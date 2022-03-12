Klasik bir başlıktır yukarıda yazdığım. Soğuk havada alınan yenilgiyle ilgili yakıştırma genellikle böyle yapılır.
Kar nedeniyle iptal edilen maç yine kar yağışı altında oynandı.
Ertelenen karşılaşmadaki 1-0 üstünlüğünü bu maça da taşıyan ev sahibi Eyüpspor, kontrollü ve garantili bir oyun sergiledi maç boyunca.
Mutlak puan ve hatta 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Bursaspor ise istekli ancak bal yapmayan arı gibiydi.
Özellikle ikinci yarıda topa daha fazla hakim olabildi.
Üstelik bu kez rakip de 11 kişi mücadele etti.
Oysa bu maçtan alınacak puan veya puanlar çok önemliydi.
Kalan maçlara daha umutlu bakabilirdi Bursaspor kümede kalma adına.
Ama olmadı.
*
Eyüpspor sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
Her maç daha da kötüye gidiyor işler...
Durum her geçen maç biraz daha içinden çıkılmaz hale geliyor.
İşin kötü tarafı kimse kimseye kızamıyor.
Kime ne diyeceksin?
Takımın önemli bir kısmı yeni.
Hoca bildik ama eldeki kadro belli.
Ancak elde kalan transferleri gördükçe...
Ofosu mesela.
*
Benim de doğup büyüdüğüm, Arnavutların ağırlıklı oturduğu Bursa’daki Zafer Mahallesi’nde, “Ben bu futbolcuyu değil takımda, düğünde payduşka (Rumeli yöresi bir halk oyunu) bile oynatmam” diye bir söz vardır.
İşte ben bu Ofusu’ya...
Yahu insan biraz yorar kendini.
İnsan biraz aldığı paranın hakkını vermeye çalışır.
İnsan biraz olsun giydiği formaya saygı gösterir.
Neyse tek sorumlu Ofusu değil elbet.
O ve onun gibi takıma katkı koyamayan oyuncuları getirenlere de kızmak lazım.
O ve onun gibi oyunculara para verenlere...
Şimdiden sonrası daha zor Bursaspor için.
Var elbet kurtuluş için umut ama...
Zor...
Kalan maçlar daha zor...
Hem de çok zor.
Bursaspor dondu
Klasik bir başlıktır yukarıda yazdığım. Soğuk havada alınan yenilgiyle ilgili yakıştırma genellikle böyle yapılır.
Kar nedeniyle iptal edilen maç yine kar yağışı altında oynandı.
Ertelenen karşılaşmadaki 1-0 üstünlüğünü bu maça da taşıyan ev sahibi Eyüpspor, kontrollü ve garantili bir oyun sergiledi maç boyunca.
Mutlak puan ve hatta 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Bursaspor ise istekli ancak bal yapmayan arı gibiydi.
Özellikle ikinci yarıda topa daha fazla hakim olabildi.
Üstelik bu kez rakip de 11 kişi mücadele etti.
Oysa bu maçtan alınacak puan veya puanlar çok önemliydi.
Kalan maçlara daha umutlu bakabilirdi Bursaspor kümede kalma adına.
Ama olmadı.
*
Eyüpspor sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
Her maç daha da kötüye gidiyor işler...
Durum her geçen maç biraz daha içinden çıkılmaz hale geliyor.
İşin kötü tarafı kimse kimseye kızamıyor.
Kime ne diyeceksin?
Takımın önemli bir kısmı yeni.
Hoca bildik ama eldeki kadro belli.
Ancak elde kalan transferleri gördükçe...
Ofosu mesela.
*
Benim de doğup büyüdüğüm, Arnavutların ağırlıklı oturduğu Bursa’daki Zafer Mahallesi’nde, “Ben bu futbolcuyu değil takımda, düğünde payduşka (Rumeli yöresi bir halk oyunu) bile oynatmam” diye bir söz vardır.
İşte ben bu Ofusu’ya...
Yahu insan biraz yorar kendini.
İnsan biraz aldığı paranın hakkını vermeye çalışır.
İnsan biraz olsun giydiği formaya saygı gösterir.
Neyse tek sorumlu Ofusu değil elbet.
O ve onun gibi takıma katkı koyamayan oyuncuları getirenlere de kızmak lazım.
O ve onun gibi oyunculara para verenlere...
Şimdiden sonrası daha zor Bursaspor için.
Var elbet kurtuluş için umut ama...
Zor...
Kalan maçlar daha zor...
Hem de çok zor.