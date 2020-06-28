Bursaspor 13 kişiyle oynadı

Pandemi tedbirleri kapsamında spor müsabakaları maalesef seyircisiz oynanıyor.
Karton taraftarlar bir havaya sokuyor belki futbolcuları ama Bursasporlu taraftarlar Adanaspor maçı öncesi tribünlere resmen ruhlarını koydu.
Tribünlerdeki dev “Timsah” kareografisinden bahsediyorum.
Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış.
Taraftarlar onlarca kez tribüne gelip prova yapmış.
Renkler büyük bir hassasiyetle seçilmiş.
Teksas Tribünü’nün her santimetrekaresi kullanılmış bu çalışma için.
Kullanılan malzemeler de çok önemli.
Poşet...
Bu çalışmayla Bursaspor taraftarları hem futbolcularına destek oldu hem önemli bir konuya dikkat çekti.
5 ayrı renkte 13 bine yakın çöp poşeti ile tribünlere yapılan dev “Timsah” figürü gerçekten görülmeye değerdi.
Dile kolay tam 1 ay sürmüş çalışma.
Dünkü maçta da sergilendi.
Sanırım Bursasporlu futbolcuların da tüyleri diken diken olmuştur Teksas Tribünü’nde yer alan kareografiyi görünce.
Bursaspor taraftarlar yine farkını gösterdi.
Belki tezahürat olarak yoktu; ama Bursaspor bu maçta tribün, taraftar desteğini fazlasıyla arkasında hissetti.
Bir anlamda tribünlere taraftar girmesi yasağını yıktı.
Tebrikler Teksas...
BUZ ETKİSİ
Adanaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyette teknik direktör değişikliğinin etkisini de büyük oldu.
İrfan Buz, kısa sürede bir etki oluşturmuş futbolcular üzerinde.
Sahada mücadele edince, rakibi ısırınca, orta alanda birşeyler yapmaya çalışınca, oyunu kurallarına göre oynayınca sonuca gidebiliyor.
İsteyince oluyor demek ki!
Yani “Buz” tedavisi iyi geldi Bursaspor’a.
İrfan hoca sürekli saha kenarındaydı.
Oyunun içindeydi ve sürekli futbolcularını uyardı.
Bazen sevindi, bazen kızdı.
Adeta futbolcularıyla birlikte mücadele etti.
Hem tribündeki kareografi hem de İrfan Buz’un oyuna etkisisini sayarsak Bursaspor, Adanaspor maçında bir anlamda 13 kişi oynadı.
Bu çok önemli.
Şimdi kaldı 4 final maçı.
Bu arzu ve istek devam ederse Bursaspor arzuladığı başarıya ulaşır.
Belki de play-off’a kalmadan...
Neden olmasın?
Bursaspor 13 kişiyle oynadı
Pandemi tedbirleri kapsamında spor müsabakaları maalesef seyircisiz oynanıyor.
Karton taraftarlar bir havaya sokuyor belki futbolcuları ama Bursasporlu taraftarlar Adanaspor maçı öncesi tribünlere resmen ruhlarını koydu.
Tribünlerdeki dev “Timsah” kareografisinden bahsediyorum.
Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış.
Taraftarlar onlarca kez tribüne gelip prova yapmış.
Renkler büyük bir hassasiyetle seçilmiş.
Teksas Tribünü’nün her santimetrekaresi kullanılmış bu çalışma için.
Kullanılan malzemeler de çok önemli.
Poşet...
Bu çalışmayla Bursaspor taraftarları hem futbolcularına destek oldu hem önemli bir konuya dikkat çekti.
5 ayrı renkte 13 bine yakın çöp poşeti ile tribünlere yapılan dev “Timsah” figürü gerçekten görülmeye değerdi.
Dile kolay tam 1 ay sürmüş çalışma.
Dünkü maçta da sergilendi.
Sanırım Bursasporlu futbolcuların da tüyleri diken diken olmuştur Teksas Tribünü’nde yer alan kareografiyi görünce.
Bursaspor taraftarlar yine farkını gösterdi.
Belki tezahürat olarak yoktu; ama Bursaspor bu maçta tribün, taraftar desteğini fazlasıyla arkasında hissetti.
Bir anlamda tribünlere taraftar girmesi yasağını yıktı.
Tebrikler Teksas...
BUZ ETKİSİ
Adanaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyette teknik direktör değişikliğinin etkisini de büyük oldu.
İrfan Buz, kısa sürede bir etki oluşturmuş futbolcular üzerinde.
Sahada mücadele edince, rakibi ısırınca, orta alanda birşeyler yapmaya çalışınca, oyunu kurallarına göre oynayınca sonuca gidebiliyor.
İsteyince oluyor demek ki!
Yani “Buz” tedavisi iyi geldi Bursaspor’a.
İrfan hoca sürekli saha kenarındaydı.
Oyunun içindeydi ve sürekli futbolcularını uyardı.
Bazen sevindi, bazen kızdı.
Adeta futbolcularıyla birlikte mücadele etti.
Hem tribündeki kareografi hem de İrfan Buz’un oyuna etkisisini sayarsak Bursaspor, Adanaspor maçında bir anlamda 13 kişi oynadı.
Bu çok önemli.
Şimdi kaldı 4 final maçı.
Bu arzu ve istek devam ederse Bursaspor arzuladığı başarıya ulaşır.
Belki de play-off’a kalmadan...
Neden olmasın?