa kadar bu virüsten toplumun tüm kesimlerinin bu süreci en az zararla geçebilmesi için yapılacakları bir bir anlattı.
Elektrik, su, doğalgaz faturaları 3 ay okunmayacak.
Sanayiciden iş insanına, esnaftan vatandaşa kadar tüm kesimlere düşük faizli, krediler hemen devreye sokuldu.
Sağlıkta da ciddi hamleler oldu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, her gün toplantılar yaparak yeni tedbirlerin alınması yönünde önerilerde bulunuyor.
Hükümet de bu önerileri değerlendirip vakit geçirmeden hayata geçirilmesini sağlıyor.
Çünkü bu kararlar hayati önem taşıyor.
Tüm bunları neden mi anlattım?
Dünyada ve Türkiye’de ilgili kurumlar büyük çaba sarf ederken Türkiye Futbol Federasyonu sessizliğe bürünmüş durumda.
10 PLAN VAR AMA...
Türkiye’de binlerce kulüp gözünü kulağını açmış TFF’nin alacağı kararları bekliyor.
Ama sonuç hüsran.
Efendim 10 plan ve senaryo oluşturduk.
Peki nedir bunlar?
Açıklama yok...
Neden?
Bence sadece kulüplerin gazını almak için yapılan bir açıklama.
“Siz merak etmeyin biz plan yaptık.”
Kulüpler, profesyonel teknik adamlarına, futbolcularına “Merak etmeyin TFF’nin senaryo ve planı var” mı diyecek?
Komik olmayın Allah aşkına.
Hafife alınıyor ama spor ve futbol kulüplerini çok zorlu bir süreç bekliyor.
Evet önce sağlık ama bu ilerisi için plan yapılmamasını gerektirmez.
“Evde kal” çağrısına en iyi uyan TFF sanırım.
“Evde kal” çağrısı var ama kimse size “Evde kafanı çalıştırma, geleceğe ilişkin proje, senaryo, plan üretme” demiyor.
KULÜPLERLE KONUŞUN
Bakınız, Bakanlar Kurulu, Bilim Kurulu ve diğer ilgili kurumlar video konferans yöntemiyle toplantı yapıyor.
Yarın hemen bu sistemle kulüplere bağlanın.
Yukarıdan başlayıp aşağıya kadar tüm kulüplerin sorunlarını dinleyin.
10 günde dertlerini dinlemiş olursunuz kulüplerin.
Ve kulüplerin talepleri doğrultusunda senaryo belirleyin.
Bunu yapın yoksa 6 ay sonra toplantı yapıp karar alacağınız kulüp sayısı çok azalabilir.
Hazır olan 10 plan ve senaryo ne?
Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından hükümet derhal harekete geçti.
Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasaları rahatlatacak ekonomik paketleri açıkladı.
Ardından ilgili bakanlıklar tek tek sanayicisinden iş insanına, esnafından vatandaşa kadar bu virüsten toplumun tüm kesimlerinin bu süreci en az zararla geçebilmesi için yapılacakları bir bir anlattı.
Elektrik, su, doğalgaz faturaları 3 ay okunmayacak.
Sanayiciden iş insanına, esnaftan vatandaşa kadar tüm kesimlere düşük faizli, krediler hemen devreye sokuldu.
Sağlıkta da ciddi hamleler oldu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, her gün toplantılar yaparak yeni tedbirlerin alınması yönünde önerilerde bulunuyor.
Hükümet de bu önerileri değerlendirip vakit geçirmeden hayata geçirilmesini sağlıyor.
Çünkü bu kararlar hayati önem taşıyor.
Tüm bunları neden mi anlattım?
Dünyada ve Türkiye’de ilgili kurumlar büyük çaba sarf ederken Türkiye Futbol Federasyonu sessizliğe bürünmüş durumda.
10 PLAN VAR AMA...
Türkiye’de binlerce kulüp gözünü kulağını açmış TFF’nin alacağı kararları bekliyor.
Ama sonuç hüsran.
Efendim 10 plan ve senaryo oluşturduk.
Peki nedir bunlar?
Açıklama yok...
Neden?
Bence sadece kulüplerin gazını almak için yapılan bir açıklama.
“Siz merak etmeyin biz plan yaptık.”
Kulüpler, profesyonel teknik adamlarına, futbolcularına “Merak etmeyin TFF’nin senaryo ve planı var” mı diyecek?
Komik olmayın Allah aşkına.
Hafife alınıyor ama spor ve futbol kulüplerini çok zorlu bir süreç bekliyor.
Evet önce sağlık ama bu ilerisi için plan yapılmamasını gerektirmez.
“Evde kal” çağrısına en iyi uyan TFF sanırım.
“Evde kal” çağrısı var ama kimse size “Evde kafanı çalıştırma, geleceğe ilişkin proje, senaryo, plan üretme” demiyor.
KULÜPLERLE KONUŞUN
Bakınız, Bakanlar Kurulu, Bilim Kurulu ve diğer ilgili kurumlar video konferans yöntemiyle toplantı yapıyor.
Yarın hemen bu sistemle kulüplere bağlanın.
Yukarıdan başlayıp aşağıya kadar tüm kulüplerin sorunlarını dinleyin.
10 günde dertlerini dinlemiş olursunuz kulüplerin.
Ve kulüplerin talepleri doğrultusunda senaryo belirleyin.
Bunu yapın yoksa 6 ay sonra toplantı yapıp karar alacağınız kulüp sayısı çok azalabilir.