‘Emin’ misiniz, ‘emin’ci olduğuma

“Play-off kesin ama belki ilk iki falan” diye düşünenler bile vardı çevremde.
O nedenle İzmir deplasmanında Menemen karşısında 3 puana herkes “çantada keklik” gözüyle bakıyordu.
Benim ise beklentim “olumlu futbol” üzerindeydi.
Sonuçta Tamer Tuna’nın da elinde sihirli değnek yok.
HAVA KATTI
İyi bir hoca ama biriken tüm sorunları bir “hokus pokus” ile bir anda ortadan kaldıramazdı.
Ama bir hava katmış takıma.
Öyle bir kadronun başına geçti ki!
Psikolojik olarak bitmiş...
Fizik gücünü kullanmaktan aciz.
Paslaşmadan, oyun kurgulamadan habersiz.
Ve sanki futbolu unutmuş bir oyuncu grubunu yönetmek...
Öyle kolay bir şey değil.
“Ateşten gömlek” deyimi tam da cuk oturuyor bu duruma.
SIFIRDAN MI ÖĞRETSİN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Geçmişle helalleşeceğiz” çıkışı gündemine oturdu ve hala üzerine farklı yorumlar yapıyor.
Neyse sporu siyasete karıştırmadan biz kendi mevzumuza dönelim.
UMUT OLDU!
Tahta açıldı...
Transferler yapıldı...
Ödemeler bir şekilde rutine döndürüldü.
Personel maaşları düzenli ödenmeye başlandı.
Tüm camia seri galibiyetler beklerken, sonunu getiremiyor yeşil beyazlı takım.
“İyi oynadık, rakibe üstünlük kurduk” açıklamaları da...
“Hakemlerin kötü maç yönetiyor” savunmaları da...
“Biz şu maçları alırsak, rakipler şu maçları kaybederse” ince hesapları da...
Hükmünü yitirmiştir bence.
MÜMKÜN DEĞİL!
Rahmetli Mehmet Özman ağabeyimiz yıllar önce, “Sen Bursaspor’sun, çıkacaksın 3 atacaksın, 5 atacaksın!” demişti.
Art arda 3 maçta alınan yenilgiler...
İsmail Çokçalış’ın alacaklarını istemesi...
Yine kadro dışı bırakılan İsmail’in inanması zor iddiaları...
Ve Bursaspor Kulübü’nün belgeli yanıtı.
FUTBOL HARİÇ...
Yani hareketli bir süreç yaşadı Bursaspor bu 3 haftada.
Futbol dışında her şey konuşuldu özellikle son 5-6 günde.
Yine o süreçte Bursaspor’un iyi futbol oynamadığını alınan galibiyetlerin kimseyi yanıltmaması gerektiğini iletmiştim.
İyi futbol oynamadan sürekli bir başarı elde edilemeyeceğinin de altını ısrarla çizmiştim.
Yanılmayı o kadar isterdi ki!
VASAT!
Gençlerbirliği maçında da gördük ki Bursaspor vasat bir takım.
O kadar pas hatası yapılabilir mi bir takım.
Koordine bir atak dahi gerçekleştiremedi Bursaspor.
Şimdi tek tek saymayacağım çünkü yazının önemli bir kısmı isimlerden oluşur.
Son olarak Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollar ayrıldı.
Sebep tam olarak açıklanmasa da sanırım düşük performansları.
ŞAŞIRDIM!
Burak ve Cüneyt ile ilgili karara şaşırdım doğrusu.
Gerçi bu iki futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği futbola da şaşırıyordum.
Elbette teknik heyet ve yönetimin tasarrufu ama göndere göndere nereye ulaşılacak merak ediyorum.
Tam “çıkış devam edecek” diye düşünürken...
Tam taraftarlar ve camia zirve hesapları yapacakken...
İlla bir şey oluyor.
TAM UMUTLANMIŞKEN...
Takımın ayarlarıyla oynamak için birileri nedense “çok çalış”ıyor.
Tam “Bursaspor Süper Lig’e ilk 2’de mi yoksa play-off sonrası çıkar” diye düşünürken...
Tam “hoca tuttu, oyuncular işin ciddiyetini anladı” diye umutlanırken...
Anlamsız 2 kırmızı kart ve verilmeyen penaltı.
İnanılır gibi değil.
Hakemler maalesef çok formsuz.
Formsuz mu, bilgisiz mi ondan da çok emin değilim doğrusu.
*
Röveşataya kalkan Zalazar, akıllara zarar bir kararla kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Böyle hata yapan bir hakem “ben geliştim” diyene kadar TFF’den görev istememeli bence.
Özcan Bizati’nin göreve gelmesinin ardından hem oyun sistemi hem de mantalite değişti Bursaspor’da.
Hala “harika futbol” diyemeyiz sahaya yansıyan oyuna ama ısrar ve mücadele var.
Özellikle uygulanan alan savunması rakibe çok fazla pozisyon üretme şansı tanımıyor.
Keçiörengücü maçında Bursaspor orta alanda da oldukça etkiliydi.
Orta alan hakimiyeti kanatları da hareketlendirdi.
Ve sonuçta 2-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı Bursaspor.
GOLÜ DÜŞÜNÜYOR
Burada İsmail, Kerem ve Bruno’ya ayrı parantez açmak lazım.
Boluspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Balıkesirspor deplasmanında 2-0’lık skorla elde edilen 3 puan ciddi moral verdi hem takıma hem kente.
Oyuna girecek olursak yazının sonu gelmez.
Ama bu tür toparlanma süreçlerinde önemli olan kazanmak.
Kazanan da haklıdır.
*
Oyunun elbette iyi yanları da vardı.
Alan savunmasını iyi uyguladı yeşil beyazlı takım.
Farklı kazanılan Samsunspor maçındaki oyun 10 kat daha iyiydi.
Evet skor tamam.
Camianın bu morale ihtiyacı vardı.
Ancak üçüncü golü erken bulmasaydı Bursaspor.
Belki de başka şeyler yazacaktı bu satırlarda.
Ama sonuçta kazanan haklıdır.
Ve çok kıymetli 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
Kısaca hatırlatayım isterseniz;
Adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş...
- Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş, ‘Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş.
- Dua tutmuş, Davut kızının Adını Ayşe koymuş...
- Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hazreti Davut kızını yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş...
- ‘Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş!
*
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından pek çok teknik direktörün ismi gündeme geldi sosyal medyada.
Listenin başında Tamer Tuna yer alıyordu.
Hatta Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Tamer Tuna ile öğle yemeğinde buluştu. Ancak, genç teknik direktörün maddi talepleri çok bulununca diğer isimler dolaşmaya başladı sosyal medyada.
Yalçın Koşukavak ve İsmail Ertekin ile görüşme yapıldığı bilgisi dolaşmaya başladı kulis bilgisi olarak.
*
Herkes kulübün sosyal medya hesabından Yalçın Koşukavak veya İsmail Ertekin’in açıklanacağını bekliyordu ama olmadı.
Bugüne kadar Bursaspor ile ismi hiç yan yana anılmayan Özcan Bizati’nin isminin açıklanması camiada kısa bir şok etkisi yarattı.
Zafer, KOZA ve BURFEM’in halk oyunu gösterileri muhteşemdi.
Rumeli müziğinin önde gelen ismi Rumeli Ekrem de sahne aldı gecede.
Gerçekten muazzam bir geceydi.
Özlemiş demek ki Rumeli camiası bir araya gelmeyi.
Emeği geçenlere, katkı koyanlara teşekkür etmek lazım.
NE YAZABİLİRİZ Kİ?
“Spor sayfasında festival yazısının ne işini var?” diyenleri duyar gibiyim.
Olası bir yenilgi veya beraberlik sonrası puan kaybının kentte oluşturabileceği havayı kestirmeye çalışıyordum.
En kötü senaryoyu düşünüyordum yani bir şekilde.
Ve maça giderken maçtan bir gece evvel Bursaspor ekip lideri Emin Adanur’un kampta futbolculara yönelik konuşması aklıma geldi.
“Başarmak sizin elinizde” demişti sayın Adanur.
Dediği çıktı sayın Adanur’un.
*
Elbette Bursaspor’un iyi bir kadrosu var.
Çünkü Bursaspor, kadro kalitesini bir türlü sahaya yansıtamıyor.
Şaşkınım...
Çünkü Bursaspor, hala geçmişteki kısır tartışmalara takılıp kalıyor, bir türlü önüne bakamıyor.
Teknik Direktör Fatih Tekke’nin maç sonrası “Keşke kötü oynasaydık da 3 puanı alsaydık!” açıklamasıyla şaşkınlığım iki katına çıktı.
Altınordu karşısında sergilenen futbolu güzel buluyorsa teknik heyet, çok fazla sözüm yok.
*
Öyle “şu oynasaydı, şu girseydi” diye teknik detaylara girmeyeceğim.
Kimi taraftarlar yönetimi “şeffaf ol”maya çağırıyor.
Kimisi de “aslansın başkan kaplansın başkan” diye bunlara karşılık veriyor.
Evet Bursaspor sık sık sosyal medyada ulusal ve uluslararası alanda gündemin ilk sırasına oturuyor ama...
Bu liderlik kulübe yarıyor mu?
O bence biraz şüpheli...
ADANUR’A ÇAĞRI
Amerikan polisiye filmlerinde “o silahı sakince yere bırak” diye bir replik vardır.
Vasatın altında bir mücadele...
Kötü futbol...
Ve normal olarak yenilgi.
Teknik Direktör Fatih Tekke’ye söz söylemek için çok erken.
Takım özellikle orta alanda çok top kaybı yaptı.
Defans alarm verdi.
Forvete ise top taşınamadı.
‘Emin’ misiniz, ‘emin’ci olduğuma
Önceki gün sözüne yüzde 100 güvendiğim tribünden bir arkadaşımla karşılaştım.
Özleşmişiz, oturduk sohbet ettik uzun uzun.
Konu elbette Bursaspor idi.
Sohbet özel olduğu için ismini açıklamayacağım.
Yanlış anlaşılmasın, delikanlıdır öyle gözünü budaktan sakınmaz ama konuyu başka bir mecraya taşımamak için ismi şimdilik bende saklı kalsın.
ŞAŞIRDIM!
Benim ile ilgili “Emin”ci yakıştırması yapıldığını söyledi arkadaşım.
Şaşırdım ve güldüm elbet.
Bursaspor’un başkanlarına ve yöneticilerine her zaman saygı gösterdim.
Çok değerli kongre üyelerinin seçtiği başkana ve yönetim kurulu üyelerine saygı göstermeyeceğim de kime göstereceğim.
Eleştirilerim de nezaket kuralları çerçevesinde olur.
Benim üslubum bu.
‘İSTİFA ET’ DEMEDİM!
Mesela bugüne kadar köşemde hiçbir başkan, yönetici veya teknik direktör için “istifa et” diye yazmadım.
Eğer iyi yönetilmediğini düşünüyorsam kulübün, en ağırı “lütfen güven tazeleyin” demişimdir başkan ve yöneticilerine mesela.
Teknik direktörler için de yazmışımdır mutlaka hoşlarına gitmeyen.
Onlara da en ağırı 5’e 2 pas antrenmanı önermişimdir.
Futbolcuları da lisanı münasip ile uyarmışımdır.
Yani bu tavır beni “taraf” yapmaz bence.
HEM ALKIŞLAR HEM ELEŞTİRİRİM
İkinci başkan Emin Adanur ile de genel manada aramız iyi.
Aradığımda arada telefonu açar, bazen ise açmaz ve hatta dönüş yapmaz.
Yönelttiğim sorulara yanıt verir.
“Aramızda kalsın” dediklerini de yazmamışımdır.
Öncekilerde olduğu gibi.
Ayrıca herkes gibi düşünmek zorunda değilim.
Beğendiğim zaman alkışlarım, beğenmediğim zaman eleştiririm.
‘KİMSE’Cİ OLMADIM!
Küçük bir örnek vereyim; çok uzun zamandır Bursaspor’un Süper Lig’e çıkmasının neredeyse imkansız olduğunu yazan benim.
Ben 1995 yılından bu yana Bursaspor’u takip ediyorum.
Ve bugüne kadar ne Remzi’ci, ne Erkan’cı, ne Fikret’çi, ne Mesut’çu ne de Emin’ci oldum.
Sevdiğim başkanlar da oldu.
Hiç sevmediklerim de.
Ancak işimle özelimi hiç karıştırmadım.
Kişisel beklentim de olmadı kulüpten bugüne kadar.
Levent Kızıl başkanın hediye ettiği 2 forma dışında Bursaspor’dan ücretsiz aldığım başka bir şey olmadı.
Ha bir de sanırım 1997 yılında Bursaspor’un deplasmanda Vanspor ile oynadığı maçta elim çok üşüdüğü için tek sol eldiven almıştım futbolcuların birinden.
Tekrar ediyorum; Emin Adanur Bursaspor’un seçilmiş yönetim kurulunun üyesidir, ikinci başkanıdır.
Kendi deyimiyle yönetim lideri.
Emin Adanur, başkan Hayrettin Gülgüler, ve diğer yöneticiler görevde oldukları sürece sırf işgal ettikleri makam nedeniyle bile saygı görmeyi hak ederler.
Aksi bir durum var ise...
SÖYLEYEN İSPATLASIN!
Emin Adanur, Hayrettin Gülgüler veya diğer yöneticilerle başka bir bağım olduğu düşünülüyorsa...
Söyleyen, iddia eden ispatlasın.
Ya da açıklasın Emin Adanur, Hayrettin Gülgüler veya başka bir yönetici...
Ama eğer yoksa...
Neyse...
‘KİMSE HAYAL KURMASIN’ DERİM
Gaziantep ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına gelince.
Bir yakınımın cenazesi nedeniyle tamamını izleyemedim ama özet olarak iyi bir futbol oynamış Bursaspor.
İyi futbol ileride iyi sonuçlar getirir ama kimse hayal kurmasın hala bence.
Play-off bile sürpriz.
*
Matematiksel şans var mı?
Evet var!
Şampiyonluk şansı bile mevcut.
Her şey Bursaspor’un hayal ettiği gibi olursa elbet.
Akılcı takviye yapmak...
Mevcut kadroyu güçlendirmek...
Futbolcuları yüreklendirmek, tekrar motive etmek...
Yapılması gereken bu sanırım.