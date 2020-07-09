e-Devlet Kapısı Güvenli ve Başarılı Mı?

Vatandaşa daha hızlı ve kolay ulaşılabilir çözümler sunmak amacıyla hayata geçirilen e-Devlet projesi bugün birçok kişi tarafından kullanılıyor. Artık her adımın dijitalleştiği çağımıza uyum sağlamamızı kolaylaştıran e-Devlet sistemini tasarlayan, yapan ve düşünenlere bir teşekkür borcumuz olduğu aşikar.
Peki, yaklaşık olarak 14 yıl önce hayatımıza giren ve gelişerek güncellenen bu sistem ne kadar başarılı ve güvenli? Bu sorum sizi yanıltmasın. Elbette e-Devlet kapısı vatandaşa çok büyük bir rahatlık sunuyor. Eskiden uzun sıralar bekleyerek halledebildiğimiz birçok işlemi artık yalnızca birkaç dakika içinde tamamlayabiliyoruz. Ben de bu sistemin oldukça başarılı bir web projesi olduğunu düşünenlerdenim. Ama e-Devlet kapısının sunduğu kolaylıklar, söz konusu sistemi her yönüyle incelememiz ve gerekli yerlerde eleştirilerimizi dile getirmemiz için engel değil. Gelin beraber sürekli gelişen dijital dünyanın bir parçası olan bu sistemi irdeleyelim, e-Devlet'i hem pozitif hem de eksik yönleri ile bir bütün olarak ele alalım.
e-Devlet Sisteminin Başarılı Tarafları Neler?
e-Devlet kapısı, yalnızca tek bir şifre ve kimlik numarası kullanarak birçok resmi işlem ve başvuruyu halletmemizi sağlayan kapsamlı bir sistem. Vatandaşın resmi evraklarla ilgili birçok bilgiye hızlıca ulaşmasını sağlayan sistemin ilk avantajı devlet dairelerindeki yoğunluğu azaltması. Böylece hem çözüm arayan vatandaşlar daha kısa zamanda sonuca ulaşıyor hem de dairelerde daha verimli bir çalışma ortamı sağlanıyor.
Kişisel verilerin devasa bir dijital ortama toplandığı e-Devlet sisteminin pozitif yönleri arasında, kağıt israfını ve kişiler arası etkileşimi azaltması da var. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci düşünüldüğünde, yüz yüze başvuruların dijital dünyaya taşınmasının ne kadar büyük bir rahatlık olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Kısacası e-Devlet sistemi düzenli olarak güncellendiği sürece vatandaşa evinin konforunda hizmet kolaylığı sunacak diyebiliriz.
Peki, e-Devlet Tamamen Güvenli Bir Sistem mi?
Konu dijital dünya olunca işin güvenlik boyutu farklı bir seviyeye geçiyor. Elbette sistemde kişisel verilerin korunması için kurulan bir siber güvenlik ağı var ama güvenlik problemlerine de dikkat etmek gerekiyor.
Güvenlik konusunun bir diğer boyutuna değinelim. Bu işin bir de sahtekarlık yönü var. Malum, internet ortamında çok ciddi dolandırıcılık vakaları gözleniyor. Maalesef bunlar arasında insanları sahte e-Devlet sitelerine yönlendiren kötü niyetli kişiler de var. e-Devlet'in resmi adresi https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ şeklindedir. Ama kimlik bilgilerini çalmaya çalışan dolandırıcılar pop-up tarzında açılan sponsorlu reklamlarla vatandaşları farklı adreslere yönlendiriyor. Daha sonra da insanlara sisteme giriş ve işlem zorlukları çıkararak tüm güvenlik bilgilerini ele geçiriyorlar. Bu da sisteme bağlı olarak gelişen güvenlik problemlerine sebep oluyor.
Benim görüşüm e-Devlet'in her şeyi tek bir veri tabanına toplayan sisteminin, hem büyük kolaylıklar sağladığı hem de vatandaşı ürküttüğü yönünde. Güvenlik konusundaki tedbirler doğru bir şekilde alındığında bu sistem, hayatımızı kolaylaştırmaya devam edecek. Sistemin gelişen teknolojiye nasıl entegre olacağını zaman içerisinde beraber göreceğiz.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
3 KURALI LÜTFEN UNUTMAYIN! MASKE – MESAFE – TEMİZLİK
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/
e-Devlet Kapısı Güvenli ve Başarılı Mı?
Vatandaşa daha hızlı ve kolay ulaşılabilir çözümler sunmak amacıyla hayata geçirilen e-Devlet projesi bugün birçok kişi tarafından kullanılıyor. Artık her adımın dijitalleştiği çağımıza uyum sağlamamızı kolaylaştıran e-Devlet sistemini tasarlayan, yapan ve düşünenlere bir teşekkür borcumuz olduğu aşikar.
Peki, yaklaşık olarak 14 yıl önce hayatımıza giren ve gelişerek güncellenen bu sistem ne kadar başarılı ve güvenli? Bu sorum sizi yanıltmasın. Elbette e-Devlet kapısı vatandaşa çok büyük bir rahatlık sunuyor. Eskiden uzun sıralar bekleyerek halledebildiğimiz birçok işlemi artık yalnızca birkaç dakika içinde tamamlayabiliyoruz. Ben de bu sistemin oldukça başarılı bir web projesi olduğunu düşünenlerdenim. Ama e-Devlet kapısının sunduğu kolaylıklar, söz konusu sistemi her yönüyle incelememiz ve gerekli yerlerde eleştirilerimizi dile getirmemiz için engel değil. Gelin beraber sürekli gelişen dijital dünyanın bir parçası olan bu sistemi irdeleyelim, e-Devlet'i hem pozitif hem de eksik yönleri ile bir bütün olarak ele alalım.
e-Devlet Sisteminin Başarılı Tarafları Neler?
e-Devlet kapısı, yalnızca tek bir şifre ve kimlik numarası kullanarak birçok resmi işlem ve başvuruyu halletmemizi sağlayan kapsamlı bir sistem. Vatandaşın resmi evraklarla ilgili birçok bilgiye hızlıca ulaşmasını sağlayan sistemin ilk avantajı devlet dairelerindeki yoğunluğu azaltması. Böylece hem çözüm arayan vatandaşlar daha kısa zamanda sonuca ulaşıyor hem de dairelerde daha verimli bir çalışma ortamı sağlanıyor.
Kişisel verilerin devasa bir dijital ortama toplandığı e-Devlet sisteminin pozitif yönleri arasında, kağıt israfını ve kişiler arası etkileşimi azaltması da var. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci düşünüldüğünde, yüz yüze başvuruların dijital dünyaya taşınmasının ne kadar büyük bir rahatlık olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Kısacası e-Devlet sistemi düzenli olarak güncellendiği sürece vatandaşa evinin konforunda hizmet kolaylığı sunacak diyebiliriz.
Peki, e-Devlet Tamamen Güvenli Bir Sistem mi?
Konu dijital dünya olunca işin güvenlik boyutu farklı bir seviyeye geçiyor. Elbette sistemde kişisel verilerin korunması için kurulan bir siber güvenlik ağı var ama güvenlik problemlerine de dikkat etmek gerekiyor.
Güvenlik konusunun bir diğer boyutuna değinelim. Bu işin bir de sahtekarlık yönü var. Malum, internet ortamında çok ciddi dolandırıcılık vakaları gözleniyor. Maalesef bunlar arasında insanları sahte e-Devlet sitelerine yönlendiren kötü niyetli kişiler de var. e-Devlet'in resmi adresi https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ şeklindedir. Ama kimlik bilgilerini çalmaya çalışan dolandırıcılar pop-up tarzında açılan sponsorlu reklamlarla vatandaşları farklı adreslere yönlendiriyor. Daha sonra da insanlara sisteme giriş ve işlem zorlukları çıkararak tüm güvenlik bilgilerini ele geçiriyorlar. Bu da sisteme bağlı olarak gelişen güvenlik problemlerine sebep oluyor.
Benim görüşüm e-Devlet'in her şeyi tek bir veri tabanına toplayan sisteminin, hem büyük kolaylıklar sağladığı hem de vatandaşı ürküttüğü yönünde. Güvenlik konusundaki tedbirler doğru bir şekilde alındığında bu sistem, hayatımızı kolaylaştırmaya devam edecek. Sistemin gelişen teknolojiye nasıl entegre olacağını zaman içerisinde beraber göreceğiz.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
3 KURALI LÜTFEN UNUTMAYIN! MASKE – MESAFE – TEMİZLİK
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/