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Vedat Karabulut

Vedat Karabulut

hurriyet@vedatkarabulut.com

Dropshipping Geleceğin İşi Mi?

22 Haziran 2020

E-ticaret sisteminin giderek yaygınlaşması ve dünya çapında geniş bir ağa sahip olmasıyla birlikte, yeni yöntemler de geliştirilmeye başlandı.

Online alışverişlerin gün geçtikçe önem kazandığı bugünlerde kargo ulaşımları ve ürün tedarikleri konusunda çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Bu durum, ticaret konusunda dünya devi olan Çin ve Amerika gibi ülkeleri bile etkiliyor. Gelişen ve değişen hızlı ticarette rekabet gittikçe artarken, çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Birçok e-ticaret kullanıcısı olumsuz durumlardan etkilenmemek adına dropshipping sistemini kullanmaya hazırlanıyor.

Peki, nedir bu dropshipping? Dropshipping Türkçe'ye çevrildiğinde "stoksuz satış" anlamına geliyor. Yani e-ticaret ortamında, bir firmanın elinde stok ürün bulundurmak yerine, gelen siparişler için direkt olarak tedarikçi firmanın deposundan satış yapması işlemi olarak tanımlanıyor. Bu sistem sermayesi ve işletme giderlerinin düşük olması nedeniyle birçok ülkede online satış yapan firmalar tarafından tercih edilmeye başlanıyor. Türkiye'de de küçük ölçekli işletmelerin çoğu buna hazırlanıyor.

 

Neden Dropshipping?

l Dropshipping sermaye gerektirmemesi ve düşük giriş maliyeti nedeniyle e-ticaret girişimcileri tarafından tercih ediliyor. Fiziksel olarak bir mağaza açmak ciddi bir sermaye gerektirirken bu sistemle stok, kargolama ya da eleman maliyeti olmadan ticarette yer edinmek mümkün oluyor.

- Standart bir e-ticaret sitesi için stoklu bir ürün satın alındığında, bu ürünlerin tamamı satılmazsa zarar etme riski bulunuyor. Ancak dropshipping sisteminde stoksuz çalışıldığından böyle bir risk bulunmuyor.

- Ürünleri üretmek ya da tedarik etmek için beklemeye gerek kalmadan Shopify üzerinden hızlı bir şekilde e-ticarete dahil olma şansı sunuyor. Yani ticarete atılmak için kurulan siteye ürünleri yerleştirmek ve ödeme kanalını aktifleştirmek yeterli oluyor.

- Ürünlerin satılmadığı durumlarda ürünü ya da tedarikçiyi değiştirmek mümkün oluyor. Ürün ve tedarikçi konusunda ciddi bir esneklik sağlıyor.

l-E-ticaret sitesinin kurulduğu yer neresi olursa olsun dünyanın her yerine satış yapılabiliyor. Üstelik gümrük sorunları ya da yüksek kargo maliyetleri oluşmuyor.

l-Dropshipping sisteminde ürünlerin satışa hazır bir şekilde bekletilmesine veya bunun için herhangi bir depo ücreti ödenmesine gerek duyulmuyor. Yani ürün satışı olmasa bile herhangi bir giderden kaynaklı zarar oluşmuyor.

 

Dropshipping'in Dezavantajları Yok mu?

E-ticaretin tüm formlarında olduğu gibi elbette dropshipping konusunda da bazı dezavantajlar var.

-Ürünler hakkında herhangi bir aksilikle karşılaşılmaması için tedarikçi kontrollerinin düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Müşterilerin mağdur olmaması adına tedarikçiden temin edilen ürünlerin stok durumlarının, kalitesinin, ürünün içeriğinin ve ürün hakkındaki bilgilerin yeterliliği muhakkak kontrol edilmeli.

-Dropshipping yapan firmaların çoğunun karşılaştığı en büyük problemlerden biri; ödeme altyapısı konusunda yaşanılan karmaşa. O nedenle dropshipping sisteminde oluşturulan ödeme kanallarının birden fazla ve seçenekli olması gerekiyor. Bu konuda güvenilir olmak son derece önemli. Özellikle PayPal sistemi üzerinden ödeme alınıyorsa ödeme ve iade koşulları mutlaka gözden geçirilmeli.

- Ürünün gönderilme aşamasında sadece tedarikçi firmanın sorumlu olmadığının da bilincinde olmak gerekiyor. Müşterinin kargo gönderimi kaynaklı bir sorun yaşamaması için tedarikçi firma ile e-ticareti yapan firmanın eş zamanlı kontroller yapması gerekiyor.

Bütün bunları değerlendirdiğimizde dropshipping ile e-ticarete atılmak ve buradan yeni bir kazanç kapısı oluşturabilmek mümkün. Ancak bu sistemle çalışacak olan kişilerin ya da kurumların e-ticaret hakkında yeterince bilgili ve tecrübeli olmaları, yukarıda bahsetmiş olduğum hususlarda mümkün olduğunca dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde istedikleri sonuçları almaları mümkün olmayabilir veya rekabet ortamında kaybolabilirler.

 

Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal

Vedat Karabulut

 

3 KURALI LÜTFEN UNUTMAYIN! MASKE – MESAFE – TEMİZLİK

 

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