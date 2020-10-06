Dijital Pazarlamada Yeni Trend:Growth Hacking Nedir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, hayatımıza yepyeni bir düzen getirdi. İş dünyasında pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin başında ise ofisleri eve taşımak geliyor. Evden çalışmak, birçok iş yeri için daha az maliyet ve daha fazla iş verimi anlamına geliyor. Bunun farkına varan şirketler, evden çalışma modellerini geliştirme konusunda yoğun mesai harcamaya başladılar.

Elbette çalışanlar için de ofiste çalışma ve home office çalışma durumu farklı etkiler gösteriyor. Koronavirüsün hayatımızda uzun süre kalıcı olacağını ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini düşündüğümüzde, şirketlerin evden çalışma stratejilerini geliştirmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapan uzmanlar ise evden çalışmanın iş verimini çok daha olumlu şekilde etkilediğini kanıtlıyorlar.

Ev mi, Ofis mi?

Ofis, çalışanlar için her ne kadar iş disiplini ve iş motivasyonu sağlıyor olsa da ulaşım, mesai saatleri, kıyafet sınırlamaları gibi pek çok şey çalışanları olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan çalışanlar için trafik büyük bir stres yaratıyor. Toplu taşımaların kullanılması durumu ise salgının yarattığı paniği tetikliyor.

Bu açıdan bakıldığında evden çalışmanın çalışanlar açısından birçok yararı var. Çalışan kişi, evden çalıştığında herhangi bir şekilde trafik stresi yaşamıyor veya pandemi korkusuyla yüz yüze gelmiyor. Toplum sağlığı açısından da bulaş riski büyük oranda azalıyor ve daha güvenli bir ortam oluşuyor.

Ancak evden çalışma durumunda çalışanın kendi motivasyonunu ve disiplinini sağlaması önemli bir husus. Çalışan iş planını düzenli bir şekilde gerçekleştirirse, yapması gereken işleri "Nasıl olsa evdeyim..." diyerek ertelemezse ve işlerin birikmesine neden olmazsa, kısacası zamanını iyi yönetirse bu süreç onun için avantajlı olur.