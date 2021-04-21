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Haberler>Yazarlar>Vedat YÜCEBAŞ>Başlangıç hatalı oldu Sayın Ekrem Pamuk
GeriVedat YÜCEBAŞ Başlangıç hatalı oldu Sayın Ekrem Pamuk
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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

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Başlangıç hatalı oldu Sayın Ekrem Pamuk

21 Nisan 2021

Bursaspor Kulübü’nün olağan kongresi için ilk resmi adaylık açıklaması Ekrem Pamuk’tan geldi.

Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...

BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!

Bursa’da başka medya kuruluşları da var.
Şayet başkanlık sürecinde de aynı yöntemi yürütecekseniz...
Açıklamalarınızı aynı medya kuruluşu aracılığıyla aktaracaksanız...
Toplantılarınızı yine orada düzenleyecekseniz...
Bence o zaman sakın şeffaflıktan ve tarafsızlıktan bahsetmeyin.
O zaman ileride kimlerin telefonunu açacağınızı kimlerin açmayacağınızı şimdiden tahmin edebiliriz...

UMARIM BU HATA TEKRAR EDİLMEZ

Bir dönem Haber Gazetesi’nde çalışmıştım.
Gazetenin o zamanki sahibi Orhan Gençoğlu da Bursaspor yönetiminde yer alıyordu.
İnanın içeriden haber aldığım en zor dönemdi benim için.
Özellikle bizimle konuşmuyor, “diğer medya kuruluşlarına ayıp olur” diyordu sayın Gençoğlu o dönem.
İçten içe kızardım ama diğer gazeteci arkadaşlarımı düşündüğümde haksız rekabetin olmaması için hak verirdim o dönem patronumuza.
Yaklaşık 25 yıldır Bursaspor’u takip eden bir isim olarak bu hatanın tekrar edilmeyeceğini umut ediyorum.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ DUYURU

Pamuk’un bir diğer hatası ise açıklama yeri ve saatinin 1 saat önce sosyal medyadan duyurulmasıydı.
Ne o öyle yangından mal kaçırır gibi.
Amaç neydi...
Acele niye...
Neyse kendi planları böyleymiş diyelim.

MUSTAFA ER VE GİRAY BULAK’IN DURUMU

Sportif direktör açıklamasını ise ben çok yanlış bulmadım.
Bildiğim kadarıyla Ekrem Pamuk ile Giray Bulak çok iyi arkadaş.
Futbolun patronluğu görevini de güvendiği arkadaşına devretmesi kadar doğal bir şey yok.
Teknik Direktör Mustafa Er ile görüşüldü mü bu konu bilinmez.
Ben Giray Bulak’ın Mustafa Er ile devam edeceğini düşünüyorum.
Ancak Mustafa hoca bu durumu kabul eder mi?
İşte orada tereddütlerim var.
Açıklamalarının satır aralarında ayrılabileceği sinyallerini de vermişti Mustafa Er.

SİZ BİR ŞEYLER YAPIN CAMİA ZATEN DESTEKLER!

Mali durum ile ilgili de konuştu başkan adayı Pamuk.
İş yine döndü dolaştı, kentin dinamiklerine geldi.
“Bir olalım birlik olalım” edebiyatı.
Sadece Ekrem Pamuk’a değil diğer başkan adaylarına şunu söylemek isterim; siz bir şeyler yapın, taşın altına elinizi koyun, gerisini getirir zaten bu kent ve camia.
Pamuk’un “3-4 oyuncu alacağız” açıklamasını ise doğru bulmadım.
Önce bir başkan seçilin, sonra sportif direktörünüz teknik direktörünüzle görüşsün, rapor alsın, sonra açıklarsınız transfer edilecek futbolcu sayısını.
Ayrıca öyle 3-4 transferle Bursaspor’un eksikleri kapanmaz.
Sanırım ayrılmayı düşünen oyuncularla ilgisi pek fazla bilgisi yok.
Bu kadar eleştiri yeter.
Her şeye rağmen Bursaspor’u düşünmesi, taşın altına elini sokması ve çözümler üzerine kafa yorması bile yeterli.
O nedenle bile teşekkür etmek lazım sayın Ekrem Pamuk’a...

TECRÜBE VE KALİTE FARKINI GÖSTERDİ

BANA göre Bursaspor, sezon başından bu yana beklenenden de daha iyi bir başarı ve performans sergilemiştir.
Bu kadro bir kaç kaliteli oyuncu takviyesi yapılsaydı durum daha farklı olurdu.
Gençlik, enerji bir yere kadar durumu idare ediyor.
Kırılma noktalarında tecrübe sonucu belirliyor.
Örnek; Samsunspor.
Bursaspor, Samsun deplasmanında çok kötü değildi belki ama...
Samsunspor farklıydı resmen.
O kadar güzel forse ettiler ki oyunu.
Sonuca da net bir skorla gitmeyi bildiler.

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İyi ki varsın Eren Güler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Nisan 2021
HENÜZ 18 yaşında Eren Güler ve Bandırmaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin mimarı oldu.

Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...

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İyi ki varsın Eren Güler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Nisan 2021
Henüz 18 yaşında Eren Güler ve Bandırmaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin mimarı oldu.

Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...

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Başakşehir’in bu ligde ne işi var (2)

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

13 Nisan 2021
GEÇEN yazımda Başakşehir’den bahsetmiştim ve doğrusu beklemediğim tepkiler aldım.

Yazımın içerdiği ironinin çok anlaşılmadığını görüyorum.
Teknik heyet ve futbolcularının emeği sonucu şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’in elde ettiği başarıya söz söylemek elbette benim haddim değil.
İyi organize oldular ve sonuçta şampiyonluğa ulaştılar.
Alkışlamak gerek...
*
Küme düşen Eskişehirspor ile bu yıl da Süper Lig’e çıkma vizesi alamayan Bursaspor’un kötü yönetildiğine yönelik yorumlara da katılıyorum ve altına imzamı atıyorum.
Ancak bu yöneticilerin iş bilmezliğinin cezasını koskoca camiaların ve kentlerin çekmesini de sineye çekmek mümkün değil.

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Başakşehir'in Süper Lig'de ne işi var

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

7 Nisan 2021
Önce Eskişehirspor gibi bir takımın küme düşmesinden dolayı duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum.

Futbolu yaşayan bir kentin takımının yeri oralar olmamalı.
İstanbul hegemonyasına kafa tutan, bir dönem zirve yarışına ortak olan, Avrupa kupalarında da Türkiye adına iyi işler çıkaran Eskişehirspor, havluyu erken attı.
Ne acı...
Daha önce Ankaragücü de benzer bir sorun yaşamıştı.
Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.
Düştüğü yerden kalkmayı bildi kardeş Ankaragücü.
*

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Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

1 Nisan 2021
YILLARDIR duyarız taraftarların ağzından, “Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” çağrısını...

Taraftar ve camia haklıdır her zaman.
Hep takımının iyi olmasını ister.
İşler kötü gitti mi de doğal olarak protesto sesleri yükselir.
“Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” diye....
Önce siyasiler alır nasibini bu çağrıdan...
Ardından da kentin önde gelenleri...
*

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Bursaspor’dan net galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

23 Mart 2021
Güzel bir maç izledi futbolseverler Adanaspor-Bursaspor maçında.

Kaliteden bahsetmiyorum, hareketli güzel bir maç oldu.
Yoksa her iki takım da ciddi pas hataları yaptı.
Orta alan adeta “yol geçen hanı” gibiydi.
Tenis izler gibi futbol maçı izledik.
Top bir o kaledeydi, bir diğer kalede.
Ama genel anlamda Bursaspor’un kısa paslaşmaları oldukça kaliteliydi.
Özellikle Taha çok güzel iş çıkardı.

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Olmuyor, taşıma suyla değirmen dönmüyor

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

16 Mart 2021
Camiaya umut şırınga ederek, çözümün bir parçası olacaklarını söyleyerek göreve gelen Erkan Kamat ve ekibi bence büyük hayal kırıklığı yarattı.

Ben hiçbir başkanın ve yöneticilerin niyetine yorum yapmam.
Mutlaka onlar da iyi işler yapmak için göreve soyunmuşlardır ama olmayınca olmuyor işte.
Çok fazla ısrar etmenin anlamı yok bence.
Bursaspor’un gençleri tüm bu imkansızlıklara rağmen Ankaraspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmiş.
Çok önemli bir başarı elde etmiş.
Harika...
*

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Bursaspor’un çabalamasına gerek yok

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

9 Mart 2021
Bursaspor’un deplasmandaki Boluspor maçında aslında performansı çok kötü değildi.Özellikle ilk yarıda kontrollü bir oyun sergiledi.

Pozisyona çok giremese bile rakibe de çok alan bırakmadı.
Ancak ikinci yarının başında gelen gol, oyun dengelerini bozdu doğal olarak yeşil-beyazlı takımın.
Gol sonrası daha açık bir oyunu tercih etti Bursaspor teknik heyeti.
E doğal olarak tecrübeli Boluspor bu süreçte daha net pozisyonlar üretmeye başladı.
Pozisyonlar üretti ev sahibi takım ama Ataberk Dadakdeniz’i geçemedi.

*
Genç kaleci Ataberk, oyunda kaldığı sürece harika bir performans sergiledi.

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Kongre kazanı kaynamaya başladı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

6 Mart 2021
Mayıs ayında yine bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.

 bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
*

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Bursaspor’dan söke söke galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

2 Mart 2021
KİMSENİN bir ayrıcalık beklentisi yok Bursaspor için.

“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.

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Bursaspor’dan söke söke galibiyet

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

1 Mart 2021
Kimsenin bir ayrıcalık beklentisi yok Bursaspor için.“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.

“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
Pek çoğu ceza sahası içinde kendini yere atıp penaltı almayı dahi bilmiyor.

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Bir hayalin daha sonuna gelindi!

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

27 Şubat 2021
Oysa her şey gayet iyi başlamıştı.

Gençler iyi bir birliktelik yakalamış, alkışlanacak bir oyun ortaya koyuyordu.
Skorlar da çok iyi olmasa bile umudu sıcak tutmaya yetiyordu.
Avunuyordu camia ve taraftar “zor da olsa çıkarız” diyerek.
Hatta bir ara bırakın play-off’lardan direkt çıkabileceğini düşünenler bile vardı Bursaspor’un.
Haksız da değildi taraftarlar ve camia.
Sonuçta gençler iyi işler çıkarıyordu.
Taraflı-tarafsız herkes Bursaspor’u yakından takip ediyordu.

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Ah Ali Akman ah

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

23 Şubat 2021
Durup dururken milli takım kampında Almanya ekibi Eintracht Frankfur ile anlaştığını hem de sosyal medya üzerinden duyurdu.

Nezaket gösterip, başkanı, yöneticileri veya sezon başından beni sana şans veren, destekleyen teknik direktörün Mustafa Er’i aramadı.
Sözleşme ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı ama her zaman seni destekleyen taraftarlara ilişkin tek bir söz etmedi.
Üstüne üstlük yakın akraban Ayhan Akman, televizyon ekranlarından senin asgari ücret karşılığı ter döktüğünü açıkladı.
Ama aynı Ayhan Akman, sana 2 yıldır Ali Akman’a sözleşme yenileme ve ücretinde iyileştirme teklifi edildiğini söylemedi nedense.
Babası da benzer açıklamalarda bulundu.
*
“Balıkesirspor karşısında alınan yenilginin Ali Akman ile ne ilgisi var?” dediğinizi duyar gibiyim.

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Harika sonuç

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Şubat 2021
Düşünsenize...Genç, yabancı oyuncusu bulunmayan bir takımın bir de “COVID-19” karantinası yaşıyor.

Vakıfköy’den takviye ile yepyeni bir kadro kuruluyor.
Ve Tuzlaspor maçına öyle çıkılıyor.
Futbolun kalitesinden bahsetmek bile aslında haksızlık olur ama yine de fena oynamadı gençler.
Evet rakibin daha fazla pozisyonu vardı ama...
Sonuçta Bursaspor da galibiyeti çok istedi.
Oynama isteğinden belliydi.
*

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Bravo gençler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

10 Şubat 2021
Lider Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maça çok eksikle gitti.

Maç öncesi 8’i futbolcu, 1’i teknik heyet, 2’si de A Takım personeli olmak üzere 11 COVID-19 vakası tespit edildi Bursaspor’da.
4 oyuncunun sakatlığını da eklersek.
Varın siz hesap edin eksikleri.
Dile kolay 12 futbolcu.
Altyapıdan alınan 9 takviye edildi kadroya.
Rakip lider...
Giresunspor baskılı başladı ve 14 dakikada 2 gol bulup maça ağırlığını koydu.

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Kime kızmalı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

3 Şubat 2021
Ali Akman’ın Alman ekibi ile anlaştığı ortaya çıkınca Bursa’da adeta yer yerinden oynadı.

Peki kızmalı bu durum için?
Ali Akman’a mı yoksa mevcut ve eski yönetime mi?
Ya da medyaya çıkaralım faturayı.
Ali, vefasızlık gösterdi, tamam.
Gerekirse kadro dışı bırakılsın.
Takımdan ayrı tek başına çalışsın.
Bu bir seçenek.

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Bazen, galip sayılır bu yolda mağlup

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

2 Şubat 2021
Bursaspor, eğer kazanmış olsaydı Altınordu maçını, üst grupta alacaktı yerini.

İlk 6 ve hatta ilk 3 için planlar yapılmaya başlanacaktı belki.
Ama olmadı...
İlk 45 dakikada bariz üstünlüğü vardı Bursaspor’un.
Net pozisyonları cömertçe harcadı ve devreye 1-0 önde girmeyi bildi.
İkinci yarının ilk bölümünde de iyi top çevirdi yeşil beyazlı takım ama ne olduysa son 30 dakikada oldu.
*
Bursaspor’un yapması gerekeni, Altınordu yaptı.

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Gençler, Süper Lig’i çok istiyor

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

25 Ocak 2021
Bursaspor’un aldığı galibiyetin önemini anlamak için iki takımın kadrolarına bakmak lazım.

Adana Demirspor’un kadrosu oldukça kaliteli ve tecrübeli.
Süper Lig’de bile tutunabilecek düzeyde.
Geçen sene kaçırdıkları Süper Lig biletini bu yıl alabilmek için çok konsantre Adana temsilcisi.
Saha içinde de saha dışında da organize olmuş durumdalar.
O nedenle bu maçta aslında pek çok kişi belki de Bursaspor’un genç oyunculardan kurulu kadrosuna pek şans tanımıyordu.
Bursa hariç.
*

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Ne Bursaspormuş

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

22 Ocak 2021
Bursaspor, futbolcuları en fazla haber yapılan kulüpler arasında Türkiye’de ilk 3’e girer bence.

Gün geçmiyor ki yeşil beyazlı bir futbolcunun transfer haberi yapılmasın.
Veya “Sözleşmeyi fesh ediyor” söylentileri çıkmasın.
Doğruluk payı var elbet pek çoğunda.
Eleştirmek için yazmıyorum yanlış anlaşılmasın.
*
Olaya olumlu pencereden bakarsak;
Bursaspor belki alt ligde ama ruhu Süper Lig’de ilk 3’te.

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