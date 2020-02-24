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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Bu yenilgi hiç iyi olmadı

24 Şubat 2020

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilgili kimsenin bahanesi olamaz.

“Ah şu atak gol olsaydı”, “Ah bilmem kimin şutu direk yerine filelerle buluşsaydı” gibi yorumlar da yapılamaz.
Hakemin kötü yönetiminden de şikayet edilemeyeceğini düşünmüyorum.
Lütfen eksik oyunculardan da kimse bahsetmesin.
Teknik heyet ve futbolcular şapkayı önüne koyup şöyle bir düşünsün.
Bu maçı bence 10 kez izlesinler.
“Şampiyon olup Süper Lig’e çıkmak isteyen bir takım böyle mi oynar”ın analizini yapsınlar.
Ve sonra iyi bir analiz yapıp ona göre önlemlerini alsınlar.
Kulübün var ama futbolcuların para sorunu yok.
Tesisler desen Avrupa standartlarında.
Taraftarı zaten anlatmaya gerek yok.
Kent dinamikleri hep destek tam destek.
Daha ne olacak ki?
Kendinize gelin beyler.
Toparlanın ve silkelenin.
İlk yarı tam bir fiyasko.
Rakip kaleyi bulan etkili bir şut yok.
Etkili bir atak yok.
Kaleci Çağlar’ın kurtardığı 3 net pozisyon var.
Belki Çağlar da gününde olmasa ilk yarı sonunda rakip soyunma odasına 3-0 önde gidecek.
İkinci yarı hem oyunu hem de Pote’nin attığı golün ardından Selçuk ile skoru dengelemişsin.
Beraberlik muhtemel bir ikili averaj hesabında işine yarayacak...
Ömer Şişmanoğlu’na ceza alanı içinde o kadar boş alan bırakılır mı?
Bursaspor, Erzurum deplasmanında çok kötü oynadı.
Sadece kötü oynamadı, önemli bir fırsatı da kaçırdı.
Telafisi zor bir süreçe girerken hiç iyi olmadı bu yenilgi.
Umarım bu puanlar aranmaz.

2 KERE GEÇMİŞ OLSUN

Bursaspor taraftarları Erzurum’a giderken kaza yaptı.
Yeşil beyazlı taraftarları taşıyan otobüs karlı yolda devrildi.
Hafif yaralılar var ama çok şükür ölen olmadı.
Taraftarlar ikinci kazayı maçta yaşadı.
Onca yolu gel, kaza yap bir de üstüne kötü futbol ve yenilgi...
2 kere geçmiş olsun.

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