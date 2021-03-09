Bursaspor’un çabalamasına gerek yok

bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
*
“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
Pek çoğu ceza sahası içinde kendini yere atıp penaltı almayı dahi bilmiyor.
Gençler iyi bir birliktelik yakalamış, alkışlanacak bir oyun ortaya koyuyordu.
Skorlar da çok iyi olmasa bile umudu sıcak tutmaya yetiyordu.
Avunuyordu camia ve taraftar “zor da olsa çıkarız” diyerek.
Hatta bir ara bırakın play-off’lardan direkt çıkabileceğini düşünenler bile vardı Bursaspor’un.
Haksız da değildi taraftarlar ve camia.
Sonuçta gençler iyi işler çıkarıyordu.
Taraflı-tarafsız herkes Bursaspor’u yakından takip ediyordu.
Nezaket gösterip, başkanı, yöneticileri veya sezon başından beni sana şans veren, destekleyen teknik direktörün Mustafa Er’i aramadı.
Sözleşme ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı ama her zaman seni destekleyen taraftarlara ilişkin tek bir söz etmedi.
Üstüne üstlük yakın akraban Ayhan Akman, televizyon ekranlarından senin asgari ücret karşılığı ter döktüğünü açıkladı.
Ama aynı Ayhan Akman, sana 2 yıldır Ali Akman’a sözleşme yenileme ve ücretinde iyileştirme teklifi edildiğini söylemedi nedense.
Babası da benzer açıklamalarda bulundu.
*
“Balıkesirspor karşısında alınan yenilginin Ali Akman ile ne ilgisi var?” dediğinizi duyar gibiyim.
Vakıfköy’den takviye ile yepyeni bir kadro kuruluyor.
Ve Tuzlaspor maçına öyle çıkılıyor.
Futbolun kalitesinden bahsetmek bile aslında haksızlık olur ama yine de fena oynamadı gençler.
Evet rakibin daha fazla pozisyonu vardı ama...
Sonuçta Bursaspor da galibiyeti çok istedi.
Oynama isteğinden belliydi.
*
Maç öncesi 8’i futbolcu, 1’i teknik heyet, 2’si de A Takım personeli olmak üzere 11 COVID-19 vakası tespit edildi Bursaspor’da.
4 oyuncunun sakatlığını da eklersek.
Varın siz hesap edin eksikleri.
Dile kolay 12 futbolcu.
Altyapıdan alınan 9 takviye edildi kadroya.
Rakip lider...
Giresunspor baskılı başladı ve 14 dakikada 2 gol bulup maça ağırlığını koydu.
Peki kızmalı bu durum için?
Ali Akman’a mı yoksa mevcut ve eski yönetime mi?
Ya da medyaya çıkaralım faturayı.
Ali, vefasızlık gösterdi, tamam.
Gerekirse kadro dışı bırakılsın.
Takımdan ayrı tek başına çalışsın.
Bu bir seçenek.
İlk 6 ve hatta ilk 3 için planlar yapılmaya başlanacaktı belki.
Ama olmadı...
İlk 45 dakikada bariz üstünlüğü vardı Bursaspor’un.
Net pozisyonları cömertçe harcadı ve devreye 1-0 önde girmeyi bildi.
İkinci yarının ilk bölümünde de iyi top çevirdi yeşil beyazlı takım ama ne olduysa son 30 dakikada oldu.
*
Bursaspor’un yapması gerekeni, Altınordu yaptı.
Adana Demirspor’un kadrosu oldukça kaliteli ve tecrübeli.
Süper Lig’de bile tutunabilecek düzeyde.
Geçen sene kaçırdıkları Süper Lig biletini bu yıl alabilmek için çok konsantre Adana temsilcisi.
Saha içinde de saha dışında da organize olmuş durumdalar.
O nedenle bu maçta aslında pek çok kişi belki de Bursaspor’un genç oyunculardan kurulu kadrosuna pek şans tanımıyordu.
Bursa hariç.
*
Gün geçmiyor ki yeşil beyazlı bir futbolcunun transfer haberi yapılmasın.
Veya “Sözleşmeyi fesh ediyor” söylentileri çıkmasın.
Doğruluk payı var elbet pek çoğunda.
Eleştirmek için yazmıyorum yanlış anlaşılmasın.
*
Olaya olumlu pencereden bakarsak;
Bursaspor belki alt ligde ama ruhu Süper Lig’de ilk 3’te.
Bir üst tura yükselebilirdi Bursaspor ama elenmesi de “normal” bence.
Sonuçta Süper Lig ekibi ile karşı karşıya geldi.
Ve tecrübe devreye giriyor bir şekilde.
Bazen tecrübe girer kazanmak için devreye, bazen de mücadele.
Ama hem tecrüben varsa ve bir de üstüne mücadeleni de ortaya koyarsan skoru lehine çevirebilirsin.
*
Antalyaspor bunu çok iyi yaptı.
Çok eleştirdim Başkan Kamat’ı bu sürece kadar.
Hala da eleştirilerimin arkasındayım.
İletişim anlamında hala istenilen düzeyde değiller.
Oysa kendisinin kongre sürecinde “şeffaflık” sözü vardı.
*
Eleştirebiliriz Başkan Kamat’ı ama hakkını da vermek lazım.
Son dönemdeki performansı alkışlanacak düzeyde.
Paslar otomatik yapılıyor...
Kanat hareketlenmeleri de ona göre gerçekleşiyor.
Hatalı paslarda mutlaka bir “özür” işareti var...
Gol sevinçleri bile sanki farklı.
Yedek kulübesindekiler daha fazla seviniyor gol atandan, sahada olandan.
Ve tüm oyuncular Mustafa Er’in ne istediğini çok iyi biliyor.
En önemlisi de bu zaten.
Bu nedenlerin başında yanlış teknik heyet seçimi, gereksiz yere fazla tranfsferlerin yapılması geliyor. Zaten ciddi bir mali zorluğun içinde olan kulüp, ek ve gereksiz transferlerle daha da borçlandı. Buna pendemi nedeniyle kulüp gelirlerinin de azalması eklenince iyice darboğaz yaşandı.
Borç yükü iyice artan yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig hedefine de ulaşamayınca kulüp zorunlu olarak olağanüstü kongreye gitti.
Tek aday Erkan Kamat, ekibi ile birlikte adeta “ateşten gömlek” giydi. Devam eden pandemi önlemleri gelir kapılarını kapattı Kamat ve ekibinin. Transfer tahtası açılamadı, teknik heyet konusunda belki de zorunlu olarak daha az maliyetli olması nedeniyle Mustafa Er ve ekibi tercih edildi. Transfer tahtasının açılamaması belki de 2020 yılının Bursaspor için tek olumlu gelişmesiydi. “Bazen xer görünende hayır vardır” sözünü doğrularcasına transfer yapılamadığı için mecburi altyapı oyuncularına yöneliş beraberinde beklenmedik bir başarı getirdi.
Yerli ve yabancı oyuncu transferi gerçekleştiremeyen Bursaspor, kadrosunu altyapıdan yetişen oyuncularla takviye etmek zorunda kaldı. Bir önceki sezon alınan oyuncular mali sıkıntı nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı fesh ederken alan iyice gençlere kaldı. Pek çok kişi bu kadroyla Bursaspor’un çok başarısız olacağını düşündü ama tersi oldu. Gençler parladı ve yıldızlaştı. Bu pencereden baktığımızda 2020 yılının Süper Lig’e çıkamamak dışında Bursaspor açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz.
2021 yılında ise aslında Bursaspor kulübü başkanı, yönetimi ve teknik heyetinin işinin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Sonuçta taraftar bu kadronun başarılı olabileceğine inandı. Genç oyunculardan sürekli standart bir performans da beklemek yanlış olur.
Bence eğer hedef Süper Lig ise bazı bölgeler için takıma takviye yapılmalı. Ayrıca eğer yuvadan erken uçmasını istemiyorsa Bursaspor yönetimi biran önce bu gençlerle masaya oturmalı ve ücretlerinde iyileştirme yaparak sözleşmelerini uzatmalı. O zaman gitse de bir kısmı başka takımlara, en azından kulübe para kazandırmış olur. Son dönemde kentte bir birliktelik sezinliyorum. Sanıyorum 2021 yılının ilk ayında bu konuda da hareketlilik yaşanabilir Bursaspor’da...
Eğer bir şekilde transfer tahtası açılsaydı.
“Eksik bölgelere takviye” diyerek transferler yapılsaydı.
Belki de bugün başka şeylerden bahsediyor olurduk.
Vakıfköy’e güvenmek doğru hamleydi.
Mali sıkıntı Bursaspor’un doğruyu bulmasını sağladı.
Gençler her geçen gün daha iyi oynuyor.
Maç yaptıkça tecrübe kazanıyorlar...
Maç yaptıkça oyuna ağırlıklarını daha iyi koymayı başarıyorlar.
Bir haftada 3 maç çıkaran, kupada Göztepe karşısında 120 dakika mücadele edip sahadan 5-4 galip ayrılan genç oyunculardan kurulu Bursaspor’un tecrübeli ayaklara sahip İstanbulspor karşısında tökezleyebileceğini düşünüyordum doğrusu.
Bursaspor, baskı yaparak maça başlamak istedi ancak rakibin karşı baskısı sonrası afalladı bir anda.
5 ve 12. dakikalarda gelen goller moral motivasyonunu da aşağı çekti yeşil beyazlı takımın.
Ama 30. dakikadan itibaren Bursaspor kendi gibi oynamaya başladı.
Net pozisyonlar yoktu ama istek ve arzu üst seviyedeydi.
*
İkinci yarıda skor değişir mi diye düşünürken ev sahibi takım skoru 3-0 yaptı.
Fiziği muazzam.
Oyunu okuma becerisi üst seviyede.
Futbol zekası 10 üzerinden 10.
Son vuruşları tam isabet.
Önce bir maşallah diyelim.
Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı 4 golle Göztepe’yi adeta ‘Kör’ etti Batuhan.
Çok güzel goller attı ama bir o kadar da mütevazıydı sahada.
Doğrusu usta işi bir galibiyetti.
Konuk Karadeniz temsilcisi oyuna ve topa hakim taraftı.
Kaliteli kadrosuyla oyunu Bursaspor yarı alanında tutmayı bildi.
Bursaspor da aslında buna çok itiraz etmedi.
Deplasman taktiği uyguladı evinde resmen.
Defansını sıkı tuttu.
Orta alanda top çalmaya çalıştı.
Bursaspor’un çabalamasına gerek yok
Bursaspor’un deplasmandaki Boluspor maçında aslında performansı çok kötü değildi.Özellikle ilk yarıda kontrollü bir oyun sergiledi.
Pozisyona çok giremese bile rakibe de çok alan bırakmadı.
Ancak ikinci yarının başında gelen gol, oyun dengelerini bozdu doğal olarak yeşil-beyazlı takımın.
Gol sonrası daha açık bir oyunu tercih etti Bursaspor teknik heyeti.
E doğal olarak tecrübeli Boluspor bu süreçte daha net pozisyonlar üretmeye başladı.
Pozisyonlar üretti ev sahibi takım ama Ataberk Dadakdeniz’i geçemedi.
*
Genç kaleci Ataberk, oyunda kaldığı sürece harika bir performans sergiledi.
Kimileri iddialı bulabilir ama bu performansıyla A Milli Takım’da da rahat şekilde yer alabilir genç eldiven.
Bursaspor, Ataberk’in de kurtarışlarıyla daha da cesaretlenip daha fazla ileri çıktı ve beraberlik golünü Ali Bayram’ın (kendi kalesine) ayağından buldu.
Ama sonra birden ve yeniden hakem faktörü ortaya çıkmaya başladı.
Hakemleri konuşmayı çok sevmem ama bu sezon TFF 1. Lig’deki hakemlerin performansı çok kötü.
Ataberk Dadakdeniz’in 75’te atıldığı pozisyon bence hakemlere yönelik eğitim seminerlerinde gösterilmeli.
Seminerlerde Ataberk’in Kasongo’ya yaptığı pozisyon sonrası verilen karar, “Düdük çalınmaması gereken pozisyon ve verilmemesi gereken kırmızı kart” dersinin en önemli konusu olarak gösterilebilir.
*
Ve Bursaspor camiası artık hakemlerin çaldığı bu düdükleri “hatalı” olarak değil “kasıtlı” olarak görüyor.
Ben de çok masum görmüyorum durumu.
Yani Bursaspor’un çabalamasına gerek yok.
Mutlaka bir engel çıkarıyorlar hakemler.
Ya rakibe penaltılar veriliyor, ya da kartlarla yıldırılıyor Bursaspor.
Ve Bursaspor’un her zaman gücü hakemlere yetmiyor.
ALKIŞLAR ATABERK’E
Ataberk Dadakdeniz, 75 dakika oyunda kaldı ama resmen harika işler çıkardı.
Öyle pozisyonlar vardı ki kurtardığı parmak ısırttı resmen.
Takım arkadaşlarına da güven verdi.
Zaman zaman hızlı hücumların başlangıcı da Ataberk eliyle oldu.
İddialı bulanabilir ama ben Ataberk’in A Milli Takım’da oynayabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum.
En azından yedekte yer alabileceği kanaatindeyim.
Eğer performansı böyle devam ederse ve hatta üzerine koyarsa Şenol Güneş’in dikkatini çekecektir.