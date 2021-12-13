Bursaspor’un hedefi kalmamıştır

Art arda 3 maçta alınan yenilgiler...
İsmail Çokçalış’ın alacaklarını istemesi...
Yine kadro dışı bırakılan İsmail’in inanması zor iddiaları...
Ve Bursaspor Kulübü’nün belgeli yanıtı.
FUTBOL HARİÇ...
Yani hareketli bir süreç yaşadı Bursaspor bu 3 haftada.
Futbol dışında her şey konuşuldu özellikle son 5-6 günde.
Yine o süreçte Bursaspor’un iyi futbol oynamadığını alınan galibiyetlerin kimseyi yanıltmaması gerektiğini iletmiştim.
İyi futbol oynamadan sürekli bir başarı elde edilemeyeceğinin de altını ısrarla çizmiştim.
Yanılmayı o kadar isterdi ki!
VASAT!
Gençlerbirliği maçında da gördük ki Bursaspor vasat bir takım.
O kadar pas hatası yapılabilir mi bir takım.
Koordine bir atak dahi gerçekleştiremedi Bursaspor.
Şimdi tek tek saymayacağım çünkü yazının önemli bir kısmı isimlerden oluşur.
Son olarak Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollar ayrıldı.
Sebep tam olarak açıklanmasa da sanırım düşük performansları.
ŞAŞIRDIM!
Burak ve Cüneyt ile ilgili karara şaşırdım doğrusu.
Gerçi bu iki futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği futbola da şaşırıyordum.
Elbette teknik heyet ve yönetimin tasarrufu ama göndere göndere nereye ulaşılacak merak ediyorum.
Tam “çıkış devam edecek” diye düşünürken...
Tam taraftarlar ve camia zirve hesapları yapacakken...
İlla bir şey oluyor.
TAM UMUTLANMIŞKEN...
Takımın ayarlarıyla oynamak için birileri nedense “çok çalış”ıyor.
Tam “Bursaspor Süper Lig’e ilk 2’de mi yoksa play-off sonrası çıkar” diye düşünürken...
Tam “hoca tuttu, oyuncular işin ciddiyetini anladı” diye umutlanırken...
Anlamsız 2 kırmızı kart ve verilmeyen penaltı.
İnanılır gibi değil.
Hakemler maalesef çok formsuz.
Formsuz mu, bilgisiz mi ondan da çok emin değilim doğrusu.
*
Röveşataya kalkan Zalazar, akıllara zarar bir kararla kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Böyle hata yapan bir hakem “ben geliştim” diyene kadar TFF’den görev istememeli bence.
Özcan Bizati’nin göreve gelmesinin ardından hem oyun sistemi hem de mantalite değişti Bursaspor’da.
Hala “harika futbol” diyemeyiz sahaya yansıyan oyuna ama ısrar ve mücadele var.
Özellikle uygulanan alan savunması rakibe çok fazla pozisyon üretme şansı tanımıyor.
Keçiörengücü maçında Bursaspor orta alanda da oldukça etkiliydi.
Orta alan hakimiyeti kanatları da hareketlendirdi.
Ve sonuçta 2-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı Bursaspor.
GOLÜ DÜŞÜNÜYOR
Burada İsmail, Kerem ve Bruno’ya ayrı parantez açmak lazım.
Boluspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Balıkesirspor deplasmanında 2-0’lık skorla elde edilen 3 puan ciddi moral verdi hem takıma hem kente.
Oyuna girecek olursak yazının sonu gelmez.
Ama bu tür toparlanma süreçlerinde önemli olan kazanmak.
Kazanan da haklıdır.
*
Oyunun elbette iyi yanları da vardı.
Alan savunmasını iyi uyguladı yeşil beyazlı takım.
Farklı kazanılan Samsunspor maçındaki oyun 10 kat daha iyiydi.
Evet skor tamam.
Camianın bu morale ihtiyacı vardı.
Ancak üçüncü golü erken bulmasaydı Bursaspor.
Belki de başka şeyler yazacaktı bu satırlarda.
Ama sonuçta kazanan haklıdır.
Ve çok kıymetli 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
Kısaca hatırlatayım isterseniz;
Adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş...
- Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş, ‘Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş.
- Dua tutmuş, Davut kızının Adını Ayşe koymuş...
- Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hazreti Davut kızını yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş...
- ‘Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş!
*
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından pek çok teknik direktörün ismi gündeme geldi sosyal medyada.
Listenin başında Tamer Tuna yer alıyordu.
Hatta Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Tamer Tuna ile öğle yemeğinde buluştu. Ancak, genç teknik direktörün maddi talepleri çok bulununca diğer isimler dolaşmaya başladı sosyal medyada.
Yalçın Koşukavak ve İsmail Ertekin ile görüşme yapıldığı bilgisi dolaşmaya başladı kulis bilgisi olarak.
*
Herkes kulübün sosyal medya hesabından Yalçın Koşukavak veya İsmail Ertekin’in açıklanacağını bekliyordu ama olmadı.
Bugüne kadar Bursaspor ile ismi hiç yan yana anılmayan Özcan Bizati’nin isminin açıklanması camiada kısa bir şok etkisi yarattı.
Zafer, KOZA ve BURFEM’in halk oyunu gösterileri muhteşemdi.
Rumeli müziğinin önde gelen ismi Rumeli Ekrem de sahne aldı gecede.
Gerçekten muazzam bir geceydi.
Özlemiş demek ki Rumeli camiası bir araya gelmeyi.
Emeği geçenlere, katkı koyanlara teşekkür etmek lazım.
NE YAZABİLİRİZ Kİ?
“Spor sayfasında festival yazısının ne işini var?” diyenleri duyar gibiyim.
Olası bir yenilgi veya beraberlik sonrası puan kaybının kentte oluşturabileceği havayı kestirmeye çalışıyordum.
En kötü senaryoyu düşünüyordum yani bir şekilde.
Ve maça giderken maçtan bir gece evvel Bursaspor ekip lideri Emin Adanur’un kampta futbolculara yönelik konuşması aklıma geldi.
“Başarmak sizin elinizde” demişti sayın Adanur.
Dediği çıktı sayın Adanur’un.
*
Elbette Bursaspor’un iyi bir kadrosu var.
Çünkü Bursaspor, kadro kalitesini bir türlü sahaya yansıtamıyor.
Şaşkınım...
Çünkü Bursaspor, hala geçmişteki kısır tartışmalara takılıp kalıyor, bir türlü önüne bakamıyor.
Teknik Direktör Fatih Tekke’nin maç sonrası “Keşke kötü oynasaydık da 3 puanı alsaydık!” açıklamasıyla şaşkınlığım iki katına çıktı.
Altınordu karşısında sergilenen futbolu güzel buluyorsa teknik heyet, çok fazla sözüm yok.
*
Öyle “şu oynasaydı, şu girseydi” diye teknik detaylara girmeyeceğim.
Kimi taraftarlar yönetimi “şeffaf ol”maya çağırıyor.
Kimisi de “aslansın başkan kaplansın başkan” diye bunlara karşılık veriyor.
Evet Bursaspor sık sık sosyal medyada ulusal ve uluslararası alanda gündemin ilk sırasına oturuyor ama...
Bu liderlik kulübe yarıyor mu?
O bence biraz şüpheli...
ADANUR’A ÇAĞRI
Amerikan polisiye filmlerinde “o silahı sakince yere bırak” diye bir replik vardır.
Vasatın altında bir mücadele...
Kötü futbol...
Ve normal olarak yenilgi.
Teknik Direktör Fatih Tekke’ye söz söylemek için çok erken.
Takım özellikle orta alanda çok top kaybı yaptı.
Defans alarm verdi.
Forvete ise top taşınamadı.
“Bu kumar değil, profesyonel bir iş, her maçın günahı da bedeli de olur!” sosyal medya paylaşımı çok tartışılmıştı.
Bir yöneticinin bu paylaşımı köpürterek paylaşması...
Sonunda da tüm bu söylemleri Teknik Direktör Mustafa Er’in üzerine alıp istifa etmesi...
*
Emin Adanur’un paylaşımı sert, yönetim kurulu üyesinin paylaşımı ise ağırdı.
Tüm bunlara Mustafa Er’in tepki olarak istifa etmesini normal karşılıyorum.
Ama istifa açıklamasını başka gerekçelerle süslemesi...
Ama kazanabileceğin bir maçtan 1 puanla ayrılmak, 2 puan kayıp demek.
“İlk elin günahı olmaz” diyerek genel bir değerlendirme yapayım o zaman.
YENİLERİN PERFORMANSI
Kaleci Erhan’ı beğendim.
Tam uyum sağladığında daha fazla katkısı olacaktır Bursaspor’a.
Stilini Muslera’ya benzettim doğrusu.
Tavırları defansa ve orta alana güven veriyor.
Aklı antrenman sahasında değildi sanki.
Ve üstüne büyük ihtimalle menajeri de aklını çelince.
Gidiş sürecini hızlandırdı genç futbolcu.
Geçen yıldan beri Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da radarındaydı Burak.
Bu kez teklif Fransa’dan geldi.
Fransa’ya giden Türk futbolcuların başarısını fark eden Bordeaux ısrarla istedi Burak’ı.
Teklif 700 bin Euro’lardan, 1 milyon 200 bin Euro’lara geldi.
Öncelikle Bursaspor bir anda “sosyal medya” fenomeni oluverdi.
Yönetim lideri Emin Adanur, kulübün sosyal medya üzerinden yayın yapan televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu.
Programın davetlileri arasında ben de vardım.
Emin Adanur’un keyfi oldukça yerindeydi.
Nasıl olmasın!
Tahta açıldı, Ayağa Kalk Bursa kampanyasında da 2 günde 2 milyon liranın üzerinde para toplandığını söyledi.
Yayında da yayın sonrası kısa bir süreli sohbetimizde de önemli konulara değindi Adanur.
Bursaspor’un hedefi kalmamıştır
Olmuyor, beceremiyor bir türlü Bursaspor.
Tüm camia seri galibiyetler beklerken, sonunu getiremiyor yeşil beyazlı takım.
“İyi oynadık, rakibe üstünlük kurduk” açıklamaları da...
“Hakemlerin kötü maç yönetiyor” savunmaları da...
“Biz şu maçları alırsak, rakipler şu maçları kaybederse” ince hesapları da...
Hükmünü yitirmiştir bence.
MÜMKÜN DEĞİL!
Rahmetli Mehmet Özman ağabeyimiz yıllar önce, “Sen Bursaspor’sun, çıkacaksın 3 atacaksın, 5 atacaksın!” demişti.
Ne de güzel demişti.
Eğer bir şeylerin ardına sığınıyorsan...
Sürekli bahaneler üretiyorsan...
Ve özeleştiri yapmayıp başkalarını suçluyorsan...
Doğruyu bulman, hedefe ulaşman mümkün değil.
GELECEĞE BAKMALI!
Bu saatten sonra Bursaspor geleceğe bakmalı.
Kurgusunu iyi yapmalı...
Mali stratejisini ve transfer politikasını iyi belirlemeli.
Ve belki de fazla ödeme yapmamak adına çok kazanan oyuncularla yollarını ayırmalı...
Kadro mühendisliğini iyi yapacak bir futbol direktörüyle anlaşmaya varılmalı.
HERKES NASİBİNİ ALSIN!
Başlıkta da dediğim gibi Bursaspor’un bu sezon için hedefi kalmamıştır.
Matematiksel olarak var mı?
Evet var.
Bunu başarabilecek, gelecek sezon bu takımı Süper Lig’e taşıyacak enerji var mı futbolcularda.
Hayır yok.
O halde bu sezon için kafayı yormanın anlamı yok.
Ve bu eleştirilerden herkes nasibini alsın.
Yönetim ve futbolun kurmayları “biz nerede hata yaptık” sorusunu korkusuzca kendine yöneltmeli ve en doğru cevabı bulmalı.
Yeni yol haritası belirlenmeli.
Ve belki de medya da kendine çeki düzen vermeli.
Ve belki de taraftarlar da...
Ve belki de...
GÜNDEM BURSASPOR OLMALI
Yani bu kentte yaşayan herkes gündemine Bursaspor’u almalı.
Suçlamadan...
Dışlamadan...
Ötekileştirmeden...
Herkesten destek istenmeli...
Herkes taşın altına elini sokmalı.
Maç mı; 1-1 bitti işte.
Bursaspor, aynı puanda olduğu ancak averajla küme düşme potasının hemen üstünde yer alan Manisa’yı evinde yenemedi.
Futbol nasıldı diye merak edenlere ise; “Bursaspor ismi gibi oynamadı” diyebilirim.
Mehmet Özman ağabeyin arzu ettiği, yıllar önce söylediği gibi çıkıp 3-5 gol atamadı, rakibi de, hakemi de diğer etkenleri de yenemedi...
Ha bu arada Özcan Bizati hocaya oyuncu değişikliği hakkının 5’e çıkarıldığını hatırlatmak lazım.
Hani ileriki maçlarda skoru değiştirecek hamleler yapmak isterse diye...