Bursaspor’a antrenman önerisi; 5’e 2...   

Şimdi tek tek saymayacağım çünkü yazının önemli bir kısmı isimlerden oluşur.
Son olarak Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollar ayrıldı.
Sebep tam olarak açıklanmasa da sanırım düşük performansları.
ŞAŞIRDIM!
Burak ve Cüneyt ile ilgili karara şaşırdım doğrusu.
Gerçi bu iki futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği futbola da şaşırıyordum.
Elbette teknik heyet ve yönetimin tasarrufu ama göndere göndere nereye ulaşılacak merak ediyorum.
Tam “çıkış devam edecek” diye düşünürken...
Tam taraftarlar ve camia zirve hesapları yapacakken...
İlla bir şey oluyor.
TAM UMUTLANMIŞKEN...
Takımın ayarlarıyla oynamak için birileri nedense “çok çalış”ıyor.
Tam “Bursaspor Süper Lig’e ilk 2’de mi yoksa play-off sonrası çıkar” diye düşünürken...
Tam “hoca tuttu, oyuncular işin ciddiyetini anladı” diye umutlanırken...
Anlamsız 2 kırmızı kart ve verilmeyen penaltı.
İnanılır gibi değil.
Hakemler maalesef çok formsuz.
Formsuz mu, bilgisiz mi ondan da çok emin değilim doğrusu.
*
Röveşataya kalkan Zalazar, akıllara zarar bir kararla kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Böyle hata yapan bir hakem “ben geliştim” diyene kadar TFF’den görev istememeli bence.
Özcan Bizati’nin göreve gelmesinin ardından hem oyun sistemi hem de mantalite değişti Bursaspor’da.
Hala “harika futbol” diyemeyiz sahaya yansıyan oyuna ama ısrar ve mücadele var.
Özellikle uygulanan alan savunması rakibe çok fazla pozisyon üretme şansı tanımıyor.
Keçiörengücü maçında Bursaspor orta alanda da oldukça etkiliydi.
Orta alan hakimiyeti kanatları da hareketlendirdi.
Ve sonuçta 2-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı Bursaspor.
GOLÜ DÜŞÜNÜYOR
Burada İsmail, Kerem ve Bruno’ya ayrı parantez açmak lazım.
Boluspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Balıkesirspor deplasmanında 2-0’lık skorla elde edilen 3 puan ciddi moral verdi hem takıma hem kente.
Oyuna girecek olursak yazının sonu gelmez.
Ama bu tür toparlanma süreçlerinde önemli olan kazanmak.
Kazanan da haklıdır.
*
Oyunun elbette iyi yanları da vardı.
Alan savunmasını iyi uyguladı yeşil beyazlı takım.
Farklı kazanılan Samsunspor maçındaki oyun 10 kat daha iyiydi.
Evet skor tamam.
Camianın bu morale ihtiyacı vardı.
Ancak üçüncü golü erken bulmasaydı Bursaspor.
Belki de başka şeyler yazacaktı bu satırlarda.
Ama sonuçta kazanan haklıdır.
Ve çok kıymetli 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
Kısaca hatırlatayım isterseniz;
Adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş...
- Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş, ‘Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş.
- Dua tutmuş, Davut kızının Adını Ayşe koymuş...
- Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hazreti Davut kızını yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş...
- ‘Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş!
*
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından pek çok teknik direktörün ismi gündeme geldi sosyal medyada.
Listenin başında Tamer Tuna yer alıyordu.
Hatta Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Tamer Tuna ile öğle yemeğinde buluştu. Ancak, genç teknik direktörün maddi talepleri çok bulununca diğer isimler dolaşmaya başladı sosyal medyada.
Yalçın Koşukavak ve İsmail Ertekin ile görüşme yapıldığı bilgisi dolaşmaya başladı kulis bilgisi olarak.
*
Herkes kulübün sosyal medya hesabından Yalçın Koşukavak veya İsmail Ertekin’in açıklanacağını bekliyordu ama olmadı.
Bugüne kadar Bursaspor ile ismi hiç yan yana anılmayan Özcan Bizati’nin isminin açıklanması camiada kısa bir şok etkisi yarattı.
Zafer, KOZA ve BURFEM’in halk oyunu gösterileri muhteşemdi.
Rumeli müziğinin önde gelen ismi Rumeli Ekrem de sahne aldı gecede.
Gerçekten muazzam bir geceydi.
Özlemiş demek ki Rumeli camiası bir araya gelmeyi.
Emeği geçenlere, katkı koyanlara teşekkür etmek lazım.
NE YAZABİLİRİZ Kİ?
“Spor sayfasında festival yazısının ne işini var?” diyenleri duyar gibiyim.
Olası bir yenilgi veya beraberlik sonrası puan kaybının kentte oluşturabileceği havayı kestirmeye çalışıyordum.
En kötü senaryoyu düşünüyordum yani bir şekilde.
Ve maça giderken maçtan bir gece evvel Bursaspor ekip lideri Emin Adanur’un kampta futbolculara yönelik konuşması aklıma geldi.
“Başarmak sizin elinizde” demişti sayın Adanur.
Dediği çıktı sayın Adanur’un.
*
Elbette Bursaspor’un iyi bir kadrosu var.
Çünkü Bursaspor, kadro kalitesini bir türlü sahaya yansıtamıyor.
Şaşkınım...
Çünkü Bursaspor, hala geçmişteki kısır tartışmalara takılıp kalıyor, bir türlü önüne bakamıyor.
Teknik Direktör Fatih Tekke’nin maç sonrası “Keşke kötü oynasaydık da 3 puanı alsaydık!” açıklamasıyla şaşkınlığım iki katına çıktı.
Altınordu karşısında sergilenen futbolu güzel buluyorsa teknik heyet, çok fazla sözüm yok.
*
Öyle “şu oynasaydı, şu girseydi” diye teknik detaylara girmeyeceğim.
Kimi taraftarlar yönetimi “şeffaf ol”maya çağırıyor.
Kimisi de “aslansın başkan kaplansın başkan” diye bunlara karşılık veriyor.
Evet Bursaspor sık sık sosyal medyada ulusal ve uluslararası alanda gündemin ilk sırasına oturuyor ama...
Bu liderlik kulübe yarıyor mu?
O bence biraz şüpheli...
ADANUR’A ÇAĞRI
Amerikan polisiye filmlerinde “o silahı sakince yere bırak” diye bir replik vardır.
Vasatın altında bir mücadele...
Kötü futbol...
Ve normal olarak yenilgi.
Teknik Direktör Fatih Tekke’ye söz söylemek için çok erken.
Takım özellikle orta alanda çok top kaybı yaptı.
Defans alarm verdi.
Forvete ise top taşınamadı.
“Bu kumar değil, profesyonel bir iş, her maçın günahı da bedeli de olur!” sosyal medya paylaşımı çok tartışılmıştı.
Bir yöneticinin bu paylaşımı köpürterek paylaşması...
Sonunda da tüm bu söylemleri Teknik Direktör Mustafa Er’in üzerine alıp istifa etmesi...
*
Emin Adanur’un paylaşımı sert, yönetim kurulu üyesinin paylaşımı ise ağırdı.
Tüm bunlara Mustafa Er’in tepki olarak istifa etmesini normal karşılıyorum.
Ama istifa açıklamasını başka gerekçelerle süslemesi...
Ama kazanabileceğin bir maçtan 1 puanla ayrılmak, 2 puan kayıp demek.
“İlk elin günahı olmaz” diyerek genel bir değerlendirme yapayım o zaman.
YENİLERİN PERFORMANSI
Kaleci Erhan’ı beğendim.
Tam uyum sağladığında daha fazla katkısı olacaktır Bursaspor’a.
Stilini Muslera’ya benzettim doğrusu.
Tavırları defansa ve orta alana güven veriyor.
Aklı antrenman sahasında değildi sanki.
Ve üstüne büyük ihtimalle menajeri de aklını çelince.
Gidiş sürecini hızlandırdı genç futbolcu.
Geçen yıldan beri Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da radarındaydı Burak.
Bu kez teklif Fransa’dan geldi.
Fransa’ya giden Türk futbolcuların başarısını fark eden Bordeaux ısrarla istedi Burak’ı.
Teklif 700 bin Euro’lardan, 1 milyon 200 bin Euro’lara geldi.
Öncelikle Bursaspor bir anda “sosyal medya” fenomeni oluverdi.
Yönetim lideri Emin Adanur, kulübün sosyal medya üzerinden yayın yapan televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu.
Programın davetlileri arasında ben de vardım.
Emin Adanur’un keyfi oldukça yerindeydi.
Nasıl olmasın!
Tahta açıldı, Ayağa Kalk Bursa kampanyasında da 2 günde 2 milyon liranın üzerinde para toplandığını söyledi.
Yayında da yayın sonrası kısa bir süreli sohbetimizde de önemli konulara değindi Adanur.
Sanırım, deplasman otobüsü önüne asılan pankartta yazıyordu.
Hem ilginç hem doğru yazmış kim yazmışsa.
Evet, eğer Bursaspor uçmuyorsa kesinlikle yer çekimine saygısındandır.
Ha bir de tam kırılma noktalarında birbiriyle uğraştığından...
*
Elbet konuyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı ve yönetim lideri Emin Adanur arasındaki sosyal medya atışmasına getirmek istiyorum sözü.
Sosyal medyanın artık insanlara ve kurumlara yarardan çok zarar verdiğini uzun süredir düşünen ve söyleyenlerdenim.
Açılacak mı?
Transfer yapılabilecek mi?
Açılmazsa eksi kaç puan yazılacak?
Doğal olarak Emin Adanur destekli Hayrettin Gülgüler yönetimine de kimisi eleştiriler yönetiyor, kimisi de övgüler düzüyor sosyal medya üzerinden.
Her ikisini de abartmamak lazım.
İşleri çok zor.
*
Bursaspor’a antrenman önerisi; 5’e 2...
BURSASPOR, art arda 3 maçı kazanırken özellikle pas organizasyonlarının geliştirmesi gerektiğini yazmıştım.
Yine o süreçte Bursaspor’un iyi futbol oynamadığını alınan galibiyetlerin kimseyi yanıltmaması gerektiğini iletmiştim.
İyi futbol oynamadan sürekli bir başarı elde edilemeyeceğinin de altını ısrarla çizmiştim.
Yanılmayı o kadar isterdi ki!
VASAT!
Gençlerbirliği maçında da gördük ki Bursaspor vasat bir takım.
O kadar pas hatası yapılabilir mi bir takım.
Koordine bir atak dahi gerçekleştiremedi Bursaspor.
Orta alan kötüydü, kanatlar kırık.
DÖKÜLDÜ
Defans tel tel döküldü.
Bir tane bile net gollük pozisyon üretemedi yeşil beyazlı takım.
Ve bu yenilgi kesinlikle teknik direktör Özcan Bizati’ye yazar.
Hiç mi özel çalışma yapılmaz.
Mesela benim Bursaspor’a antrenman önerim; 5’e 2.
Teknik tabirle dar alanda çabukluk ve pas çalışması.
Bu çalışma sayesinde oyuncu değil top koşar.
Ve bu sayede takım gereksiz efor kaybetmemiş olur.
Yanlış anlaşılmak istemem Özcan hoca ve ekibi elbette bunları benden çok daha iyi biliyordur.
Çözüm üretmek için de çok çalışıyordur mutlaka.
HAYAL OLUR!
Ama bu futbol devam ederse...
Bursaspor’un play-off’u görmesi hayal olur.
Teknik heyet acilen çözüm üretmeli bu kötü futbola.
Futbolcular da camianın taleplerine karşılık verecek mücadeleyi sahaya yansıtmak için çok çalışmalı.
YABANCILAR BU TAKIMA ÇOK YABANCI
BURSASPOR’un yabancı oyuncuları takıma oldukça yabancı.
Hiç katkıları yok.
SEVİNMİŞTİK...
Oysa camia transfer tahtasının açılmasına çok sevinmişti.
Yapılan transferlere isim isim baktığımızda çok burun kıvıracağımız isimler yoktu.
Ve her geçen gün geriye gidiyorlar.
Doğal olarak da yük Türk oyunculara kalıyor.
VEFA TEMEL’E TAVSİYE
GELECEĞİN yıldız futbolcusu olarak görüyorum Vefa Temel’i.
İyi bir stili var.
Ayağına top çok yakışıyor.
ABARTIYOR
Rakip oyuncu eksiltme noktasında da başarılı.
Ama zaman zaman çalım atmayı abartıyor.
Bir değim vardır; “çekirge bir sıçrar, iki sıçrar” diye.
Gençlerbirliği maçında da bunu yaşadın.
Gereğinden fazla çalım attığın için topları ya ezdin ya da kaybettin.
DOZU OLMALI
Tavsiyem dozunda bırakman.
Özgüven iyidir ama temkinli olmak daha iyidir.
Benden uyarması...