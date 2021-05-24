"Bursaspor’u yeniden Süper Lig’e çıkaracağız"

Ne hüzün.
Bursaspor’un düştüğü durum...
Şampiyon takım...
Şampiyon camia...
Şampiyon kent...
ŞAMPİYONUN HALİ!
İş bilmez, beceriksiz yönetimler nedeniyle ne hale geldi.
Hayaller neydi?
Gerçek ne oldu?
Bence bu şartlarda Bursaspor kazanan tarafta.
600 milyon liraya yakın borca...
Transfer yasağına...
Açılan davalara ve tüm diğer olumsuzluklara rağmen bir üst lige çıkma iddiasını uzun süre sürdürdü genç oyunculardan kurulu yeşil beyazlı takım.
*
Bursaspor genç oyuncularıyla iyi mücadele etti.
Mücadele iyiydi ancak bu sonuca yansımadı.
Verilmeyen bir penaltıyı da düşünürsek...
Bursaspor en az 1 puan almalıydı bu karşılaşmada.
Ama iddia kalmayınca...
Sahadaki oyuncular da tatil havasına az da olsa girmiş.
Bu arada hakemlerin Bursaspor’a olan hıncını da bir türlü anlamış değilim.
Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...
BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!
Bursa’da başka medya kuruluşları da var.
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Yazımın içerdiği ironinin çok anlaşılmadığını görüyorum.
Teknik heyet ve futbolcularının emeği sonucu şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’in elde ettiği başarıya söz söylemek elbette benim haddim değil.
İyi organize oldular ve sonuçta şampiyonluğa ulaştılar.
Alkışlamak gerek...
*
Küme düşen Eskişehirspor ile bu yıl da Süper Lig’e çıkma vizesi alamayan Bursaspor’un kötü yönetildiğine yönelik yorumlara da katılıyorum ve altına imzamı atıyorum.
Ancak bu yöneticilerin iş bilmezliğinin cezasını koskoca camiaların ve kentlerin çekmesini de sineye çekmek mümkün değil.
Futbolu yaşayan bir kentin takımının yeri oralar olmamalı.
İstanbul hegemonyasına kafa tutan, bir dönem zirve yarışına ortak olan, Avrupa kupalarında da Türkiye adına iyi işler çıkaran Eskişehirspor, havluyu erken attı.
Ne acı...
Daha önce Ankaragücü de benzer bir sorun yaşamıştı.
Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.
Düştüğü yerden kalkmayı bildi kardeş Ankaragücü.
*
Taraftar ve camia haklıdır her zaman.
Hep takımının iyi olmasını ister.
İşler kötü gitti mi de doğal olarak protesto sesleri yükselir.
“Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” diye....
Önce siyasiler alır nasibini bu çağrıdan...
Ardından da kentin önde gelenleri...
*
Kaliteden bahsetmiyorum, hareketli güzel bir maç oldu.
Yoksa her iki takım da ciddi pas hataları yaptı.
Orta alan adeta “yol geçen hanı” gibiydi.
Tenis izler gibi futbol maçı izledik.
Top bir o kaledeydi, bir diğer kalede.
Ama genel anlamda Bursaspor’un kısa paslaşmaları oldukça kaliteliydi.
Özellikle Taha çok güzel iş çıkardı.
Ben hiçbir başkanın ve yöneticilerin niyetine yorum yapmam.
Mutlaka onlar da iyi işler yapmak için göreve soyunmuşlardır ama olmayınca olmuyor işte.
Çok fazla ısrar etmenin anlamı yok bence.
Bursaspor’un gençleri tüm bu imkansızlıklara rağmen Ankaraspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmiş.
Çok önemli bir başarı elde etmiş.
Harika...
*
Pozisyona çok giremese bile rakibe de çok alan bırakmadı.
Ancak ikinci yarının başında gelen gol, oyun dengelerini bozdu doğal olarak yeşil-beyazlı takımın.
Gol sonrası daha açık bir oyunu tercih etti Bursaspor teknik heyeti.
E doğal olarak tecrübeli Boluspor bu süreçte daha net pozisyonlar üretmeye başladı.
Pozisyonlar üretti ev sahibi takım ama Ataberk Dadakdeniz’i geçemedi.
*
Genç kaleci Ataberk, oyunda kaldığı sürece harika bir performans sergiledi.
bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
*
“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
Gençler iyi bir birliktelik yakalamış, alkışlanacak bir oyun ortaya koyuyordu.
Skorlar da çok iyi olmasa bile umudu sıcak tutmaya yetiyordu.
Avunuyordu camia ve taraftar “zor da olsa çıkarız” diyerek.
Hatta bir ara bırakın play-off’lardan direkt çıkabileceğini düşünenler bile vardı Bursaspor’un.
Haksız da değildi taraftarlar ve camia.
Sonuçta gençler iyi işler çıkarıyordu.
Taraflı-tarafsız herkes Bursaspor’u yakından takip ediyordu.
Nezaket gösterip, başkanı, yöneticileri veya sezon başından beni sana şans veren, destekleyen teknik direktörün Mustafa Er’i aramadı.
Sözleşme ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı ama her zaman seni destekleyen taraftarlara ilişkin tek bir söz etmedi.
Üstüne üstlük yakın akraban Ayhan Akman, televizyon ekranlarından senin asgari ücret karşılığı ter döktüğünü açıkladı.
Ama aynı Ayhan Akman, sana 2 yıldır Ali Akman’a sözleşme yenileme ve ücretinde iyileştirme teklifi edildiğini söylemedi nedense.
Babası da benzer açıklamalarda bulundu.
*
“Balıkesirspor karşısında alınan yenilginin Ali Akman ile ne ilgisi var?” dediğinizi duyar gibiyim.
Vakıfköy’den takviye ile yepyeni bir kadro kuruluyor.
Ve Tuzlaspor maçına öyle çıkılıyor.
Futbolun kalitesinden bahsetmek bile aslında haksızlık olur ama yine de fena oynamadı gençler.
Evet rakibin daha fazla pozisyonu vardı ama...
Sonuçta Bursaspor da galibiyeti çok istedi.
Oynama isteğinden belliydi.
*
"Bursaspor’u yeniden Süper Lig’e çıkaracağız"
Yeşil beyazlı takımın ‘gölge başkan adayı’ Emin Adanur, Hürriyet Bursa’nın sorularını yanıtladı.
Adaylık başvurusunu ilk yapan isimdi Emin Adanur.
Tüzük gereği başkan olamayacağı için farklı yöntemler denedi.
Tüzük değişikliği talebinde bile bulundu.
Sonunda birlikte uyum içinde çalışacağını düşündüğü Ekrem Pamuk’un altında yönetime girmeyi bile düşündü.
Alelacele Adanur’a ait medya kuruluşunda düzenlenen bir toplantıyla adaylığını ilan etmişti Pamuk.
*
Hatta bu toplantıyı ve düzenlendiği yeri eleştirmiştim.
Ekrem Pamuk, sonra çekildiğini açıkladı.
Pamuk’un çekilmesinin ardından Emin Adanur’un tavrı da merakla bekleniyordu.
Bu kez Hayrettin Gülgüler ile yürümeye karar verdi Adanur ve hala iddiasının arkasında.
Adanur’un amacı şimdilik gölge başkanlık.
*
Ben de belli bir kesim gibi kendisine mesafeliyim.
Ama önyargılı olmamam.
Sonuçta ben taraf değil medya mensubuyum...
Mesafeli dahi olsam bir aday varsa onu dinlemek mesleğimin gereği.
Merak ettiğim ve kafamı kurcalayan birkaç soru vardı.
Kendisine bu soruları yönelttim ve cevaplar aldım.
Soru ve cevapları aşağıda sıralıyorum.
80 MİLYONLUK KAYNAK YARATACAĞIZ
Başkan olursanız Bursaspor’a 40 milyon lira bağış yapacağınızı açıkladınız. Bunu biraz açar mısınız?
- Evet ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım göreve gelir gelmez 40 milyon liralık bir kaynağı derhal kulübün kasasına koyacağız. Kombine, loca satışları, stat isim sponsorluğu, forma sponsorlukları ile birlikte 70-80 milyon liralık bir kaynağı kulübe kazandıracağımızı düşünüyoruz. Eğer Bursaspor Süper Lig’e çıkmazsa yönetim olarak koyduğumuz 40 milyon lirayı almayacağız, bağışlayacağız.
TEKNİK HEYET SAHAYI, MALİ DURUMU BİZ YÖNETECEĞİZ
Evet başarılı bir iş insanız ama daha önce kulüp yönetimi konusunda tecrübeniz var mı? Kendinizi kriz anlarını yönetebilecek yeterlilikte hissediyor musunuz?
- Ben kendimi iyi bir yönetici olarak görüyorum. Futbolu bilirim ama teknik heyetler saha içini yönetsin, biz mali durumu. Biz kaynak oluşturacağız, kulübü de profesyoneller yönetecek. Biz hazırız. Kongre sonrası seçilirsek hızlı bir şekilde Bursaspor’un sorunlarını çözüme kavuşturmak için harekete geçeceğiz.
O SÖYLEMİM YANLIŞ ANLAŞILDI, BURSASPOR SAHİPSİZ KALMAZ
Bir açıklamanızda, “Bursaspor bana kadar kaldı. Hiç kimse sahiplenmedi” demiştiniz. Bu açıklama çok eleştirildi. Gerçekten Bursaspor’un sahipsiz bırakılacağını mı düşünüyorsunuz?
- O söylemim yanlış anlaşıldı. Biz Bursaspor’un son yıllarda iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Bursaspor’un bulunduğu durum da bu düşüncemizin doğru olduğunu gösteriyor. Bursa’da yaşayan, Bursa’da doyan ve Bursa’da kazanan bir iş insanı olarak bu kentin en önemli değeri Bursaspor’a katkı sunmayı da görev edindik. Biz büyük bir içtenlikle yola çıktık ve kongre üyelerinden destek oy istiyoruz. 3 adaylı kongre olacak. Elbette sahipsiz kalmaz ama Bursaspor’un iyi bir yönetim anlayışına ihtiyacı var.
BORÇ KORKULACAK DÜZEYDE DEĞİL
Sizin oluşturacağınız 40 milyon liralık kaynağın 600 milyon liralık borcu bulunan Bursaspor’u ayağa kaldıracağını düşünüyor musunuz? Başka bir kaynak bulacak mısınız?
- Öncelikle Bursaspor’un borcu öyle yönetilemeyecek, korkulacak düzeyde değil. Yeter ki akılcı bir yönetim anlayışı görevde olsun. Şu an Bursaspor’un 80 milyon Euro borcu var. Futbolcu kadrosunun değeri de neredeyse o kadar. Ayrıca bizim cebimizden vereceğimiz rakam 40 milyon lira. Hayata geçireceğimiz projelerle ilk etapta kulübün kasasına 70-80 milyon liralık sıcak paranın girmesini sağlayacağız.
AMACIMIZ BURSASPOR’U YENİDEN SÜPER LİG’E ÇIKARMAK
Amacınız gerçekten Bursaspor’a hizmet etmek mi yoksa Özlüce Tesisleri arazisi ilgili planlarınız mı var?
- Ben Emin Adanur olarak şu anda Özlüce Tesisleri için “proje üret ve hayata geçir” deseler dahi yapmam. Bunu büyük bir açık yüreklilikle söylüyorum. Bizim amacımız Bursa’nın en önemli değeri Bursaspor’u yeniden Süper Lig’e çıkarmak. Bunu yaparken de kulübe kalıcı gelirler kazandırmak.
ADANUR ŞEFFAFLIK SÖZÜ VERDİ
İŞİN aslı, sayın Emin Adanur’un sorularıma bu kadar içten yanıtlar vereceğine ihtimal vermiyordum. Hatta bazı değişiklikler talep edeceğini de düşünmüştüm ama sorduklarımın fazlasını anlattı.
Şeffaflıktan bahsetti mesela.
Anlaştığı bir üst düzey yöneticinin, seçilmeleri halinde derhal göreve başlayacağını, geçmişten başlayarak kulübün mali durumunu kuruşu kuruşuna hesaplayıp şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağını anlattı.
*
Ben gazeteciyim, sorular yöneltirim, yanıtlarını da aktarırım.
İkna olmak benim işim değil.
Benim işim kuşkucu olmak ve duyduğum kuşkuları karşı tarafa aktarmak.
Aktardık ve yanıtlar aldık.
Devamı gelecek.
Diğer adaylara da sorular yönelteceğiz.
Cevap gelirse elbette onları da sözlerle paylaşacağız.