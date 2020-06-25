Bursaspor’da ‘Buz’ devri başladı

Aslında oyuncu, teknik direktör veya başka bir konuda öneride bulunmayı sevmem kulüplere ama Bursaspor’un durumu çok iç açıcı değildi.
O nedenle iki gün önce “Bursaspor’a ‘Buz’ tedavisi lazım” diye bir köşe yazmıştım.
Camiayı bilen, taraftarların kabul edebileceği, futbolcuların dilinden anlayan ve hırslı bir teknik adamla Bursaspor toparlanabilirdi ve İrfan Buz tüm bu özelliklere uyan bir isim.
Çünkü gerçekten vakit çok kısıtlı.
Normal sezonun 5 maç sonra bitiyor.
Çok zor ama belki de play-off’lara gerek kalmadan Süper Lig’e çıkış vizesi alınabilir.
Çok zor ama imkansız değil.
Keçiörengücü bile hedef büyüttüyse...
Rakibi küçümsemek değil amacım elbet ama onların da akıllarında böyle bir şey yoktu Bursaspor’u yenmeden önce.
Bursaspor’un başka şeyler düşünmesi, yeni senaryolar hazırlaması lazım.
Kaybedecek zamanı ve puanı yok Bursaspor’un.
Zaman ve puan, para demek günümüzde.
Düşünmek bile istemiyorum ama Bursaspor bir üst lige çıkamazsa işi gerçekten çok zor.
Mevcut mali tablo ile bir alt ligde bir yıl daha kalmak, intihar etmekle eşdeğer.
Toparlanması çok zor hatta imkansız olur.
O nedenle herkes işi sıkı tutmalı.
Futbolcuların da dikkati çekilmeli.
Gerekirse yönetim; futbolcular, medya mensupları ve hatta taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya gelmeli.
Herkesin tam konsantrasyon sağlaması lazım.
En ufak gevşeme istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Bu işin şakası yok.
Diğer hoca adaylarına sözüm yok; yanlış anlaşılmasın.
Sezon başı olsa belki de hepsi için “olumlu” diyebilirdim.
Ancak şu an için tercih edilecek hoca önemli.
Şunu da belirtmek isterim ki İrfan Buz ile herhangi bir samimiyetim yok, telefonunu da dün edindim.
Bursaspor’da görev yaptığı sırada bir kez röporataj yapmıştım ve bir daha da kendisi ile görüşmemiz olmamıştı.
Umarım bu değişiklik yarar Bursaspor’a.
İrfan Hoca’nın da başarılı olabilmesi için çok çalışmaya ihtiyacı var.
Yönetim ve camianın destek vermesi gerektiğini söylememe gerek yok sanırım.
Ve en önemli görev futbolcuların.
Artık durumun ciddiyetinin farkına varsınlar ve ona göre mücadele etsinler.
Koşan, mücadele eden takım mutlu sona ulaşır.
Bunu bilmeleri lazım futbolcuların...
Bursaspor’da ‘Buz’ devri başladı
Aslında oyuncu, teknik direktör veya başka bir konuda öneride bulunmayı sevmem kulüplere ama Bursaspor’un durumu çok iç açıcı değildi.
O nedenle iki gün önce “Bursaspor’a ‘Buz’ tedavisi lazım” diye bir köşe yazmıştım.
Camiayı bilen, taraftarların kabul edebileceği, futbolcuların dilinden anlayan ve hırslı bir teknik adamla Bursaspor toparlanabilirdi ve İrfan Buz tüm bu özelliklere uyan bir isim.
Çünkü gerçekten vakit çok kısıtlı.
Normal sezonun 5 maç sonra bitiyor.
Çok zor ama belki de play-off’lara gerek kalmadan Süper Lig’e çıkış vizesi alınabilir.
Çok zor ama imkansız değil.
Keçiörengücü bile hedef büyüttüyse...
Rakibi küçümsemek değil amacım elbet ama onların da akıllarında böyle bir şey yoktu Bursaspor’u yenmeden önce.
Bursaspor’un başka şeyler düşünmesi, yeni senaryolar hazırlaması lazım.
Kaybedecek zamanı ve puanı yok Bursaspor’un.
Zaman ve puan, para demek günümüzde.
Düşünmek bile istemiyorum ama Bursaspor bir üst lige çıkamazsa işi gerçekten çok zor.
Mevcut mali tablo ile bir alt ligde bir yıl daha kalmak, intihar etmekle eşdeğer.
Toparlanması çok zor hatta imkansız olur.
O nedenle herkes işi sıkı tutmalı.
Futbolcuların da dikkati çekilmeli.
Gerekirse yönetim; futbolcular, medya mensupları ve hatta taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya gelmeli.
Herkesin tam konsantrasyon sağlaması lazım.
En ufak gevşeme istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Bu işin şakası yok.
Diğer hoca adaylarına sözüm yok; yanlış anlaşılmasın.
Sezon başı olsa belki de hepsi için “olumlu” diyebilirdim.
Ancak şu an için tercih edilecek hoca önemli.
Şunu da belirtmek isterim ki İrfan Buz ile herhangi bir samimiyetim yok, telefonunu da dün edindim.
Bursaspor’da görev yaptığı sırada bir kez röporataj yapmıştım ve bir daha da kendisi ile görüşmemiz olmamıştı.
Umarım bu değişiklik yarar Bursaspor’a.
İrfan Hoca’nın da başarılı olabilmesi için çok çalışmaya ihtiyacı var.
Yönetim ve camianın destek vermesi gerektiğini söylememe gerek yok sanırım.
Ve en önemli görev futbolcuların.
Artık durumun ciddiyetinin farkına varsınlar ve ona göre mücadele etsinler.
Koşan, mücadele eden takım mutlu sona ulaşır.
Bunu bilmeleri lazım futbolcuların...