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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

9 puanlık maç

12 Mart 2020

Bursaspor, Balıkesirspor deplasmanında 3-1’lik skorla çok önemli bir galibiyet aldı.Sadece Balıkesir’i yenmedi...

Erzurumspor’un sahasında Fatih Karagümrük’e Hatayspor’un da deplasmanda Altay’a yenildiği haftada 9 puanlık maç kazandı Bursa ekibi.
İyi mücadele etti, rakibine futbolunu kabul ettirdi.
Erken gelen goller ev sahibi takımı adeta abandone etti.
Traore, Kubilay ve Shehu işi bitiren isimler oldu.
Yalnız anlayamadığım konu bu takıma değen sihirli el kimin.
İstanbulspor maçındaki tutuk futboldan, Balıkesir deplasmanındaki coşkulu oyuna.
Güzel futbol demiyorum, coşkulu oyun tanımlamamın altını çiziyorum.
Artık bitime az kalmışken güzel futbol beklemek hayalcilik olur.
Maçları isteyen takım kazanacak.
Süper Lig’e bunu gerçekten çok arzulayan çıkacak.

YAZIK ETME KENDİNE KUBİLAY AH...

Türkiye’nin son dönemde yetiştirdiği en yetenekli uzun forvetlerden biri olabilir Kubilay Kanatsızkuş.
Ama bir türlü bu konuda kendini geliştiremiyor.
21. dakikada attığı kafa golü gerçekten usta işi idi.
Ön direğe gidişi, zamanlaması ve topu arka direğe bilerek ve isteyerek gönderişi.
E madem bu cevher var...
Kubilay, kendi yeteneğine ihanet etme.

ŞİMDİ BASKI ZAMANI

Balıkesirspor galibiyeti sonrası kartlar yeniden karılmaya başlandı.
Hesaplar değişti.
Herkes sil baştan planlama yapıyor.
Saha içinde yapılacaklar kadro ile sınırlı.
Önemli olan saha dışını iyi kullanmakta.
Lobi çok önemli.
Balıkesirspor maçında hakem hatalarından iki takım da bahsetmedi.
Bursaspor’un lehine de aleyhine de hatalar vardı.
Ayrıcalık istemiyor elbet kimse.
İşte bunun devam etmesi için de yönetim devreye girmeli.
Sadece yönetim değil, Bursa’da futbolla ilgilenen kim varsa devrede olmalı.
Dış etkenler minimize edilirse Bursaspor hedefe ulaşır.

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