Bursaspor’un geleceği emin ellerde

Son dönemlerde maalesef Bursaspor ile ilgili güzel şeyler yazamıyoruz.
Ya borçtan bahsediyoruz...
Ya 9 kişi kalan rakibi yenemeyen bir takımdan.
Evinde, ligin son sırasındaki takımını yenmesine bile sevinir hale geldi taraftarlar ve camia.
*
Bursaspor’u gerçekten iyi takip edenler bilir; Timsah yine şampiyon oldu.
Minik timsahlar güçlü rakiplerini bir bir elemeyi başardı.
Gölcük’te düzenlenen Can Cüneyt Ömeroğlu Futbol Turnuvası’nda yine farklarını gösterdiler geç Bursasporlular.
Vakıfköy’ün çocukları yarı finalde Beşiktaş’ı 4-0, finalde ise Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek şampiyonluk kupasını Bursa’ya getirmeyi başardı.
Bu sonuç bana Bursaspor’un 2009-2010 sezonundaki şampiyonluğu ve o dönem yaşananları aklıma getirdi.
Bursaspor sahasında Beşiktaş’ı yenmiş...
Fenerbahçe ise İstanbul’da Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Ama Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndaki yanlış anons nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar bir kaç dakikalığına dahi olsa şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Ve hatta bir grup Fenerbahçe taraftarı “Timsah Yürüyüşü” bile yapmıştı.
Sonrası ise...
Elbette büyük hüsran.
Bursa’da ise büyük bir sevinç ve coşku yaşanmıştı.
O muazzam tablo hala gözlerimin önünde.
Yani sezon sonunda Timsah Yürüyüşü’nü hak eden taraf Bursaspor yapmıştı.
Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş’ı geride bırakan finalde Fenerbahçe’yi de finalde yenen minik timsahlar da sevinçlerini doyasıya yaşadı.
Bursaporlu taraftarlar da bu galibiyetle aslında geleceğe bir kez daha umutla baktı.
Vakıfköy’ün bereketini bir kez daha görme fırsatı buldular.
*
Türkiye’nin, A Milli Takım’ın gelecekteki yıldızları Gölcük’teki turnuvada boy gösterdi.
Allah bir sakatlık ve şanssızlık vermezse bu futbolcular Bursaspor’u hem mali açıdan hem de sportif açıdan iyi yerlere taşıyacaktır.
Yeter ki kulübün geleceği iyi kurgulansın.
Yeter ki bu kentin çocuklarına herkes inansın.
Yeter ki kulüp mali açıdan da iyi yönetilsin.
Sonrası mı...
Sonrasını bu çocuklara bırakın.
Bu çocuklar kulübün borcunu da kapatır...
İkinci Süper Lig şampiyonluk kupasını da kulübün müzesine götürür.
Ben inanıyorum...
Tek inanan ben miyim?
Bursaspor’un geleceği emin ellerde
Son dönemlerde maalesef Bursaspor ile ilgili güzel şeyler yazamıyoruz.
Ya borçtan bahsediyoruz...
Ya 9 kişi kalan rakibi yenemeyen bir takımdan.
Evinde, ligin son sırasındaki takımını yenmesine bile sevinir hale geldi taraftarlar ve camia.
*
Bursaspor’u gerçekten iyi takip edenler bilir; Timsah yine şampiyon oldu.
Minik timsahlar güçlü rakiplerini bir bir elemeyi başardı.
Gölcük’te düzenlenen Can Cüneyt Ömeroğlu Futbol Turnuvası’nda yine farklarını gösterdiler geç Bursasporlular.
Vakıfköy’ün çocukları yarı finalde Beşiktaş’ı 4-0, finalde ise Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek şampiyonluk kupasını Bursa’ya getirmeyi başardı.
Bu sonuç bana Bursaspor’un 2009-2010 sezonundaki şampiyonluğu ve o dönem yaşananları aklıma getirdi.
Bursaspor sahasında Beşiktaş’ı yenmiş...
Fenerbahçe ise İstanbul’da Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Ama Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndaki yanlış anons nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar bir kaç dakikalığına dahi olsa şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Ve hatta bir grup Fenerbahçe taraftarı “Timsah Yürüyüşü” bile yapmıştı.
Sonrası ise...
Elbette büyük hüsran.
Bursa’da ise büyük bir sevinç ve coşku yaşanmıştı.
O muazzam tablo hala gözlerimin önünde.
Yani sezon sonunda Timsah Yürüyüşü’nü hak eden taraf Bursaspor yapmıştı.
Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş’ı geride bırakan finalde Fenerbahçe’yi de finalde yenen minik timsahlar da sevinçlerini doyasıya yaşadı.
Bursaporlu taraftarlar da bu galibiyetle aslında geleceğe bir kez daha umutla baktı.
Vakıfköy’ün bereketini bir kez daha görme fırsatı buldular.
*
Türkiye’nin, A Milli Takım’ın gelecekteki yıldızları Gölcük’teki turnuvada boy gösterdi.
Allah bir sakatlık ve şanssızlık vermezse bu futbolcular Bursaspor’u hem mali açıdan hem de sportif açıdan iyi yerlere taşıyacaktır.
Yeter ki kulübün geleceği iyi kurgulansın.
Yeter ki bu kentin çocuklarına herkes inansın.
Yeter ki kulüp mali açıdan da iyi yönetilsin.
Sonrası mı...
Sonrasını bu çocuklara bırakın.
Bu çocuklar kulübün borcunu da kapatır...
İkinci Süper Lig şampiyonluk kupasını da kulübün müzesine götürür.
Ben inanıyorum...
Tek inanan ben miyim?