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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Günün kahramanı kaleci Çağlar

14 Temmuz 2020

“Menemen acı geldi”, “Menemen Bursapor’un boğazında kaldı” gibi başlıklar da atılabilirdi aslında bu yazıya.

Çünkü maç sonucu acı verici gerçekten.
Bitime 2 hafta kala evinde iddiası olmayan bir takıma karşı oynadığın maçı kazanamıyorsan, sonuç elbet acı verici olur.
Bu maçla ilgili oyuncuları da tek tek irdelemek lazım.
Tabelaya baktığımızda maçın kahramanı Seleznov görünebilir, çünkü 2 gol attı.
2 gol attı ama penaltıdan...
Oysa kaçırdıkları.
1 metreden müsait pozisyonda topu fileler yerine havaya fırlatıyorsan...
Sonra maç sonrası da “Acemice hatalarımdan dolayı özür diliyorum” diyorsan.
Pek çok pozisyonu harcadı Seleznov.
Acaba Kubilay kaçırsaydı bu pozisyonları, camianın tepkisi ne olurdu.

KENTİN KADERİ

Tüm maçın sorumluluğunu Seleznov’a yüklemek değil; amacım ancak bu profesyonellikte bir oyuncunun bu hataları yapma hakkı yok.
Çünkü bir anlamda kentin kaderi söz konusu.
Seleznov’un kaçırdıkları kadar kaleci Çağlar’ın kurtardıklarını da konuşmak lazım.
Eğer bir maçta günün kahramanı kaleci oluyorsa, o takımın iyi futbolundan bahsetmek mümkün değil.
Menemenspor o kadar rahat geldi ki Bursaspor kale alanına.
1 penaltı ve onlarca kurtarış yapan kaleci Çağlar, resmen yenilgiyi önleyen isim oldu.
Çağlar günününde olmasa maç 5-2 konuk takımın lehine sonuçlanabilirdi.

MUCİZELER

Artık Bursaspor’un direkt yükselmesi mucizelere kalmıştır.
Play-off’lara şimdiden hazırlanmak lazım.
Oyuncu grubunun dikkati çekilmeli.
Bu konuda gerekirse yönetim devreye girmeli ve oyuncularla tek tek görüşmeli.
Teknik heyet de sıkı yönetim ilan etmeli bence.
Eğer bu takım Süper Lig’e çıkamazsa, ortaya çıkacak mali tablo da gerekirse anlatılmalı.
Tüm futbolculardan en az Çağlar’ın Menemenspor maçındaki mücadelesi kadar mücadele etmesi istenmeli.
O zaman belki bazı şeyler değişebilir.
Aksi halde Menemenspor maçındaki futbolla geleceğe umutla bakmak maalesef mümkün değil.

TEBRİKLER HATAYSPOR

Askerliğimi Hatay’da yaptım, merkezde.
Şirin, sıcak ve güzel bir şehir.
Hoşgörü şehridir ayrıca Hatay.
Künefesi ve tepsi kebabının ününü ve lezzetini bilmeyen yoktur sanırım.
İnsanı da iyidir.
Yaklaşık 15 ay kaldım Hatay’da.
Bir daha gitmek nasip olmadı ama fırsatım olsa mutlaka tekrar görmek isterim.
Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Hatayspor’u bu başarısından dolayı tebrik ediyorum.
Umarım Bursaspor da play-off’lardan dahi olsa Süper Lig’e çıkar ve maç bahanesiyle tekrar Hatay’ı görme fırsatımız olur.
Umarım olur...

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