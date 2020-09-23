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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Fazla abartmamak lazım

23 Eylül 2020

Geçtiğimiz yazının başlığı “Gençlere güvenin” idi.

Altınortu deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından yapılan aşırı abartılı övgülerin ardından da “Fazla abartmamak lazım” demek istiyorum.
Evet geçen hafta 3-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının skoru da o değildi.
Altınordu karşısında alınan 2-0’lık galibiyeti de öyle “net” diye nitelendirmek doğru olmaz.
Gençlerin ne fazla övgüye, ne de fazla eleştiriye ihtiyacı var.
Ayakları yere bassın yeterli.
Böyle galibiyetler alınacaktır, hiç ummadık tecrübe eksikliğinden kaynaklanan yenilgiler de olacaktır kesin.
Önemli olan bu gençlerin gelişim göstermeleri.
Bazen yenilerek, ezilerek ve belki de adeta sahada dayak yiyerek öğrenecekler bazı şeyleri.
Ders alacaklar hem kendi teknik ekiplerinden ve tecrübeli ayaklardan hem de rakiplirin tecrübeli isimlerinden.
Bu ve benzeri galibiyetler sonrası “biz olduk” derlerse bir çuval inciri berbat ederler gençler.
Daha alacakları çok yol var çünkü.
*
Olan biten bir şey de yok.
Adana Demirspor maçının ilk 45 dakikasında kusursuz futbol vardı.
Ama Altınordu maçında aynı şeyi söyleyemeyiz.
Zaman zaman iyiydi Bursaspor, zaman zaman ise sıkıntılar yaşadı.
Genç kaleci Ataberk iyiydi mesela.
Önemli anlarda sahneye çıktı ve galibiyeti getiren isim oldu bir anlamda.
Emirhan ve Ali Akman da önemli iş çıkardılar elbet.
Goller gerçekten usta işiyidi.
Ayakta alkışlamak gerek.
Ama sevinci de abartıyı da tadında bırakmak daha iyi olacak sanırım.
Etap etap değerlendirebilirse Bursasporlu futbolcular maçları, galibiyet sonrası dahi hatalarını görüp üzerine kafa yorarsa ileride güzel şeyler olabilir, hepsi güzel yerlere gelebilir.
Aksi halde bir bakmışsınız bir arpa boyu yol alınamamış.

SPONSORLAR GELİYOR

Bursaspor, forma göğüs reklamını buldu.
Forma kol, şort ve diğer sponsorluk görüşmeleri de olumlu sonuçlandı.
İşler iyi gidiyor gibi.
Moral açısından da önemli bu gelişmeler.
O nedenle Erkan Kamat ve ekibini tebrik etmek lazım.
Kısa sürede iyi bir sinerji yakaladılar.
Ah bir de tahtayı açabilseler...

ÇÖP ALACAKSANIZ TAHTAYI AÇMAYIN

Elbette bu takımın bazı bölgelerine takviye şart.
Mustafa Er ve ekibine saygısızlık olmaması, mevcut yönetimi de zor durumda bırakmamak için yazmıyorum elbet bu bölgeleri.
Gençler şimdilik durumu idare ediyor.
Ama Kamat’ın kongre öncesi ortaya koyduğu “Süper Lig” hedefi için takviye yapılmalı.
Acele etmemek lazım.
İnce eleyip sık dokuyarak yol alınmalı.
Nokta atış 3-4 takviye hedeflere ulaştırır Bursaspor’u.
Bu benim düşüncem elbet.

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