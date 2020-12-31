Bazen şer görünende hayır vardır

Eğer bir şekilde transfer tahtası açılsaydı.
“Eksik bölgelere takviye” diyerek transferler yapılsaydı.
Belki de bugün başka şeylerden bahsediyor olurduk.
Vakıfköy’e güvenmek doğru hamleydi.
Mali sıkıntı Bursaspor’un doğruyu bulmasını sağladı.
Gençler her geçen gün daha iyi oynuyor.
Maç yaptıkça tecrübe kazanıyorlar...
Maç yaptıkça oyuna ağırlıklarını daha iyi koymayı başarıyorlar.
Bir haftada 3 maç çıkaran, kupada Göztepe karşısında 120 dakika mücadele edip sahadan 5-4 galip ayrılan genç oyunculardan kurulu Bursaspor’un tecrübeli ayaklara sahip İstanbulspor karşısında tökezleyebileceğini düşünüyordum doğrusu.
Bursaspor, baskı yaparak maça başlamak istedi ancak rakibin karşı baskısı sonrası afalladı bir anda.
5 ve 12. dakikalarda gelen goller moral motivasyonunu da aşağı çekti yeşil beyazlı takımın.
Ama 30. dakikadan itibaren Bursaspor kendi gibi oynamaya başladı.
Net pozisyonlar yoktu ama istek ve arzu üst seviyedeydi.
*
İkinci yarıda skor değişir mi diye düşünürken ev sahibi takım skoru 3-0 yaptı.
Fiziği muazzam.
Oyunu okuma becerisi üst seviyede.
Futbol zekası 10 üzerinden 10.
Son vuruşları tam isabet.
Önce bir maşallah diyelim.
Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı 4 golle Göztepe’yi adeta ‘Kör’ etti Batuhan.
Çok güzel goller attı ama bir o kadar da mütevazıydı sahada.
Doğrusu usta işi bir galibiyetti.
Konuk Karadeniz temsilcisi oyuna ve topa hakim taraftı.
Kaliteli kadrosuyla oyunu Bursaspor yarı alanında tutmayı bildi.
Bursaspor da aslında buna çok itiraz etmedi.
Deplasman taktiği uyguladı evinde resmen.
Defansını sıkı tuttu.
Orta alanda top çalmaya çalıştı.
Belli ki Mustafa Er, kulaklarını çekmiş gençlerin.
Bandırma’daki maçın ilk yarısında enerjisi iyiydi Bursaspor’un.
3. dakikada Burak Kapacak, yakın mesafeden öyle bir gol kaçırdı ki adeta saç baş yoldurdu.
Bu pozisyon iyi mücadelenin habercisiydi aslında.
Bandırma da kötü değildi.
Futbol anlamında ilk 45 dakika zevkli geçti.
İlk yarının uzatma bölümünde tecrübe devreye girdi ve Özer harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.
*
Hatlar arasında ciddi bir kopukluk vardı.
Özellikle ilk 45 dakikada bırakın gol pozisyonunu aklı başında bir atak girişimi bile göremedik.
Bursaspor’un teknik sorumlusu Fazlı Tan da maç sonrası “Biz galibiyeti hak edecek oyun ortaya koyamadık” diyerek konuyu özetledi.
Bursaspor bırakın galibiyeti puanı hak edecek bir oyun sergileyemedi.
Doğrusu ben bu takımdan “elektrik” alamadım.
Elbette zaman zaman bu aksaklıklar olacaktır.
Genç kadrodan “süreklilik” beklemek onlara da haksızlık aslında ama bu tür durumlarda oyuncuları motive edecek hamleler yapmak lazım gecikmeden.
Kadrodaki oyuncuların yaş ve tecrübelerini de değerlendirsinler.
Ve hala aynı fikirdeyseler onlara söyleyecek sözüm yok.
Maçın neredeyse tamamında rakibine üstünlük kuran, bir anlamda oyunu rakip kaleye yığan Bursaspor, biri uydurma penaltı ve 2 basit golle sahadan yenik ayrıldı.
*
Bu kadro, kalecisinden savunmasına, orta alanından hücuma kadar tüm oyuncularıyla alkışlanmalı.
Bazı oyuncular normal performanslarının altında kaldılar.
Olabilir...
Teknik Direktör Mustafa Er, genç oyuncularını dinlendirmek adına kupa maçlarında rotasyona gidiyor.
Gençler dinleniyor, sahaya daha genç olanlar sürülüyor.
Yani 19-20 yaşındakiler dinleniyor, 17-18 yaşındakilar oynuyor.
Bundan daha keyifli bir şey olabilir mi?
Bence yok...
*
Tek kelimeyle muazzam.
Pandemi sürecinde tribün kareografisinde Bursaspor, Süper Lig takımları dahil sanırım açık ara önde.
Vakıfköy’e, altyapıya gönderme yapan bu çalışmaya şapka çıkarmak lazım.
Tebrikler Bursaspor taraftarları.
*
Maça gelince.
Bursaspor’un genç kadrosu pişiyor.
Gençler iyi işler çıkartıyorlar.
Özellikle sonuçlara odaklanmadan oyuna bakacak olursak, gençler oldukça başarılı.
Takviye lazım mı?
Evet hem de acil.
Ama takviyeden önce gençlerin takıma aidiyetlerini sağlayacak hamleler şart.
Bunun için uygun organizasyonu yönetim oluşturmak zorunda.
Peki bu süreçte yönetimin sesini duyar var mı?
Yavaş yavaş genç oyunculara yönelik eleştiriler başlanmışsa.
Aslında işler iyi gidiyor demektir.
Bursaspor, deplasmanda Ankaraspor ile berabere kaldı.
İşin doğrusu yine galibiyeti kaçıran taraftı.
Ağırlığı Vakıfköy patentli genç oyuncular, ellerinden geleni yaptı her zaman olduğu gibi.
Daha önce de belirtmiştim, bu takıma taşıyabileceğinden fazla yük bindirmeyin.
Kendilerine yapılan yatırımı fazlasıyla vereceklerdir, bundan herkes emin olsun.
Bunu yapacak olan da elbet Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri.
Büyük düşünmek derken, şampiyonluk, bir üst lig ve benzeri hedeflerden bahsetmiyorum.
İşi sıkı tutup başarıyı getirecek organizasyonun oluşturulması çok önemli.
Son 10 gündür ilginç söylentilerle çalkalanıyor Bursapor camiası.
Teknik Direktör Mustafa Er’in gönderileceği...
Yerine başka teknik direktörün getirileceği...
Ve başka pek çok konu.
Kayıp veya kazanılan puanlar yerine başka şeyler görmeye çalışıyorum.
Mevcut kadronun durumu belli.
Genç ve tecrübesiz bir ekip.
Ancak gelecek vaat ediyor bu takım.
Ben bu takımda Bursaspor’un borcunu sıfırlayacak bir potansiyel görüyorum.
Ben bu takımda biraz daha sabredilirse başarı görüyorum.
Ben bu takımda, eğer oyuncular kendini bozmazsa en az 30 milyon dolar görüyorum.
İletişim çağında iletişime bu kadar kapalı bir yönetim şekli olalamayacağını kendisine aktarmıştım.
Şampiyon başkan rahmetli İbrahim Yazıcı’dan da bahsetmiştim.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifa sürecinde dahi İbrahim Yazıcı’nın telefonları açtığını, tüm sorulara cevap verdiğini aktarmıştım o yazımda.
Ancak İbrahim Yazıcı sonrası yönetimlerde bu iletişim koptu nedense.
Bu kopuş gereksiz bir gizem oluştuyor kulübün çevresinde.
Bilgi olmayınca yorum devreye giriyor.
Teyide muhtaç bilgiler doğruymuş gibi dolaşıyor.
O zaman içten içe eleştirmiştim.
Hatta dost meclisinde “Ne gerek var ki bu kadar iddialı konuşmaya” bile demiştim diye hatırlıyorum.
Karşılaşsaydım o süreçte ona da söylerdim kesinlikle.
Yanıldım.
Mustafa Hoca gerçekten kulübün DNA’sını biliyormuş.
Yanıldığıma göre özür dilemek düşer bana.
Özür dilerim Mustafa Hoca.
Kaleci ve defans hatalarına karşın 3 güzel ve akıl dolu gol attı yeşil-beyazlı takım.
Özellikle ikinci gol kurgu ve paslaşma anlamında ders olarak bile gösterebilir.
Bunu başaran da genç futbolcular.
3-0 sonrası 3 gol yedi takım ama genel anlamda futbol iyiydi.
Onlar gibi hatalar yapıldı.
Son 20 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen Bursaspor, 2 net pozisyondan yararlanamadı.
Hani derler ya “o pozisyonlar gol olsa” diye.
Bir gün Fenerbahçe ile anlaşıyor, ertesi gün Trabzonspor ile adı anılıyor.
Zaman zaman da Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdiği yönünde haberler yapılıyor.
Belki de pek çok Süper Lig futbolcusundan daha fazla haberi yapılıyor Burak’ın.
Giresunspor maçında da iyi şeyler yaptı.
Pas yüzdesi çok yüksekti.
İstekliydi, koşturdu arkadaşlarını.
Altınortu deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından yapılan aşırı abartılı övgülerin ardından da “Fazla abartmamak lazım” demek istiyorum.
Evet geçen hafta 3-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının skoru da o değildi.
Altınordu karşısında alınan 2-0’lık galibiyeti de öyle “net” diye nitelendirmek doğru olmaz.
Gençlerin ne fazla övgüye, ne de fazla eleştiriye ihtiyacı var.
Ayakları yere bassın yeterli.
Böyle galibiyetler alınacaktır, hiç ummadık tecrübe eksikliğinden kaynaklanan yenilgiler de olacaktır kesin.
Önemli olan bu gençlerin gelişim göstermeleri.
Evet skor açısından öyle de...
İlk 45 dakikadaki futbol tek kelimeyle muazzamdı.
Tecrübe eksikliği olmasa skor farklı olurdu.
E tecrübe nasıl elde edilecek.
Elbette maç oynayarak.
Önce ezilecekler ve yenilecekler.
Sonra eze eze yenmeyi öğrenecekler.
Bazen şer görünende hayır vardır
2020 Bursaspor için iyi geçmedi. Bursaspor için hedef 2020 yılında Süper Lig’de mücadele etmekti ama evdeki hesap maalesef çarşıya uymadı. Elbette bunun pek çok nedeni var
Bu nedenlerin başında yanlış teknik heyet seçimi, gereksiz yere fazla tranfsferlerin yapılması geliyor. Zaten ciddi bir mali zorluğun içinde olan kulüp, ek ve gereksiz transferlerle daha da borçlandı. Buna pendemi nedeniyle kulüp gelirlerinin de azalması eklenince iyice darboğaz yaşandı.
Borç yükü iyice artan yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig hedefine de ulaşamayınca kulüp zorunlu olarak olağanüstü kongreye gitti.
Tek aday Erkan Kamat, ekibi ile birlikte adeta “ateşten gömlek” giydi. Devam eden pandemi önlemleri gelir kapılarını kapattı Kamat ve ekibinin. Transfer tahtası açılamadı, teknik heyet konusunda belki de zorunlu olarak daha az maliyetli olması nedeniyle Mustafa Er ve ekibi tercih edildi. Transfer tahtasının açılamaması belki de 2020 yılının Bursaspor için tek olumlu gelişmesiydi. “Bazen xer görünende hayır vardır” sözünü doğrularcasına transfer yapılamadığı için mecburi altyapı oyuncularına yöneliş beraberinde beklenmedik bir başarı getirdi.
Yerli ve yabancı oyuncu transferi gerçekleştiremeyen Bursaspor, kadrosunu altyapıdan yetişen oyuncularla takviye etmek zorunda kaldı. Bir önceki sezon alınan oyuncular mali sıkıntı nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı fesh ederken alan iyice gençlere kaldı. Pek çok kişi bu kadroyla Bursaspor’un çok başarısız olacağını düşündü ama tersi oldu. Gençler parladı ve yıldızlaştı. Bu pencereden baktığımızda 2020 yılının Süper Lig’e çıkamamak dışında Bursaspor açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz.
2021 yılında ise aslında Bursaspor kulübü başkanı, yönetimi ve teknik heyetinin işinin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Sonuçta taraftar bu kadronun başarılı olabileceğine inandı. Genç oyunculardan sürekli standart bir performans da beklemek yanlış olur.
Bence eğer hedef Süper Lig ise bazı bölgeler için takıma takviye yapılmalı. Ayrıca eğer yuvadan erken uçmasını istemiyorsa Bursaspor yönetimi biran önce bu gençlerle masaya oturmalı ve ücretlerinde iyileştirme yaparak sözleşmelerini uzatmalı. O zaman gitse de bir kısmı başka takımlara, en azından kulübe para kazandırmış olur. Son dönemde kentte bir birliktelik sezinliyorum. Sanıyorum 2021 yılının ilk ayında bu konuda da hareketlilik yaşanabilir Bursaspor’da...
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