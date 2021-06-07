Bursaspor’da olağanüstü haller

Elde hem ciddi bir borç yükü hem de ciddi bir başarısızlık kaldı.
Önce diğer adayların neden kazanamadığını değerlendireyim.
*
Serdar Acarhoroz...
Çok çalıştı, ilerleyen süreçte sosyal medyayı da çok iyi kullandı ama...
300 milyonluk vaadi çok inandırıcı bulunmadı camiada.
Ve olsa bile Bursaspor’un ekstra 300 milyon daha borçlanacağı düşüncesi belki de kongre üyelerini tedirgin etti.
Bursaspor’un 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek kongresi için mali anlamda en iddialı aday Serdar Acarhoroz.
İlk adaylığını açıkladığı dönemde göreve geldikten sonra kulübe 200 milyon liralık bir kaynak aktaracağını duyuran Acarhoroz daha sonra bu rakamı 300 milyona çıkardı.
Bu açıklamalar bir kesim tarafından alkışlanırken bir kesim ise bu vaadi “uçuk” buldu.
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Acarhoroz, henüz göreve gelmeden stadın elektriklerini açtırarak ilk icraatını da yapmış oldu.
Elbette diğer adaylarda olduğu gibi Serdar Acarhoroz ile ilgili söylentiler, dedikodular da ortaya atıldı.
Ben gazeteciyim dedikoducu değil.
Benim gibi kimse beklemiyordu sayın Kamat’ın yeniden aday olmasını.
Son günlerde söylentiler çıkmıştı aday olacağına ilişkin ama Divan Kurulu’na adaylık başvurusunu görenler yine şaşırdı.
Görevdeki süresini “zorluklarla mücadele” olarak yorumlayan Kamat, “Ustalık dönemim olacak” iddiasıyla kongre üyelerinden güven oyu isteyecek.
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İletişime kapalı olmasını eleştirebilirim sayın Kamat’ın.
Krizi yönetemediğini söyleyebilirim geçmişe ilişkin.
Kulübün elektriklerinin kesilmesi kabul edilebilir bir durum değil.
Adaylık başvurusunu ilk yapan isimdi Emin Adanur.
Tüzük gereği başkan olamayacağı için farklı yöntemler denedi.
Tüzük değişikliği talebinde bile bulundu.
Sonunda birlikte uyum içinde çalışacağını düşündüğü Ekrem Pamuk’un altında yönetime girmeyi bile düşündü.
Alelacele Adanur’a ait medya kuruluşunda düzenlenen bir toplantıyla adaylığını ilan etmişti Pamuk.
*
Hatta bu toplantıyı ve düzenlendiği yeri eleştirmiştim.
Ne hüzün.
Bursaspor’un düştüğü durum...
Şampiyon takım...
Şampiyon camia...
Şampiyon kent...
ŞAMPİYONUN HALİ!
İş bilmez, beceriksiz yönetimler nedeniyle ne hale geldi.
EyvAllahın yoksa kimseye...
Ve tehdit ediyorsan kendisini “büyük” diye nitelendirenleri.
O zaman kaderin belli.
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Çünkü sen onlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorsundur.
Çünkü sen onlar için kolay lokma değilsindir.
Çünkü sen onlar için kolay deplasman değilsindir.
Hayaller neydi?
Gerçek ne oldu?
Bence bu şartlarda Bursaspor kazanan tarafta.
600 milyon liraya yakın borca...
Transfer yasağına...
Açılan davalara ve tüm diğer olumsuzluklara rağmen bir üst lige çıkma iddiasını uzun süre sürdürdü genç oyunculardan kurulu yeşil beyazlı takım.
*
Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...
BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!
Bursa’da başka medya kuruluşları da var.
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Yazımın içerdiği ironinin çok anlaşılmadığını görüyorum.
Teknik heyet ve futbolcularının emeği sonucu şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’in elde ettiği başarıya söz söylemek elbette benim haddim değil.
İyi organize oldular ve sonuçta şampiyonluğa ulaştılar.
Alkışlamak gerek...
*
Küme düşen Eskişehirspor ile bu yıl da Süper Lig’e çıkma vizesi alamayan Bursaspor’un kötü yönetildiğine yönelik yorumlara da katılıyorum ve altına imzamı atıyorum.
Ancak bu yöneticilerin iş bilmezliğinin cezasını koskoca camiaların ve kentlerin çekmesini de sineye çekmek mümkün değil.
Futbolu yaşayan bir kentin takımının yeri oralar olmamalı.
İstanbul hegemonyasına kafa tutan, bir dönem zirve yarışına ortak olan, Avrupa kupalarında da Türkiye adına iyi işler çıkaran Eskişehirspor, havluyu erken attı.
Ne acı...
Daha önce Ankaragücü de benzer bir sorun yaşamıştı.
Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.
Düştüğü yerden kalkmayı bildi kardeş Ankaragücü.
*
Taraftar ve camia haklıdır her zaman.
Hep takımının iyi olmasını ister.
İşler kötü gitti mi de doğal olarak protesto sesleri yükselir.
“Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” diye....
Önce siyasiler alır nasibini bu çağrıdan...
Ardından da kentin önde gelenleri...
*
Kaliteden bahsetmiyorum, hareketli güzel bir maç oldu.
Yoksa her iki takım da ciddi pas hataları yaptı.
Orta alan adeta “yol geçen hanı” gibiydi.
Tenis izler gibi futbol maçı izledik.
Top bir o kaledeydi, bir diğer kalede.
Ama genel anlamda Bursaspor’un kısa paslaşmaları oldukça kaliteliydi.
Özellikle Taha çok güzel iş çıkardı.
Ben hiçbir başkanın ve yöneticilerin niyetine yorum yapmam.
Mutlaka onlar da iyi işler yapmak için göreve soyunmuşlardır ama olmayınca olmuyor işte.
Çok fazla ısrar etmenin anlamı yok bence.
Bursaspor’un gençleri tüm bu imkansızlıklara rağmen Ankaraspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmiş.
Çok önemli bir başarı elde etmiş.
Harika...
*
bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
*
“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
Bursaspor’da olağanüstü haller
Gün geçmiyor ki Bursaspor ile ilgili bir sürprizle karşılaşmayalım.
Herkes 5 Haziran’da gerçekleşecek toplantıya odaklanmışken bir anda kongrenin iptali ve ileri bir tarihe alınmasına ilişkin bir girişim başladı Bursa’da.
Önce kimse anlayamadı durumu.
Şaşkınlık kısa sürede belirsiz bir ruh haline dönüştü kent genelinde.
Ne olacak?
Kongre iptal edilecek mi?
Kongre yapılırsa sonuçları ne olur?
Tüm bu sorular kulaktan kulağa dolaştı, soruldu.
*
Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, kongrenin belirlenen yani 5 Haziran tarihinde yapılacağını söyledi.
Kongre tarihini belirlerken kentin ileri gelenlerine, hukukçulara ve diğer ilgili kurumlara danışıldığını da aktardı.
“Sanırım bir başka ismin ve listenin seçime katılması için yapılan bir girişim” diye yorumladı.
Elbette bu girişim şu an için bireysel bir başvuru.
Kongre üyesi Ali Reçber tarafından yakılan bu ateşin etkisi ne olacak hep beraber göreceğiz.
Görüştüğüm birkaç hukukçu işin sanıldığı kadar kolay olmadığını aktardı.
Yani yapılan bu bireysel başvurunun hukuksal zemini olabileceğini dile getirdi.
“Ve eğer 5 Haziran’da kongre yapılır ve yeni başkan ile yönetim seçilirse, kaybeden bir isim veya herhangi bir kongre üyesi dava açabilir, bu dava sonucu kulübün yönetimi kayyuma kalabilir” diyen de var.
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Bunun üzerine aynı gün Fenerbahçe’nin kongresinin de ertelenmesi kafalardaki soru işaretlerini daha da arttırdı.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, “17.05.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 05 - 06 Haziran 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 12 - 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın; 01 Haziran 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen ‘Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri’ konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır” ifadeleri yer veriliyor.
Gerçi Fenerbahçe’de kongreler 2 gün yapılıyor.
Pazar günü kongre yapılamayacağı için kongre tarihi değiştirildi.
Ancak sonuçta pandemi ve yeniden normalleşme ile ilgili alınan tedbirler iyice göz önüne alınmalı.
Kulüp, hukukçulara danışmalı ve ona göre yol belirlemeli.
Aksi durum zor olan durumu tamamen içinden çıkılmaz hale sokacaktır.
İKİ SAAT 17 DAKİKA
Bursaspor Kulübü başkanı Erkan Kamat, sonunda medya karşısına çıktı.
O kadar dolmuş ki...
Toplantı tam 2 saat 17 dakika sürdü.
Bazen sinirlendi, bazen ise yaşadıklarını gözleri dolarak anlattı Sayın Başkan.
Sanırım en çarpıcı bölüm, eski başkan Mesut Mestan ile ilgili söyledikleriydi.
Oldukça ciddi iddialar.
Mestan da gecikmeden sosyal medya üzerinden yat verdi.
Bu tartışma daha uzun sürer.
Bir de medya için en güzel tarafı; başkan bundan böyle daha sık açıklama yapacağını ifade etti.
Bekleyip göreceğiz.