Başlangıç hatalı oldu Sayın Ekrem Pamuk

Camiaya umut şırınga ederek, çözümün bir parçası olacaklarını söyleyerek göreve gelen Erkan Kamat ve ekibi bence büyük hayal kırıklığı yarattı.

Ben hiçbir başkanın ve yöneticilerin niyetine yorum yapmam.

Mutlaka onlar da iyi işler yapmak için göreve soyunmuşlardır ama olmayınca olmuyor işte.

Çok fazla ısrar etmenin anlamı yok bence.

Bursaspor’un gençleri tüm bu imkansızlıklara rağmen Ankaraspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmiş.

Çok önemli bir başarı elde etmiş.

Harika...

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