Evde mi yoksa ofiste mi çalışmak daha faydalı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, hayatımıza yepyeni bir düzen getirdi. İş dünyasında pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin başında ise ofisleri eve taşımak geliyor. Evden çalışmak, birçok iş yeri için daha az maliyet ve daha fazla iş verimi anlamına geliyor. Bunun farkına varan şirketler, evden çalışma modellerini geliştirme konusunda yoğun mesai harcamaya başladılar.
Elbette çalışanlar için de ofiste çalışma ve home office çalışma durumu farklı etkiler gösteriyor. Koronavirüsün hayatımızda uzun süre kalıcı olacağını ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini düşündüğümüzde, şirketlerin evden çalışma stratejilerini geliştirmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapan uzmanlar ise evden çalışmanın iş verimini çok daha olumlu şekilde etkilediğini kanıtlıyorlar.
Ev mi, Ofis mi?
Ofis, çalışanlar için her ne kadar iş disiplini ve iş motivasyonu sağlıyor olsa da ulaşım, mesai saatleri, kıyafet sınırlamaları gibi pek çok şey çalışanları olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan çalışanlar için trafik büyük bir stres yaratıyor. Toplu taşımaların kullanılması durumu ise salgının yarattığı paniği tetikliyor.
Bu açıdan bakıldığında evden çalışmanın çalışanlar açısından birçok yararı var. Çalışan kişi, evden çalıştığında herhangi bir şekilde trafik stresi yaşamıyor veya pandemi korkusuyla yüz yüze gelmiyor. Toplum sağlığı açısından da bulaş riski büyük oranda azalıyor ve daha güvenli bir ortam oluşuyor.
Ancak evden çalışma durumunda çalışanın kendi motivasyonunu ve disiplinini sağlaması önemli bir husus. Çalışan iş planını düzenli bir şekilde gerçekleştirirse, yapması gereken işleri "Nasıl olsa evdeyim..." diyerek ertelemezse ve işlerin birikmesine neden olmazsa, kısacası zamanını iyi yönetirse bu süreç onun için avantajlı olur.
Bu durumun tam tersi düşünüldüğünde, çalışanın tembellik yapması ve işle ilgilenmesi gereken saatler içerisinde farklı uğraşlarla meşgul olması, gerekli motivasyonu sağlayamaması ya da zamanını yönetememesi onun için olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bazı insanlar yapısal olarak kendi disiplinlerini sağlayıp daha özgür bir ortamda daha verimli çalışırlarken bazı insanlar için zorlayıcı bir faktörün bulunması şart. Ev ya da ofiste çalışma konusunda bir karar vermek için bu durumu dengelemek gerekir.
İş Verimi Nasıl Etkilenir?
Günümüzün dijital dünyasında, bedensel iş gücü gerektirmeyen hemen hemen bütün işler bilgisayar ortamında yapılabilir. Bu dijital dünyada işin verimini etkileyen en önemli faktör ise çalışan faktörü. Çalışanın huzurlu ve güvenli bir ortamda bulunması, bir yönetici baskısı altında olmaması veya trafik gibi çeşitli dış sorunlar için efor sarf etmek zorunda olmaması, onun yaratıcılığını olumlu etkileyerek iş anlamında daha etkin ve verimli olmasını sağlayabilir. Bu nedenle eğer yapılan iş kolu uygunsa, mümkün olduğunca home office çalışma sistemini uygulamakta fayda görüyorum.
Home office çalışma düzeni, çalışma verimi ile birlikte birçok konuda dünyaya katkı sağlayabilir. Örneğin özel araçların daha az kullanılması hava kirliliğini büyük oranda azaltabilir ve bu durum karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Benzer şekilde kalabalık metropollerin trafik yoğunluğu bir nebze olsun rahatlayabilir.
Dolayısıyla uluslararası şirketler bile yavaş yavaş home office çalışma şeklini benimserken Türkiye'de bulunan şirketlerin çoğunun da bu uygulamayı ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
3 KURALI LÜTFEN UNUTMAYIN! MASKE – MESAFE – TEMİZLİK
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/
Evde mi yoksa ofiste mi çalışmak daha faydalı?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, hayatımıza yepyeni bir düzen getirdi. İş dünyasında pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin başında ise ofisleri eve taşımak geliyor. Evden çalışmak, birçok iş yeri için daha az maliyet ve daha fazla iş verimi anlamına geliyor. Bunun farkına varan şirketler, evden çalışma modellerini geliştirme konusunda yoğun mesai harcamaya başladılar.
Elbette çalışanlar için de ofiste çalışma ve home office çalışma durumu farklı etkiler gösteriyor. Koronavirüsün hayatımızda uzun süre kalıcı olacağını ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini düşündüğümüzde, şirketlerin evden çalışma stratejilerini geliştirmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapan uzmanlar ise evden çalışmanın iş verimini çok daha olumlu şekilde etkilediğini kanıtlıyorlar.
Ev mi, Ofis mi?
Ofis, çalışanlar için her ne kadar iş disiplini ve iş motivasyonu sağlıyor olsa da ulaşım, mesai saatleri, kıyafet sınırlamaları gibi pek çok şey çalışanları olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan çalışanlar için trafik büyük bir stres yaratıyor. Toplu taşımaların kullanılması durumu ise salgının yarattığı paniği tetikliyor.
Bu açıdan bakıldığında evden çalışmanın çalışanlar açısından birçok yararı var. Çalışan kişi, evden çalıştığında herhangi bir şekilde trafik stresi yaşamıyor veya pandemi korkusuyla yüz yüze gelmiyor. Toplum sağlığı açısından da bulaş riski büyük oranda azalıyor ve daha güvenli bir ortam oluşuyor.
Ancak evden çalışma durumunda çalışanın kendi motivasyonunu ve disiplinini sağlaması önemli bir husus. Çalışan iş planını düzenli bir şekilde gerçekleştirirse, yapması gereken işleri "Nasıl olsa evdeyim..." diyerek ertelemezse ve işlerin birikmesine neden olmazsa, kısacası zamanını iyi yönetirse bu süreç onun için avantajlı olur.
Bu durumun tam tersi düşünüldüğünde, çalışanın tembellik yapması ve işle ilgilenmesi gereken saatler içerisinde farklı uğraşlarla meşgul olması, gerekli motivasyonu sağlayamaması ya da zamanını yönetememesi onun için olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bazı insanlar yapısal olarak kendi disiplinlerini sağlayıp daha özgür bir ortamda daha verimli çalışırlarken bazı insanlar için zorlayıcı bir faktörün bulunması şart. Ev ya da ofiste çalışma konusunda bir karar vermek için bu durumu dengelemek gerekir.
İş Verimi Nasıl Etkilenir?
Günümüzün dijital dünyasında, bedensel iş gücü gerektirmeyen hemen hemen bütün işler bilgisayar ortamında yapılabilir. Bu dijital dünyada işin verimini etkileyen en önemli faktör ise çalışan faktörü. Çalışanın huzurlu ve güvenli bir ortamda bulunması, bir yönetici baskısı altında olmaması veya trafik gibi çeşitli dış sorunlar için efor sarf etmek zorunda olmaması, onun yaratıcılığını olumlu etkileyerek iş anlamında daha etkin ve verimli olmasını sağlayabilir. Bu nedenle eğer yapılan iş kolu uygunsa, mümkün olduğunca home office çalışma sistemini uygulamakta fayda görüyorum.
Home office çalışma düzeni, çalışma verimi ile birlikte birçok konuda dünyaya katkı sağlayabilir. Örneğin özel araçların daha az kullanılması hava kirliliğini büyük oranda azaltabilir ve bu durum karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Benzer şekilde kalabalık metropollerin trafik yoğunluğu bir nebze olsun rahatlayabilir.
Dolayısıyla uluslararası şirketler bile yavaş yavaş home office çalışma şeklini benimserken Türkiye'de bulunan şirketlerin çoğunun da bu uygulamayı ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
3 KURALI LÜTFEN UNUTMAYIN! MASKE – MESAFE – TEMİZLİK
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/