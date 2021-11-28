Bursaspor’a antrenman önerisi; 5’e 2...   

Bursaspor’dan sezon başından beri giden futbolcu ve teknik direktörleri tek tek saymak için ciddi bir mesai harcamak lazım.

Şimdi tek tek saymayacağım çünkü yazının önemli bir kısmı isimlerden oluşur.

Son olarak Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollar ayrıldı.

Sebep tam olarak açıklanmasa da sanırım düşük performansları.

ŞAŞIRDIM!

Burak ve Cüneyt ile ilgili karara şaşırdım doğrusu.

Gerçi bu iki futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği futbola da şaşırıyordum.

Elbette teknik heyet ve yönetimin tasarrufu ama göndere göndere nereye ulaşılacak merak ediyorum.

