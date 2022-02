Doğu zihniyeti ve gastronomi...

Eminönü’ndeki Hamdi Restaurant’ta kaşık salata, yuvalama çorbası, kuru patlıcan ve biber dolmaları iyiydi ama her zaman beğendiğim diğer yemekleri aynı lezzette bulamadım. Neyse ki bu yazıyı yazarken umutlandığım bir şey var. Tanıdığım Hamdi Bey, gördüğü ve duyduğu hataları en kısa zamanda düzeltip restoranı eski standardına kavuşturacaktır, buna eminim.

Zaman zaman haftalık yazımı yazmak içimden gelmiyor. Gelmiyor çünkü gittiğim ve seçtiğim her mekânın iyi olmasını istiyorum. Sevdiğim bir yeri okura tavsiye etmek büyük bir zevk. Bunun aksi istemeyerek yaptığım bir şey. En kötüsü de eskiden sevdiğim ve tavsiye ettiğim bir mekânı çok formsuz yakalamak. Eminönü Hamdi’de başıma geldiği gibi.

Durumu benim açımdan daha da kötüleştiren iki faktör var. Birincisi, Hamdi Bey’i (Arpacı) kişisel olarak sevip, saymam ve takdir etmem. Türk ve Güneydoğu gastronomisine katkıları çok önemli olan bir beyefendi. Bilmiyorum sağlığı ne durumda ve adını taşıyan lokantayla uğraşabiliyor mu? Gittiğim gün orada olmadığını belirteyim. İkinci neden, Hamdi’yi benim seçip büyük bir grubu peşimden sürükleyerek götürmem. Belki de beklentilerim büyük olduğu için hayal kırıklığına uğradım.

BİR ŞEYLER DEĞİŞMİŞTİ

Bu yazıyı isteksiz bir şekilde yazmamın psikolojik bir nedeni daha var. Lokanta çalışanları, işletmecileri beni tanıyor ve içten bir saygı gösteriyorlar. Sizi seven bir insana “Kusura bakma ama beni hayal kırıklığına uğrattın” demek ne kadar zorsa, samimi bir şekilde sizi takdir eden bir lokantaya da “Neden böyle oldu” diye sormak da o kadar zor.Ama sevgi ve saygı, hislerinizi gizleyip hiçbir şey olmamış gibi davranmak yerine sorunları açıkyüreklilikle ifade etmeyi gerektirir. En azından bir yara olmuşsa, düşündüklerinizi kibarca ifade etmek yaranın kangren olmasını önler.

Lokantayla ilgili samimi ilk eleştirim servis üzerine. Bana olan saygıları serviste bir süre doğruyu yapmalarını engelledi. Doğru olan, masadaki oturma düzenine göre baştan başlayıp kimseyi ıskalamadan servis... Ben pencere kenarında ve başta değil, ortada oturuyordum. Servise benden başlayıp sonra solumda oturan eşime servis yaptılar. Onun da solunda ve pencere kenarında kızım Ceylan vardı ama onu her defasında unuttular. Ceylan üç-dört kez unutulduktan sonra servis elemanlarını uyardık ve durum düzeldi. Elbette ki bu hatanın nedeni bana olan saygı ama defalarca yazdığım gibi beni en mutlu eden şey, her müşteriye gösterilen ilginin bana da gösterilmesi. Ne fazla ne de eksik. Belki yemekler her zamanki gibi üst standartta olsa, bunun üzerinde çok durmayacaktım. Ama maalesef yediklerim bana burada bir şeylerin değişmiş olduğunu hissettirdi. Özellikle de kebaplar aşırı pişmişti ve etler suyunu kaybetmişti. Neredeyse kömürleşene kadar pişirilmeleri ve kurumaları kebapların satır kıyması olmadığını düşündürttü. Eğer satır kıymasıysa emeklerine yazık çünkü bu kadar harlı ateşte ve bu kadar çok pişince o et ziyan oluyor.

Kaşık salata

Yemeğin keyif veren tarafı başlangıcıydı. Sıcak tırnak pide, ceviz, Malatya peyniri, eski kaşar ve yeşillikler... Kaşık salata da güzeldi. Bundan sonra gelen yuvalama da başarılıydı ve bizi mutlu etti. Keza kuru patlıcan ve biber dolmalar da iyiydi.

Yoğurtlu yuvalama