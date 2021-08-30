Başın öne eğilmesin

“Bu kumar değil, profesyonel bir iş, her maçın günahı da bedeli de olur!” sosyal medya paylaşımı çok tartışılmıştı.
Bir yöneticinin bu paylaşımı köpürterek paylaşması...
Sonunda da tüm bu söylemleri Teknik Direktör Mustafa Er’in üzerine alıp istifa etmesi...
*
Emin Adanur’un paylaşımı sert, yönetim kurulu üyesinin paylaşımı ise ağırdı.
Tüm bunlara Mustafa Er’in tepki olarak istifa etmesini normal karşılıyorum.
Ama istifa açıklamasını başka gerekçelerle süslemesi...
Ama kazanabileceğin bir maçtan 1 puanla ayrılmak, 2 puan kayıp demek.
“İlk elin günahı olmaz” diyerek genel bir değerlendirme yapayım o zaman.
YENİLERİN PERFORMANSI
Kaleci Erhan’ı beğendim.
Tam uyum sağladığında daha fazla katkısı olacaktır Bursaspor’a.
Stilini Muslera’ya benzettim doğrusu.
Tavırları defansa ve orta alana güven veriyor.
Aklı antrenman sahasında değildi sanki.
Ve üstüne büyük ihtimalle menajeri de aklını çelince.
Gidiş sürecini hızlandırdı genç futbolcu.
Geçen yıldan beri Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da radarındaydı Burak.
Bu kez teklif Fransa’dan geldi.
Fransa’ya giden Türk futbolcuların başarısını fark eden Bordeaux ısrarla istedi Burak’ı.
Teklif 700 bin Euro’lardan, 1 milyon 200 bin Euro’lara geldi.
Öncelikle Bursaspor bir anda “sosyal medya” fenomeni oluverdi.
Yönetim lideri Emin Adanur, kulübün sosyal medya üzerinden yayın yapan televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu.
Programın davetlileri arasında ben de vardım.
Emin Adanur’un keyfi oldukça yerindeydi.
Nasıl olmasın!
Tahta açıldı, Ayağa Kalk Bursa kampanyasında da 2 günde 2 milyon liranın üzerinde para toplandığını söyledi.
Yayında da yayın sonrası kısa bir süreli sohbetimizde de önemli konulara değindi Adanur.
Sanırım, deplasman otobüsü önüne asılan pankartta yazıyordu.
Hem ilginç hem doğru yazmış kim yazmışsa.
Evet, eğer Bursaspor uçmuyorsa kesinlikle yer çekimine saygısındandır.
Ha bir de tam kırılma noktalarında birbiriyle uğraştığından...
*
Elbet konuyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı ve yönetim lideri Emin Adanur arasındaki sosyal medya atışmasına getirmek istiyorum sözü.
Sosyal medyanın artık insanlara ve kurumlara yarardan çok zarar verdiğini uzun süredir düşünen ve söyleyenlerdenim.
Açılacak mı?
Transfer yapılabilecek mi?
Açılmazsa eksi kaç puan yazılacak?
Doğal olarak Emin Adanur destekli Hayrettin Gülgüler yönetimine de kimisi eleştiriler yönetiyor, kimisi de övgüler düzüyor sosyal medya üzerinden.
Her ikisini de abartmamak lazım.
İşleri çok zor.
*
Baş döndürücü bir devinim var.
Kongre sonrası medya mensupları neyi takip edeceklerini şaşırttılar.
Her gün kulübün resmi internet sitesine en az 5-6 açıklama girişi yapılıyor.
2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu olan Emin Adanur da şahsi sosyal medya hesabını çok iyi kullanılıyor.
Oradan da mutlaka haber konuları çıkıyor.
Bu işin iyi tarafı.
*
Herkes 5 Haziran’da gerçekleşecek toplantıya odaklanmışken bir anda kongrenin iptali ve ileri bir tarihe alınmasına ilişkin bir girişim başladı Bursa’da.
Önce kimse anlayamadı durumu.
Şaşkınlık kısa sürede belirsiz bir ruh haline dönüştü kent genelinde.
Ne olacak?
Kongre iptal edilecek mi?
Kongre yapılırsa sonuçları ne olur?
Tüm bu sorular kulaktan kulağa dolaştı, soruldu.
Elde hem ciddi bir borç yükü hem de ciddi bir başarısızlık kaldı.
Önce diğer adayların neden kazanamadığını değerlendireyim.
*
Serdar Acarhoroz...
Çok çalıştı, ilerleyen süreçte sosyal medyayı da çok iyi kullandı ama...
300 milyonluk vaadi çok inandırıcı bulunmadı camiada.
Ve olsa bile Bursaspor’un ekstra 300 milyon daha borçlanacağı düşüncesi belki de kongre üyelerini tedirgin etti.
Bursaspor’un 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek kongresi için mali anlamda en iddialı aday Serdar Acarhoroz.
İlk adaylığını açıkladığı dönemde göreve geldikten sonra kulübe 200 milyon liralık bir kaynak aktaracağını duyuran Acarhoroz daha sonra bu rakamı 300 milyona çıkardı.
Bu açıklamalar bir kesim tarafından alkışlanırken bir kesim ise bu vaadi “uçuk” buldu.
*
Acarhoroz, henüz göreve gelmeden stadın elektriklerini açtırarak ilk icraatını da yapmış oldu.
Elbette diğer adaylarda olduğu gibi Serdar Acarhoroz ile ilgili söylentiler, dedikodular da ortaya atıldı.
Ben gazeteciyim dedikoducu değil.
Benim gibi kimse beklemiyordu sayın Kamat’ın yeniden aday olmasını.
Son günlerde söylentiler çıkmıştı aday olacağına ilişkin ama Divan Kurulu’na adaylık başvurusunu görenler yine şaşırdı.
Görevdeki süresini “zorluklarla mücadele” olarak yorumlayan Kamat, “Ustalık dönemim olacak” iddiasıyla kongre üyelerinden güven oyu isteyecek.
*
İletişime kapalı olmasını eleştirebilirim sayın Kamat’ın.
Krizi yönetemediğini söyleyebilirim geçmişe ilişkin.
Kulübün elektriklerinin kesilmesi kabul edilebilir bir durum değil.
Adaylık başvurusunu ilk yapan isimdi Emin Adanur.
Tüzük gereği başkan olamayacağı için farklı yöntemler denedi.
Tüzük değişikliği talebinde bile bulundu.
Sonunda birlikte uyum içinde çalışacağını düşündüğü Ekrem Pamuk’un altında yönetime girmeyi bile düşündü.
Alelacele Adanur’a ait medya kuruluşunda düzenlenen bir toplantıyla adaylığını ilan etmişti Pamuk.
*
Hatta bu toplantıyı ve düzenlendiği yeri eleştirmiştim.
Ne hüzün.
Bursaspor’un düştüğü durum...
Şampiyon takım...
Şampiyon camia...
Şampiyon kent...
ŞAMPİYONUN HALİ!
İş bilmez, beceriksiz yönetimler nedeniyle ne hale geldi.
EyvAllahın yoksa kimseye...
Ve tehdit ediyorsan kendisini “büyük” diye nitelendirenleri.
O zaman kaderin belli.
*
Çünkü sen onlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorsundur.
Çünkü sen onlar için kolay lokma değilsindir.
Çünkü sen onlar için kolay deplasman değilsindir.
Hayaller neydi?
Gerçek ne oldu?
Bence bu şartlarda Bursaspor kazanan tarafta.
600 milyon liraya yakın borca...
Transfer yasağına...
Açılan davalara ve tüm diğer olumsuzluklara rağmen bir üst lige çıkma iddiasını uzun süre sürdürdü genç oyunculardan kurulu yeşil beyazlı takım.
*
Bursaspor genç oyuncularıyla iyi mücadele etti.
Mücadele iyiydi ancak bu sonuca yansımadı.
Verilmeyen bir penaltıyı da düşünürsek...
Bursaspor en az 1 puan almalıydı bu karşılaşmada.
Ama iddia kalmayınca...
Sahadaki oyuncular da tatil havasına az da olsa girmiş.
Bu arada hakemlerin Bursaspor’a olan hıncını da bir türlü anlamış değilim.
Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...
BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!
Bursa’da başka medya kuruluşları da var.
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Başın öne eğilmesin
Bursaspor’un evinde taraftarı önünde 2-0 kaybettiği Eyüpspor maçına ilişkin yazılacak çok fazla şey yok aslında.Yani bu durumu en iyi “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil” sözü özetliyor.
Vasatın altında bir mücadele...
Kötü futbol...
Ve normal olarak yenilgi.
Teknik Direktör Fatih Tekke’ye söz söylemek için çok erken.
Takım özellikle orta alanda çok top kaybı yaptı.
Defans alarm verdi.
Forvete ise top taşınamadı.
Sağ kulvarı hiç kullanamadı Bursaspor.
Gerçi “sol kulvarda ne yaptı” diye sorarsanız...
Hiç...
Ama bu kadar karamsarlığa gerek var mı?
Bence yok...
O nedenle taraftarın son bölümdeki alkışlı ve ıslıklı protestosunu çok doğru bulmadım.
Hele her top ayağına geldiğinde Emirhan’ın ıslıklanması...
Gerçi maç bitiminde bir grup taraftar “Emirhan” diye tempo tuttu ama..
Karşılaşma sonrası yönetim lideri Emin Adanur ile kısa bir görüşme yaptım.
O da çok üzgündü.
Elbette detay yazmayacağım.
Sadece hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebilirim.
Son derece de normal yaşadıkları.
Sonuçta ortaya koyduğu ciddi bir emek var.
Ancak ne başkanın, ne yöneticilerin, ne takımın, ne teknik heyetin, ne futbolcuların, ne de camianın bu kadar erken düşmesi doğru değil.
Milli maç arası var.
Toparlanmak için yeterli bir süre.
Covid-19 olan Tim, bu süreçte iyileşecek.
Yeni transfer Salazar da takıma katılıyor.
2 ayda önemli zorlukların üzerinden geldi Bursaspor.
Transfer tahtası kaldırıldı.
Transferler yapıldı.
Bursaspor’un geleceği altyapı ile ilgili önemli çalışmalara imza atıldı.
3 maçta alınan sonuçlar mutlu etmedi diye, yapılanlar görmezden gelinemez.
Gerçi futbolda genel olarak belirleyici olan “tabela”dır; ama...
Daha sezonun başı.
Birinin çıkıp bu takıma “Başın Öne Eğilmesin” demesi lazım.