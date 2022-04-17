Bursaspor ligde kalacak!

İstanbulspor maçında Teknik direktör Mustafa Er ve yardımcısı Hayati Köse kırmızı kart görünce basın toplantısını kaleci antrenörü Murat Alkan gerçekleştirdi.
Alkan, toplantıda “ne yazık ki hakem Burak Pakkan hoca sayesinde puan alacağımız maçta kaybettik” dedi.
İşin özü Bursaspor çok iyi performans sergileyemedi.
İki net pozisyonu kaçırdı; ama onun dışında çok etkili değildi.
Ne hücumda akıllı bir pas organizasyonu vardı...
Ne de savunmada başarılıydı.
Orta saha organizasyonu da vasatın altındaydı.
Mesela 56. dakikada Bursaspor kendi yarı alanında topu kaptı rakipten.
Hızlı bir hücum ve pozisyon bekledim; ama olmadı.
Sol kanattan gelişecek pozisyon, geri paslarla Bursaspor aleyhine korner ile sonuçlandı.
Evet iyi değildi; ama bu, hakem Burak Pekkan’ın skoru tayin edecek kararlar verdiği gerçeğini gizlemez.
Yani Hayati Hoca tepkisinde haklı.
Eski hakem, şimdilerin TV yorumcusu Ahmet Çakar bile sosyal medya hesabı üzerinden, hakem Pekkan’ı “soykırım” yapmakla suçladı.
Yahu ne gerek var!
Emekle oynamak niye.
Bursaspor’un bir ton derdi var.
Bursaspor’un bir ton borcu var.
Yenilerini eklemek niye...
Skora bu kadar müdahale niye.
Maç sonrası Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Banaz da nazik bir şekilde hakemin yönetimini eleştirdi.
Ve Banaz “Biz bu ligde kalacağız” dedi.
Ve Banaz tüm taraftarları 19 Nisan Salı günü saat 18.00’de oynanacak Gençlerbirliği maçına davet ederek “tribünleri doldurun” çağrısında bulundu.
Ve belki bu açıklama Bursaspor için dönüm niteliğinde.
Başkan Banaz kadar futbolcular da inanırsa.
O zaman Bursaspor ligde kalır.
KEŞKE O KIRMIZI KARTLAR DAHA ÖNCE GELSEYDİ
Bursaspor maçın son bölümlerine doğru agresif bir tutum sergiledi.
Önce Mert Yılmız kırmızı kart gördü 85. dakikada.
Daha sonra ise Teknik Direktör Mustafa Er ile yardımcısı Hayati Köse oyun dışı bırakıldı hakem Burak Pekkan tarafından.
Eksik kalınca daha fazla ısırmaya başladı Bursaspor.
Daha fazla zorlamaya başladı.
Daha fazla rakip kaleye gitmeye çalıştı.
Keşke o kırmızı kartlar daha önce gelseydi.
Belki o zaman skor değişebilirdi...
BELKİ!
Ben şahsen mevcut durumda Bursaspor’un kümede kalma şansını çok yüksek görmüyorum.
Futbolda her sonuç var elbet.
Futbolda bir tabir vardır ya “Son düdük çalana kadar umut bitmez” diye.
Matematiksel olarak şans sürdüğü sürece Bursaspor peşini kovalayacaktır.
Olur mu?
Belki!
Bursaspor ligde kalacak!
İstanbulspor maçında Teknik direktör Mustafa Er ve yardımcısı Hayati Köse kırmızı kart görünce basın toplantısını kaleci antrenörü Murat Alkan gerçekleştirdi.
Alkan, toplantıda “ne yazık ki hakem Burak Pakkan hoca sayesinde puan alacağımız maçta kaybettik” dedi.
İşin özü Bursaspor çok iyi performans sergileyemedi.
İki net pozisyonu kaçırdı; ama onun dışında çok etkili değildi.
Ne hücumda akıllı bir pas organizasyonu vardı...
Ne de savunmada başarılıydı.
Orta saha organizasyonu da vasatın altındaydı.
Mesela 56. dakikada Bursaspor kendi yarı alanında topu kaptı rakipten.
Hızlı bir hücum ve pozisyon bekledim; ama olmadı.
Sol kanattan gelişecek pozisyon, geri paslarla Bursaspor aleyhine korner ile sonuçlandı.
Evet iyi değildi; ama bu, hakem Burak Pekkan’ın skoru tayin edecek kararlar verdiği gerçeğini gizlemez.
Yani Hayati Hoca tepkisinde haklı.
Eski hakem, şimdilerin TV yorumcusu Ahmet Çakar bile sosyal medya hesabı üzerinden, hakem Pekkan’ı “soykırım” yapmakla suçladı.
Yahu ne gerek var!
Emekle oynamak niye.
Bursaspor’un bir ton derdi var.
Bursaspor’un bir ton borcu var.
Yenilerini eklemek niye...
Skora bu kadar müdahale niye.
Maç sonrası Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Banaz da nazik bir şekilde hakemin yönetimini eleştirdi.
Ve Banaz “Biz bu ligde kalacağız” dedi.
Ve Banaz tüm taraftarları 19 Nisan Salı günü saat 18.00’de oynanacak Gençlerbirliği maçına davet ederek “tribünleri doldurun” çağrısında bulundu.
Ve belki bu açıklama Bursaspor için dönüm niteliğinde.
Başkan Banaz kadar futbolcular da inanırsa.
O zaman Bursaspor ligde kalır.
KEŞKE O KIRMIZI KARTLAR DAHA ÖNCE GELSEYDİ
Bursaspor maçın son bölümlerine doğru agresif bir tutum sergiledi.
Önce Mert Yılmız kırmızı kart gördü 85. dakikada.
Daha sonra ise Teknik Direktör Mustafa Er ile yardımcısı Hayati Köse oyun dışı bırakıldı hakem Burak Pekkan tarafından.
Eksik kalınca daha fazla ısırmaya başladı Bursaspor.
Daha fazla zorlamaya başladı.
Daha fazla rakip kaleye gitmeye çalıştı.
Keşke o kırmızı kartlar daha önce gelseydi.
Belki o zaman skor değişebilirdi...
BELKİ!
Ben şahsen mevcut durumda Bursaspor’un kümede kalma şansını çok yüksek görmüyorum.
Futbolda her sonuç var elbet.
Futbolda bir tabir vardır ya “Son düdük çalana kadar umut bitmez” diye.
Matematiksel olarak şans sürdüğü sürece Bursaspor peşini kovalayacaktır.
Olur mu?
Belki!