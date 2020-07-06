Buz gibi hoca

Önce maçın bir analizini yapalım. Altınordu maçı Bursaspor için kolay geçmedi.Sonuçta İzmir ekibinin bir futbol anlayışı var.
İki takımda kontrollü oynadı.
Pres, baskı yapmaya çalıştılar birbirlerine ama oyunu çirkinleştirmediler.
Altınordu tam saha pres uygulamaya çalıştı.
Bursaspor daha sahasından çıkmaya çalışırken baskı uyguladı.
İlk yarıda 3 pozisyon üretti İzmir ekibi.
Bursaspor da çok iyi değildi ilk 45 dakikada.
Rakibinin pres çabasını oyunu geniş alana yayarak aşmaya gayret gösterdi.
Kanatları kullanmayı deneyen Bursaspor da rakip kaleye 2 kez yokladı.
Kubilay, ilk yarının uzatma dakikalarında yakaladığı net pozisyonu gole çevirse Bursaspor oyunu daha erken koparabilirdi.
*
İkinci yarının hemen başında Tayfur Bingöl’ün gördüğü kırmızı kart, soğuk duş etkisi yarattı Bursaspor üzerinde.
Tayfur’un Batuhan’a yaptığı hareket belki direkt kırmızı kart geretirmezdi ama genç futbolcunun ayağı öyle döndü ki, Tayfur hiç itiraz etmeden ve üzüntülü bir şekilde kenara geldi.
Bu pozisyonda Batuhan’ın sağ ayak fibula kemiğinin kırıldı.
Umarım Batuhan bu sakatlığı çabuk atlatır.
Sahada 10 kişi kalmak Bursaspor’a adeta “itici güç” oldu.
Daha istekli oynadı ve 69’ncu dakikada Traore ile 1-0 öne geçti.
Traore, bu pozisyonda adeta şapkadan tavşan çıkardı.
Aslında bana sorarsanız ligin bitimine sayılı haftalar kala bu kadar teknik ve taktiğe bakmak yersiz.
Bursaspor çıktı sahaya, istedi, mücadele etti ve maçı aldı. Giresunspor ve Adanaspor maçlarında olduğu gibi.
Ve enteresan bir şey sosyal medya üzerinden takip ettiğim taraftarların önemli bir kısmı takım 10 kişi kaldıktan sonra bile galibiyetten yana umudunu yitirmedi.
Çünkü Bursaspor’un yedek kulübesinde “Buz” gibi bir teknik adam var.
Sürekeli oyun içinde.
Futbolcularından daha fazla terlediği kesin.
3 maçta haneye yazılan 9 puan çok önemli.
İrfan Buz, her türlü övgüyü hak ediyor.
Maç sonrası galibiyette “Taraftarların hayır duasının” etkili olduğunu söylemesi de oldukça önemli.
Arzulu, takımı ateşleyici ve bir o kadar da mütevazı.
Geçmişe çok bakmamak lazım ama keşke daha önce takımın başına getirilseydi.
İLK GOL BTSO’DAN
Altınordu maçı öncesi aslında ilk golü BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay attı.
Burkay, cuma gecesi sosyal medya hesabı üzerinden, Bursa iş dünyası liderliğinde, “Yeniden Büyük Bursaspor” kampanya ile sağlanan 11 milyon liralık desteğin ardından Bursaspor’a Süper Lig’e çıkma vizesi alması halinde 1 milyon lira prim vereceklerini duyurdu.
Bu duyuru kısa sürede sosyal medyada ve Bursaspor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Altınordu galibiyeti camiayı daha da hareketlendirecektir.
Galibiyet primi 1 milyon lira ile kalmaz diye düşünüyorum.
*
Ancak aynı akşam Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da yine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Mestan’ın, “Sevgili Bursasporlular, #yenidenzirveye parolasıyla başladığımız zorlu serüvende artık sona yaklaşıyoruz. Yeniden layık olduğumuz yere dönmek için var gücümüzle mücadele veriyoruz. Şunu biliyorum ki kenetlendiğimiz sürece ne olursa olsun kimse bizi bu yolumuzdan döndüremeyecek.
Camiamızdan tek ricam; bu yolculukta daha da kenetlenelim. Zor süreçlerden buralara geldik. Gün gelecek elbet ben de konuşacağım ama şuan sadece hedefe kilitlendik. Kimse merak etmesin, güzel günler çok yakın” şeklindeki açıklaması oldukça dikkat çekiciydi.
Gerek var mıydı bu açıklamaya?
Bilemedim...
BRAVO TAYFUR BİNGÖL
Maçın 50. dakikasında Bursaspor ciddi bir kırılma yaşadı.
Batuhan Kırdaroğlu, bu dakikada Tayfur Bingöl’ün müdahalesi sonucu yerde kaldı.
Bu pozisyon sonrası Batuhan sakatlık, Tayfur da kırmızı kart nedeniyle oyun dışı kaldı.
Genç futbolcunun sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığını öğrenen Tayfur, maçın bitmesini beklemeden geçmiş olsun dileklerini iletmek için hastaneye gitti.
Genç bir futbolcunun takımla birlikte galibiyet kutlamak yerine hastaneye gitmesi ve rakip oyuncunun yanında olması ayakta alkışlanacak bir hareket.
Buz gibi hoca
Önce maçın bir analizini yapalım. Altınordu maçı Bursaspor için kolay geçmedi.Sonuçta İzmir ekibinin bir futbol anlayışı var.
İki takımda kontrollü oynadı.
Pres, baskı yapmaya çalıştılar birbirlerine ama oyunu çirkinleştirmediler.
Altınordu tam saha pres uygulamaya çalıştı.
Bursaspor daha sahasından çıkmaya çalışırken baskı uyguladı.
İlk yarıda 3 pozisyon üretti İzmir ekibi.
Bursaspor da çok iyi değildi ilk 45 dakikada.
Rakibinin pres çabasını oyunu geniş alana yayarak aşmaya gayret gösterdi.
Kanatları kullanmayı deneyen Bursaspor da rakip kaleye 2 kez yokladı.
Kubilay, ilk yarının uzatma dakikalarında yakaladığı net pozisyonu gole çevirse Bursaspor oyunu daha erken koparabilirdi.
*
İkinci yarının hemen başında Tayfur Bingöl’ün gördüğü kırmızı kart, soğuk duş etkisi yarattı Bursaspor üzerinde.
Tayfur’un Batuhan’a yaptığı hareket belki direkt kırmızı kart geretirmezdi ama genç futbolcunun ayağı öyle döndü ki, Tayfur hiç itiraz etmeden ve üzüntülü bir şekilde kenara geldi.
Bu pozisyonda Batuhan’ın sağ ayak fibula kemiğinin kırıldı.
Umarım Batuhan bu sakatlığı çabuk atlatır.
Sahada 10 kişi kalmak Bursaspor’a adeta “itici güç” oldu.
Daha istekli oynadı ve 69’ncu dakikada Traore ile 1-0 öne geçti.
Traore, bu pozisyonda adeta şapkadan tavşan çıkardı.
Aslında bana sorarsanız ligin bitimine sayılı haftalar kala bu kadar teknik ve taktiğe bakmak yersiz.
Bursaspor çıktı sahaya, istedi, mücadele etti ve maçı aldı. Giresunspor ve Adanaspor maçlarında olduğu gibi.
Ve enteresan bir şey sosyal medya üzerinden takip ettiğim taraftarların önemli bir kısmı takım 10 kişi kaldıktan sonra bile galibiyetten yana umudunu yitirmedi.
Çünkü Bursaspor’un yedek kulübesinde “Buz” gibi bir teknik adam var.
Sürekeli oyun içinde.
Futbolcularından daha fazla terlediği kesin.
3 maçta haneye yazılan 9 puan çok önemli.
İrfan Buz, her türlü övgüyü hak ediyor.
Maç sonrası galibiyette “Taraftarların hayır duasının” etkili olduğunu söylemesi de oldukça önemli.
Arzulu, takımı ateşleyici ve bir o kadar da mütevazı.
Geçmişe çok bakmamak lazım ama keşke daha önce takımın başına getirilseydi.
İLK GOL BTSO’DAN
Altınordu maçı öncesi aslında ilk golü BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay attı.
Burkay, cuma gecesi sosyal medya hesabı üzerinden, Bursa iş dünyası liderliğinde, “Yeniden Büyük Bursaspor” kampanya ile sağlanan 11 milyon liralık desteğin ardından Bursaspor’a Süper Lig’e çıkma vizesi alması halinde 1 milyon lira prim vereceklerini duyurdu.
Bu duyuru kısa sürede sosyal medyada ve Bursaspor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Altınordu galibiyeti camiayı daha da hareketlendirecektir.
Galibiyet primi 1 milyon lira ile kalmaz diye düşünüyorum.
*
Ancak aynı akşam Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da yine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Mestan’ın, “Sevgili Bursasporlular, #yenidenzirveye parolasıyla başladığımız zorlu serüvende artık sona yaklaşıyoruz. Yeniden layık olduğumuz yere dönmek için var gücümüzle mücadele veriyoruz. Şunu biliyorum ki kenetlendiğimiz sürece ne olursa olsun kimse bizi bu yolumuzdan döndüremeyecek.
Camiamızdan tek ricam; bu yolculukta daha da kenetlenelim. Zor süreçlerden buralara geldik. Gün gelecek elbet ben de konuşacağım ama şuan sadece hedefe kilitlendik. Kimse merak etmesin, güzel günler çok yakın” şeklindeki açıklaması oldukça dikkat çekiciydi.
Gerek var mıydı bu açıklamaya?
Bilemedim...
BRAVO TAYFUR BİNGÖL
Maçın 50. dakikasında Bursaspor ciddi bir kırılma yaşadı.
Batuhan Kırdaroğlu, bu dakikada Tayfur Bingöl’ün müdahalesi sonucu yerde kaldı.
Bu pozisyon sonrası Batuhan sakatlık, Tayfur da kırmızı kart nedeniyle oyun dışı kaldı.
Genç futbolcunun sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığını öğrenen Tayfur, maçın bitmesini beklemeden geçmiş olsun dileklerini iletmek için hastaneye gitti.
Genç bir futbolcunun takımla birlikte galibiyet kutlamak yerine hastaneye gitmesi ve rakip oyuncunun yanında olması ayakta alkışlanacak bir hareket.