5G Nedir? Bizi Mutlu Mu Edecek, Mutsuz Mu?

Son zamanlarda teknoloji alanında en çok konuşulan konulardan biri 5G teknolojisi oldu. Teknolojik gelişmelerin odağında yer alan ve oldukça önemli yenilikler vadeden 5G teknolojisine ilk geçiş yapan ülke ise Güney Kore. Hem yararlı hem zararlı özellikleriyle dilden dile dolaşan 5G'nin yaratabileceği tehlikeler hala araştırılıyor ve ortaya çıkan bazı sonuçlar çok da içimizi açmıyor doğrusu. Hayatı kolaylaştıracak olan birçok özelliği de beraberinde getiren 5G, bizi mutlu mu edecek yoksa mutsuz mu edecek? Gelin 5G'yi yakından inceleyelim...
Nedir Bu 5G Teknolojisi?
5G, beşinci nesil mobil teknoloji anlamına geliyor. Daha önce kullanılan 4G ve 4.5G teknolojilerini fazlasıyla geride bırakacak bir hız vadediyor. Evlerdeki elektronik aletlerden tutun da birçok bilgisayarlı araca kadar pek çok alanda kullanılabilecek olan bu teknolojinin hayatımızı kolaylaştıracağını öngörmek hiç de zor değil. 5G kullanımının tam olarak 2024 yılından sonra daha yaygın hale geleceği konuşuluyor. Bu durum her ne kadar heyecan verici olsa da bir yandan da endişe veriyor.
5G Teknolojisi Neden Endişe Veriyor?
Dünya genelinde birçok ülke 5G kullanmak için geri sayıma başlamış durumda. Geri sayıma başlayan ülkeler kadar çalışmaları durduran ülkeler de var. Bunun sebebi ise 5G teknolojisinden kaynaklanacak olan radyasyon tehlikesi. 5G teknolojisi yüksek frekans dalgalarını kullanacak ve kullanılan dalga boyunun kısalması nedeniyle baz istasyonlarını güçlendirmek, buna paralel olarak daha fazla anten yerleştirmek gerekecek. Dolayısıyla bu durum radyasyon riskini fazlasıyla arttıracak. Bu dalgaların artması vücudumuza geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Özellikle insan DNA'sı üzerinde ciddi tahribatlara neden olabilir ve tüm bunlara bağlı olarak kanser oranlarında artış görülebilir.
5G Teknolojisi Neleri Değiştiriyor?
5G teknolojisinin olumsuz getirilerine rağmen hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştıracağı ve bambaşka bir hale getireceğini tahmin etmek zor değil. 5G kullanıma hazır hale geldiğinde, mobil veri hacmi bin kat artmış olacak. Ayrıca 5G'nin telefon dışında ev eşyaları, satış cihazları gibi teknolojik ürünlerde de kullanılacak olması teknolojide çok önemli değişiklikler yapabilir. Bir diğer yandan, 5G'nin vadettiği sürücüsü olmayan otomobil teknolojisi de gerek trafik yoğunluğu açısından gerekse ulaşım kolaylığı açısından oldukça büyük faydalar sağlayabilir. Her yerden her şekilde bilgi erişiminin mümkün olması yeni iş modelleri ortaya çıkarabilir. Yani kendimizi bilim kurgu filmlerindeki senaryoların içinde hissetmeye hazır olmamız gerekiyor.
İnsanlığa ve Topluma Olan Etkisi Ne Olacak?
Her şeyin dijital olduğu ve oturduğumuz yerden tüm yaşamımızı yönlendirebileceğimiz bir dünyada, topluluk içindeki örf ve adetlerin değişebileceği ve sosyal paylaşımın azalmasından dolayı samimiyetsiz dijital insanların oluşmaya başlayacağını düşünüyorum. Hatta son zamanlarda artan sosyal medya kullanımı bile bu durumu kanıtlar nitelikte. Her birimizin özlediği eski güzel günlerde teknolojinin neredeyse sıfır olduğunu, ancak insan ilişkilerimizin ve paylaşımlarımızın daha iyi olduğunu, barış içinde yaşadığımızı düşünürsek tüm bu gelişmeler daha da endişelendiriyor. Ancak bu gelişmelerle birlikte hayatımızın kolaylaşması da bize daha farklı değerler katabilir.
Yani 5G teknolojisinin mutlu mu, mutsuz mu edeceği konusunda net bir şey söylemek zor. Çünkü 5G'nin hem mükemmel kolaylıklar getirmesi bekleniyor hem de bazı olumsuz etkilere yol açacağı belirtiliyor.
İnsanlığın ve teknolojinin savaşında bakalım hangi taraf kazanacak?
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/
5G Nedir? Bizi Mutlu Mu Edecek, Mutsuz Mu?
Son zamanlarda teknoloji alanında en çok konuşulan konulardan biri 5G teknolojisi oldu. Teknolojik gelişmelerin odağında yer alan ve oldukça önemli yenilikler vadeden 5G teknolojisine ilk geçiş yapan ülke ise Güney Kore. Hem yararlı hem zararlı özellikleriyle dilden dile dolaşan 5G'nin yaratabileceği tehlikeler hala araştırılıyor ve ortaya çıkan bazı sonuçlar çok da içimizi açmıyor doğrusu. Hayatı kolaylaştıracak olan birçok özelliği de beraberinde getiren 5G, bizi mutlu mu edecek yoksa mutsuz mu edecek? Gelin 5G'yi yakından inceleyelim...
Nedir Bu 5G Teknolojisi?
5G, beşinci nesil mobil teknoloji anlamına geliyor. Daha önce kullanılan 4G ve 4.5G teknolojilerini fazlasıyla geride bırakacak bir hız vadediyor. Evlerdeki elektronik aletlerden tutun da birçok bilgisayarlı araca kadar pek çok alanda kullanılabilecek olan bu teknolojinin hayatımızı kolaylaştıracağını öngörmek hiç de zor değil. 5G kullanımının tam olarak 2024 yılından sonra daha yaygın hale geleceği konuşuluyor. Bu durum her ne kadar heyecan verici olsa da bir yandan da endişe veriyor.
5G Teknolojisi Neden Endişe Veriyor?
Dünya genelinde birçok ülke 5G kullanmak için geri sayıma başlamış durumda. Geri sayıma başlayan ülkeler kadar çalışmaları durduran ülkeler de var. Bunun sebebi ise 5G teknolojisinden kaynaklanacak olan radyasyon tehlikesi. 5G teknolojisi yüksek frekans dalgalarını kullanacak ve kullanılan dalga boyunun kısalması nedeniyle baz istasyonlarını güçlendirmek, buna paralel olarak daha fazla anten yerleştirmek gerekecek. Dolayısıyla bu durum radyasyon riskini fazlasıyla arttıracak. Bu dalgaların artması vücudumuza geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Özellikle insan DNA'sı üzerinde ciddi tahribatlara neden olabilir ve tüm bunlara bağlı olarak kanser oranlarında artış görülebilir.
5G Teknolojisi Neleri Değiştiriyor?
5G teknolojisinin olumsuz getirilerine rağmen hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştıracağı ve bambaşka bir hale getireceğini tahmin etmek zor değil. 5G kullanıma hazır hale geldiğinde, mobil veri hacmi bin kat artmış olacak. Ayrıca 5G'nin telefon dışında ev eşyaları, satış cihazları gibi teknolojik ürünlerde de kullanılacak olması teknolojide çok önemli değişiklikler yapabilir. Bir diğer yandan, 5G'nin vadettiği sürücüsü olmayan otomobil teknolojisi de gerek trafik yoğunluğu açısından gerekse ulaşım kolaylığı açısından oldukça büyük faydalar sağlayabilir. Her yerden her şekilde bilgi erişiminin mümkün olması yeni iş modelleri ortaya çıkarabilir. Yani kendimizi bilim kurgu filmlerindeki senaryoların içinde hissetmeye hazır olmamız gerekiyor.
İnsanlığa ve Topluma Olan Etkisi Ne Olacak?
Her şeyin dijital olduğu ve oturduğumuz yerden tüm yaşamımızı yönlendirebileceğimiz bir dünyada, topluluk içindeki örf ve adetlerin değişebileceği ve sosyal paylaşımın azalmasından dolayı samimiyetsiz dijital insanların oluşmaya başlayacağını düşünüyorum. Hatta son zamanlarda artan sosyal medya kullanımı bile bu durumu kanıtlar nitelikte. Her birimizin özlediği eski güzel günlerde teknolojinin neredeyse sıfır olduğunu, ancak insan ilişkilerimizin ve paylaşımlarımızın daha iyi olduğunu, barış içinde yaşadığımızı düşünürsek tüm bu gelişmeler daha da endişelendiriyor. Ancak bu gelişmelerle birlikte hayatımızın kolaylaşması da bize daha farklı değerler katabilir.
Yani 5G teknolojisinin mutlu mu, mutsuz mu edeceği konusunda net bir şey söylemek zor. Çünkü 5G'nin hem mükemmel kolaylıklar getirmesi bekleniyor hem de bazı olumsuz etkilere yol açacağı belirtiliyor.
İnsanlığın ve teknolojinin savaşında bakalım hangi taraf kazanacak?
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/