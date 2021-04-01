Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden...

Bursaspor ile ilgili tebriklerin tamamını teknik heyet ve futbolcular alıyor son dönemde.Ancak bu organizasyonun yöneticisi de var elbet.Başkan Erkan Kamat...

Çok eleştirdim Başkan Kamat’ı bu sürece kadar.

Hala da eleştirilerimin arkasındayım.

İletişim anlamında hala istenilen düzeyde değiller.

Oysa kendisinin kongre sürecinde “şeffaflık” sözü vardı.

*

Eleştirebiliriz Başkan Kamat’ı ama hakkını da vermek lazım.

Son dönemdeki performansı alkışlanacak düzeyde.

