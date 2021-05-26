‘Bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız’

CAMİAN varsa... Kafa tutuyorsan İstanbul hegemonyasına...

EyvAllahın yoksa kimseye...

Ve tehdit ediyorsan kendisini “büyük” diye nitelendirenleri.

O zaman kaderin belli.

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Çünkü sen onlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorsundur.

Çünkü sen onlar için kolay lokma değilsindir.

Çünkü sen onlar için kolay deplasman değilsindir.

