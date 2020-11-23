Bursaspor pişiyor

Gençler iyi işler çıkartıyorlar.
Özellikle sonuçlara odaklanmadan oyuna bakacak olursak, gençler oldukça başarılı.
Takviye lazım mı?
Evet hem de acil.
Ama takviyeden önce gençlerin takıma aidiyetlerini sağlayacak hamleler şart.
Bunun için uygun organizasyonu yönetim oluşturmak zorunda.
Peki bu süreçte yönetimin sesini duyar var mı?
Yavaş yavaş genç oyunculara yönelik eleştiriler başlanmışsa.
Aslında işler iyi gidiyor demektir.
Bursaspor, deplasmanda Ankaraspor ile berabere kaldı.
İşin doğrusu yine galibiyeti kaçıran taraftı.
Ağırlığı Vakıfköy patentli genç oyuncular, ellerinden geleni yaptı her zaman olduğu gibi.
Daha önce de belirtmiştim, bu takıma taşıyabileceğinden fazla yük bindirmeyin.
Kendilerine yapılan yatırımı fazlasıyla vereceklerdir, bundan herkes emin olsun.
Bunu yapacak olan da elbet Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri.
Büyük düşünmek derken, şampiyonluk, bir üst lig ve benzeri hedeflerden bahsetmiyorum.
İşi sıkı tutup başarıyı getirecek organizasyonun oluşturulması çok önemli.
Son 10 gündür ilginç söylentilerle çalkalanıyor Bursapor camiası.
Teknik Direktör Mustafa Er’in gönderileceği...
Yerine başka teknik direktörün getirileceği...
Ve başka pek çok konu.
Kayıp veya kazanılan puanlar yerine başka şeyler görmeye çalışıyorum.
Mevcut kadronun durumu belli.
Genç ve tecrübesiz bir ekip.
Ancak gelecek vaat ediyor bu takım.
Ben bu takımda Bursaspor’un borcunu sıfırlayacak bir potansiyel görüyorum.
Ben bu takımda biraz daha sabredilirse başarı görüyorum.
Ben bu takımda, eğer oyuncular kendini bozmazsa en az 30 milyon dolar görüyorum.
İletişim çağında iletişime bu kadar kapalı bir yönetim şekli olalamayacağını kendisine aktarmıştım.
Şampiyon başkan rahmetli İbrahim Yazıcı’dan da bahsetmiştim.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifa sürecinde dahi İbrahim Yazıcı’nın telefonları açtığını, tüm sorulara cevap verdiğini aktarmıştım o yazımda.
Ancak İbrahim Yazıcı sonrası yönetimlerde bu iletişim koptu nedense.
Bu kopuş gereksiz bir gizem oluştuyor kulübün çevresinde.
Bilgi olmayınca yorum devreye giriyor.
Teyide muhtaç bilgiler doğruymuş gibi dolaşıyor.
O zaman içten içe eleştirmiştim.
Hatta dost meclisinde “Ne gerek var ki bu kadar iddialı konuşmaya” bile demiştim diye hatırlıyorum.
Karşılaşsaydım o süreçte ona da söylerdim kesinlikle.
Yanıldım.
Mustafa Hoca gerçekten kulübün DNA’sını biliyormuş.
Yanıldığıma göre özür dilemek düşer bana.
Özür dilerim Mustafa Hoca.
Kaleci ve defans hatalarına karşın 3 güzel ve akıl dolu gol attı yeşil-beyazlı takım.
Özellikle ikinci gol kurgu ve paslaşma anlamında ders olarak bile gösterebilir.
Bunu başaran da genç futbolcular.
3-0 sonrası 3 gol yedi takım ama genel anlamda futbol iyiydi.
Onlar gibi hatalar yapıldı.
Son 20 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen Bursaspor, 2 net pozisyondan yararlanamadı.
Hani derler ya “o pozisyonlar gol olsa” diye.
Bir gün Fenerbahçe ile anlaşıyor, ertesi gün Trabzonspor ile adı anılıyor.
Zaman zaman da Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdiği yönünde haberler yapılıyor.
Belki de pek çok Süper Lig futbolcusundan daha fazla haberi yapılıyor Burak’ın.
Giresunspor maçında da iyi şeyler yaptı.
Pas yüzdesi çok yüksekti.
İstekliydi, koşturdu arkadaşlarını.
Altınortu deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından yapılan aşırı abartılı övgülerin ardından da “Fazla abartmamak lazım” demek istiyorum.
Evet geçen hafta 3-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının skoru da o değildi.
Altınordu karşısında alınan 2-0’lık galibiyeti de öyle “net” diye nitelendirmek doğru olmaz.
Gençlerin ne fazla övgüye, ne de fazla eleştiriye ihtiyacı var.
Ayakları yere bassın yeterli.
Böyle galibiyetler alınacaktır, hiç ummadık tecrübe eksikliğinden kaynaklanan yenilgiler de olacaktır kesin.
Önemli olan bu gençlerin gelişim göstermeleri.
Evet skor açısından öyle de...
İlk 45 dakikadaki futbol tek kelimeyle muazzamdı.
Tecrübe eksikliği olmasa skor farklı olurdu.
E tecrübe nasıl elde edilecek.
Elbette maç oynayarak.
Önce ezilecekler ve yenilecekler.
Sonra eze eze yenmeyi öğrenecekler.
Taraftarla arasında ciddi bir uçurum oldu.
Bundan sonra yapacağı her hata karşısına çıkarılacaktır.
Gitmesi sanırım hem kendisi hem de Bursaspor için iyi olacak.
Genç bir futbolcu sonuçta ve kendisini geliştirebileceği bir takıma gitmesi gerekli. Ancak burada yaptığı hataları umarım gideceği takımda yapmaz. Ayrıca giderken küçük de olsa Bursaspor’a para kazandırırsa vefa borcunu da ödemiş olur.
BURAK AVRUPA’YA GİTMELİ
Burak Kapacak konusu ise bana göre biraz karışık. Yönetimin belirlediği 3 milyon Euro’luk bonservis ücreti yerinde.
Gerçekten Bursa çok farklı bir kent.
İstanbul’a direnen, karşısında dimdik duran ve bazen yarış içinde olan...
Mesela İstanbul’dan sonra en büyük medya oluşumları Bursa’da olmuştur.
Bursa medyasından “Küçük Babıali” diye bahsedilmiştir hep dışarıda.
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu kenttir.
Sırf bu yüzden Bursa için “Edirne’nin babası, İstanbul’un dedesi” benzetmesi bile yapılır.
*
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, o zamanki ismi Bursa Ticaret Odası’nın 6 Haziran 1889 tarihinde hizmete başlamıştır mesela.
Elbette çoğunluk sağlanamadı ve seçim ikinci tura kaldı.
Ben zaten ilk toplantıda bu işin bitmesini çok mümkün görmüyordum.
Keşke yanılsaydım.
Ayrıca bu tür durumlarda kongre teferruattır.
Zaten tek aday var.
Mevcut yönetim de biran önce işi devretmek istiyor.
Yeni başkan belli, devredecekler de orada.
Mevcut başkan Mesut Mestan’ın ifadelerine göre acil 80 milyon lira ile 6 milyon Euro’ya ihtiyaç var.
Aksi halde transfer tahtası kapanacak ve belki de sezona Bursaspor eksi puanlarla başlayacak.
Geçen sene Eskişehirspor’un yaşadığı gibi.
Yani ortada ciddi bir enkaz var.
Yanlış anlaşılmasın bu enkazın tüm sorumlusu Mesut Mestan ve yönetimi demek istemiyorum.
Eminim onlar da çok istediler kulübü düzlüğe çıkarmayı ancak başarılı olamadılar maalesef.
Vardır elbet bahaneleri ama bu sonucu değiştirmez.
Müthiş bir kaos ortamı var.
Herkes birbirini suçluyor.
Takım 12 Ağustos’ta çalışmalara başlayacak ama teknik direktör bile yok.
Futbolcular bir bir ayrıldıklarını sosyal medyalarından paylaşıyor.
Mesut Mestan başkanlığındaki yönetimden ise ilk kez bir ses çıktı.
Yaptıklarını, aştıkları zorlukları anlatan...
Kentten gelen veya gelmeyen desteklerden üzeri örtülü bir şekilde bahsedilen...
Futbolun ruhuna aykırı bir kere bu durum.
Başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, hakemler hata yapacak.
Az hatayı yapan üstte, çok hata yapan altta yer alacak.
Düşenler, çıkanlar olacak.
FIFA ve UEFA ne diyor?
“Kazanan ve kaybeden sahada belli olsun” diyor.
Pandemi sonrası liglerin seyircisiz dahi olsa oynatılmasının sebebi de bu...
Bursaspor Süper Lig’e çıkamadı ama kulakları sağır eden bir sessizlik hakim tüm kente.
Oysa önce takımda kavga kıyamet koptu.
Birileri, başka birini ihanetle suçladı.
O suçlanan da “otobüsten inerken ağlıyordum” diyerek kendini savundu.
Hoca, “Kısmet değilmiş” dedi, yönetimden ise henüz bir ses seda çıkmadı.
Sosyal medyada ağıtlar yakıldı, herkes kendine göre yorum yaptı ama...
Durum oldukça ilginç.
İnanmazsan, başarıya konsantre olamazsın.
Ve herkes inanmışken Bursasporlu futbolcuların bu inançsızlığı düşündürücü.
Sezon başlamadan önce herkes Bursaspor’un ligi çok rahat şampiyon olacağını düşünüyordu.
Art arda yapılan 8-10 transfer, daha da umutlandırmıştı herkesi.
İsimler kalite ve üst düzeydi.
Ama beklenen olmadı.
Bu kadro kalitesini sahaya yansıtamadı bir türlü.
Kurak geçen yaz döneminde köylüler yağmur duasına gitmiş.
Yüzlerce köylü gitmiş; ama sadece bir kişi ‘yağmur yağar’ diye yanında şemsiye götürmüş.
Ve duanın ardından yağmur yağmış.
Şemsiyesini götürenin hatırına...
Sözün özü, Bursaspor daha Hatay maçına çıkmadan play-off’u düşünmeye başladı.
Keşke inancını son dakikaya kadar taşıyabilseydi.
*
Hatayspor-Bursaspor maçının 66. dakikası.
Bursaspor pişiyor
Önce Maraton Tribün müdavimlerinin yaptığı kareografiyi yorumlamak lazım.
Tek kelimeyle muazzam.
Pandemi sürecinde tribün kareografisinde Bursaspor, Süper Lig takımları dahil sanırım açık ara önde.
Vakıfköy’e, altyapıya gönderme yapan bu çalışmaya şapka çıkarmak lazım.
Tebrikler Bursaspor taraftarları.
*
Maça gelince.
Bursaspor’un genç kadrosu pişiyor.
Garip bir şekilde olgunlaşıyor ve her geçen hafta başka bir genç oyuncu ön plana çıkıyor.
Bu haftanın yıldızı şüphesiz İsmail Çokçalış’dı.
İsmail, “Çokçalış”mış belli.
Sağ kulvarda inanılmaz işler yaptı.
Özgüveni tavandı.
O kadar emindi ki kendinden.
Maşallah diyelim.
Evet hem İsmail’e hem de diğer gençlere maşallah.
Tecrübeli ayaklara sahip Adanaspor karşısında 90 küsur dakika mücadele etmek...
Rakibe üstünlüğü kabul ettirmek...
Son dakikaya kadar gol ve galibiyet aramak...
Öyle her takımın yapabileceği bir şey değil.
Penaltıdan da olsa galibiyet golü geldi ve Bursaspor sahadan haklı bir galibiyetle ayrıldı.
Tebrikler çocuklar, emeğinize sağlık.
Siz böyle oynadıkça dolmasa da o tribünler, kareografilerle donatılacaktır.
Duymasanız da siz tüm taraftarlar evlerinde sizi elleri çatlayana kadar alkışlayacaktır.
Siz böyle oynamaya devamedin.
Hem kendi geleceğiniz hem de Bursapor için mücadeleden vazgeçmeyin.
Merak etmeyin bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız.
GİTMEK İÇİN ÇOK ERKEN ALİ
Bu sözüme Ali Akman da kulak asar umarım.
Her gün kendisiyle ilgili bir transfer söylentisi var.
Amcasının bir İstanbul kulübüne söz verdiği bile haber haline getirdi.
Gitmek için çok erken.
Ve Avrupa hedefine ulaşmak, milli formayı giymek, daha fazla kazanmak için illa bir İstanbul kulübüne gitmek de yersiz.
Elbette karar Ali Akman’ın.
Ama tecrübeyle sabit; İstanbul›da kaybolan pek çok genç futbolcu var.
Ne diyelim, hayırlısı...
*
Yönetime de bir parantez açmak gerek elbet.
Ali Akman’ı ikna etmek başkan Erkan Kamat ve yönetimin işi.
Umarım bu işi tatlıya bağlarlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle