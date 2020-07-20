Formayı ve armayı hak etmek

Yağmur duası” ile ilgili çok sevdiğim bir hikaye var.Uzun ama kısaca anlatayım...Hikaye şöyle...
Kurak geçen yaz döneminde köylüler yağmur duasına gitmiş.
Yüzlerce köylü gitmiş; ama sadece bir kişi ‘yağmur yağar’ diye yanında şemsiye götürmüş.
Ve duanın ardından yağmur yağmış.
Şemsiyesini götürenin hatırına...
Sözün özü, Bursaspor daha Hatay maçına çıkmadan play-off’u düşünmeye başladı.
Keşke inancını son dakikaya kadar taşıyabilseydi.
*
Hatayspor-Bursaspor maçının 66. dakikası.
Cılız gelişen bir Bursaspor atağı sonucu sonrası top kaleci Ömer Alıcı’da kalıyor.
Skor 2-0 Hatayspor’un lehine.
Normalde ne beklenir?
Kaleci topu alır, oyalar, tutar, saklar, oyunu soğutur ve sonra topu bir arkadaşına doğru gönderir.
Ama öyle olmadı.
Ömer, acele bir şekilde topu arkadaşının önüne attı.
Sanki yenik durumdalar.
Sanki gol averajına ihtiyaçları var.
Adamlar geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiler ama ilk yarıda Bursaspor’u sahasına hapsetmeyi bildiler.
İşine saygı bu olsa gerek.
Formaya, armaya saygı ancak böyle gösterilebilir.
Gerçekten bravo Hataysporlu futbolculara.
Şampiyonluğu ne kadar çok hak ettiklerini Bursaspor maçında da gösterdiler.
Hatayspor maçında Bursaspor cephesinde hem formayı hem armayı hak etmeyen futbolcu topluluğu vardı.
Yeşil-beyazlı takımın bir tane planlanmış atağı yoktu.
Bursaspor, rakip kaleyi zorlayacak bir hücum organizasyonu gerçekleştiremedi 90 dakika boyunca.
Orta alanda pas kalabalığı yaptılar, o kadar.
İlk yarının ilk 30 dakikasında skor 2-0 oldu.
Kimin lehine?
Hatayspor’un lehine.
Kimin galibiyete ihtiyacı var?
Bursaspor’un...
İkinci yarıda da durum değişmedi.
Bursaspor 75. dakikada farkı 1’e indirdi, 1 dakika sonra Hatayspor karşılık verdi.
Maçı da skoru da bırakmadı ev sahibi takım.
*
Bursaspolu taraftarların “Formayı çıkarın öyle oynayın” diye bir tezahüratı vardır.
Ağır bulurum; ama severim bu tezahüratı.
Çünkü bazı maçları en iyi anlatan tezahürat budur.
Bana göre taştan ağır.
Bir futbolcuya “o formaya o armaya yakışmıyorsun” demek...
Hele de bu Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş Türkiye’nin en büyük kentlerinden birinin takımı ise.
Tüm kent kenetlenmiş...
Süper Lig için prim kampanyası başlatılmış...
Bazı belediyeler kent sokaklarını yeşil-beyazlı bayraklarla donatmış...
Ama futbolcular tüm bunları umursamasın.
İlginç...
Artık Bursaspor play-off’ları düşünmek zorunda.
Gerçi, son iki haftada oynanan futbolla play-off’lara ilişkin umudum da yok fazla.
Umarım yanılırım.
Formayı ve armayı hak etmek
Yağmur duası” ile ilgili çok sevdiğim bir hikaye var.Uzun ama kısaca anlatayım...Hikaye şöyle...
Kurak geçen yaz döneminde köylüler yağmur duasına gitmiş.
Yüzlerce köylü gitmiş; ama sadece bir kişi ‘yağmur yağar’ diye yanında şemsiye götürmüş.
Ve duanın ardından yağmur yağmış.
Şemsiyesini götürenin hatırına...
Sözün özü, Bursaspor daha Hatay maçına çıkmadan play-off’u düşünmeye başladı.
Keşke inancını son dakikaya kadar taşıyabilseydi.
*
Hatayspor-Bursaspor maçının 66. dakikası.
Cılız gelişen bir Bursaspor atağı sonucu sonrası top kaleci Ömer Alıcı’da kalıyor.
Skor 2-0 Hatayspor’un lehine.
Normalde ne beklenir?
Kaleci topu alır, oyalar, tutar, saklar, oyunu soğutur ve sonra topu bir arkadaşına doğru gönderir.
Ama öyle olmadı.
Ömer, acele bir şekilde topu arkadaşının önüne attı.
Sanki yenik durumdalar.
Sanki gol averajına ihtiyaçları var.
Adamlar geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiler ama ilk yarıda Bursaspor’u sahasına hapsetmeyi bildiler.
İşine saygı bu olsa gerek.
Formaya, armaya saygı ancak böyle gösterilebilir.
Gerçekten bravo Hataysporlu futbolculara.
Şampiyonluğu ne kadar çok hak ettiklerini Bursaspor maçında da gösterdiler.
Hatayspor maçında Bursaspor cephesinde hem formayı hem armayı hak etmeyen futbolcu topluluğu vardı.
Yeşil-beyazlı takımın bir tane planlanmış atağı yoktu.
Bursaspor, rakip kaleyi zorlayacak bir hücum organizasyonu gerçekleştiremedi 90 dakika boyunca.
Orta alanda pas kalabalığı yaptılar, o kadar.
İlk yarının ilk 30 dakikasında skor 2-0 oldu.
Kimin lehine?
Hatayspor’un lehine.
Kimin galibiyete ihtiyacı var?
Bursaspor’un...
İkinci yarıda da durum değişmedi.
Bursaspor 75. dakikada farkı 1’e indirdi, 1 dakika sonra Hatayspor karşılık verdi.
Maçı da skoru da bırakmadı ev sahibi takım.
*
Bursaspolu taraftarların “Formayı çıkarın öyle oynayın” diye bir tezahüratı vardır.
Ağır bulurum; ama severim bu tezahüratı.
Çünkü bazı maçları en iyi anlatan tezahürat budur.
Bana göre taştan ağır.
Bir futbolcuya “o formaya o armaya yakışmıyorsun” demek...
Hele de bu Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş Türkiye’nin en büyük kentlerinden birinin takımı ise.
Tüm kent kenetlenmiş...
Süper Lig için prim kampanyası başlatılmış...
Bazı belediyeler kent sokaklarını yeşil-beyazlı bayraklarla donatmış...
Ama futbolcular tüm bunları umursamasın.
İlginç...
Artık Bursaspor play-off’ları düşünmek zorunda.
Gerçi, son iki haftada oynanan futbolla play-off’lara ilişkin umudum da yok fazla.
Umarım yanılırım.