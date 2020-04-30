Korona Günlerinde Önemi Daha Çok Anlaşıldı...

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarımız fazlasıyla değişti. Süpermarketten kıyafete, spor aletlerinden teknolojik aletlere kadar birçok şeye tek tıkla ulaşır olduk. E-ticaret alanında görülen bu hareketlilik ve yaygınlaşan sosyal medya kullanımı "influencer" ve "influencer marketing" kavramlarını da beraberinde getirdi. Influencer; Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, Tiktok gibi sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayısına sahip olup içerik üreten ve insanları etkisi altına alabilen kişilere deniyor. Bu kişiler, kendilerini takip eden kitlenin karar verme aşamalarında ve alışveriş alışkanlıklarında oldukça önemli bir rol oynuyor. Aslında bu da influencer marketing olarak tanımlanıyor. Yani influencer marketing; dijital kanallarda insanları etkilemeyi başaran, takipçileri tarafından bilirkişi ya da kanaat önderi kabul edilen fenomenlerin hitap ettiği kitlenin satın alma davranışlarını etkilemesine yoğunlaşan bir pazarlama stratejisi. Son zamanlarda hayatımızda kapladığı yeri genişleten influencer marketing stratejisine gelin bir de yakından bakalım.
Influencer Marketing Ne İşe Yarar?
Influencer marketing ile markalar, tanınmış kişiler aracılığıyla ürünlerinin tanıtımının yapılmasını ve daha fazla satın alınmasını amaçlıyor. Markalar bu şekilde hem kendi bilinirliklerini artırıyor hem de uzun vadede daha fazla gelir elde etme şansı yakalıyorlar. Influencer marketing, markanın ulaşamadığı kitlelere ulaşmasına, hedef kitlesini genişletmesine ve kendine değer katmak için önemli bir adım atmasına olanak sağlıyor.
Influencer Marketing Hangi Sosyal Platformlarda Yapılabilir?
Bu pazarlama stratejisi, markanın hedef kitlesinin hangi platformda olduğu ile doğrudan ilişkili. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan influencer marketingin etkileşim alanlarından biri olan Youtube'da hazırlanan videolar ile ürünlerin tanıtımı yapılabilir ve ürünlerle ilgili detaylı bilgilere yer verilebilir. Markayı en iyi şekilde tanımlayacak ve markanın yüzü olabilecek vlogger veya Youtuberlar ile işbirliği yapılabilir. Uzun videolar hazırlama gereksiniminin bulunmadığı durumlarda Instagram, Twitter ya da blog siteleri üzerinden yapılacak çalışmalarla da bu yönde bir strateji geliştirmek mümkün.
Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?
Influencer marketing kampanyasının doğru bir şekilde yürütülmesi ve belirlenen hedefe ulaşabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Öncelikle seçilen influencerın takipçi sayısına değil; takipçilerinin, beğenilerinin ve yorumlarının organik olmasına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Instagram'da fenomen olduğu düşünülen kişinin takipçi satın alma hilesine başvurmaması gerekiyor.
Hedef kitlenin seçilen influencera olan güven ve sadakati, onların markaya olan bakış açısını değiştirmek konusunda oldukça önemli. Influencerın ürünü tanıtırken yaptığı reklam içeriğinin sıkıcı olmaması, trend olanları takip etmesi, reklam yapma amaçlı olarak değil de tavsiye niteliğinde ürünü önermesi ve bu noktada çalışmalar yapması yapılan işbirliğini anlamlı kılıyor.
Sonuç olarak; bu stratejide başarılı olabilmek için gerçek takipçilere sahip olan ve kitlesini etkileme gücüne sahip influencerlar ile doğru platformlar üzerinde çalışmak gerekir. Neticede Youtube'da çok güçlü olan bir influencer ile Twitter için işbirliği yapmak istenen sonucu vermeyebilir. Bu detaylara dikkat edilip verilmek istenen mesaj etkili bir şekilde aktarılırsa influencer marketing etkili bir silah olarak kullanılabilir.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/
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“Influencer” Marketing
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarımız fazlasıyla değişti. Süpermarketten kıyafete, spor aletlerinden teknolojik aletlere kadar birçok şeye tek tıkla ulaşır olduk. E-ticaret alanında görülen bu hareketlilik ve yaygınlaşan sosyal medya kullanımı "influencer" ve "influencer marketing" kavramlarını da beraberinde getirdi. Influencer; Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, Tiktok gibi sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayısına sahip olup içerik üreten ve insanları etkisi altına alabilen kişilere deniyor. Bu kişiler, kendilerini takip eden kitlenin karar verme aşamalarında ve alışveriş alışkanlıklarında oldukça önemli bir rol oynuyor. Aslında bu da influencer marketing olarak tanımlanıyor. Yani influencer marketing; dijital kanallarda insanları etkilemeyi başaran, takipçileri tarafından bilirkişi ya da kanaat önderi kabul edilen fenomenlerin hitap ettiği kitlenin satın alma davranışlarını etkilemesine yoğunlaşan bir pazarlama stratejisi. Son zamanlarda hayatımızda kapladığı yeri genişleten influencer marketing stratejisine gelin bir de yakından bakalım.
Influencer Marketing Ne İşe Yarar?
Influencer marketing ile markalar, tanınmış kişiler aracılığıyla ürünlerinin tanıtımının yapılmasını ve daha fazla satın alınmasını amaçlıyor. Markalar bu şekilde hem kendi bilinirliklerini artırıyor hem de uzun vadede daha fazla gelir elde etme şansı yakalıyorlar. Influencer marketing, markanın ulaşamadığı kitlelere ulaşmasına, hedef kitlesini genişletmesine ve kendine değer katmak için önemli bir adım atmasına olanak sağlıyor.
Influencer Marketing Hangi Sosyal Platformlarda Yapılabilir?
Bu pazarlama stratejisi, markanın hedef kitlesinin hangi platformda olduğu ile doğrudan ilişkili. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan influencer marketingin etkileşim alanlarından biri olan Youtube'da hazırlanan videolar ile ürünlerin tanıtımı yapılabilir ve ürünlerle ilgili detaylı bilgilere yer verilebilir. Markayı en iyi şekilde tanımlayacak ve markanın yüzü olabilecek vlogger veya Youtuberlar ile işbirliği yapılabilir. Uzun videolar hazırlama gereksiniminin bulunmadığı durumlarda Instagram, Twitter ya da blog siteleri üzerinden yapılacak çalışmalarla da bu yönde bir strateji geliştirmek mümkün.
Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?
Influencer marketing kampanyasının doğru bir şekilde yürütülmesi ve belirlenen hedefe ulaşabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Öncelikle seçilen influencerın takipçi sayısına değil; takipçilerinin, beğenilerinin ve yorumlarının organik olmasına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Instagram'da fenomen olduğu düşünülen kişinin takipçi satın alma hilesine başvurmaması gerekiyor.
Hedef kitlenin seçilen influencera olan güven ve sadakati, onların markaya olan bakış açısını değiştirmek konusunda oldukça önemli. Influencerın ürünü tanıtırken yaptığı reklam içeriğinin sıkıcı olmaması, trend olanları takip etmesi, reklam yapma amaçlı olarak değil de tavsiye niteliğinde ürünü önermesi ve bu noktada çalışmalar yapması yapılan işbirliğini anlamlı kılıyor.
Sonuç olarak; bu stratejide başarılı olabilmek için gerçek takipçilere sahip olan ve kitlesini etkileme gücüne sahip influencerlar ile doğru platformlar üzerinde çalışmak gerekir. Neticede Youtube'da çok güçlü olan bir influencer ile Twitter için işbirliği yapmak istenen sonucu vermeyebilir. Bu detaylara dikkat edilip verilmek istenen mesaj etkili bir şekilde aktarılırsa influencer marketing etkili bir silah olarak kullanılabilir.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/