‘Eski İstanbul’ kültürü hâlâ yaşATILIYOR

Çakıl Meyhane, hem beni hem de masadaki arkadaş ve aile fertlerini hayal kırıklığına uğratmadı. Her şey çok iyiydi; mezeler, lahmacun, ciğer, işkembe, tatlılar... ‘Eski İstanbul’ kültürünün hâlâ yok olmadığını ve yok olmayacağını bilmek güzel!
Bostancı’daki Çakıl Meyhane’de son zamanlarda İstanbul’da en keyif aldığım yemeklerden birini yedim. Üç saat boyunca tutarlı ve kalitesi yüksek porsiyonları müşterinin önüne getirmek kolay değil. Çakıl bunu başardı. Lokantadan biz müşterilere gelen ilk mesaj ekmek. Çoğu lokanta bu konuda çuvallıyor. Özel bir çaba sarf etmiyorlar. Oysa kaliteli ekmek hem kendine hem de müşteriye saygının bir ifadesi. Bir anlamda iyi bir yemeğin ayrılmaz bir parçası.
Taptaze otlar...
Burada masaya oturduktan sonra önümüze gelen sıcacık tırnak pide mis gibiydi. Bol çörekotlu... Tereyağı, ceviz ve Erzincan tulumpeyniriyle biçilmiş kaftan... Yemeğe çok güzel bir başlangıç. Ama arkadan gelen soğuk mezelerin ilk olumlu izlenimi zedelememesi lazım. Çakıl bu konuda da beni, masadaki arkadaş ve aile fertlerini hayal kırıklığına uğratmadı. Tam tersine, mezelerin hepsi iyiydi. Pazı taze. Kırmızıbiber ve bademli. Kayakoruğu turşu körpe. Leziz. Bu tam rakı mezesi. Paşa meze üç ayrı peynirin birleşimi. Yağlı bir lor, Ezine ve tulum. Biber salçası bu üçünü güzel birleştirip derinlik vermiş. Köpoğlu da tam rakı mezesi. Kullanılan yoğurt iyi. Tabule mezesinde de farklı malzemeler arasındaki denge iyi kurulmuş. Otlar taze...
Kırık zeytin ve yabankekiği zahter... Şahsen ben zahtere bayılıyorum. Kullanıldığı her meze ve ekmekte lezzet çıtası yükseliyor. Ayrıca Antakya kırık zeytinin bu kadar iyisini sadece Antakya’da gördüm. Çerçere simezi dedikleri meze; süzme yoğurt, nane, karamelize soğan ve ceviz... Leziz! Evde de deneyeceğim. Son soğuk meze kuzu beyni! Zor bir meze. Taze olacak, doğru pişirilip muhallebi kıvamında önünüze gelecek. Güvenmediğiniz mekânlarda yemeyin. Çakıl bunda da başarılı. Ustalıkla pişirilmiş. Lezzetlendiriciler; yani zeytinyağı, limon, karabiber ve maydanoz arası denge iyi yakalanmış.
***Tırnak pide mis gibiydi. Bol çörekotlu... Tereyağı, ceviz ve tulumpeyniriyle biçilmiş kaftan... ***
Kapsamlı bir eleştiri yazmak için devam ettik
Sıra sıcaklara geliyor... Onlarda da aynı başarı devam ediyor. Ciğer danadan. Körpe ve iyi temizlenmiş. Kokusuz. Gevrek. Dördümüzün de başarılı bulduğu bir diğer sıcak da lahmacun. Soğan ve sarmısaklı. Eti ne taşıyor ne de az. Yağı da yerinde. Ama favori sıcak mezen hangisiydi diye sorsanız işkembe derim. Güveçte işkembe. Acılı ve bol sarmısaklı. Tereyağında pişirmişler. Rakı ile de çok uyumlu. İşkembe de yumuşak ve kokusuz. Billur da denedik. Ben sevdim.
Aslında burada ‘tamam’ dememiz gerekirdi. Ama kapsamlı bir eleştiri yazmak için devam ettik. Kuzu pirzolayı ‘orta az’ istedik. Belki kabahat bizim çünkü dövülmüş pirzoladan orta-az pek olmuyor. Ağızda biraz çiklet gibiydi. Kesmesi de zordu.
Küşleme istedik kuzu pirzola yerine. Küşleme iyi terbiye edilmişti ve yumuşaktı ama bana yavan geldi. Aslında çok uzun süredir eskisinin düzeyinde küşleme bulamıyorum. Trakya kuzularının artık hep besi kuzusu olmasıyla ilgili durum sanırım. Tatlıları beğendik. Hurma ve ceviz tatlılarını tavsiye ederim. Domates ve fıstıklı tatlıları da orijinal ve leziz.
Şener Şen, Kartal Tibet, Münir Özkul, Sadri Alışık, Aydın Boysan... Hepsinin siyah-beyaz fotoğrafları duvarda. Eski Çakıl’da çekilmiş. Bunlara bakarken nostalji yaşadım diyemem çünkü eski Çakıl’ı bilmiyorum. Ama eski Türkiye’yi özlediğimi fark ettim! İşletmeci Cemal Bey, garsonumuz Hasan Bey, bir de 10 sene öncesinin Arşipel’inden tanıdığım Kazım Bey... İşini severek yapan insanları yeniden görmek ne güzel! Doğru yer bulmuşlar. Çakıl artık kaybolmaya yüz tutmuş olan ‘eski İstanbul’ kültürünün hâlâ yok olmadığını ve yok olmayacağını kanıtlayan bir mekân.
Benim favorim güveçte işkembe oldu. Acılı ve bol sarmısaklı...
5 ÜZERİNDEN 4 YILDIZ Bostancı Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. Kadıköy. (0216) 373 02 47
‘Eski İstanbul’ kültürü hâlâ yaşATILIYOR
Çakıl Meyhane, hem beni hem de masadaki arkadaş ve aile fertlerini hayal kırıklığına uğratmadı. Her şey çok iyiydi; mezeler, lahmacun, ciğer, işkembe, tatlılar... ‘Eski İstanbul’ kültürünün hâlâ yok olmadığını ve yok olmayacağını bilmek güzel!
Bostancı’daki Çakıl Meyhane’de son zamanlarda İstanbul’da en keyif aldığım yemeklerden birini yedim. Üç saat boyunca tutarlı ve kalitesi yüksek porsiyonları müşterinin önüne getirmek kolay değil. Çakıl bunu başardı. Lokantadan biz müşterilere gelen ilk mesaj ekmek. Çoğu lokanta bu konuda çuvallıyor. Özel bir çaba sarf etmiyorlar. Oysa kaliteli ekmek hem kendine hem de müşteriye saygının bir ifadesi. Bir anlamda iyi bir yemeğin ayrılmaz bir parçası.
Taptaze otlar...
Burada masaya oturduktan sonra önümüze gelen sıcacık tırnak pide mis gibiydi. Bol çörekotlu... Tereyağı, ceviz ve Erzincan tulumpeyniriyle biçilmiş kaftan... Yemeğe çok güzel bir başlangıç. Ama arkadan gelen soğuk mezelerin ilk olumlu izlenimi zedelememesi lazım. Çakıl bu konuda da beni, masadaki arkadaş ve aile fertlerini hayal kırıklığına uğratmadı. Tam tersine, mezelerin hepsi iyiydi. Pazı taze. Kırmızıbiber ve bademli. Kayakoruğu turşu körpe. Leziz. Bu tam rakı mezesi. Paşa meze üç ayrı peynirin birleşimi. Yağlı bir lor, Ezine ve tulum. Biber salçası bu üçünü güzel birleştirip derinlik vermiş. Köpoğlu da tam rakı mezesi. Kullanılan yoğurt iyi. Tabule mezesinde de farklı malzemeler arasındaki denge iyi kurulmuş. Otlar taze...
Kırık zeytin ve yabankekiği zahter... Şahsen ben zahtere bayılıyorum. Kullanıldığı her meze ve ekmekte lezzet çıtası yükseliyor. Ayrıca Antakya kırık zeytinin bu kadar iyisini sadece Antakya’da gördüm. Çerçere simezi dedikleri meze; süzme yoğurt, nane, karamelize soğan ve ceviz... Leziz! Evde de deneyeceğim. Son soğuk meze kuzu beyni! Zor bir meze. Taze olacak, doğru pişirilip muhallebi kıvamında önünüze gelecek. Güvenmediğiniz mekânlarda yemeyin. Çakıl bunda da başarılı. Ustalıkla pişirilmiş. Lezzetlendiriciler; yani zeytinyağı, limon, karabiber ve maydanoz arası denge iyi yakalanmış.
***Tırnak pide mis gibiydi. Bol çörekotlu... Tereyağı, ceviz ve tulumpeyniriyle biçilmiş kaftan... ***
Kapsamlı bir eleştiri yazmak için devam ettik
Sıra sıcaklara geliyor... Onlarda da aynı başarı devam ediyor. Ciğer danadan. Körpe ve iyi temizlenmiş. Kokusuz. Gevrek. Dördümüzün de başarılı bulduğu bir diğer sıcak da lahmacun. Soğan ve sarmısaklı. Eti ne taşıyor ne de az. Yağı da yerinde. Ama favori sıcak mezen hangisiydi diye sorsanız işkembe derim. Güveçte işkembe. Acılı ve bol sarmısaklı. Tereyağında pişirmişler. Rakı ile de çok uyumlu. İşkembe de yumuşak ve kokusuz. Billur da denedik. Ben sevdim.
Aslında burada ‘tamam’ dememiz gerekirdi. Ama kapsamlı bir eleştiri yazmak için devam ettik. Kuzu pirzolayı ‘orta az’ istedik. Belki kabahat bizim çünkü dövülmüş pirzoladan orta-az pek olmuyor. Ağızda biraz çiklet gibiydi. Kesmesi de zordu.
Küşleme istedik kuzu pirzola yerine. Küşleme iyi terbiye edilmişti ve yumuşaktı ama bana yavan geldi. Aslında çok uzun süredir eskisinin düzeyinde küşleme bulamıyorum. Trakya kuzularının artık hep besi kuzusu olmasıyla ilgili durum sanırım. Tatlıları beğendik. Hurma ve ceviz tatlılarını tavsiye ederim. Domates ve fıstıklı tatlıları da orijinal ve leziz.
Şener Şen, Kartal Tibet, Münir Özkul, Sadri Alışık, Aydın Boysan... Hepsinin siyah-beyaz fotoğrafları duvarda. Eski Çakıl’da çekilmiş. Bunlara bakarken nostalji yaşadım diyemem çünkü eski Çakıl’ı bilmiyorum. Ama eski Türkiye’yi özlediğimi fark ettim! İşletmeci Cemal Bey, garsonumuz Hasan Bey, bir de 10 sene öncesinin Arşipel’inden tanıdığım Kazım Bey... İşini severek yapan insanları yeniden görmek ne güzel! Doğru yer bulmuşlar. Çakıl artık kaybolmaya yüz tutmuş olan ‘eski İstanbul’ kültürünün hâlâ yok olmadığını ve yok olmayacağını kanıtlayan bir mekân.
Benim favorim güveçte işkembe oldu. Acılı ve bol sarmısaklı...
5 ÜZERİNDEN 4 YILDIZ Bostancı Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. Kadıköy. (0216) 373 02 47