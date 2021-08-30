MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Vedat YÜCEBAŞ>Başın öne eğilmesin
GeriVedat YÜCEBAŞ Başın öne eğilmesin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Yazarın tüm yazıları

Başın öne eğilmesin

30 Ağustos 2021

Bursaspor’un evinde taraftarı önünde 2-0 kaybettiği Eyüpspor maçına ilişkin yazılacak çok fazla şey yok aslında.Yani bu durumu en iyi “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil” sözü özetliyor.

Vasatın altında bir mücadele...
Kötü futbol...
Ve normal olarak yenilgi.
Teknik Direktör Fatih Tekke’ye söz söylemek için çok erken.
Takım özellikle orta alanda çok top kaybı yaptı.
Defans alarm verdi.
Forvete ise top taşınamadı.
Sağ kulvarı hiç kullanamadı Bursaspor.
Gerçi “sol kulvarda ne yaptı” diye sorarsanız...
Hiç...
Ama bu kadar karamsarlığa gerek var mı?
Bence yok...

O nedenle taraftarın son bölümdeki alkışlı ve ıslıklı protestosunu çok doğru bulmadım.
Hele her top ayağına geldiğinde Emirhan’ın ıslıklanması...
Gerçi maç bitiminde bir grup taraftar “Emirhan” diye tempo tuttu ama..
Karşılaşma sonrası yönetim lideri Emin Adanur ile kısa bir görüşme yaptım.
O da çok üzgündü.

Elbette detay yazmayacağım.
Sadece hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebilirim.
Son derece de normal yaşadıkları.
Sonuçta ortaya koyduğu ciddi bir emek var.
Ancak ne başkanın, ne yöneticilerin, ne takımın, ne teknik heyetin, ne futbolcuların, ne de camianın bu kadar erken düşmesi doğru değil.
Milli maç arası var.

Toparlanmak için yeterli bir süre.
Covid-19 olan Tim, bu süreçte iyileşecek.
Yeni transfer Salazar da takıma katılıyor.
2 ayda önemli zorlukların üzerinden geldi Bursaspor.
Transfer tahtası kaldırıldı.

Transferler yapıldı.
Bursaspor’un geleceği altyapı ile ilgili önemli çalışmalara imza atıldı.
3 maçta alınan sonuçlar mutlu etmedi diye, yapılanlar görmezden gelinemez.
Gerçi futbolda genel olarak belirleyici olan “tabela”dır; ama...
Daha sezonun başı.
Birinin çıkıp bu takıma “Başın Öne Eğilmesin” demesi lazım.

X

Hayat boşluk kabul etmez

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

25 Ağustos 2021
Bursaspor Kulübü Yönetim Lideri Emin Adanur’un 1-1 biten Adanaspor maçının ardından; ’İlk maçın günahı olmaz’ tarzında açıklama yapıyor.

“Bu kumar değil, profesyonel bir iş, her maçın günahı da bedeli de olur!” sosyal medya paylaşımı çok tartışılmıştı.
Bir yöneticinin bu paylaşımı köpürterek paylaşması...
Sonunda da tüm bu söylemleri Teknik Direktör Mustafa Er’in üzerine alıp istifa etmesi...
*
Emin Adanur’un paylaşımı sert, yönetim kurulu üyesinin paylaşımı ise ağırdı.
Tüm bunlara Mustafa Er’in tepki olarak istifa etmesini normal karşılıyorum.
Ama istifa açıklamasını başka gerekçelerle süslemesi...

Yazının Devamını Oku

Bir, sıfırdan büyüktür

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Ağustos 2021
Önce haneye yazılan her puanı “kazanç” olarak görmek lazım.Bir, sıfırdan büyük sonuçta.

Ama kazanabileceğin bir maçtan 1 puanla ayrılmak, 2 puan kayıp demek.
“İlk elin günahı olmaz” diyerek genel bir değerlendirme yapayım o zaman.

YENİLERİN PERFORMANSI

Kaleci Erhan’ı beğendim.
Tam uyum sağladığında daha fazla katkısı olacaktır Bursaspor’a.
Stilini Muslera’ya benzettim doğrusu.
Tavırları defansa ve orta alana güven veriyor.

Yazının Devamını Oku

Burak'ı Fenerbahçe kaptı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

8 Ağustos 2021
Aslında gideceği kamp dönemindeki tavırlarından belliydi Burak Kapacak’ın.

Aklı antrenman sahasında değildi sanki.
Ve üstüne büyük ihtimalle menajeri de aklını çelince.
Gidiş sürecini hızlandırdı genç futbolcu.
Geçen yıldan beri Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da radarındaydı Burak.
Bu kez teklif Fransa’dan geldi.
Fransa’ya giden Türk futbolcuların başarısını fark eden Bordeaux ısrarla istedi Burak’ı.
Teklif 700 bin Euro’lardan, 1 milyon 200 bin Euro’lara geldi.

Yazının Devamını Oku

2 günde 2 milyon

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

6 Ağustos 2021
5 Haziran’da gerçekleşen kongre sonrası yönetime gelen Emin Adanur’un liderliğini yaptığı Hayrettin Gülgüler başkanlığındaki yönetim, geçen kısa sürede enteresan işlere imza attı.

Öncelikle Bursaspor bir anda “sosyal medya” fenomeni oluverdi.
Yönetim lideri Emin Adanur, kulübün sosyal medya üzerinden yayın yapan televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu.
Programın davetlileri arasında ben de vardım.
Emin Adanur’un keyfi oldukça yerindeydi.
Nasıl olmasın!
Tahta açıldı, Ayağa Kalk Bursa kampanyasında da 2 günde 2 milyon liranın üzerinde para toplandığını söyledi.
Yayında da yayın sonrası kısa bir süreli sohbetimizde de önemli konulara değindi Adanur.

Yazının Devamını Oku

Uçmuyorsak yer çekimine saygımızdan

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

20 Temmuz 2021
Bir Bursaspor taraftarının sosyal medya hesabından alıntıdır üstteki başlık.

Sanırım, deplasman otobüsü önüne asılan pankartta yazıyordu.
Hem ilginç hem doğru yazmış kim yazmışsa.
Evet, eğer Bursaspor uçmuyorsa kesinlikle yer çekimine saygısındandır.
Ha bir de tam kırılma noktalarında birbiriyle uğraştığından...
*
Elbet konuyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı ve yönetim lideri Emin Adanur arasındaki sosyal medya atışmasına getirmek istiyorum sözü.
Sosyal medyanın artık insanlara ve kurumlara yarardan çok zarar verdiğini uzun süredir düşünen ve söyleyenlerdenim.

Yazının Devamını Oku

Tahta tabi zoruna mı gitti

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

2 Temmuz 2021
İkinci sezon başlayacak Bursaspor hala tahta meselesini tartışıyor.

Açılacak mı?
Transfer yapılabilecek mi?
Açılmazsa eksi kaç puan yazılacak?
Doğal olarak Emin Adanur destekli Hayrettin Gülgüler yönetimine de kimisi eleştiriler yönetiyor, kimisi de övgüler düzüyor sosyal medya üzerinden.
Her ikisini de abartmamak lazım.
İşleri çok zor.
*

Yazının Devamını Oku

Sosyal medya asosyal ilişkiler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

26 Haziran 2021
BURSASPOR’da gündem ülke gündeminden daha hızlı değişiyor.

Baş döndürücü bir devinim var.
Kongre sonrası medya mensupları neyi takip edeceklerini şaşırttılar.
Her gün kulübün resmi internet sitesine en az 5-6 açıklama girişi yapılıyor.
2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu olan Emin Adanur da şahsi sosyal medya hesabını çok iyi kullanılıyor.
Oradan da mutlaka haber konuları çıkıyor.
Bu işin iyi tarafı.
*

Yazının Devamını Oku

Bursaspor’da olağanüstü haller

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

7 Haziran 2021
Gün geçmiyor ki Bursaspor ile ilgili bir sürprizle karşılaşmayalım.

Herkes 5 Haziran’da gerçekleşecek toplantıya odaklanmışken bir anda kongrenin iptali ve ileri bir tarihe alınmasına ilişkin bir girişim başladı Bursa’da.
Önce kimse anlayamadı durumu.
Şaşkınlık kısa sürede belirsiz bir ruh haline dönüştü kent genelinde.
Ne olacak?
Kongre iptal edilecek mi?
Kongre yapılırsa sonuçları ne olur?
Tüm bu sorular kulaktan kulağa dolaştı, soruldu.

Yazının Devamını Oku

Bursaspor ‘Emin’ olmak istedi!

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

7 Haziran 2021
İki yıldır düştüğü TFF 1. Lig’den çıkamıyor Bursaspor.Borç yükü neredeyse ikiye katlandı.

Elde hem ciddi bir borç yükü hem de ciddi bir başarısızlık kaldı.
Önce diğer adayların neden kazanamadığını değerlendireyim.
*
Serdar Acarhoroz...
Çok çalıştı, ilerleyen süreçte sosyal medyayı da çok iyi kullandı ama...
300 milyonluk vaadi çok inandırıcı bulunmadı camiada.
Ve olsa bile Bursaspor’un ekstra 300 milyon daha borçlanacağı düşüncesi belki de kongre üyelerini tedirgin etti.

Yazının Devamını Oku

‘Bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız’

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

26 Mayıs 2021
Bursaspor başkan adayı Serdar Acarhoroz, Hürriyet Bursa’nın sorularını yanıtladı

Bursaspor’un 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek kongresi için mali anlamda en iddialı aday Serdar Acarhoroz.
İlk adaylığını açıkladığı dönemde göreve geldikten sonra kulübe 200 milyon liralık bir kaynak aktaracağını duyuran Acarhoroz daha sonra bu rakamı 300 milyona çıkardı.
Bu açıklamalar bir kesim tarafından alkışlanırken bir kesim ise bu vaadi “uçuk” buldu.
*
Acarhoroz, henüz göreve gelmeden stadın elektriklerini açtırarak ilk icraatını da yapmış oldu.
Elbette diğer adaylarda olduğu gibi Serdar Acarhoroz ile ilgili söylentiler, dedikodular da ortaya atıldı.
Ben gazeteciyim dedikoducu değil.

Yazının Devamını Oku

Kamat sessiz!

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

25 Mayıs 2021
Aslında ben Erkan Kamat’ın yeniden aday olmasına şaşırdım.

Benim gibi kimse beklemiyordu sayın Kamat’ın yeniden aday olmasını.
Son günlerde söylentiler çıkmıştı aday olacağına ilişkin ama Divan Kurulu’na adaylık başvurusunu görenler yine şaşırdı.
Görevdeki süresini “zorluklarla mücadele” olarak yorumlayan Kamat, “Ustalık dönemim olacak” iddiasıyla kongre üyelerinden güven oyu isteyecek.
*
İletişime kapalı olmasını eleştirebilirim sayın Kamat’ın.
Krizi yönetemediğini söyleyebilirim geçmişe ilişkin.
Kulübün elektriklerinin kesilmesi kabul edilebilir bir durum değil.

Yazının Devamını Oku

"Bursaspor’u yeniden Süper Lig’e çıkaracağız"

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

24 Mayıs 2021
Yeşil beyazlı takımın ‘gölge başkan adayı’ Emin Adanur, Hürriyet Bursa’nın sorularını yanıtladı.

Adaylık başvurusunu ilk yapan isimdi Emin Adanur.
Tüzük gereği başkan olamayacağı için farklı yöntemler denedi.
Tüzük değişikliği talebinde bile bulundu.
Sonunda birlikte uyum içinde çalışacağını düşündüğü Ekrem Pamuk’un altında yönetime girmeyi bile düşündü.
Alelacele Adanur’a ait medya kuruluşunda düzenlenen bir toplantıyla adaylığını ilan etmişti Pamuk.
*
Hatta bu toplantıyı ve düzenlendiği yeri eleştirmiştim.

Yazının Devamını Oku

Kim başkan olsun?

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Mayıs 2021
Bu yazıyı kaleme aldığımda Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etmişti.Bir sonraki gün yani 16 Mayıs’ta Bursaspor tam 11 yıl önce şampiyon olmuştu.

Ne hüzün.
Bursaspor’un düştüğü durum...
Şampiyon takım...
Şampiyon camia...
Şampiyon kent...

ŞAMPİYONUN HALİ!

İş bilmez, beceriksiz yönetimler nedeniyle ne hale geldi.

Yazının Devamını Oku

Kader kardeşliği

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

14 Mayıs 2021
CAMİAN varsa... Kafa tutuyorsan İstanbul hegemonyasına...

EyvAllahın yoksa kimseye...
Ve tehdit ediyorsan kendisini “büyük” diye nitelendirenleri.
O zaman kaderin belli.
*
Çünkü sen onlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorsundur.
Çünkü sen onlar için kolay lokma değilsindir.
Çünkü sen onlar için kolay deplasman değilsindir.

Yazının Devamını Oku

Her şeye rağmen bravo çocuklar

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

11 Mayıs 2021
Ankara Keçiöğrengücü maçı ile bir sezonun daha sonu geldi Bursaspor için.

Hayaller neydi?
Gerçek ne oldu?
Bence bu şartlarda Bursaspor kazanan tarafta.
600 milyon liraya yakın borca...
Transfer yasağına...
Açılan davalara ve tüm diğer olumsuzluklara rağmen bir üst lige çıkma iddiasını uzun süre sürdürdü genç oyunculardan kurulu yeşil beyazlı takım.
*

Yazının Devamını Oku

Bursaspor bildiğiniz gibi

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

27 Nisan 2021
SAHADA keyif veren bir futbol yoktu aslında.

Bursaspor genç oyuncularıyla iyi mücadele etti.
Mücadele iyiydi ancak bu sonuca yansımadı.
Verilmeyen bir penaltıyı da düşünürsek...
Bursaspor en az 1 puan almalıydı bu karşılaşmada.
Ama iddia kalmayınca...
Sahadaki oyuncular da tatil havasına az da olsa girmiş.
Bu arada hakemlerin Bursaspor’a olan hıncını da bir türlü anlamış değilim.

Yazının Devamını Oku

Başlangıç hatalı oldu Sayın Ekrem Pamuk

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

21 Nisan 2021
Bursaspor Kulübü’nün olağan kongresi için ilk resmi adaylık açıklaması Ekrem Pamuk’tan geldi.

Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...

BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!

Bursa’da başka medya kuruluşları da var.

Yazının Devamını Oku

İyi ki varsın Eren Güler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Nisan 2021
HENÜZ 18 yaşında Eren Güler ve Bandırmaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin mimarı oldu.

Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...

Yazının Devamını Oku

İyi ki varsın Eren Güler

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Nisan 2021
Henüz 18 yaşında Eren Güler ve Bandırmaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin mimarı oldu.

Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları