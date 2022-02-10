Ekip lideri

Bursaspor’un başarısız olması için tüm şartlar uygundu.

Maç kaybedilseydi belki de kimse ne teknik heyete ne de futbolculara tepki göstermeyecek durumdaydı.

Tüm dikkatler kongre ve başkan adayları üzerine odaklanmıştı.

Herkesin kafasında ortak soru vardı; başkan kim olacak?

TERK ETMEDİ VE...

Altınordu maçını düşünen yok gibiydi neredeyse.

Ve bu sene için “takım ligde kalsın yeter” düşüncesi hakimdi.

Elbette genelden bahsediyorum.

