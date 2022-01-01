‘Emin’ misiniz, ‘emin’ci olduğuma

Tamer Tuna’nın gelişiyle birlikte sanırım herkes büyük hayaller kurmaya başladı.

“Play-off kesin ama belki ilk iki falan” diye düşünenler bile vardı çevremde.

O nedenle İzmir deplasmanında Menemen karşısında 3 puana herkes “çantada keklik” gözüyle bakıyordu.

Benim ise beklentim “olumlu futbol” üzerindeydi.

Sonuçta Tamer Tuna’nın da elinde sihirli değnek yok.

HAVA KATTI

İyi bir hoca ama biriken tüm sorunları bir “hokus pokus” ile bir anda ortadan kaldıramazdı.

Ama bir hava katmış takıma.

