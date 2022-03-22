27 maçta 28 puan

Yazıya başlamadan önce şöyle bir puan cetveline baktım.
Üzüldüm...
Şaşırdım...
Ve belki de toz konduramadım Bursaspor’a.
Ümraniyespor, Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Menemenspor, Tuzlaspor Bursaspor’un üstünde yer alıyor.
Elbette haklarıyla oradalar.
O camiaları küçümseme gibi bir niyetim yok ama...
Bursaspor burada mı olmalıydı.
SONDAN İKİNCİ!
Düşünsenize Süper Lİg’de şampiyonluk yaşamış Bursaspor, bu sezon şu ana kadar oynadığı 27 maçtan 28 puan çıkarabilmiş.
Ligde sondan ikinci.
Galibiyet sayısı 7, yenilgi sayısı neredeyse iki katı 13.
7 maçta 1’er puan yazdırabilmiş güç bela hanesine.
29 gol atmış, 40 golü ise filelerinde görmüş.
EKSİ 11 AVERAJ
Yani Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşayan Bursaspor’un averajı eksi 11.
Neyse gelelim Balıkesirspor ile oynanan maça.
Artık lige veda turlarında olan Balıkesirspor’u konuk eden Bursaspor, mutlak kazanması gerektiğinin bilincindeydi.
Futbolu çok konuşmam ama istek vardı galibiyet için yeşil beyazlı takımda.
Yenik duruma düştü ve iyi bir dönüşle 2-1’lik skorla hanesine 3 puan yazdırmayı bildi.
Şöyle yukarılara bakıldığında çok umut kırıcı bir durum yok.
Elbette işi kolay değil Bursaspor’un.
Önümüzdeki 2-3 maçı da mutlaka kazanması lazım.
Daha doğrusu kazanmayı alışkanlık haline getirmesi şart.
Yoksa kalan 9 maçın da kazanılması neredeyse şart.
LİGDEN KOPAN YOK
Çünkü Balıkesir dışında ligden kopan yok.
Herkes kümede kalmak için daha üst performans sergileyecek.
Play-off hedefi olanlar...
Daha yukarısını hedefleyenler...
Ve belki de şampiyonluk isteyenler...
HEDEFE NASIL ULAŞILIR?
Yani neredeyse ligdeki tüm takımların kazanmak için bir amacı olacak önümüzdeki süreçte.
En az hata yapan...
En az gol yiyen...
En az puan kaybeden...
Hedefe ulaşır.
Aksi durumda...
İş zorlaşır.
MUSTAFA ER DERİN BİR NEFES ALDI
LİGE başladığı takımı yerinde bulamayan Mustafa Er’in işi oldukça zor.
Kurduğu takımın yerinde yeller esiyor ama mazeret üretmiyor.
İşler biraz düzelse belki de neler anlatacak ama...
En iyisin yapıyor.
Sadece kendi işine konsantre oluyor.
Oyuncular da bundan ders çıkarmalı.
Hocalarını örnek almalı.
HAKEMLER DÜZELDİ
BEN alınan veya kaybedilen puanlarda hakemlerin rolünün sınırlı olduğunu düşünenlerdenim.
Ayrıca iyi takımların rakibi de hakemi de yenmesi gerektiğini hep yazıp söylemişimdir.
Ama son dönemlerde hakem hataları sanki biraz daha azaldı.
Süper Lig’de dahi benzer bir durum var.
Daha az konuşuluyor hakemlerin verdiği kararlar.
Acaba hakemler form mu buldu?
İnşallah öyledir.
Çünkü bundan sonrası iyice hakka girmek olur.
27 maçta 28 puan
Yazıya başlamadan önce şöyle bir puan cetveline baktım.
Üzüldüm...
Şaşırdım...
Ve belki de toz konduramadım Bursaspor’a.
Ümraniyespor, Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Menemenspor, Tuzlaspor Bursaspor’un üstünde yer alıyor.
Elbette haklarıyla oradalar.
O camiaları küçümseme gibi bir niyetim yok ama...
Bursaspor burada mı olmalıydı.
SONDAN İKİNCİ!
Düşünsenize Süper Lİg’de şampiyonluk yaşamış Bursaspor, bu sezon şu ana kadar oynadığı 27 maçtan 28 puan çıkarabilmiş.
Ligde sondan ikinci.
Galibiyet sayısı 7, yenilgi sayısı neredeyse iki katı 13.
7 maçta 1’er puan yazdırabilmiş güç bela hanesine.
29 gol atmış, 40 golü ise filelerinde görmüş.
EKSİ 11 AVERAJ
Yani Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşayan Bursaspor’un averajı eksi 11.
Neyse gelelim Balıkesirspor ile oynanan maça.
Artık lige veda turlarında olan Balıkesirspor’u konuk eden Bursaspor, mutlak kazanması gerektiğinin bilincindeydi.
Futbolu çok konuşmam ama istek vardı galibiyet için yeşil beyazlı takımda.
Yenik duruma düştü ve iyi bir dönüşle 2-1’lik skorla hanesine 3 puan yazdırmayı bildi.
Şöyle yukarılara bakıldığında çok umut kırıcı bir durum yok.
Elbette işi kolay değil Bursaspor’un.
Önümüzdeki 2-3 maçı da mutlaka kazanması lazım.
Daha doğrusu kazanmayı alışkanlık haline getirmesi şart.
Yoksa kalan 9 maçın da kazanılması neredeyse şart.
LİGDEN KOPAN YOK
Çünkü Balıkesir dışında ligden kopan yok.
Herkes kümede kalmak için daha üst performans sergileyecek.
Play-off hedefi olanlar...
Daha yukarısını hedefleyenler...
Ve belki de şampiyonluk isteyenler...
HEDEFE NASIL ULAŞILIR?
Yani neredeyse ligdeki tüm takımların kazanmak için bir amacı olacak önümüzdeki süreçte.
En az hata yapan...
En az gol yiyen...
En az puan kaybeden...
Hedefe ulaşır.
Aksi durumda...
İş zorlaşır.
MUSTAFA ER DERİN BİR NEFES ALDI
LİGE başladığı takımı yerinde bulamayan Mustafa Er’in işi oldukça zor.
Kurduğu takımın yerinde yeller esiyor ama mazeret üretmiyor.
İşler biraz düzelse belki de neler anlatacak ama...
En iyisin yapıyor.
Sadece kendi işine konsantre oluyor.
Oyuncular da bundan ders çıkarmalı.
Hocalarını örnek almalı.
HAKEMLER DÜZELDİ
BEN alınan veya kaybedilen puanlarda hakemlerin rolünün sınırlı olduğunu düşünenlerdenim.
Ayrıca iyi takımların rakibi de hakemi de yenmesi gerektiğini hep yazıp söylemişimdir.
Ama son dönemlerde hakem hataları sanki biraz daha azaldı.
Süper Lig’de dahi benzer bir durum var.
Daha az konuşuluyor hakemlerin verdiği kararlar.
Acaba hakemler form mu buldu?
İnşallah öyledir.
Çünkü bundan sonrası iyice hakka girmek olur.