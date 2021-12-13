Bursaspor’un hedefi kalmamıştır

BURSASPOR, art arda 3 maçı kazanırken özellikle pas organizasyonlarının geliştirmesi gerektiğini yazmıştım.

Yine o süreçte Bursaspor’un iyi futbol oynamadığını alınan galibiyetlerin kimseyi yanıltmaması gerektiğini iletmiştim.

İyi futbol oynamadan sürekli bir başarı elde edilemeyeceğinin de altını ısrarla çizmiştim.

Yanılmayı o kadar isterdi ki!

VASAT!

Gençlerbirliği maçında da gördük ki Bursaspor vasat bir takım.

O kadar pas hatası yapılabilir mi bir takım.

Koordine bir atak dahi gerçekleştiremedi Bursaspor.

