Alkışlar Bursaspor’a (!)

Sadece yetenek de yeterli değil oyuncunun iyi bir noktaya gelebilmesi için.
Şayet yeterli olsaydı, Türkiye çoktan Avrupa ve dünya kupalarını kazanmıştı.
Çoktan dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giyen Türk futbolcuların sayısı 100’lerle ifade edilebilirdi.
Ve Türkiye, Türk sporcuların transferlerinden ciddi gelir elde eder hale gelirdi.
Ama ne yazık ki şu an durum tam tersi.
TÜRKİYE İŞE YARAMAZ YABANCILARLA DOLUYOR!
Bırakın kazanmayı, ciddi miktarda dövizi çoğu kez işe yaramaz yüzlerce yabancı futbolcu için harcıyoruz.
Son dönemde Bursaspor’un tüm olumsuzluklara rağmen sahaya yansıttığı futbolu çok övmüştük.
Haklı bir övgüydü ama biraz da abartı vardı doğrusu.
Ve kalite su yüzüne çıktı.
PLANLAR GELECEK İÇİN...
Bu sezon için yapılabilecek tek şey; takımın ligde tutulması.
Fazlasını istemek haksızlık olur.
Hesaplar gelecek sezon için yapılmalı.
İyi oyun kaliteli futbolcularla oynanabilir.
Ama iyi mücadele...
Evet iyi mücadele iyi niyetli futbolcularla ortaya konulabilir.
Mevcut futbolculara değil lafım, yanlış anlaşılmasın.
Ayrıca iyi niyetli olmak, işini iyi yapmaya çalışmak, iyi futbolcu olup sahaya istenileni sunamamaktan iyidir.
Sezon başından beri “kaliteli” olarak nitelendirdiğimiz oyuncuların verdikleri de ortada.
Sonuç?
Gerçi hep kafa karışıklığı oldu.
Çünkü genelde Bursaspor’da başkan liderdir.
Ama Hayrettin Gülgüler, başkan olmasına karşın perde arkasında kaldı.
Zaman zaman ve hatta çoğu zaman insanlar Hayrettin Gülgüler yerine Emin Adanur’a “başkan” diye hitap ettiler.
İSTİFA VE KONGRE
Başkan ayrı...
Ekip lideri ayrı olunca...
Maç kaybedilseydi belki de kimse ne teknik heyete ne de futbolculara tepki göstermeyecek durumdaydı.
Tüm dikkatler kongre ve başkan adayları üzerine odaklanmıştı.
Herkesin kafasında ortak soru vardı; başkan kim olacak?
TERK ETMEDİ VE...
Altınordu maçını düşünen yok gibiydi neredeyse.
Ve bu sene için “takım ligde kalsın yeter” düşüncesi hakimdi.
Elbette genelden bahsediyorum.
Önce ikinci başkan Emin Adanur istifa etti.
Ardından yönetim kongre kararı aldı.
SORULAR!
- Eldeki kadro yeterli mi?
- Mevcut oyuncuların morali iyi mi?
- Teknik heyet kalıcı mı?
- Yabancı oyuncular ne yapacak?
Bir türlü istenileni veremedi.
Gerçi Spor Toto Birinci Lig için bu kadara pahalı bir oyuncu gerekli miydi?
Bence “hayır” ama alındı sonuçta.
Gazeteci arkadaşım Tarık Çapçı ile konuştuk Emin Adanur’un toplantısı öncesi.
Tarık, “Bursaspor iyi bir golcüsü olmadığı için küme düşmüştü. Bu yıl da iyi bir golcüsü olamadığı için bu halde” gibi bir tespitte bulundu.
Kesinlikle doğru.
Bursaspor sorun yaşıyorsa, arzu ettiği puanları alamıyorsa rakip fileleri havalandıramadığından.
“Hayır maç daha önce açıklandığı saatte oynanacak” dendi.
Sonuç!
Oynanmadı, maç ertelendi.
Ayrıca aynı gün aynı saatte Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray ve Trabzonspor maçı vardı.
Yani futbolseverler iki maçtan birini tercih etmek zorunda kaldı.
Maç oynanamadı, Eyüpspor-Bursaspor maçı kar nedeniyle 17. dakikada tatil edildi.
Tatil kararı sonrası kar dinince iki kulüp başkanları, yöneticileri, teknik heyetleri ve futbolcuları maçın oynanması için yeniden hakemle ve TFF ile temasa geçmiş.
- “Cumartesi öğleden sonra” dedi.
- “Bursaspor’un maçı var” dedim.
Şaşırdım aslında çünkü bu arkadaşım iyi bir Bursasporludur.
Demek oluyor ki herkes Bursaspor’dan ümidini kesti.
Kimsenin bir beklentisi kalmadı.
Ve belki de en kötüsü maçını izlemek istemiyor, o nedenle gündemine almıyor “İyi Bursasporlu” diyebileceğim insanlar.
Adanaspor’daki futbol, mücadele ve skor da bunun nedenlerini ortaya koyuyor aslında.
12 MAÇTIR BÖYLE!
Haberde; Yılmaz Büyükerşen korunuyor, kulüp başkanı Halil Ünal yerden yere vuruluyordu.
Ve hatta haberin bir bölümünde “Hatalı transferler nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Halil Ünal’ın eski Başkan Mesut Hoşcan ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i suçlaması, camiada ‘Başkan kendini kurtarmak, Saray’a yaranmak istiyor’ diye yorumlandı” ibaresi yer alıyordu.
Kim yorumluyor?
Belli değil.
Neyse o başka bir konu.
TAM TERSİ DE BURADA
Burada hedeflenen futbol üzerinden siyasete kafa atmak resmen...
Özleşmişiz, oturduk sohbet ettik uzun uzun.
Konu elbette Bursaspor idi.
Sohbet özel olduğu için ismini açıklamayacağım.
Yanlış anlaşılmasın, delikanlıdır öyle gözünü budaktan sakınmaz ama konuyu başka bir mecraya taşımamak için ismi şimdilik bende saklı kalsın.
ŞAŞIRDIM!
Benim ile ilgili “Emin”ci yakıştırması yapıldığını söyledi arkadaşım.
Şaşırdım ve güldüm elbet.
“Play-off kesin ama belki ilk iki falan” diye düşünenler bile vardı çevremde.
O nedenle İzmir deplasmanında Menemen karşısında 3 puana herkes “çantada keklik” gözüyle bakıyordu.
Benim ise beklentim “olumlu futbol” üzerindeydi.
Sonuçta Tamer Tuna’nın da elinde sihirli değnek yok.
HAVA KATTI
İyi bir hoca ama biriken tüm sorunları bir “hokus pokus” ile bir anda ortadan kaldıramazdı.
Ama bir hava katmış takıma.
Öyle bir kadronun başına geçti ki!
Psikolojik olarak bitmiş...
Fizik gücünü kullanmaktan aciz.
Paslaşmadan, oyun kurgulamadan habersiz.
Ve sanki futbolu unutmuş bir oyuncu grubunu yönetmek...
Öyle kolay bir şey değil.
“Ateşten gömlek” deyimi tam da cuk oturuyor bu duruma.
SIFIRDAN MI ÖĞRETSİN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Geçmişle helalleşeceğiz” çıkışı gündemine oturdu ve hala üzerine farklı yorumlar yapıyor.
Neyse sporu siyasete karıştırmadan biz kendi mevzumuza dönelim.
UMUT OLDU!
Tahta açıldı...
Transferler yapıldı...
Ödemeler bir şekilde rutine döndürüldü.
Personel maaşları düzenli ödenmeye başlandı.
Tüm camia seri galibiyetler beklerken, sonunu getiremiyor yeşil beyazlı takım.
“İyi oynadık, rakibe üstünlük kurduk” açıklamaları da...
“Hakemlerin kötü maç yönetiyor” savunmaları da...
“Biz şu maçları alırsak, rakipler şu maçları kaybederse” ince hesapları da...
Hükmünü yitirmiştir bence.
MÜMKÜN DEĞİL!
Rahmetli Mehmet Özman ağabeyimiz yıllar önce, “Sen Bursaspor’sun, çıkacaksın 3 atacaksın, 5 atacaksın!” demişti.
Art arda 3 maçta alınan yenilgiler...
İsmail Çokçalış’ın alacaklarını istemesi...
Yine kadro dışı bırakılan İsmail’in inanması zor iddiaları...
Ve Bursaspor Kulübü’nün belgeli yanıtı.
FUTBOL HARİÇ...
Yani hareketli bir süreç yaşadı Bursaspor bu 3 haftada.
Futbol dışında her şey konuşuldu özellikle son 5-6 günde.
Yine o süreçte Bursaspor’un iyi futbol oynamadığını alınan galibiyetlerin kimseyi yanıltmaması gerektiğini iletmiştim.
İyi futbol oynamadan sürekli bir başarı elde edilemeyeceğinin de altını ısrarla çizmiştim.
Yanılmayı o kadar isterdi ki!
VASAT!
Gençlerbirliği maçında da gördük ki Bursaspor vasat bir takım.
O kadar pas hatası yapılabilir mi bir takım.
Koordine bir atak dahi gerçekleştiremedi Bursaspor.
Şimdi tek tek saymayacağım çünkü yazının önemli bir kısmı isimlerden oluşur.
Son olarak Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollar ayrıldı.
Sebep tam olarak açıklanmasa da sanırım düşük performansları.
ŞAŞIRDIM!
Burak ve Cüneyt ile ilgili karara şaşırdım doğrusu.
Gerçi bu iki futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği futbola da şaşırıyordum.
Elbette teknik heyet ve yönetimin tasarrufu ama göndere göndere nereye ulaşılacak merak ediyorum.
Tam “çıkış devam edecek” diye düşünürken...
Tam taraftarlar ve camia zirve hesapları yapacakken...
İlla bir şey oluyor.
TAM UMUTLANMIŞKEN...
Takımın ayarlarıyla oynamak için birileri nedense “çok çalış”ıyor.
Tam “Bursaspor Süper Lig’e ilk 2’de mi yoksa play-off sonrası çıkar” diye düşünürken...
Tam “hoca tuttu, oyuncular işin ciddiyetini anladı” diye umutlanırken...
Alkışlar Bursaspor’a (!)
Önemli oyuncularını kaybetti... “Takviyeler yetersiz” dendi ama iyi işler çıkarıyor Bursaspor.
Art arda alınan güzel sonuçlar...
Sonuçlardan çok ortaya konan mücadele alkışa değer.
Son maç kaybedildi ancak başka faktörler de vardı bu yenilgide.
Hele Yunan ekibi Pramitheas Patras karşısında alınan galibiyet olağanüstüydü.
Evet alkışlar Bursaspor’a...
Daha doğrusu tam adı ile Frutti Extra Bursaspor...
TABİİ Kİ BASKETBOL!
Evet Bursaspor’un basketbol takımından bahsediyoruz.
Çünkü futbol ile ilgili konuşulacak, yazılacak bir şey yok.
Özeti teknik direktör Tamer Tuna geçmiş ve “Sorumluluk benim” demiş.
En azından biri sorumluluk üstleniyor.
Üretilecek bahane kalmadı zaten.
DAHA NE İSTENİYOR
Merak ediyorum bu futbolcu tayfası daha ne istiyor.
Tüm olumsuzluklara rağmen herkes onlar için çalışıyor.
Kentte bütünlük sağlanmış, prim kampanyaları düzenleniyor.
Ödemeler tıkır tıkır olmasa bile bir şekilde yapılıyor.
Eksik bölgeler ara transferde güçlendirildi.
Yani iyi gidiş için mümkün olduğunca iyi şartlar oluşturuldu.
Eğer hala “Bursaspor küme düşer mi?” sorusu yöneltiyorsa kentte herkes birbirine.
UTANMALILAR!
Bundan öncelikle futbolcu tayfası utanmalı.
Artık, kaçan pozisyonları konu edip, “Onlar gol olsaydı” gibi muhabbetleri de kimse dinlemek istemiyor.
Hakemlere de kimse bahane üretemez çünkü son 2-3 haftadır olağanın üstünde bir hatalı yönetimden bahsedemeyiz.
Tamer Tuna, “Sorumluluk benim” dedi.
Futbolcular da, “Bu duruma biz getirdik, toparlamasını da biliriz” demeli artık.
Diyemeyen varsa affını istesin bir şekilde teknik heyetten.
ERHAN ERENTÜRK KENDİNİ TOPARLAMALI
Bireysel olarak futbolcuları eleştirmeyi çok doğru bulmam aslında.
Çünkü bir maçı takım kazanır, takım kaybeder.
Ancak kaleci Erhan’ın performansı üzgünüm ki her geçen hafta aşağı yönde seyrediyor.
Bazen ilginç pozisyonlar kurtarıyor ama yediği goller de efsane oluyor doğrusu.
Oysa ben çok umutluydum Erhan’dan.
Biran önce toparlamalı kendini.
Gerekirse daha fazla çalışmalı.
Çünkü Bursaspor’un gerçekten iyi bir kaleciye ihtiyacı var.
KONGRE VE SONRASI
Başkan Ömer Furkan Banaz, henüz seçilmeden bir yığın sıkıntı birikiyor kulüpte.
Takım düşme hattından kurtulamıyor.
Mali durum ile ilgili içeriden gelen bilgiler öyle pek iç açıcı değil.
Elbette başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere tüm kent yeni seçilecek yönetime destek olacaktır ama...
Umarım mali tablo tahmin edilenden kötü çıkmaz.