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Haberler>Yazarlar>Vedat YÜCEBAŞ>Göztepe’yi ‘kör’ eden Batuhan

Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

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Göztepe’yi ‘kör’ eden Batuhan

17 Aralık 2020

Batuhan Kör... Henüz 19 yaşında. Bursaspor’un Vakıfköy patentli futbolcularından biri.

Fiziği muazzam.
Oyunu okuma becerisi üst seviyede.
Futbol zekası 10 üzerinden 10.
Son vuruşları tam isabet.
Önce bir maşallah diyelim.
Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı 4 golle Göztepe’yi adeta ‘Kör’ etti Batuhan.
Çok güzel goller attı ama bir o kadar da mütevazıydı sahada.
Allah nazarlardan saklasın.

*

Devamı gelir mi?
Elbette gelir.
Yeniler de gelecektir.
Bursaspor’un kurtuluşu bu gençlerde.
Ama hala sezon sonunda tecrübe mi istek ve arzu mu galip gelir...
Bilemiyorum.
Bu gençlerin önüne artık ücretleri iyileştirilmiş sözleşme uzatmanın da vakti geldi.
Var olan aidiyet duyguları daha da artsın ki başka kulüpler akıllarını çelemesin.
Çünkü bu gençlerin önemli bir kısmı bu kulübü gerçekten çok seviyor.

-

Maç sonrası soyunma odasındaki ve otobüsteki sevinç görüntülerini görmediniz mi?
Yazıya Batuhan ile başladım ama tüm oyuncuları tebrik etmek lazım.
Sonradan girenleri hatta giremeyenleri de...
O kadar güzel kenetlenmişler ki, muazzam bir tablo ortaya çıkıyor.

*

Hani Nazım Hikmet, ressam Abidin Dino’ya “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?” demiş ya?
Sanırım Bursaspor’un bu kadrosunu, yeşil beyazlı genç futbolcuların mücadelesini görse bu soruyu sormazdı.
Tüm Bursa için mutluluğun tablosunu bu genç oyuncular oluşturuyor.
Bu kadro çok can yakar.
Ama şunu unutmamak lazım ki bu kadro ilerde farklı yenilgiler de alabilir.
Bu gençler inanılmaz hata yapabilirler de...

ERKAN KAMAT’TAN PRİM MORALİ

Maç sonrası Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, takım otobüsüne binerek futbolcuların sevincini paylaştı.
Samsunspor karşısında alınan galibiyetin 6 bin lira olan primini 10 bin liraya çıkardıklarını, Göztepe galibiyeti için de yine 10 bin lira prim vereceklerini duyurdu.
Bunlar şık hareketler.
Devamı gelmeli...

HAKEMLERE DİKKAT

Hakemlerin Bursaspor’un aleyhine verdiği kararları da düşündükçe...
O nedenle aslında sahadaki mücadeleye saha dışında da destek atmak lazım.
Federasyon nezdinde çalışmalar yürütmek şart.
Görüntülü ve belgeli.
Gizli kapaklı değil ama açık açık.

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Usta işi galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

14 Aralık 2020
Bandırmaspor’un ardından Samsunspor maçından da galip ayrılmayı bildi Bursaspor.

Doğrusu usta işi bir galibiyetti.
Konuk Karadeniz temsilcisi oyuna ve topa hakim taraftı.
Kaliteli kadrosuyla oyunu Bursaspor yarı alanında tutmayı bildi.
Bursaspor da aslında buna çok itiraz etmedi.
Deplasman taktiği uyguladı evinde resmen.
Defansını sıkı tuttu.
Orta alanda top çalmaya çalıştı.

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İstekli futbol 3 puan getirdi

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

9 Aralık 2020
Ümraniyespor maçının aksine biraz daha derli-toplu bir görüntü çizdi Bursaspor deplasmandaki Bandırmaspor karşısında.

Belli ki Mustafa Er, kulaklarını çekmiş gençlerin.
Bandırma’daki maçın ilk yarısında enerjisi iyiydi Bursaspor’un.
3. dakikada Burak Kapacak, yakın mesafeden öyle bir gol kaçırdı ki adeta saç baş yoldurdu.
Bu pozisyon iyi mücadelenin habercisiydi aslında.
Bandırma da kötü değildi.
Futbol anlamında ilk 45 dakika zevkli geçti.
İlk yarının uzatma bölümünde tecrübe devreye girdi ve Özer harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

*

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Keşke stadın elektrikleri açılmasaydı!

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

6 Aralık 2020
Sanıyorum herkes Bursaspor’un genç kadrosunun Ümraniyespor karşısında sezonun en kötü karşılaşmasını oynadığı noktasında hemfikir.

Hatlar arasında ciddi bir kopukluk vardı.
Özellikle ilk 45 dakikada bırakın gol pozisyonunu aklı başında bir atak girişimi bile göremedik.
Bursaspor’un teknik sorumlusu Fazlı Tan da maç sonrası “Biz galibiyeti hak edecek oyun ortaya koyamadık” diyerek konuyu özetledi.
Bursaspor bırakın galibiyeti puanı hak edecek bir oyun sergileyemedi.
Doğrusu ben bu takımdan “elektrik” alamadım.
Elbette zaman zaman bu aksaklıklar olacaktır.
Genç kadrodan “süreklilik” beklemek onlara da haksızlık aslında ama bu tür durumlarda oyuncuları motive edecek hamleler yapmak lazım gecikmeden.

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En çok Kerem Şen’e üzüldüm

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

30 Kasım 2020
Altay karşısında alınan 3-1’lik yenilgiyi eleştirsinler önce İzmir ekibinin ardından da Bursaspor’un kadrosuna baksınlar.

Kadrodaki oyuncuların yaş ve tecrübelerini de değerlendirsinler.
Ve hala aynı fikirdeyseler onlara söyleyecek sözüm yok.
Maçın neredeyse tamamında rakibine üstünlük kuran, bir anlamda oyunu rakip kaleye yığan Bursaspor, biri uydurma penaltı ve 2 basit golle sahadan yenik ayrıldı.
*
Bu kadro, kalecisinden savunmasına, orta alanından hücuma kadar tüm oyuncularıyla alkışlanmalı.
Bazı oyuncular normal performanslarının altında kaldılar.
Olabilir...

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En genç rotasyon

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

26 Kasım 2020
Bursaspor hem ligde hem kupada harika işler yapıyor.

 

Teknik Direktör Mustafa Er, genç oyuncularını dinlendirmek adına kupa maçlarında rotasyona gidiyor.
Gençler dinleniyor, sahaya daha genç olanlar sürülüyor.
Yani 19-20 yaşındakiler dinleniyor, 17-18 yaşındakilar oynuyor.
Bundan daha keyifli bir şey olabilir mi?
Bence yok...
*

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Bursaspor pişiyor

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

23 Kasım 2020
Önce Maraton Tribün müdavimlerinin yaptığı kareografiyi yorumlamak lazım.

Tek kelimeyle muazzam.
Pandemi sürecinde tribün kareografisinde Bursaspor, Süper Lig takımları dahil sanırım açık ara önde.
Vakıfköy’e, altyapıya gönderme yapan bu çalışmaya şapka çıkarmak lazım.
Tebrikler Bursaspor taraftarları.
*
Maça gelince.
Bursaspor’un genç kadrosu pişiyor.

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Yönetimin sesini duyan var mı?

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

18 Kasım 2020
Bursaspor’da işler aslında kötü gitmiyor.

Gençler iyi işler çıkartıyorlar.
Özellikle sonuçlara odaklanmadan oyuna bakacak olursak, gençler oldukça başarılı.
Takviye lazım mı?
Evet hem de acil.
Ama takviyeden önce gençlerin takıma aidiyetlerini sağlayacak hamleler şart.
Bunun için uygun organizasyonu yönetim oluşturmak zorunda.
Peki bu süreçte yönetimin sesini duyar var mı?

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Yönetim devreye girmeli

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

10 Kasım 2020
Eğer bu takımın deplasmanda 1-1 kalıyorsa. Taraftar beraberliğe sevinmiyor hatta kaçan galibiyete üzülüyorsak.

Yavaş yavaş genç oyunculara yönelik eleştiriler başlanmışsa.
Aslında işler iyi gidiyor demektir.
Bursaspor, deplasmanda Ankaraspor ile berabere kaldı.
İşin doğrusu yine galibiyeti kaçıran taraftı.
Ağırlığı Vakıfköy patentli genç oyuncular, ellerinden geleni yaptı her zaman olduğu gibi.
Daha önce de belirtmiştim, bu takıma taşıyabileceğinden fazla yük bindirmeyin.
Kendilerine yapılan yatırımı fazlasıyla vereceklerdir, bundan herkes emin olsun.

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Yönetime küçük notlar

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

4 Kasım 2020
Bursaspor’un artık daha büyük düşünmesi lazım.

Bunu yapacak olan da elbet Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri.
Büyük düşünmek derken, şampiyonluk, bir üst lig ve benzeri hedeflerden bahsetmiyorum.
İşi sıkı tutup başarıyı getirecek organizasyonun oluşturulması çok önemli.
Son 10 gündür ilginç söylentilerle çalkalanıyor Bursapor camiası.
Teknik Direktör Mustafa Er’in gönderileceği...
Yerine başka teknik direktörün getirileceği...
Ve başka pek çok konu.

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En az 30 milyon dolar

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

29 Ekim 2020
Ben artık Bursaspor maçlarını farklı bir gözle izliyorum.Maçın skoru genellikle ikinci planda oluyor benim için.

Kayıp veya kazanılan puanlar yerine başka şeyler görmeye çalışıyorum.
Mevcut kadronun durumu belli.
Genç ve tecrübesiz bir ekip.
Ancak gelecek vaat ediyor bu takım.
Ben bu takımda Bursaspor’un borcunu sıfırlayacak bir potansiyel görüyorum.
Ben bu takımda biraz daha sabredilirse başarı görüyorum.
Ben bu takımda, eğer oyuncular kendini bozmazsa en az 30 milyon dolar görüyorum.

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Bursaspor’daki iletişimsizlik bulaşıcı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

23 Ekim 2020
Önceki başkan Mesut Mestan’ı doğru iletişim kuramadığı için eleştirmiştim.

İletişim çağında iletişime bu kadar kapalı bir yönetim şekli olalamayacağını kendisine aktarmıştım.
Şampiyon başkan rahmetli İbrahim Yazıcı’dan da bahsetmiştim.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifa sürecinde dahi İbrahim Yazıcı’nın telefonları açtığını, tüm sorulara cevap verdiğini aktarmıştım o yazımda.
Ancak İbrahim Yazıcı sonrası yönetimlerde bu iletişim koptu nedense.
Bu kopuş gereksiz bir gizem oluştuyor kulübün çevresinde.
Bilgi olmayınca yorum devreye giriyor.
Teyide muhtaç bilgiler doğruymuş gibi dolaşıyor.

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Özür dilerim Mustafa Hoca

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

21 Ekim 2020
Teknik Direktör Mustafa Er, göreve getirilmeden önce bir gazeteci arkadaşıma, “Bursaspor’un DNA’sını biliyorum” diye demeç vermişti.

O zaman içten içe eleştirmiştim.
Hatta dost meclisinde “Ne gerek var ki bu kadar iddialı konuşmaya” bile demiştim diye hatırlıyorum.
Karşılaşsaydım o süreçte ona da söylerdim kesinlikle.
Yanıldım.
Mustafa Hoca gerçekten kulübün DNA’sını biliyormuş.
Yanıldığıma göre özür dilemek düşer bana.
Özür dilerim Mustafa Hoca.

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Puan silmeyi önleyin yeter

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

5 Ekim 2020
İstanbul deplasmanında 11 dakikada 3 gol atan Bursaspor’un geleceği beni daha da umutlandırdı.

Kaleci ve defans hatalarına karşın 3 güzel ve akıl dolu gol attı yeşil-beyazlı takım.
Özellikle ikinci gol kurgu ve paslaşma anlamında ders olarak bile gösterebilir.
Bunu başaran da genç futbolcular.
3-0 sonrası 3 gol yedi takım ama genel anlamda futbol iyiydi.
Onlar gibi hatalar yapıldı.
Son 20 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen Bursaspor, 2 net pozisyondan yararlanamadı.
Hani derler ya “o pozisyonlar gol olsa” diye.

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Burak’ı kim ‘Kapacak’

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

29 Eylül 2020
Gün geçmiyor ki Bursasporlu Burak Kapacak ile ilgili bir tranfser haberi çıkmasın.

 

Bir gün Fenerbahçe ile anlaşıyor, ertesi gün Trabzonspor ile adı anılıyor.
Zaman zaman da Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdiği yönünde haberler yapılıyor.
Belki de pek çok Süper Lig futbolcusundan daha fazla haberi yapılıyor Burak’ın.
Giresunspor maçında da iyi şeyler yaptı.
Pas yüzdesi çok yüksekti.
İstekliydi, koşturdu arkadaşlarını.

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Fazla abartmamak lazım

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

24 Eylül 2020
Geçtiğimiz yazının başlığı “Gençlere güvenin” idi.

Altınortu deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından yapılan aşırı abartılı övgülerin ardından da “Fazla abartmamak lazım” demek istiyorum.
Evet geçen hafta 3-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının skoru da o değildi.
Altınordu karşısında alınan 2-0’lık galibiyeti de öyle “net” diye nitelendirmek doğru olmaz.
Gençlerin ne fazla övgüye, ne de fazla eleştiriye ihtiyacı var.
Ayakları yere bassın yeterli.
Böyle galibiyetler alınacaktır, hiç ummadık tecrübe eksikliğinden kaynaklanan yenilgiler de olacaktır kesin.
Önemli olan bu gençlerin gelişim göstermeleri.

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Gençlere güvenin

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Eylül 2020
Bursaspor gençlerden kurulu kadrosuyla lige skor açısından bakıldığında kötü başladı.

Evet skor açısından öyle de...
İlk 45 dakikadaki futbol tek kelimeyle muazzamdı.
Tecrübe eksikliği olmasa skor farklı olurdu.
E tecrübe nasıl elde edilecek.
Elbette maç oynayarak.
Önce ezilecekler ve yenilecekler.
Sonra eze eze yenmeyi öğrenecekler.

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İki oyuncu da gitmeli çünkü...

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

11 Eylül 2020
Kubilay Kanatsızkuş’un bu süreçten sonra Bursaspor’a fayda sağlayacağını düşünmüyorum.

 

Taraftarla arasında ciddi bir uçurum oldu.
Bundan sonra yapacağı her hata karşısına çıkarılacaktır.
Gitmesi sanırım hem kendisi hem de Bursaspor için iyi olacak.
Genç bir futbolcu sonuçta ve kendisini geliştirebileceği bir takıma gitmesi gerekli. Ancak burada yaptığı hataları umarım gideceği takımda yapmaz. Ayrıca giderken küçük de olsa Bursaspor’a para kazandırırsa vefa borcunu da ödemiş olur.

BURAK AVRUPA’YA GİTMELİ

Burak Kapacak konusu ise bana göre biraz karışık. Yönetimin belirlediği 3 milyon Euro’luk bonservis ücreti yerinde.

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Bursaspor büyürse Türk futbolu büyür

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

4 Eylül 2020
“Bursa büyürse Türkiye büyür” sözünü, “Bursaspor büyürse Türk futbolu büyür” diye yeni bir boyuta taşımak istiyorum.Gereksiz bir kent milliyetçiliği değil benimki.

Gerçekten Bursa çok farklı bir kent.
İstanbul’a direnen, karşısında dimdik duran ve bazen yarış içinde olan...
Mesela İstanbul’dan sonra en büyük medya oluşumları Bursa’da olmuştur.
Bursa medyasından “Küçük Babıali” diye bahsedilmiştir hep dışarıda.
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu kenttir.
Sırf bu yüzden Bursa için “Edirne’nin babası, İstanbul’un dedesi” benzetmesi bile yapılır.

*

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, o zamanki ismi Bursa Ticaret Odası’nın 6 Haziran 1889 tarihinde hizmete başlamıştır mesela.

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Kongre teferruattır

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

25 Ağustos 2020
Mesut Mestan ve yönetiminin aldığı olağanüstü kongre sonrası ilk oturum 23 Ağustos Pazar günü (dün) yapıldı.

Elbette çoğunluk sağlanamadı ve seçim ikinci tura kaldı.
Ben zaten ilk toplantıda bu işin bitmesini çok mümkün görmüyordum.
Keşke yanılsaydım.
Ayrıca bu tür durumlarda kongre teferruattır.
Zaten tek aday var.
Mevcut yönetim de biran önce işi devretmek istiyor.
Yeni başkan belli, devredecekler de orada.

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