Bazen, galip sayılır bu yolda mağlup.

2020 Bursaspor için iyi geçmedi. Bursaspor için hedef 2020 yılında Süper Lig’de mücadele etmekti ama evdeki hesap maalesef çarşıya uymadı. Elbette bunun pek çok nedeni var

Bu nedenlerin başında yanlış teknik heyet seçimi, gereksiz yere fazla tranfsferlerin yapılması geliyor. Zaten ciddi bir mali zorluğun içinde olan kulüp, ek ve gereksiz transferlerle daha da borçlandı. Buna pendemi nedeniyle kulüp gelirlerinin de azalması eklenince iyice darboğaz yaşandı.

Borç yükü iyice artan yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig hedefine de ulaşamayınca kulüp zorunlu olarak olağanüstü kongreye gitti.

Tek aday Erkan Kamat, ekibi ile birlikte adeta “ateşten gömlek” giydi. Devam eden pandemi önlemleri gelir kapılarını kapattı Kamat ve ekibinin. Transfer tahtası açılamadı, teknik heyet konusunda belki de zorunlu olarak daha az maliyetli olması nedeniyle Mustafa Er ve ekibi tercih edildi. Transfer tahtasının açılamaması belki de 2020 yılının Bursaspor için tek olumlu gelişmesiydi. “Bazen xer görünende hayır vardır” sözünü doğrularcasına transfer yapılamadığı için mecburi altyapı oyuncularına yöneliş beraberinde beklenmedik bir başarı getirdi.

Yerli ve yabancı oyuncu transferi gerçekleştiremeyen Bursaspor, kadrosunu altyapıdan yetişen oyuncularla takviye etmek zorunda kaldı. Bir önceki sezon alınan oyuncular mali sıkıntı nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı fesh ederken alan iyice gençlere kaldı. Pek çok kişi bu kadroyla Bursaspor’un çok başarısız olacağını düşündü ama tersi oldu. Gençler parladı ve yıldızlaştı. Bu pencereden baktığımızda 2020 yılının Süper Lig’e çıkamamak dışında Bursaspor açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz.

2021 yılında ise aslında Bursaspor kulübü başkanı, yönetimi ve teknik heyetinin işinin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Sonuçta taraftar bu kadronun başarılı olabileceğine inandı. Genç oyunculardan sürekli standart bir performans da beklemek yanlış olur.

Bence eğer hedef Süper Lig ise bazı bölgeler için takıma takviye yapılmalı. Ayrıca eğer yuvadan erken uçmasını istemiyorsa Bursaspor yönetimi biran önce bu gençlerle masaya oturmalı ve ücretlerinde iyileştirme yaparak sözleşmelerini uzatmalı. O zaman gitse de bir kısmı başka takımlara, en azından kulübe para kazandırmış olur. Son dönemde kentte bir birliktelik sezinliyorum. Sanıyorum 2021 yılının ilk ayında bu konuda da hareketlilik yaşanabilir Bursaspor’da...