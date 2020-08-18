Erkan Kamat ve ekibi çok zor bir göreve talip oldu.Bursaspor’da borç gırtlağı geçmiş durumda.
Mevcut başkan Mesut Mestan’ın ifadelerine göre acil 80 milyon lira ile 6 milyon Euro’ya ihtiyaç var.
Aksi halde transfer tahtası kapanacak ve belki de sezona Bursaspor eksi puanlarla başlayacak.
Geçen sene Eskişehirspor’un yaşadığı gibi.
Yani ortada ciddi bir enkaz var.
Yanlış anlaşılmasın bu enkazın tüm sorumlusu Mesut Mestan ve yönetimi demek istemiyorum.
Eminim onlar da çok istediler kulübü düzlüğe çıkarmayı ancak başarılı olamadılar maalesef.
Vardır elbet bahaneleri ama bu sonucu değiştirmez.
O nedenle Erkan Kamat ve ekibi neyi devraldığını iyi bilmek zorunda.
Yarın öbür gün;
- “Efendim ben borcun bu kadar olduğunu bilmiyordum”
- “Kent dinamikleri bana destek olmadı”
- “Şehir bize sahip çıkmadı”
Gibi bahaneler öne süreceklerse daha baştan vazgeçsinler bu işten.
Erkan Kamat’ın ekonomik gücünü bilmiyorum ama bağlantılarının çok iyi olduğuna ilişkin duyumlar edindim.
Zaten bir kişinin cebinden verdiği parayla kulübün dönmeyeceğini, sorunların giderilemeyeceğini Ali Ay ve yönetiminden görmüş olduk.
MALİ DURUM ÖĞRENİLMELİ
Erkan Kamat ve ekibi vakit geçirmeden mevcut yönetim ile temasa geçmeli.
Tüm mali durumu son kuruşuna kadar öğrenmeli.
Buna göre acil eylem planı, kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapılmalı.
Gelecek planlaması iyi şekillendirilmesi.
Ve bu doğrultuda hazırlanacak raporlar taraftara, camiaya ve kamuoyuna açıkça paylaşılmalı.
Eğer mali gerçekler Süper Lig’e çıkacak bir takım oluşturmaya elverişli değilse bu da çok iyi anlatılmalı.
Şeffaflık çok önemli çünkü.
Eğer açık olunursa, taraftar ve camia da yönetimin arkasında durur.
4 TEMEL MADDE
Tekrar etmekte fayda var; Bursaspor’un mali durumu hiç iyi değil.
Enkaz...
Bu enkaz da ancak akılcı bir yönetim tarzı ile kaldırılabilir.
Akılcı yönetim tarzı...
Akılcı planlama...
Akılcı mali yönetim...
Ve şeffaflık...
Bunlar bir yönetimin olmazsa olmazı olmalı.
Aksi halde.
Aksini düşünmek bile istemiyorum...
Enkaz
Erkan Kamat ve ekibi çok zor bir göreve talip oldu.Bursaspor’da borç gırtlağı geçmiş durumda.
Mevcut başkan Mesut Mestan’ın ifadelerine göre acil 80 milyon lira ile 6 milyon Euro’ya ihtiyaç var.
Aksi halde transfer tahtası kapanacak ve belki de sezona Bursaspor eksi puanlarla başlayacak.
Geçen sene Eskişehirspor’un yaşadığı gibi.
Yani ortada ciddi bir enkaz var.
Yanlış anlaşılmasın bu enkazın tüm sorumlusu Mesut Mestan ve yönetimi demek istemiyorum.
Eminim onlar da çok istediler kulübü düzlüğe çıkarmayı ancak başarılı olamadılar maalesef.
Vardır elbet bahaneleri ama bu sonucu değiştirmez.
O nedenle Erkan Kamat ve ekibi neyi devraldığını iyi bilmek zorunda.
Yarın öbür gün;
- “Efendim ben borcun bu kadar olduğunu bilmiyordum”
- “Kent dinamikleri bana destek olmadı”
- “Şehir bize sahip çıkmadı”
Gibi bahaneler öne süreceklerse daha baştan vazgeçsinler bu işten.
Erkan Kamat’ın ekonomik gücünü bilmiyorum ama bağlantılarının çok iyi olduğuna ilişkin duyumlar edindim.
Zaten bir kişinin cebinden verdiği parayla kulübün dönmeyeceğini, sorunların giderilemeyeceğini Ali Ay ve yönetiminden görmüş olduk.
MALİ DURUM ÖĞRENİLMELİ
Erkan Kamat ve ekibi vakit geçirmeden mevcut yönetim ile temasa geçmeli.
Tüm mali durumu son kuruşuna kadar öğrenmeli.
Buna göre acil eylem planı, kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapılmalı.
Gelecek planlaması iyi şekillendirilmesi.
Ve bu doğrultuda hazırlanacak raporlar taraftara, camiaya ve kamuoyuna açıkça paylaşılmalı.
Eğer mali gerçekler Süper Lig’e çıkacak bir takım oluşturmaya elverişli değilse bu da çok iyi anlatılmalı.
Şeffaflık çok önemli çünkü.
Eğer açık olunursa, taraftar ve camia da yönetimin arkasında durur.
4 TEMEL MADDE
Tekrar etmekte fayda var; Bursaspor’un mali durumu hiç iyi değil.
Enkaz...
Bu enkaz da ancak akılcı bir yönetim tarzı ile kaldırılabilir.
Akılcı yönetim tarzı...
Akılcı planlama...
Akılcı mali yönetim...
Ve şeffaflık...
Bunlar bir yönetimin olmazsa olmazı olmalı.
Aksi halde.
Aksini düşünmek bile istemiyorum...