‘Bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız’

Benim gibi kimse beklemiyordu sayın Kamat’ın yeniden aday olmasını.
Son günlerde söylentiler çıkmıştı aday olacağına ilişkin ama Divan Kurulu’na adaylık başvurusunu görenler yine şaşırdı.
Görevdeki süresini “zorluklarla mücadele” olarak yorumlayan Kamat, “Ustalık dönemim olacak” iddiasıyla kongre üyelerinden güven oyu isteyecek.
*
İletişime kapalı olmasını eleştirebilirim sayın Kamat’ın.
Krizi yönetemediğini söyleyebilirim geçmişe ilişkin.
Kulübün elektriklerinin kesilmesi kabul edilebilir bir durum değil.
Ne hüzün.
Bursaspor’un düştüğü durum...
Şampiyon takım...
Şampiyon camia...
Şampiyon kent...
ŞAMPİYONUN HALİ!
İş bilmez, beceriksiz yönetimler nedeniyle ne hale geldi.
EyvAllahın yoksa kimseye...
Ve tehdit ediyorsan kendisini “büyük” diye nitelendirenleri.
O zaman kaderin belli.
*
Çünkü sen onlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorsundur.
Çünkü sen onlar için kolay lokma değilsindir.
Çünkü sen onlar için kolay deplasman değilsindir.
Hayaller neydi?
Gerçek ne oldu?
Bence bu şartlarda Bursaspor kazanan tarafta.
600 milyon liraya yakın borca...
Transfer yasağına...
Açılan davalara ve tüm diğer olumsuzluklara rağmen bir üst lige çıkma iddiasını uzun süre sürdürdü genç oyunculardan kurulu yeşil beyazlı takım.
*
Bursaspor genç oyuncularıyla iyi mücadele etti.
Mücadele iyiydi ancak bu sonuca yansımadı.
Verilmeyen bir penaltıyı da düşünürsek...
Bursaspor en az 1 puan almalıydı bu karşılaşmada.
Ama iddia kalmayınca...
Sahadaki oyuncular da tatil havasına az da olsa girmiş.
Bu arada hakemlerin Bursaspor’a olan hıncını da bir türlü anlamış değilim.
Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...
BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!
Bursa’da başka medya kuruluşları da var.
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Yazımın içerdiği ironinin çok anlaşılmadığını görüyorum.
Teknik heyet ve futbolcularının emeği sonucu şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’in elde ettiği başarıya söz söylemek elbette benim haddim değil.
İyi organize oldular ve sonuçta şampiyonluğa ulaştılar.
Alkışlamak gerek...
*
Küme düşen Eskişehirspor ile bu yıl da Süper Lig’e çıkma vizesi alamayan Bursaspor’un kötü yönetildiğine yönelik yorumlara da katılıyorum ve altına imzamı atıyorum.
Ancak bu yöneticilerin iş bilmezliğinin cezasını koskoca camiaların ve kentlerin çekmesini de sineye çekmek mümkün değil.
Futbolu yaşayan bir kentin takımının yeri oralar olmamalı.
İstanbul hegemonyasına kafa tutan, bir dönem zirve yarışına ortak olan, Avrupa kupalarında da Türkiye adına iyi işler çıkaran Eskişehirspor, havluyu erken attı.
Ne acı...
Daha önce Ankaragücü de benzer bir sorun yaşamıştı.
Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.
Düştüğü yerden kalkmayı bildi kardeş Ankaragücü.
*
Taraftar ve camia haklıdır her zaman.
Hep takımının iyi olmasını ister.
İşler kötü gitti mi de doğal olarak protesto sesleri yükselir.
“Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” diye....
Önce siyasiler alır nasibini bu çağrıdan...
Ardından da kentin önde gelenleri...
*
Kaliteden bahsetmiyorum, hareketli güzel bir maç oldu.
Yoksa her iki takım da ciddi pas hataları yaptı.
Orta alan adeta “yol geçen hanı” gibiydi.
Tenis izler gibi futbol maçı izledik.
Top bir o kaledeydi, bir diğer kalede.
Ama genel anlamda Bursaspor’un kısa paslaşmaları oldukça kaliteliydi.
Özellikle Taha çok güzel iş çıkardı.
Ben hiçbir başkanın ve yöneticilerin niyetine yorum yapmam.
Mutlaka onlar da iyi işler yapmak için göreve soyunmuşlardır ama olmayınca olmuyor işte.
Çok fazla ısrar etmenin anlamı yok bence.
Bursaspor’un gençleri tüm bu imkansızlıklara rağmen Ankaraspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmiş.
Çok önemli bir başarı elde etmiş.
Harika...
*
Pozisyona çok giremese bile rakibe de çok alan bırakmadı.
Ancak ikinci yarının başında gelen gol, oyun dengelerini bozdu doğal olarak yeşil-beyazlı takımın.
Gol sonrası daha açık bir oyunu tercih etti Bursaspor teknik heyeti.
E doğal olarak tecrübeli Boluspor bu süreçte daha net pozisyonlar üretmeye başladı.
Pozisyonlar üretti ev sahibi takım ama Ataberk Dadakdeniz’i geçemedi.
*
Genç kaleci Ataberk, oyunda kaldığı sürece harika bir performans sergiledi.
bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
*
“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
Pek çoğu ceza sahası içinde kendini yere atıp penaltı almayı dahi bilmiyor.
Gençler iyi bir birliktelik yakalamış, alkışlanacak bir oyun ortaya koyuyordu.
Skorlar da çok iyi olmasa bile umudu sıcak tutmaya yetiyordu.
Avunuyordu camia ve taraftar “zor da olsa çıkarız” diyerek.
Hatta bir ara bırakın play-off’lardan direkt çıkabileceğini düşünenler bile vardı Bursaspor’un.
Haksız da değildi taraftarlar ve camia.
Sonuçta gençler iyi işler çıkarıyordu.
Taraflı-tarafsız herkes Bursaspor’u yakından takip ediyordu.
‘Bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız’
Bursaspor başkan adayı Serdar Acarhoroz, Hürriyet Bursa’nın sorularını yanıtladı
Bursaspor’un 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek kongresi için mali anlamda en iddialı aday Serdar Acarhoroz.
İlk adaylığını açıkladığı dönemde göreve geldikten sonra kulübe 200 milyon liralık bir kaynak aktaracağını duyuran Acarhoroz daha sonra bu rakamı 300 milyona çıkardı.
Bu açıklamalar bir kesim tarafından alkışlanırken bir kesim ise bu vaadi “uçuk” buldu.
*
Acarhoroz, henüz göreve gelmeden stadın elektriklerini açtırarak ilk icraatını da yapmış oldu.
Elbette diğer adaylarda olduğu gibi Serdar Acarhoroz ile ilgili söylentiler, dedikodular da ortaya atıldı.
Ben gazeteciyim dedikoducu değil.
Beyan esastır benim için.
Beyanda kafama uymayan şeyler olursa sorular yöneltirim, cevaplara göre ikna olurum veya olmam.
Ayrıca benim ikna olup olmamam da önemli değil aslında.
Cevapları aktarırız...
*
Kongre üyeleri ve camia ikna olur veya olmaz...
İşte Serdar Acarhoroz’a yönelttiğim sorular ve yanıtları:
YÖNETİM OLARAK 200 MİLYON TL HAZIRLADIK
200 milyon liralık sıcak kaynaktan bahsediyorsunuz. Bunu açar mısınız? Yönetim olarak sizin vereceğiniz miktar ne kadar olacak?
- 80 milyon nakidin üstüne şahsi firmalarım üzerinden kullanacağım 100 milyon kredim hazır. Biz yönetim olarak 200 milyonu hazırladık. Bursaspor aşkıyla çıktığımız bu onurlu yolda bizlere inanan iş insanı dostlarımız 100 milyon destek sözü verdi. Geçmiş dönemlerde yaşadığımız karanlık günler yüzünden bu sözlere Bursaspor camiamız haliyle güven eksikliğiyle yaklaşıyor. Biz henüz aday olmaya karar verir vermez kulübümüz için ilk olarak “ne yapmak lazım?” sorusunun cevabını kendi içimizde verdik. Böylece elektrik borcunun bir kısmını nakit ödemek ve kalan kısmını şahsımın üzerine alarak kulübümüzü karanlıktan kurtardık. Sonra ise güçlü vizyon sahibi ve olanaklarının farkında olan bir yönetim aday kadromuzla birçok proje geliştirdik. Öyle ki kimi projelerimiz taklit edilirken kimi projelerimiz ise Ankara’da konuşulur oldu. Diyeceğim o ki; biz zaten sözünü verdiğimiz icraatları yapmaya başladık bile. Devamının geleceğini de ilerleyen günler de hep birlikte göreceğiz.
ACARHOROZ ŞEFFAFLIK SÖZÜ VERDİ
Son 10 yıldır Bursaspor Kulübü’nün en önemli sorunu şeffaflık. Şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyecek misiniz? Geçmişe dönük veya kendi döneminizde yapılan harcamaları kamuoyuyla ne sıklıkla paylaşacaksınız?
- Şeffaflığın olmadığı yerde her daim spekülasyon doğar ve soru işareti oluşur. Bir yönetim her şeyi dört dörtlük yapsa fakat şeffaf olmasa orada bile bir güvensizlik ortamı doğar. Bu bağlamda Bursaspor kurulduğu günden bu yana belki de en zorlu günlerini yaşıyor. Biz bu durumu en şeffaf bir şekilde yönetip en ufak bir spekülasyona yer vermek istemiyoruz. Seçilmemiz dahilinde Bursaspor Kulübü’nün internet sitesi ve basın toplantıları ile yapılan her harcama ve kulüp kasasına giren her para kamuoyu ile paylaşılacaktır.
FUTBOLCULARLA ÖN GÖRÜŞME YAPIYORUZ
Zaman zaman transfer görüşmelerinizden bahsediyorsunuz. Oyuncularla görüşürken mevcut teknik heyet ile görüştünüz mü?
- Futbolcular ile yaptığımız görüşmeler tamamen bir ön görüşmedir. Seçilmemiz dahilinde transfer etme konusunda mutabakata vardığımız görüşmelerdir. Yani bu durum şu şekilde netleşecek; seçilmemiz dahilinde çalışacağımız teknik heyete bu futbolcuları anlatacağız ve onlar da kabul ederse bu futbolcuları transfer edeceğiz.
MUSTAFA ER’LE YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ
Mustafa Er ve ekibi ile çalışmayı düşünüyor musunuz?
- Mustafa Er ve ekibinin mevcut kadro ile ortaya koyduğu başarı ortadadır. Biz kendisi ile yola devam etmek istiyoruz.
MEVCUT KADROYA TECRÜBE EKLENECEK
Kaç transfer yapmayı düşünüyorsunuz. Sezon sonunda Bursaspor yine Süper Lig’e çıkamazsa yönetim olarak vereceğiniz parayı geri alacak mısınız?
- Mevcut kadroyu bozmadan tecrübeli oyuncular ekleyerek güçlü bir takım ortaya koyacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi ben 5 kuşaktır Bursalıyım ve gerçek manada Bursasporluyum. Bu zor günleri de aşacağız. 11 yıl önce yaşadığımız tertemiz şampiyonluk gibi önce Süper Lig’e çıkacak güçlü yönetim ve şampiyonluk misyonu ile Bursaspor’u hak ettiği yere taşıyacağız. Takımı Süper Lig’e çıkaramazsam diye bir konuşmayı yapmaya gerek yok. Transfer tahtası açılmazsa, mali borçları ödemek için düzenli gelir sağlayacak projeler düşünülmezse, Süper Lig’e çıkma hedefi belki düşüncesinde olacaksa neden böyle onurlu bir göreve talip olalım. ‘Bursaspor Aşkına, Birlikte Süper Lig’e parolasıyla çıktığımız bu yolda Bursaspor için harcadığımız her kuruş feda olsun.
YÜREKTEN İNANIYOR
Serdar Acarhoroz, iddiasının arkasında hala. Kendinden emin ve kulübü hem mali hem de sportif anlamda başarıya götüreceğine yürekten inanıyor.
Bu yazı dizisinin başında dediğim gibi biz taraf değiliz.
Her aday eşit mesafedeyiz.
İsimlerin değil Bursaspor’un kazanması önemli.
Umarım kongre sonunda Bursaspor’u başarıya taşıyacak aday göreve gelir.