Bariz ofsayt ile puan kaybı

Futbol hatalarıyla güzel bir oyun.
Az hata yapan kazanır, çok hata yapan kaybeder.
Bu elbette rakipler için geçerli bir durum.
Ancak hakemler mutlaka üst düzey dikkatli olmalı.
Çünkü verilecek bir yanlış karar maçın hatta sezonun kaderini değiştirebilir.
Altay’ın attığı ikinci gol...
Hani kadınların ofsayttan anlamadığına ilişkin espriler yapılır ya...
İnanın hiç futboldan anlamayan bir kadın dahi maçı izleseydi Altay’ın attığı golün 1 metre ofsayt olduğunu anlar, ona göre karar verirdi.
Yardımcı hakemlerin varlık sebebi, ofsaytları görmek, orta hakemi uyarmak.
Milimetrik durumlara söyleyecek sözümüz yok ama...
Oynanan futbolu eleştirebiliriz ama Bursaspor, Altay karşısında en az 1 metre ofsayt olan pozisyonda gol yedi...
Bu da ayrı bir gerçek.
KAZANMAK İÇİN SÜRE YETMEDİ
Maça gelince!
Bursaspor, İzmir ekibine çok geniş oyun alanı bıraktı.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, forvette hem Kubilay’ı hem de Seleznov’u çift forvet olarak sahaya sürünce, doğal olarak orta alanda zaafiyet oluştu.
Pas trafiğinde zorlanmayan, hücum organizasyonlarını rahat rahat geliştiren Altay, ilk yarıyı (1’i açık ofsayt) 2-0 önde kapadı.
Maçın ikinci yarısında durum ciddi anlamda değişti.
Herhalde İbrahim Üzülmez, soyunma odasında tüm futbolcuları tek tek omuzlarından tutup adam akıllı silkeledi.
Bu bölümde maçı çevirebileceklerine inanan yeşil beyazlı futbolcular, skoru eşitlemeyi bildi.
Recep Aydın’ın direkten dönen topu gol olsa Bursapor mucize bir geri dönüşe imza atacaktı.
Ancak süre yetmedi ve maç 2-2 bitti.
Ligi ilk 2’de bitirme şansını da iyice zora soktu Bursaspor. Bundan sonra işi çok daha zor.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ’İN ŞANSSIZLIĞI
Sosyal medyada İbrahim Üzülmez’e yönelik eleştiriler var.
Zaten Bursaspor’un kadrosu çok kaliteli değildi.
Devre arasında takviyeler yapıldı ancak yaşanan sakatlık sorunları ve kart cezaları Üzülmez’in elini iyice zayıflattı.
Serdar Özkan ve Burak Kapacak sakat, Özer Hurmacı da cezalı olunca...
Kadro kurmak açısından oluşan bu zaafiyet doğal olarak Üzülmez’in alternatiflerini iyice azalttı.
Bariz ofsayt ile puan kaybı
Futbol hatalarıyla güzel bir oyun.
Az hata yapan kazanır, çok hata yapan kaybeder.
Bu elbette rakipler için geçerli bir durum.
Ancak hakemler mutlaka üst düzey dikkatli olmalı.
Çünkü verilecek bir yanlış karar maçın hatta sezonun kaderini değiştirebilir.
Altay’ın attığı ikinci gol...
Hani kadınların ofsayttan anlamadığına ilişkin espriler yapılır ya...
İnanın hiç futboldan anlamayan bir kadın dahi maçı izleseydi Altay’ın attığı golün 1 metre ofsayt olduğunu anlar, ona göre karar verirdi.
Yardımcı hakemlerin varlık sebebi, ofsaytları görmek, orta hakemi uyarmak.
Milimetrik durumlara söyleyecek sözümüz yok ama...
Oynanan futbolu eleştirebiliriz ama Bursaspor, Altay karşısında en az 1 metre ofsayt olan pozisyonda gol yedi...
Bu da ayrı bir gerçek.
KAZANMAK İÇİN SÜRE YETMEDİ
Maça gelince!
Bursaspor, İzmir ekibine çok geniş oyun alanı bıraktı.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, forvette hem Kubilay’ı hem de Seleznov’u çift forvet olarak sahaya sürünce, doğal olarak orta alanda zaafiyet oluştu.
Pas trafiğinde zorlanmayan, hücum organizasyonlarını rahat rahat geliştiren Altay, ilk yarıyı (1’i açık ofsayt) 2-0 önde kapadı.
Maçın ikinci yarısında durum ciddi anlamda değişti.
Herhalde İbrahim Üzülmez, soyunma odasında tüm futbolcuları tek tek omuzlarından tutup adam akıllı silkeledi.
Bu bölümde maçı çevirebileceklerine inanan yeşil beyazlı futbolcular, skoru eşitlemeyi bildi.
Recep Aydın’ın direkten dönen topu gol olsa Bursapor mucize bir geri dönüşe imza atacaktı.
Ancak süre yetmedi ve maç 2-2 bitti.
Ligi ilk 2’de bitirme şansını da iyice zora soktu Bursaspor. Bundan sonra işi çok daha zor.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ’İN ŞANSSIZLIĞI
Sosyal medyada İbrahim Üzülmez’e yönelik eleştiriler var.
Zaten Bursaspor’un kadrosu çok kaliteli değildi.
Devre arasında takviyeler yapıldı ancak yaşanan sakatlık sorunları ve kart cezaları Üzülmez’in elini iyice zayıflattı.
Serdar Özkan ve Burak Kapacak sakat, Özer Hurmacı da cezalı olunca...
Kadro kurmak açısından oluşan bu zaafiyet doğal olarak Üzülmez’in alternatiflerini iyice azalttı.