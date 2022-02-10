Ekip lideri

Maç kaybedilseydi belki de kimse ne teknik heyete ne de futbolculara tepki göstermeyecek durumdaydı.
Tüm dikkatler kongre ve başkan adayları üzerine odaklanmıştı.
Herkesin kafasında ortak soru vardı; başkan kim olacak?
TERK ETMEDİ VE...
Altınordu maçını düşünen yok gibiydi neredeyse.
Ve bu sene için “takım ligde kalsın yeter” düşüncesi hakimdi.
Elbette genelden bahsediyorum.
Önce ikinci başkan Emin Adanur istifa etti.
Ardından yönetim kongre kararı aldı.
SORULAR!
- Eldeki kadro yeterli mi?
- Mevcut oyuncuların morali iyi mi?
- Teknik heyet kalıcı mı?
- Yabancı oyuncular ne yapacak?
Bir türlü istenileni veremedi.
Gerçi Spor Toto Birinci Lig için bu kadara pahalı bir oyuncu gerekli miydi?
Bence “hayır” ama alındı sonuçta.
Gazeteci arkadaşım Tarık Çapçı ile konuştuk Emin Adanur’un toplantısı öncesi.
Tarık, “Bursaspor iyi bir golcüsü olmadığı için küme düşmüştü. Bu yıl da iyi bir golcüsü olamadığı için bu halde” gibi bir tespitte bulundu.
Kesinlikle doğru.
Bursaspor sorun yaşıyorsa, arzu ettiği puanları alamıyorsa rakip fileleri havalandıramadığından.
“Hayır maç daha önce açıklandığı saatte oynanacak” dendi.
Sonuç!
Oynanmadı, maç ertelendi.
Ayrıca aynı gün aynı saatte Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray ve Trabzonspor maçı vardı.
Yani futbolseverler iki maçtan birini tercih etmek zorunda kaldı.
Maç oynanamadı, Eyüpspor-Bursaspor maçı kar nedeniyle 17. dakikada tatil edildi.
Tatil kararı sonrası kar dinince iki kulüp başkanları, yöneticileri, teknik heyetleri ve futbolcuları maçın oynanması için yeniden hakemle ve TFF ile temasa geçmiş.
- “Cumartesi öğleden sonra” dedi.
- “Bursaspor’un maçı var” dedim.
Şaşırdım aslında çünkü bu arkadaşım iyi bir Bursasporludur.
Demek oluyor ki herkes Bursaspor’dan ümidini kesti.
Kimsenin bir beklentisi kalmadı.
Ve belki de en kötüsü maçını izlemek istemiyor, o nedenle gündemine almıyor “İyi Bursasporlu” diyebileceğim insanlar.
Adanaspor’daki futbol, mücadele ve skor da bunun nedenlerini ortaya koyuyor aslında.
12 MAÇTIR BÖYLE!
Haberde; Yılmaz Büyükerşen korunuyor, kulüp başkanı Halil Ünal yerden yere vuruluyordu.
Ve hatta haberin bir bölümünde “Hatalı transferler nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Halil Ünal’ın eski Başkan Mesut Hoşcan ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i suçlaması, camiada ‘Başkan kendini kurtarmak, Saray’a yaranmak istiyor’ diye yorumlandı” ibaresi yer alıyordu.
Kim yorumluyor?
Belli değil.
Neyse o başka bir konu.
TAM TERSİ DE BURADA
Burada hedeflenen futbol üzerinden siyasete kafa atmak resmen...
Özleşmişiz, oturduk sohbet ettik uzun uzun.
Konu elbette Bursaspor idi.
Sohbet özel olduğu için ismini açıklamayacağım.
Yanlış anlaşılmasın, delikanlıdır öyle gözünü budaktan sakınmaz ama konuyu başka bir mecraya taşımamak için ismi şimdilik bende saklı kalsın.
ŞAŞIRDIM!
Benim ile ilgili “Emin”ci yakıştırması yapıldığını söyledi arkadaşım.
Şaşırdım ve güldüm elbet.
“Play-off kesin ama belki ilk iki falan” diye düşünenler bile vardı çevremde.
O nedenle İzmir deplasmanında Menemen karşısında 3 puana herkes “çantada keklik” gözüyle bakıyordu.
Benim ise beklentim “olumlu futbol” üzerindeydi.
Sonuçta Tamer Tuna’nın da elinde sihirli değnek yok.
HAVA KATTI
İyi bir hoca ama biriken tüm sorunları bir “hokus pokus” ile bir anda ortadan kaldıramazdı.
Ama bir hava katmış takıma.
Öyle bir kadronun başına geçti ki!
Psikolojik olarak bitmiş...
Fizik gücünü kullanmaktan aciz.
Paslaşmadan, oyun kurgulamadan habersiz.
Ve sanki futbolu unutmuş bir oyuncu grubunu yönetmek...
Öyle kolay bir şey değil.
“Ateşten gömlek” deyimi tam da cuk oturuyor bu duruma.
SIFIRDAN MI ÖĞRETSİN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Geçmişle helalleşeceğiz” çıkışı gündemine oturdu ve hala üzerine farklı yorumlar yapıyor.
Neyse sporu siyasete karıştırmadan biz kendi mevzumuza dönelim.
UMUT OLDU!
Tahta açıldı...
Transferler yapıldı...
Ödemeler bir şekilde rutine döndürüldü.
Personel maaşları düzenli ödenmeye başlandı.
Tüm camia seri galibiyetler beklerken, sonunu getiremiyor yeşil beyazlı takım.
“İyi oynadık, rakibe üstünlük kurduk” açıklamaları da...
“Hakemlerin kötü maç yönetiyor” savunmaları da...
“Biz şu maçları alırsak, rakipler şu maçları kaybederse” ince hesapları da...
Hükmünü yitirmiştir bence.
MÜMKÜN DEĞİL!
Rahmetli Mehmet Özman ağabeyimiz yıllar önce, “Sen Bursaspor’sun, çıkacaksın 3 atacaksın, 5 atacaksın!” demişti.
Art arda 3 maçta alınan yenilgiler...
İsmail Çokçalış’ın alacaklarını istemesi...
Yine kadro dışı bırakılan İsmail’in inanması zor iddiaları...
Ve Bursaspor Kulübü’nün belgeli yanıtı.
FUTBOL HARİÇ...
Yani hareketli bir süreç yaşadı Bursaspor bu 3 haftada.
Futbol dışında her şey konuşuldu özellikle son 5-6 günde.
Yine o süreçte Bursaspor’un iyi futbol oynamadığını alınan galibiyetlerin kimseyi yanıltmaması gerektiğini iletmiştim.
İyi futbol oynamadan sürekli bir başarı elde edilemeyeceğinin de altını ısrarla çizmiştim.
Yanılmayı o kadar isterdi ki!
VASAT!
Gençlerbirliği maçında da gördük ki Bursaspor vasat bir takım.
O kadar pas hatası yapılabilir mi bir takım.
Koordine bir atak dahi gerçekleştiremedi Bursaspor.
Şimdi tek tek saymayacağım çünkü yazının önemli bir kısmı isimlerden oluşur.
Son olarak Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollar ayrıldı.
Sebep tam olarak açıklanmasa da sanırım düşük performansları.
ŞAŞIRDIM!
Burak ve Cüneyt ile ilgili karara şaşırdım doğrusu.
Gerçi bu iki futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği futbola da şaşırıyordum.
Elbette teknik heyet ve yönetimin tasarrufu ama göndere göndere nereye ulaşılacak merak ediyorum.
Tam “çıkış devam edecek” diye düşünürken...
Tam taraftarlar ve camia zirve hesapları yapacakken...
İlla bir şey oluyor.
TAM UMUTLANMIŞKEN...
Takımın ayarlarıyla oynamak için birileri nedense “çok çalış”ıyor.
Tam “Bursaspor Süper Lig’e ilk 2’de mi yoksa play-off sonrası çıkar” diye düşünürken...
Tam “hoca tuttu, oyuncular işin ciddiyetini anladı” diye umutlanırken...
Anlamsız 2 kırmızı kart ve verilmeyen penaltı.
İnanılır gibi değil.
Hakemler maalesef çok formsuz.
Formsuz mu, bilgisiz mi ondan da çok emin değilim doğrusu.
*
Röveşataya kalkan Zalazar, akıllara zarar bir kararla kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Böyle hata yapan bir hakem “ben geliştim” diyene kadar TFF’den görev istememeli bence.
Özcan Bizati’nin göreve gelmesinin ardından hem oyun sistemi hem de mantalite değişti Bursaspor’da.
Hala “harika futbol” diyemeyiz sahaya yansıyan oyuna ama ısrar ve mücadele var.
Özellikle uygulanan alan savunması rakibe çok fazla pozisyon üretme şansı tanımıyor.
Keçiörengücü maçında Bursaspor orta alanda da oldukça etkiliydi.
Orta alan hakimiyeti kanatları da hareketlendirdi.
Ve sonuçta 2-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı Bursaspor.
GOLÜ DÜŞÜNÜYOR
Burada İsmail, Kerem ve Bruno’ya ayrı parantez açmak lazım.
Boluspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Balıkesirspor deplasmanında 2-0’lık skorla elde edilen 3 puan ciddi moral verdi hem takıma hem kente.
Oyuna girecek olursak yazının sonu gelmez.
Ama bu tür toparlanma süreçlerinde önemli olan kazanmak.
Kazanan da haklıdır.
*
Oyunun elbette iyi yanları da vardı.
Alan savunmasını iyi uyguladı yeşil beyazlı takım.
Farklı kazanılan Samsunspor maçındaki oyun 10 kat daha iyiydi.
Evet skor tamam.
Camianın bu morale ihtiyacı vardı.
Ancak üçüncü golü erken bulmasaydı Bursaspor.
Belki de başka şeyler yazacaktı bu satırlarda.
Ama sonuçta kazanan haklıdır.
Ve çok kıymetli 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
Ekip lideri
Bursaspor, “Ekip Lideri” tabiri ile Emin Adanur ile tanıştı.Önce camia ve taraftarlar yadırgadı bu tabiri.Sonra yavaş yavaş oturdu gibi.
Gerçi hep kafa karışıklığı oldu.
Çünkü genelde Bursaspor’da başkan liderdir.
Ama Hayrettin Gülgüler, başkan olmasına karşın perde arkasında kaldı.
Zaman zaman ve hatta çoğu zaman insanlar Hayrettin Gülgüler yerine Emin Adanur’a “başkan” diye hitap ettiler.
İSTİFA VE KONGRE
Başkan ayrı...
Ekip lideri ayrı olunca...
İstenen sonuçlar alınamayınca...
Teknik heyet ve futbolcularla ilgili sorunlar yaşanınca...
Yani işin özü kulüpte sorunlar artınca...
Her şey tersine gitmeye başladı.
Önce homurtular...
Sonra eleştiriler...
Ve sonunda istifaya davet.
O süreç çok çabuk ilerledi.
Önce Emin Adanur istifa etti.
Ardından da yönetim kongre kararı aldı.
HERKES ONA GÜVENDİ
E doğal sonuç, neredeyse Bursaspor’da ne ekip kaldı ne lider.
Tam da bu süreçte yeni bir lider gerekiyordu.
“Kim olur?” diye düşünürken camia...
Tamer Tuna sahneye çıktı.
Önce “Takımı bırakıp gitmem” dedi.
Sonra camiayı kenetledi.
Altınordu maçı öncesi;
“Kazanırız” dedi...
“Tahta” dedi...
“Transfer” dedi...
Ve herkes ona güvendi.
KENETLENMİŞ BİR CAMİA
Bursaspor kazandı...
Camia kenetlendi.
Tahta açıldı...
Transferler yapıldı.
Tamer Tuna da “ekip lideri” olduğunu ispatladı.
Bundan sonraki süreç daha kolay geçecek Bursaspor için.
Çünkü iyi bir ekip lideri...
Güçlendirilmiş bir kadro...
Takımına güvenen bir taraftar grubu...
“Bursaspor sahipsiz kalmaz” diyen bir kent ve camia var artık.
ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ...
Daha önce Bursaspor için “Süper Lig’e çıkamaz” demiştim.
Şimdilik bu söylemime “şerh” koyuyorum.
Evet çok zor.
Ama imkansız değil.
Madem bu kadar çabuk toparlandı camia.
Kaybedecek neyi var ki zaten Bursaspor’un.
Ama kazanacak çok şeyi var.
Kazanmaya başladı zaten.
3 yıldır sağlayamadığı birlikteliği sağladı.
Bundan sonrası çorap söküğü...