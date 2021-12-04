Yemek sanat mıdır?

Lavanda’nın ev yapımı torik lakerdası ve yaz trüflü humusu hoş başlangıçlar. Yabani porçini mantarlı, el yapımı tagliatelle mükemmel, safranlı hamurla hazırlanmış... Yanında siyez bulgurundan keşkek ve üzerinde ‘kuru erik sızma’lı tatlı-ekşi sosla birlikte sunulan oğlak gerçekten leziz. Tatlı öncesi gelen peynir tabağıysa İstanbul’da bulduğum en iyi peynir tabağı...

Şile’deki Lavanda’yı ziyaret ettiğimde kendini Toskana’ya ışınlanmış gibi hisseden tek ben değilim herhalde... Sadece doğal güzellikten değil, buradaki genel atmosfer ve müşteri ilişkilerinden de bahsediyorum. Lavanda sadece bir lokanta değil. İçinde lokantası ve sevimli, münferit odaları olan bir butik otel. Aynı zamanda doğal tarım yapılan bir çiftlik. Mutfaklarında kullanılan sebze ve meyvelerin çoğu kendi bahçelerinden.

Ben ve ailem burada yemek yediğimiz akşam otelde kaldık. İyi de yaptık çünkü İstanbul’un gürültülü patırtılı ve stresli ortamından uzaklaşmak insana huzur veriyor. Güzel bir yemek öncesi orman içinde ve her türlü konforu sağlanmış, içinde şöminesi de olan bir odada dinlenmek, yemekten daha çok zevk almanızı sağlıyor.

Ulupelit Köyü, Seçkin Sok., No:2

Şile/İstanbul; (0216) 736 56 40

Bu huzurlu ve güzel ortama yakışansa aşırıya kaçmadan, leziz ve dengeli bir yemek yemek. Mutfağın başındaki Emre (Şen) Bey’le konuştum ve bir tadım menüsü düzenledik. Yanlış anlama olmaması için üzerine basarak söyleyeyim: Benim için özel bir yemek hazırlanmadı. Sadece her müşteriye sunulan tadım menüsünden iki yemeği eksilttik.

Şef Emre Şen

ÜÇ ÇEŞİT EKMEK SUNUYORLAR

Gastronomik her lokantada olduğu gibi Lavanda’da da yemek, minik tadım hoşluklarıyla başlıyor. Ev yapımı torik lakerda, yaz trüflü humus ve gene yaz trüflü Piemonte usulü carne crudi, bana göre hoş başlangıçlar.