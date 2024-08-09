‘Birçok vatandaşımız adalarda iyi lokanta seçmeyi biliyor’

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Agia Marina plajında yüksek sesle konuşan bir vatandaşımıza kulak kabartıyorum. Oldukça kızgın. Kime kızgın olduğunu şıppadak anlıyorum. Bodrum’da tatil yapmış. Fiyatlara ve genel olarak gördüğü muameleye çok içerlemiş. Yunan adalarını geziyor. Simi’de gayet mutlu.

İnsan sağlıklı olursa mutlu olmamak zor hakikaten. Ada çok güzel. İtalyan stili. Pastel renkli evler Cinque Terre’yi hatırlatıyor. Denize ulaşım kolay. Şezlonglar rahat, deniz temiz. Günlük kullanım kişi başı 10 euro gibi. Nikolaos Plajı’nın lokantası çok ucuz ama yemekler vasat. Agia Marina’da yemekler biraz daha iyi ama daha önce burayı işleten iki Arjantinli kardeşin düzeyine ulaşamıyorlar. Tavsiyem basit yemekler ısmarlamanız; cacık, salata, tarama gibi.

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Kaldığımız otel çok iyi. Aliki Otel’in sahibi Georgio yarı İtalyan. Güler yüzü yapmacık değil, içten geliyor. Herkese yardımcı oluyor. Temiz ve rahat odalar denize bakıyor. Daha önce Georgio bir İtalyan lokantası işletmiş. Duyduğuma göre bayağı da iyiymiş. Ama çalışacak personel bulamadığından kapatmış.

Genel olarak servis sektörü pandemi sonrasında aynı dertten mustarip. Çoğu kişi artık bu sektörde çalışmak istemiyor. Agia Marina’da da çalışacak yeterli sayıda insan olmaması servisin hızını ve kalitesini etkiliyor. Patmos’la kıyaslarsam, oradaki Atmos plajında çalışan çok ve hepsi güler yüzlü. Ama Atmos daha pahalı. İki kişi 50 euro. Simi, Patmos’a göre daha mütevazı ve ucuz. Bizden, Bozburun civarından insan kaçakçılarına ceplerindeki son parayı verip kaçan çok göçmen buraya geliyor. Genellikle yakalanıyorlar ama. Adada

üç gün geçirdikten sonra bizi Patmos’a götürecek katamaranımızı beklerken limanın bir tarafının tel örgülerle çevrili olduğunu görüyoruz. Sersefil bir şekilde yere çömelmiş bu bahtsız insanlar. Bazılarının hasta olduğu renklerinden belli. Az sayıda kadın var ve hepsi çarşaflı. Sakallı bir adam yere uzanmış, yanında koltuk değnekleri. Dizkapağının altı yok, kesilmiş, bacağı sargı bezlerine gömülmüş. Bir Türk hanım fotoğraf çekmek istiyor ama polisler izin vermiyor. Katamaran gelince hepsini bindiriyorlar ve ilk üç sıraya yerleştirip etrafı kordonluyorlar. Hepsi Kos’ta indiriliyor. Kos, mülteci kampı olan beş adadan biri.

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Minik deniz salyangozları...

Simi’de Türkçe en çok konuşulan dil. Kendi teknesiyle gelmeyenler mutsuz. Bodrum’dan seferler iptal edilmiş. Nedenini kimse bilmiyor. Hava sıcak, deniz dümdüz. Yani nedeni hava koşulları değil. Allah bilir nedenini. Bizde bir şeyin nedenini araştırmak abesle iştigal etmektir!

Öte yandan herkes demesem de birçok vatandaşımız adalarda iyi lokanta seçmesini biliyor. Yıllar önce Simi’de çekim yapmıştım ama benim gittiğim yerler kapanmış.

O zamanlar adanın en iyisinin Manos olduğu söylenirdi, şimdi bayrak Manos’un eski ortağı Pantelis’e geçmiş. Bana burayı hararetle tavsiye eden arkadaş da Sinan Kızıklı.

Ama ilk gece Trata Trawler Taverna’da akşam yemeğini yiyoruz. Mücver, cacık, tarama, peynir saganaki, midye saganaki, soutzoukakia dedikleri salçalı İzmir köfte. Bir de kabuklarından alınmış minik deniz salyangozları. Zeytinyağı ve limonla... Bunu ısmarlayınca siparişi alan lokanta sahibi beni süzüyor ve “Sen bunu daha önce yedin mi? Sevmezsin” diyor. Herhalde ‘peanut butter and jelly sandwich’ (Süpermarket beyaz ekmeği içinde yerfıstığı kreması ve marmelatımsı garip bir macun!) yiyen taşralı Amerikalılara benziyorum!

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Yediklerimiz oldukça iyi ama deniz salyangozu nefis. Keşke iki porsiyon ısmarlasaydım diye düşünüp hayıflanıyorum.

Pantelis ise çok iyi bir lokanta. Çok beğendiğimizden iki gün üst üste gidiyoruz. Sahibi Pantelis ve servisin başındaki kardeşi de çok pozitif, enerjik. İşlerini severek yapan, birlikte bir kadeh bir şey içmek isteyeceğiniz insanlar. Pantelis’teki farklı doğal istiridyeler...

Klasik makarnayla değil

Yediğimiz her şey iyi ama favorim tuzlu, salamura edilmiş deniz ürünleri. Ve çiroz, lakerda, tuna balığı, farklı doğal istiridyeler, fuska, denizkestanesi salatası.

Üç farklı tarama tabağı çok iyi. Izgara ahtapot iyi. Ege Denizi’nin karavida gibi çok özel bir deniz ürününü ısmarlarsanız da onu klasik makarna ya da orzoyla istemeyin. Kritharoto adlı kısa ve sert durum Yunan makarnayla isteyin.

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Beğenmezseniz de ‘peanut butter and jelly sandwich’ yiyin!