Geçen hafta Balıkesir deplasmanında 3-1’lik skorla kazanılan maçın anlam kazanması için Boluspor maçından da 3 puanla ayrılması gerekiyordu Bursaspor’un ama olmadı.
İlginç bir maçtı.
Aslında kötü başlamadı yeşil beyazlı takım karşılaşmaya.
İlk bölümdeki baskılı oyun erken sonuç getirdi ve Bursa temsilcisi kaptan Selçuk Şahin’in golüyle 1-0 öne geçti.
Erken gelen gol sonrası benim gibi pek çok Bursaspor taraftarı, farklı galibiyet bekliyordu ama düşme hattında bulunan ve ligde tutunmaya çalışan Boluspor, 20 dakikada skoru eşitledi.
Sonrası elbette Bursaspor için kabus.
Konuk takım biraz daha dikkatli oynasa, son vuruşlarda daha becerikli ayaklara sahip olabilse Bolu’ya 3 puanla dönebilirdi.
Geçen hafta istekli oynayan Bursaspor’a ne oldu peki?
Eğer Bolusporlu futbolcular kadar kazanmayı istemiş olsaydı yeşil beyazlılar, skor farklı olurdu.
Futbolcuların sözleşme gereği ödemeler gecikmeli de olsa yapılıyor bildiğim kadarıyla.
Primler tıkır tıkır ödeniyor.
Avrupa standartlarında tesis ve stat var.
Taraftarı söylemeye bile gerek yok.
Eeeee...
Bursaspor 1-1 eriyor farkında mısınız?
Futbolcuları tek tek ele alsak, belki de 3’te 1’i çok rahat Süper Lig’de orta sıralarda yer alan takımların ilk 11’inde yer alacak kalitede.
Sorun ne peki?
Aslında bu soruyu futbolcular kendi kendine sormalı.
“Gerçekten sorun ne?” diye...
FEDERASYONA ÖNERİ
Malum virüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor.
Ancak pek çok futbolsever, gönül verdikleri takımın maçlarını izlemek için kahvehane ve benzeri yerlere gidiyor.
Havalandırma sorunu bulunan bu yerlerde yüzlerce futbolsever, maç izliyor.
Virüs kapalı alanlarda daha etkili.
Kulüpler, tribün hasılatlarından oluyorsa ve bunun için sesini çıkarmıyorsa yayıncı kuruluş da fedakarlık yapmalı.
Gelecek haftadan itibaren maçlar şifresiz yayınlanmalı.
Bursaspor, 1-1 eriyor
Geçen hafta Balıkesir deplasmanında 3-1’lik skorla kazanılan maçın anlam kazanması için Boluspor maçından da 3 puanla ayrılması gerekiyordu Bursaspor’un ama olmadı.
İlginç bir maçtı.
Aslında kötü başlamadı yeşil beyazlı takım karşılaşmaya.
İlk bölümdeki baskılı oyun erken sonuç getirdi ve Bursa temsilcisi kaptan Selçuk Şahin’in golüyle 1-0 öne geçti.
Erken gelen gol sonrası benim gibi pek çok Bursaspor taraftarı, farklı galibiyet bekliyordu ama düşme hattında bulunan ve ligde tutunmaya çalışan Boluspor, 20 dakikada skoru eşitledi.
Sonrası elbette Bursaspor için kabus.
Konuk takım biraz daha dikkatli oynasa, son vuruşlarda daha becerikli ayaklara sahip olabilse Bolu’ya 3 puanla dönebilirdi.
Geçen hafta istekli oynayan Bursaspor’a ne oldu peki?
Eğer Bolusporlu futbolcular kadar kazanmayı istemiş olsaydı yeşil beyazlılar, skor farklı olurdu.
Futbolcuların sözleşme gereği ödemeler gecikmeli de olsa yapılıyor bildiğim kadarıyla.
Primler tıkır tıkır ödeniyor.
Avrupa standartlarında tesis ve stat var.
Taraftarı söylemeye bile gerek yok.
Eeeee...
Bursaspor 1-1 eriyor farkında mısınız?
Futbolcuları tek tek ele alsak, belki de 3’te 1’i çok rahat Süper Lig’de orta sıralarda yer alan takımların ilk 11’inde yer alacak kalitede.
Sorun ne peki?
Aslında bu soruyu futbolcular kendi kendine sormalı.
“Gerçekten sorun ne?” diye...
FEDERASYONA ÖNERİ
Malum virüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor.
Ancak pek çok futbolsever, gönül verdikleri takımın maçlarını izlemek için kahvehane ve benzeri yerlere gidiyor.
Havalandırma sorunu bulunan bu yerlerde yüzlerce futbolsever, maç izliyor.
Virüs kapalı alanlarda daha etkili.
Kulüpler, tribün hasılatlarından oluyorsa ve bunun için sesini çıkarmıyorsa yayıncı kuruluş da fedakarlık yapmalı.
Gelecek haftadan itibaren maçlar şifresiz yayınlanmalı.